Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов, готовящего теракт в Брянске

7
Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов, готовящего теракт в Брянске

Российские силовики продолжают выявлять пособников украинских спецслужб по всей территории России, очередное задержание произошло в Брянске. Как сообщили в ЦОС ФСБ, в руки сотрудников российской спецслужбы попал россиянин, планировавший теракт по заданию кураторов в Киеве.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Брянске, задержав гражданина России, являющегося сторонником украинских националистов. По имеющимся данным, задержанный готовил теракт с помощью самодельного взрывного устройства, которое он забрал из тайника. Задание на совершение теракта он получит от украинских кураторов.



ФСБ РФ задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта

— говорится в сообщении.

Несостоявшегося террориста задержали с самодельным взрывным устройством, которое он изъял из тайника. В настоящее время задержанный находится под арестом, возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям, максимальное наказание по которым составляет 20 лет лишения свободы.

Оперативные и следственные мероприятия по делу продолжаются, силовики ищут подельников террориста, заложивших СВУ в тайник.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 12:59
    ФСБ РФ задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта

    — говорится в сообщении.
    Любопытно как там поживают украинские беженцы, новые граждане Российской Федерации ...
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      +1
      Сегодня, 13:19
      Из-за одной паршивой овцы всё стадо под нож? Вы хорошо подумали? Или стараетесь во "славу Украіны"?
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 13:22
        Из-за одной паршивой овцы всё стадо под нож? Вы хорошо подумали? Или стараетесь во "славу Украіны"?
        Кстати про стадо Вы сами упомянули. hi laughing Во славу здорового общества без украинских стереотипов и украинского менталитета с эхом Чернобыля и примесью суеверий не имеющего ничего общего с вероисповеданием основных религиозных конфессий на средне-русскую равнине, а также на территории от Калининграда до Владивостока.
        1. Юрась_Беларусь Звание
          Юрась_Беларусь
          0
          Сегодня, 13:25
          Отличать русские поговорки (переносный смысл) от обычной речи Вас в Киеве не учат?
          1. oppozite28 Звание
            oppozite28
            +1
            Сегодня, 13:28
            Отличать русские поговорки (переносный смысл) от обычной речи Вас в Киеве не учат?
            Бульбаш зря стараешься, кстати такой эффект достигается деятельностью ЦИПСО . Печально что Вы Юрась_Белорусь поддались... bully recourse
  2. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 13:30
    Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов, готовящего теракт в Брянске

    Что-то развелось гадов на нашей земле... Пора, ох, пора возвращать смертную казнь в России...
  3. borisvt Звание
    borisvt
    +1
    Сегодня, 13:56
    ..В настоящее время задержанный находится под арестом
    Хорошо, что сделать ничего не успел! Пятнашечку, думаю, минимум огребет приверженец, мать его fool