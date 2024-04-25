F-35 vs Су-35: встреча будет в небе Сирии
Да, как бы странно не смотрелось это заявление, но факт: встреча двух самолетов с одинаковыми цифрами, но разными буквами, может произойти намного раньше, чем все ожидали.
Если внимательно посмотреть на вот это нечто, происходящее между Ираном и Израилем, а мы уже разбирали происходящее не раз, то стоит отметить и обобщить несколько фактов.,
1. Страны откровенно находятся в состоянии вражды. Да, история ирано-израильских отношений изобилует потеплениями и заморозками, но сегодня страны находятся на пике вражды, что подтверждается их действиями.
2. Израиль отбил массированную атаку Ирана. С трудом. При помощи США, Великобритании, Иордании и даже (но это не очень точно) Франции.
300 беспилотников и ракет «в ассортименте» встречала армада из 212 самолетов. И это были серьезные самолеты: F-15, F-16, «Рафали», «Тайфуны» и даже F-35, работа которых опять была то ли засекречена, то ли незаметна.
3. Иран смог отбить ответную атаку Израиля на ответную атаку Ирана за атаку посольства в Сирии, не особенно напрягаясь, и практически не задействовав свои ВВС. Но об этом ниже.
Паритет? Пожалуй. Иран отбился спокойно, Израиль отбился, задействовав такое количество авиации и средств ПВО, какое, пожалуй, не поднималось в воздух с окончания войн в Заливе. Но сколько запустил Иран и сколько Израиль – тоже есть разница.
Армады модернизированных советских ракет и беспилотников собственной разработки Ирана очень сильно напрягли Израиль. Вопрос – а играл ли по полной Израиль, атакуя Иран? И это очень хороший вопрос, потому что по идее, ВВС Израиля будут творить все, что хотят, потому что отвечать Ирану в плане авиации особо нечем.
Давайте сперва посмотрим на ВВС и ПВО Ирана.
ПВО представлено копиями. Китайский HQ-7, который копия французского «Crotale», «Сайяд», который копия нашего С-75, «Фаджр-8», копия С-200 и «Бавар-373», копия С-300. В оригинале только С-300 (32 ПУ) «Панцири» и «Торы», которые защищают те самые ядерные объекты, на которые так давно точит зуб Израиль.
Зубасто и многочисленно. Тот самый случай, когда количество может перейти в качество, а за количество можно не беспокоиться, потому что ракет Иран наклепал на три войны. Причем, копия С-75 – это не С-75, ракета там модернизированная изо всех сил иранским ВПК и отличается от советской как снаряд БМ-13 «Катюша» отличается от снаряда БМ-21 «Град».
В общем, комплексов достаточно, ракет в избытке. Так, по крайней мере, говорят иранские СМИ. И то, что атаку Израиля отбили силами ПВО не сильно так напрягаясь, лучшее тому доказательство.
А вот ВВС Ирана…
ВВС Ирана приняло участие в отражении атаки Израиля, но… Как бы это сказать, больше обозначив свое участие, чем реально внося лепту в сражение. Эскадрилья «Фантомов», которые просто забыли про свой возраст, а это реально F-4D, которые «блистали» в небе Вьетнама – это не помощь ПВО. И ответить на вопрос, а зачем вообще поднимали в воздух этот антиквариат, я не возьмусь. Слишком разное понимание процессов с иранскими штабными.
Но оставим этот странный поступок, в конце концов, им там виднее, кого поднимать в воздух.
Но в целом, ВВС Ирана представляют собой очень печальное зрелище. Да, можно сколь угодно долго модернизировать и улучшать ракеты, но ракета много проще конструктивно, чем самолет. Потому ракеты (весьма приличные) у Ирана есть, а вот с самолетами все много хуже.
Иранские разработки HESA «Saeqeh» и HESA «Azarakhsh» так и остались штучными обратными копиями F-5 «Tiger II» родом из 70-х годов прошлого века.
Импортные самолеты на службе Ирана тоже не блещут новизной. Основное звено – американские F-14 «Tomcat», изготовленные в 1974-76 годах прошлого века. Ценой невероятных усилий иранцы смогли наладить выпуск запчастей к этому самолету, поэтому почти пятидесятилетние ветераны все еще в строю.
