Опубликованы кадры с захваченным у ВСУ немецким танком Leopard, доставленным в ремонтное подразделение ВС РФ

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Опубликованы кадры с захваченным у ВСУ немецким танком Leopard, доставленным в ремонтное подразделение ВС РФ

Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых можно увидеть доставленный в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" захваченный во время боев на Авдеевском направлении немецкий танк Leopard 2А5.

Специалисты-ремонтники в течение короткого времени планируют заменить гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки захваченного у ВСУ немецкого танка, после чего будет принято решение о его дальнейшей транспортировке.






Ранее один из трофейных немецких танков уже был эвакуирован для изучения специалистами. Эвакуированная машина стояла в поле с октября 2023 года, что фактически опровергает прежние сообщения о буквально маниакальной склонности боевиков киевского режима вывозить с поля боя любую поврежденную технику.

Таким образом, этот и другие случаи свидетельствует о значительном снижении возможностей ВСУ осуществлять эвакуацию и последующий ремонт или каннибализацию техники и вооружений. В результате роста потерь ВСУ поставленной Западом Киеву инженерной техники продолжает увеличиваться разрыв в ремонтных и эвакуационных возможностях между ВС РФ и ВСУ.

Тогда как украинская сторона все чаще вынуждена бросать свою поврежденную технику на поле боя, ВС РФ в большинстве случаев эвакуируют поврежденные вооружения, после чего техника проходит войсковой или заводской капитальный ремонт с модернизацией и спустя некоторое время возвращается на поле боя. В то же время потери Киевом вооружений все чаще становятся безвозвратными.

10 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    -5
    Сегодня, 12:41
    Так 2А5 или 2А6 ???? Сначала же везде трубили что типа самая последняя модификация 2А6 .....
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      +4
      Сегодня, 13:05
      Почему вы решили, что речь об одном и том же танке?
      Подбили несколько Леопардов. И 2А6 не самая последняя модификация.
      пс и "-" не мой.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 13:06
        Мне так показалось что речь идёт именно об одном и том же танке. Значит ошибся.
        Журналисты озвучивали что типа последняя модификация. Я же сам не танкист.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 12:42
    «Специалисты-ремонтники планируют заменить гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки после чего будет принято решение о его дальнейшей транспортировке» —

    — К посольству ФРГ ...
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -8
      Сегодня, 12:53
      И через секунду там будут камеры журналистов, а через две подростки с цветами и маленькими флагами Украины, которых по итогу заломят полицейские.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 13:40
        Цитата: Копчёный
        а через две подростки с цветами и маленькими флагами Украины
        Ну, тогда рядом поставить передвижную кассу РЖД. Билеты в скотовагоны "Москва-Киев" продавать. Кто сам ещё не сбежал - поможем. Мы ж гуманные...
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 13:37
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Специалисты-ремонтники планируют заменить гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки после чего будет принято решение о его дальнейшей транспортировке» —

      — К посольству ФРГ ...

      К посольству надо сгоревший ставить. Да не один, а чтобы у каждого посольства склад металлолома был...
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 12:47
    Музеев по стране много, везде нужны натурные образцы!
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +4
    Сегодня, 12:47
    Вот бы ещё M1 Abrams и Challenger затрофеить было бы неплохо. Особенно Challenger - гордость британской армии которая давно просится в разбор на многие ... good drinks
  5. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    0
    Сегодня, 14:24
    Хорошо по пушке врезали. Солидные вмятины и сколы.