ПД-35 — авиадвигатель, способный повысить конкурентоспособность Ил-96-400М

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ПД-35 — авиадвигатель, способный повысить конкурентоспособность Ил-96-400М

Одним из главных аспектов и главной сложностью в мировом авиастроении являются двигатели. В настоящее время этот фактор является чуть ли не главной "головной болью" при создании российских самолетов. Сроки выпуска новых самолетов российского производства, таких как МС-21 и SSJ-100 во многом зависят от сроков завершения процесса создания и сертификации отечественных двигателей ПД-14 и ПД-8.

Двигатель ПД-35 достаточно редко упоминается в новостной авиационной повестке, однако именно он является одним из главных ключей для выхода в свет Ил-96-400М, его вывода на гражданские перевозки и развития отечественной дальнемагистральной авиации в целом. Разработкой этого перспективного двигателя занимается холдинг "Объединенная двигателестроительная корпорация". ПД-35 способен обеспечить более высокую тягу и экономичность, по сравнению с предыдущими моделями. По сути, данный двигатель представляет собой улучшенную версию ПД-14. Благодаря своим высоким характеристикам, ПД-35 может использоваться на широком спектре современных пассажирских лайнеров.





Разработка двигателя ПД-35 началась в 2016 году. Проект был готов уже спустя год. По изначальному плану, в 2023 году должен был быть создан демонстратор, процесс разработки которого должен был завершиться в 2025 году, а уже в 2028 году ПД-35 должен был пойти в серийное производство. Впоследствии, в связи с перераспределением средств производства на другие двигатели, сроки пришлось изменить.



Пока что на Ил-96-400М предполагается установить четыре двигателя ПС-90А-1, однако такое решение является менее выгодным с экономической точки зрения. Замена четырех ПС-90А-1 на два ПД-35 сможет сделать эти самолеты более конкурентоспособными на рынке пассажирских авиаперевозок.

Однако, в настоящее время приоритет отдан выпуску двигателей для МС-21 и SSJ-100, а начало серийного производства ПД-35 отложено на 2030 год, что вполне логично, поскольку доля дальнемагистральных самолетов в отечественных авиакомпаниях не превышает 10%, в связи с чем приоритет отдается ближнемагистральной и среднемагистральной авиации.

8 комментариев
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  1. Buyan Звание
    Buyan
    +4
    Сегодня, 14:43
    Да поставьте уже выпуск на поток... столько лет одни слова и сдвиги вправо...
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 15:35
      Всего делов-то, поставить на поток. Ну как в магаз за хлебушком сходить.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:00
    Какая цель, в данный момент, первоочередная???
    Замена авиапарка на внутренних линиях или нужен дальнемагистральный флот???
    В статье приоритеты расставлены определённым образом, вроде все логично...
  3. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +2
    Сегодня, 15:07
    Думаю надо унифицировать с военкой, если не 100% агрегат, то так тчо бы на одной линии собирать и с общими узлами.
    Тогда минимальный уровень заказов будет всегда. Компетенции будут сохраняться, да и само производство жить.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 15:17
    Однако, в настоящее время приоритет отдан выпуску двигателей для МС-21 и SSJ-100, а начало серийного производства ПД-35 отложено на 2030 год, что вполне логично, поскольку доля дальнемагистральных самолетов в отечественных авиакомпаниях не превышает 10%, в связи с чем приоритет отдается ближнемагистральной и среднемагистральной авиации.

    В настоящее время мы только и делаем, что наблюдаем за манипуляциями с приоритетами и сдвигом сроков вправо. Можно было бы надеяться, если бы ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ эти сроки соответствовали планам или перспективам. Но это же не наш метод.
    Ни одного направления в науке и техники не было представлено реальными перспективами...
    Про морковку перед мордой ослика говорить не буду...Переубедите сами...
    А то вы рисуете там у себя планов громадьё, а воз и ныне на прежнем месте.
    У нас было достаточно времени, чтобы проверить соответствие наличия слов и дел...
    * * *
    Поэтому:
    ПД-35 — авиадвигатель, способный повысить конкурентоспособность Ил-96-400М

    В обозримом будущем этого не сделает...
    Ждём перспектив по Су-75...
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +4
    Сегодня, 15:21
    Перенос сроков на 2030 год это чистое вредительство, тем более что уже подошли к опытному образцу в железе. Что будет делать конструкторская и технологическая группа ведущая этот двигатель?
    6 лет это слишком много для простоя инженерного коллектива. Также зачахнет производственная база, опытные слесари, металлурги разбредутся по другим производствам или пойдут таксавать и уже обратно не вернутся.
    Ситуация патовая, ни один двигатель ни на Суперджет ни на МС-21 ни на ИЛ-112, 114 не могут довести до ума.
    Другой вопрос это безопасность полётов ИЛ-96. На двух двигателях есть гарантия того что в случае выхода из строя он продолжит полёт например над тайгой или океаном?
  6. Феникс_2 Звание
    Феникс_2
    +1
    Сегодня, 15:54
    Опять лапша на уши сколько можно
  7. wladimirjankov Звание
    wladimirjankov
    0
    Сегодня, 15:59
    именно он является одним из главных ключей для выхода в свет Ил-96-400М, его вывода на гражданские перевозки и развития отечественной дальнемагистральной авиации в целом.

    ПД-35 если он когда нибудь появится не спасет Ил-96-400М, Эти двигатели просто так не поставишь на этот самолет, который был спроектирован для четырех совершенно других двигателей. Придется основательно менять проект. А значит это будет уже совсем другой самолет.