F-14 был очень хорошим для своего времени самолет, но признаем – неоправданно дорогим в эксплуатации. Именно потому его с радостью заменили на F/A-18. Иран остался последней страной в мире, эксплуатирующей F-14.
Кроме «Томкэтов» в ВВС Ирана присутствуют МиГ-29 (36 шт.) и Mirage F1 (10 шт.). Они в 1991 году перелетели из Ирака, который разносила коалиция союзников. Это самолеты тоже видели худшую сторону жизни, и рассчитывать на них не стоит.
В общем, тут как ни крути, а иранцам нужен новый воздушный флот. Здесь реально дело не в каких-то там бряцаниях оружием в разборках с Израилем, регион реально взрывоопасный, думать об обороне воздушных границ надо. И делать это с пятидесятилетними F-14 и МиГ-29 сложно и опасно, потому что тут еще надо трезво посмотреть, для кого более опасны эти самолеты, для противника или для своих пилотов.
По подсчетам, сегодня Ирану нужно около 116 истребителей и многоцелевых самолётов. Так как очень сомнительно, что будь объявлен конкурс на закупку, выстроилась бы очередь из желающих продать самолеты, то на самом деле существуют только полтора поставщика: Россия и Китай, причем Китай – это половинка. Могут и не поставить, вчера китайцы продали Ирану некоторое количество своих F-7, это самолет, созданный из нашего МиГ-21, но потом как-то все затихло. Будет ли Китай завтра сотрудничать с Ираном – вопрос немного в тени, а значит, кроме России никто больше Ирану самолетов не даст.
Тут понятно, что в Тегеране очень внимательно изучили вопрос, и, так как бартер у нас может иметь место, то естественно, старый МиГ-29 и его омоложенный проект МиГ-35 иранцев не интересуют. Им нужны самолеты «здесь и сейчас», а значит, речь идет о Су-35СЭ и Су-34. В перспективе – Су-57.
И Иран может себе позволить такую технику попросить, а Россия может такую технику предоставить.
И зимой 2022 года лед был сломан, и стороны окончательно договорились, что 24 Су-35СЭ, которые предназначались Египту, но от которых тот практически отказался, уйдут Ирану. Вообще Су-35СЭ очень мало чем отличается от Су-35С, так что переживать за ухудшение боевых качеств не стоит.
История, конечно, была интересной, окутана множеством слухов и сплетен, реальная такая авиационная «Санта-Барбара», в которой было более чем достаточно интриг, скандалов и дезинформации. Да, поставка самолетов как-то затянулась, и это дало повод для слухов и сплетен, в которых были замечены многие российские информационные агенты.
Помните, в конце лета-начале осени прошлого года многие наши СМИ и блогеры (особенно) разразились шквалом гневных воплей в сторону Ирана? Дескать, не союзники, а так себе и все в таком духе? Было такое, да. Глупость и поспешность некоторых, к счастью, была иранцам побоку, а потому в ноябре сделка была завершена. Вообще это очень в духе Востока: сбить с толку своих и безоговорочно запутать всех остальных. А потом «вдруг» - раз – и все срослось.
Мы следили за тем, как в лучший аэропорт Ирана, в Тегеране, прибывали рейсы транспортников из России. Тогда многие говорили о том, что внутри как раз самолеты из законтрактованной партии, но, конечно, там были не самолеты. Тренажеры, без которых не обойтись, оборудование для обслуживания самолетов, связь и так далее. Вообще кто сказал, что Иран купил только самолеты или что в сделке присутствуют только самолеты? Там обязана быть вся необходимая инфраструктура. Вот ее и таскали.
И вот государственное агентство Ирана ИРНА и СМИ КСИР сообщили, что первые боевые самолёты с уже обученными лётчиками и техниками, прибудут в Иран в последнюю неделю апреля 2024 года. То есть, обучение проводили у нас, что очень и очень хорошо. Для иранцев, естественно.
Могут ли 24 новейших Су-35С изменить ситуацию? Конечно, нет. Израиль сотоварищи тогда подняли в небо 212 самолетов отнюдь не старых марок. Однако, далеко не все самолеты там были, скажем так, постоянного базирования. И как оно получится в плане количества в следующий раз, сказать не возьмусь. Авианосцы уходят, наземные части тоже, регион, сами понимаете, сложный.
