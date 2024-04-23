Спикер Воздушных сил ВСУ Евлаш сообщил о «новой тактике» применения российских дронов-камикадзе «Герань»

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Спикер Воздушных сил ВСУ Евлаш сообщил о «новой тактике» применения российских дронов-камикадзе «Герань»

Российские ВС снова применили новую тактику ночной атаки дронами-камикадзе, но им это не помогло, украинская ПВО «сбила» почти все российские беспилотники. Об этом заявил новый спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По данным Генштаба ВСУ, в ночь с понедельника на вторник ВС России атаковали украинскую территорию с применением новой тактики. Заключалась она в том, что дроны-камикадзе запускались по одной — две единицы с разной периодичностью и в разных направлениях. Как заявил Евлаш, это все равно не помогло, ПВО Украины «сбила» 15 из 16 беспилотников. А как зенитные ракеты от Байдена подвезут, будут сбивать еще больше. В общем, Россия столько беспилотников не запускает, сколько «сбивает» Украина.



Мы видели несколько новую тактику. Россияне пытались направлять по разным направлениям один-два «Шахеда» с разной периодичностью, чтобы максимально сделать неудобной борьбу с ними.

— заявил Евлаш.

Согласно утренней сводке, всего в течение ночи Россия атаковала двумя ракетами ОТРК «Искандер», которые перехватить не удалось, а также 16 дронами-камикадзе типа «Герань», запущенными со стороны Крыма и Курской области. Беспилотники украинцы посбивали с помощью мобильных групп, а также зенитных ракетных комплексов, к которым ракет почти не осталось. Дроны «сбивались» в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях. О каких-либо поражениях объектов в сводке не упоминается, атака была «отражена».
3 комментария
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  1. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:11
    Российские ВС снова применили новую тактику ночной атаки дронами-камикадзе, но им это не помогло, украинская ПВО «сбила» почти все российские беспилотники
    Новый спикер мало чем отличается от старого. Все по трафарету. Что же тогда взрывается и ярко горит на на украине?
    1. S.K.Vichyakow Звание
      S.K.Vichyakow
      0
      Сегодня, 12:19
      Это не то. Это они сами костры с мусором палят.
    2. Б-15 Звание
      Б-15
      0
      Сегодня, 12:20
      Это украинцы проводят десоветизацию, не выполняют требования техники безопасности, расчищают площади для строительства нового будущего. Ну и наконец, начинают стройки новых дворцов для начальства.