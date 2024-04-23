New York Times: ХАМАС, несмотря на потери, сохраняет боеспособность в секторе Газа

3
New York Times: ХАМАС, несмотря на потери, сохраняет боеспособность в секторе Газа

Начав свою операцию возмездия после нападения палестинских боевиков 7 октября прошлого года, на сегодняшний день израильская армия так и не добилась заявленной цели по уничтожению группировки ХАМАС. Как пишет издание The New York Times со ссылкой на источники, исламистское движение все еще сохраняет боеспособность в секторе Газа.

Так, согласно заявлению бывшего офицера ЦРУ Дугласа Лондона, ЦАХАЛ нанес серьезный ущерб группировке ХАМАС, однако последняя все еще сохраняет боеспособность, а также финансирование. Кроме того, по мнению собеседника NYT, сегодня у движения остается множество приверженцев, которые готовы в любой момент вступить в его ряды, восполнив понесенные потери.



По данным других источников агентства, на севере сектора Газа, который израильская армия практически сравняла с землей, все еще могут находиться порядка 4-5 тысяч боевиков ХАМАС, укрывающихся в наземных и подземных убежищах. Кроме того, эксперты допускают, что остались невредимыми и большая часть представителей высшего руководства движения.

Впрочем, то, что группировка все еще имеет достаточное количество сил в Газе, не отрицают и официальные лица Израиля.

В то же время стоит отметить, что, не добившись желаемого результата, еврейское государство текущей военной операцией сильно ослабило свою экономику и подорвало свой авторитет из-за решительного осуждения большинством стран убийства десятков тысяч мирных палестинцев.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +3
    Сегодня, 12:48
    Трусливые и подлые, угодливо и заискивающе, вечно улыбающиеся звёздно-полосатые утырки радуются тому, что идёт война на Ближнем Востоке. Верить им нельзя, так как все принимаемые шаги в СБ ООН показывают, что США заинтересованы в этой войне.
  2. amr Звание
    amr
    +1
    Сегодня, 14:17
    да вообще-то такое ощущение, что весь мир (его верхняя часть) заинтересована в этой войне!
  3. Junkman George Звание
    Junkman George
    +1
    Сегодня, 14:59
    The actions of Israel and the Israeli army are the best recruiters Hamas ever had.