24 самолета – это всего-навсего полк. Неплохой ударный кулак. Конечно, этого очень мало для того, чтобы говорить о том, что все проблемы Ирана будут решены. Но если вспомнить, что изначально говорилось об опционе на 67 самолетов, то становится интереснее.
Но и полка, в принципе, достаточно для того, чтобы значительно укоротить руки израильским пилотам, безнаказанно пускающим ракеты по Дамаску из воздушного пространства того же Ливана. Или по Ливану, где якобы сидит «Хезболла».
Это, по сути, не так важно. Важно то, что у Ирана появится реальный инструмент воздействия на обстановку в регионе.
Говоря о каком-либо противодействии Израильской авиации, явно это может быть только Иран. Сирийская армия, увы, в лучшие времена не представляла из себя ничего серьезного, что в плане техники, что в плане подготовки личного состава, а сегодня и подавно, это не то формирование, которое стоит высоко ценить.
Так что небо Сирии – это не так спокойно для израильтян, как небо Иордании или Ливана, но тем не менее, именно на территории этой страны, в некоторых ее регионах и будет происходить противостояние Израиля и Ирана.
То есть, происходить это будет следующим образом: Израиль станет атаковать объекты Ирана и его союзников (вы поняли, о ком идет речь) при помощи авиации, что логично, ибо своего такого арсенала баллистических и крылатых ракет у Израиля нет. Поэтому и атаковать объекты на территории Ирана израильтянам будет сложнее.
Да, у Израиля есть баллистические ракеты, но «Иерихоны» выпущены в таких мизерных количествах, что это не идет ни в какое сравнение с иранскими ракетными арсеналами. Скорее – оружие последнего удара при помощи ядерных боеголовок, которых, как известно, у Израиля нет.
Ракеты есть у США. Вопрос только в том, настолько ли в Вашингтоне хотят поджечь регион, передав эти ракеты Израилю.
А вот Иран таким арсеналом обладает. И потому может себе позволить такие атаки, свидетелями которой мы стали. Израиль так же будет отражать при помощи ВВС и ПВО, но наносить ответные удары сможет только при помощи своего откровенно неплохого воздушного флота, состоящего из F-16, F-15 и F-35. Новейшими можно назвать только 30 F-35 и 25 F-15E Strike Eagle, но и это количество, поддержанное сотней более старых самолетов F-15 и F-16 разных модификаций – это сильно. А главное – не идет ни в какое сравнение с тем, что может взлететь у Ирана.
Потому Ирану нужны самолеты, которые смогут хоть как-то сдержать израильские ВВС. И здесь, пожалуй, дело не в F-35I, как раз «Adir» под «Сушки» не пойдет, не тот самолет. Проблема в том, что F-35I очень хорошо может пускать ракеты из зоны незаметности, но идти в открытый бой, как сходились индийские и пакистанские/российские и украинские самолеты – это перебор.
Су-35С – проблемный соперник, а ракеты у него неприятные. Здесь вопрос даже не в престиже, хотя пинок по репутации можно получить, здесь дело в стоимости эксперимента. Слишком много денег стоит каждый F-35I, чтобы его можно было вот так спокойно бросать в «собачью свалку» нового поколения.
Нельзя точно сказать, насколько F-35I отличается от стандартного F-35А. Радар. Это очень важный момент, стороны очень ревностно хранят четкие параметры своих станций. Системы РЭБ. Здесь Израиль всегда был силен, спора нет. Израильская система управления и связи – это понятно, удобно для израильтян во всех смыслах, но не дает никакого преимущества в бою. Так что – РЛС и РЭБ, вот все, чем отличается израильский самолет от американского.
Вся проблема в том, что F-35 – очень дорогой самолет. Если взять конкретно F-35I, то каждый самолет обошелся Израилю в 144 миллиона долларов. Это вместе с комплексами обслуживания, заменой американского оборудования на израильское и так далее. 144 000 000 долларов. Это много даже для суперсовременного самолета, а потому, если внимательно посмотреть на использование F-35 другими странами, то на первых ролях он нигде замечен не был. Даже в отражении иранской атаки. Где-то там, на вторых ролях, не более того. В плане ВВС Израиля – атаки Газы, где F-35I ничего не угрожало с земли.
Правильно, смысл в приземлении такой вагонетки с долларами? Не для того покупалось, чтобы терять за просто так.
И вот тут мы подходим к главному. В чем смысл любого сравнения? В понимании факта того, что или кто сможет лучше.
1. Самолеты. Теоретически они из разных поколений.
F-35 вроде бы более малозаметен (еще бы, его так активно по всему миру прятали), пятое поколение, но как он в плане боевого применения – большой вопрос.
Су-35С – это хуже в плане заметности, зато самолет абсолютно облетанный и обстрелянный. И можно весьма хорошо прогнозировать, чего ждать от него в бою. Соглашусь с тем, что нормальных противников у Су-35 в небе Украины не было, но в том совершенно не его вина. У F-35I противников не было вообще.
2. Летный состав.
Здесь можно предположить, что уровень подготовки у израильских летчиков теоретически будет выше. Плюс они, что есть, более «налетанные», чем их иранские визави. С другой стороны, израильские летчики работали в условиях нулевого сопротивления, а вот российские специалисты, которые готовили иранских летчиков, делали это наверняка с учетом данных, полученных от использования Су-35С в СВО.
В этой ситуации предпочтительнее выглядят израильтяне, но это преимущество будет уходить по мере того, как иранские летчики будут облетывать свои самолеты в реальных условиях.
3. Инженерно-технический состав.
Здесь однозначно преимущество у израильтян, которые уже давно эксплуатируют самолеты, находящиеся на вооружении.
Иранским инженерам и техникам будет очень непросто, слишком глубокая пропасть между теми самолетами, которые у них есть и новейшим Су-35. Тем более, что из нашей техники у них были только МиГ-29, да и то, иракские. То есть, сама по себе российская техника для них не «родная». Не было опыта эксплуатации советских самолетов, от которых по аналогии можно перейти к российским следующего поколения. И это, плюс новизна Су-35С – это играет не на руку иранцам. Им реально на земле будет очень сложно.
4. Вооружение.
Ну здесь у F-35I особых преимуществ нет, шедевров в списке вооружений нет. Стандартные боеприпасы НАТО, проверенные временем и от того с одной стороны, надежные, с другой – методов борьбы в ними достаточно.
У Су-35 есть один вид вооружений, не известно, достанется он Ирану, или нет, но Р-37Э с дальностью действия до 200 км есть очень большие перспективы, ибо самолет, взлетевший с аэродрома Дамаска, запросто может щекотать нервы тем, кто будет болтаться в нейтральной зоне в районе Бейрута (откуда обычно идут пуски по сирийской территории). И здесь достаточно одного пуска в сторону имеющихся там самолетов, а дальше пусть уже сами разбираются, на кого бог пошлет, как говорится.
В целом же особых таких преимуществ у F-35I не наблюдается. Да, скорее всего, он действительно меньше светится на экранах РЛС, однако, сколько видел израильские самолеты, они летают с подвесными баками, что само по себе сводит на нет всю малозаметность. Конечно, это всего лишь фото и видео, но тем не менее.
В остальном… Не критично. Действительно, не критично, пусть мы и не знаем особенностей F-35I. Поэтому встреча, которая неминуемо произойдет на линии противостояния Израиля и Ирана, она и покажет, кто круче в реальном бою.
Линия противостояния.
Где это - сложный вопрос. Внезапное потепление отношений Иордании и Израиля, приведшее к тому, что Иордания практически стала союзником Израиля в отражении иранской атаки, дает понимание того, что остается только Сирия. Серая и практически неконтролируемая никем территория (Ирак все-таки держат американцы, пусть и не весь), над которой, как оказалось, можно творить многое.
Так что получается, что Иордания и Ирак будут закрыты для Ирана, а вот из воздушного пространства Сирии можно очень легко держать под контролем воздушное пространство во все стороны. Очень неплохая позиция, если бы у сирийцев еще было вменяемое ПВО – было бы вообще прекрасно. Ну и если бы сирийская армия была бы чуть более организованным явлением.
И, если где-то и встретятся F-35I и Су-35, то это будет в Сирии. Когда – вопрос небольшого количества времени. Рано или поздно (уверен – рано) Ирак начнет изучать попытки нивелировать тотальное преимущество израильских ВВС.
Нужно надеяться, что все это будет происходить под контролем наших специалистов, которые однозначно получат ценнейший опыт как применения Су-35С, так и изучение реальных возможностей F-35I.
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