New York Times: ХАМАС, несмотря на потери, сохраняет боеспособность в секторе Газа
Начав свою операцию возмездия после нападения палестинских боевиков 7 октября прошлого года, на сегодняшний день израильская армия так и не добилась заявленной цели по уничтожению группировки ХАМАС. Как пишет издание The New York Times со ссылкой на источники, исламистское движение все еще сохраняет боеспособность в секторе Газа.
Так, согласно заявлению бывшего офицера ЦРУ Дугласа Лондона, ЦАХАЛ нанес серьезный ущерб группировке ХАМАС, однако последняя все еще сохраняет боеспособность, а также финансирование. Кроме того, по мнению собеседника NYT, сегодня у движения остается множество приверженцев, которые готовы в любой момент вступить в его ряды, восполнив понесенные потери.
По данным других источников агентства, на севере сектора Газа, который израильская армия практически сравняла с землей, все еще могут находиться порядка 4-5 тысяч боевиков ХАМАС, укрывающихся в наземных и подземных убежищах. Кроме того, эксперты допускают, что остались невредимыми и большая часть представителей высшего руководства движения.
Впрочем, то, что группировка все еще имеет достаточное количество сил в Газе, не отрицают и официальные лица Израиля.
В то же время стоит отметить, что, не добившись желаемого результата, еврейское государство текущей военной операцией сильно ослабило свою экономику и подорвало свой авторитет из-за решительного осуждения большинством стран убийства десятков тысяч мирных палестинцев.
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