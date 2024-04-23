Сообщается о серии ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре Очакова
Российские военные в последнее время буквально поставили на поток выявление и уничтожение объектов, связанных прямо или косвенно с ВСУ, на подконтрольной киевскому режиму территории. Не стали исключением и минувшие сутки.
В частности, вчера днем была нанесена серия ударов высокоточным оружием по портовому городу Очаков на Днепро-Бугском лимане в Николаевской области. Местные паблики, включая официальные, сообщают, что вчера в течение дня было три волны атак в основном по портовой инфраструктуре. Несколько взрывов в городе прогремели и нынешней ночью.
В заявлении Очаковской ОВА традиционно утверждается, что в результате падения обломков сбитых силами украинской ПВО беспилотников повреждения получили исключительно гражданские объекты. Таковым назван торговый павильон в городской черте. Судя по снимкам, так называемый торговый павильон вполне мог использоваться в военных целях, что характерно для ВСУ. Глава Очаковской администрации написал в своем телеграм-канале, что после ударов беспилотниками в ночь на 23 апреля была повреждена линия электропередачи. Других подробностей по прилетам пока нет.
Кроме того, сообщают местные жители, сегодня рано утром был нанесен артиллерийский удар по селу Солончаки Куцурубской сельской общины на побережье Днепровского лимана к востоку от Очакова. Официально заявлено, что в результате повреждения получили два образовательных учреждения, пострадавших якобы нет. Давно известно, что ВСУ используют здания учебных заведений в качестве мест временной дислокации. Так что нет сомнений, что прилетело именно по украинским боевикам.
К слову, ранее жители Очакова писали об обстрелах со стороны ВСУ, которые засели в Куцурубе. Люди, живущие близко к берегу, слышат выходы из точек, а через секунду-две приземляется в городе. Местные жители уточняют, что, судя по звукам выстрелов и быстрым прилетам, это не российская артиллерия.
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