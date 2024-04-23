ПД-35 — авиадвигатель, способный повысить конкурентоспособность Ил-96-400М
Одним из главных аспектов и главной сложностью в мировом авиастроении являются двигатели. В настоящее время этот фактор является чуть ли не главной "головной болью" при создании российских самолетов. Сроки выпуска новых самолетов российского производства, таких как МС-21 и SSJ-100 во многом зависят от сроков завершения процесса создания и сертификации отечественных двигателей ПД-14 и ПД-8.
Двигатель ПД-35 достаточно редко упоминается в новостной авиационной повестке, однако именно он является одним из главных ключей для выхода в свет Ил-96-400М, его вывода на гражданские перевозки и развития отечественной дальнемагистральной авиации в целом. Разработкой этого перспективного двигателя занимается холдинг "Объединенная двигателестроительная корпорация". ПД-35 способен обеспечить более высокую тягу и экономичность, по сравнению с предыдущими моделями. По сути, данный двигатель представляет собой улучшенную версию ПД-14. Благодаря своим высоким характеристикам, ПД-35 может использоваться на широком спектре современных пассажирских лайнеров.
Разработка двигателя ПД-35 началась в 2016 году. Проект был готов уже спустя год. По изначальному плану, в 2023 году должен был быть создан демонстратор, процесс разработки которого должен был завершиться в 2025 году, а уже в 2028 году ПД-35 должен был пойти в серийное производство. Впоследствии, в связи с перераспределением средств производства на другие двигатели, сроки пришлось изменить.
Пока что на Ил-96-400М предполагается установить четыре двигателя ПС-90А-1, однако такое решение является менее выгодным с экономической точки зрения. Замена четырех ПС-90А-1 на два ПД-35 сможет сделать эти самолеты более конкурентоспособными на рынке пассажирских авиаперевозок.
Однако, в настоящее время приоритет отдан выпуску двигателей для МС-21 и SSJ-100, а начало серийного производства ПД-35 отложено на 2030 год, что вполне логично, поскольку доля дальнемагистральных самолетов в отечественных авиакомпаниях не превышает 10%, в связи с чем приоритет отдается ближнемагистральной и среднемагистральной авиации.
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