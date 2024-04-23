Опубликованы кадры с захваченным у ВСУ немецким танком Leopard, доставленным в ремонтное подразделение ВС РФ
10
Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых можно увидеть доставленный в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" захваченный во время боев на Авдеевском направлении немецкий танк Leopard 2А5.
Специалисты-ремонтники в течение короткого времени планируют заменить гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки захваченного у ВСУ немецкого танка, после чего будет принято решение о его дальнейшей транспортировке.
Ранее один из трофейных немецких танков уже был эвакуирован для изучения специалистами. Эвакуированная машина стояла в поле с октября 2023 года, что фактически опровергает прежние сообщения о буквально маниакальной склонности боевиков киевского режима вывозить с поля боя любую поврежденную технику.
Таким образом, этот и другие случаи свидетельствует о значительном снижении возможностей ВСУ осуществлять эвакуацию и последующий ремонт или каннибализацию техники и вооружений. В результате роста потерь ВСУ поставленной Западом Киеву инженерной техники продолжает увеличиваться разрыв в ремонтных и эвакуационных возможностях между ВС РФ и ВСУ.
Тогда как украинская сторона все чаще вынуждена бросать свою поврежденную технику на поле боя, ВС РФ в большинстве случаев эвакуируют поврежденные вооружения, после чего техника проходит войсковой или заводской капитальный ремонт с модернизацией и спустя некоторое время возвращается на поле боя. В то же время потери Киевом вооружений все чаще становятся безвозвратными.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация