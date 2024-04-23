Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов, готовящего теракт в Брянске

Российские силовики продолжают выявлять пособников украинских спецслужб по всей территории России, очередное задержание произошло в Брянске. Как сообщили в ЦОС ФСБ, в руки сотрудников российской спецслужбы попал россиянин, планировавший теракт по заданию кураторов в Киеве.Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Брянске, задержав гражданина России, являющегося сторонником украинских националистов. По имеющимся данным, задержанный готовил теракт с помощью самодельного взрывного устройства, которое он забрал из тайника. Задание на совершение теракта он получит от украинских кураторов.— говорится в сообщении.Несостоявшегося террориста задержали с самодельным взрывным устройством, которое он изъял из тайника. В настоящее время задержанный находится под арестом, возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям, максимальное наказание по которым составляет 20 лет лишения свободы.Оперативные и следственные мероприятия по делу продолжаются, силовики ищут подельников террориста, заложивших СВУ в тайник.

ФСБ РФ задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта

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