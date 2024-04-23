Граждане украинцы, и как вам кофе в Венской опере?

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Граждане украинцы, и как вам кофе в Венской опере?

«Вы воюете за свободу и демократию», говорили они. «Будете на выходные летать в Вену, чтобы сходить в оперу и выпить чашечку кофе», - говорили они.

Теперь самая демократическая страна мира, Украина, не позволяет мужчинам в возрасте до 60 лет не то, что выехать за границу, а даже перемещаться по стране без уведомления так называемых ТЦК.



Теперь граждане самой демократической страны мира (пока – мужчины) не могут получить консульские услуги, находясь за границами Украины. Другими словами, даже если украинцы столкнулись за рубежом с преступностью, стали жертвами насилия, получили проблемы с жильём, работой, то украинские консульства помогать им даже не подумают. Единственное, в чём «помогут» - в возвращении на родину для автоматической на этой самой украинской родине мобилизации.

Кулеба, находящийся на посту главы украинского МИД, подтвердил, что распоряжение о запрете оказания консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста отдавал «лично он». Вполне понятно, что это распоряжение напрямую стыкуется с одобрением палатой представителей США 60-миллиардного пакета военной помощи. Сам пакет, напомним, был одобрен сразу же после принятия киевским режимом закона о мобилизации. Стоит также напомнить, как в Киев наведывался сенатор-русофоб Линдси Грэм (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и прямо требовал от Зеленского не тянуть с законом о мобилизации, а грести на фронт всех мужчин. Зеленский взял под козырёк, а накануне и вовсе заявил, что отправлять на войну против России украинцев – хорошее дело, так как этом случае, дескать, не придётся гибнуть американцам. Настоящий лидер украинского народа...

Все эти действия и решения украинской власти прямо говорят о том, что самостоятельность её равна нулю. Делают и будут делать всё, чего потребуют за океаном, даже если ради этого страна превратится в безлюдное голое поле, до горизонта которого тянутся могилки с жёлто-голубыми флажками.

Граждане украинцы, ну и как вам кава в Венской опере? Не сильно горчит?
37 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    -6
    Сегодня, 12:56
    Для тех кому сейчас 5-10 будет норм. Сейчас утилизируют и самых идейных и тех кто ещё содержит в себе "один народ", "общая история" и вот эти все скрепы духовные. Можно будет лепить из них какой угодно материал.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +6
      Сегодня, 13:04
      Вот как раз дети там хуже всего.
      СМИ\медиа 24/7 долбят пропагандой незалежности, семи этими "резать москалей" и прочим. Ну и чо там вырастет? Учитывая что в детстве закладывается личность.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 13:09
        В ФРГ четыре украинские девочки-подростка несколько часов пытали свою сверстницу в одном из парков города Майсен под Дрезденом. Об этом сообщает Bild.

        Как передает издание, четыре девочки в возрасте от 12 до 17 лет остановили 13-летнюю школьницу, которая не могла противостоять нападавшим. Они затащили свою жертву в заброшенное здание и связали ее, а потом начали избивать палкой. По предварительным данным, подростки снимали все на телефон и позволили пострадавшей уйти только через пять часов. Полиция установила, что несовершеннолетнюю избивали украинские подростки. Нападавших задержали, они находятся под следствием по статьям о лишении свободы и нанесении тяжких телесных повреждений. На данный момент мотивы не установлены.
        Медики оказали необходимую помощь избитой девочке, а на место происшествия прибыли правоохранительные органы.

        https://www.kp.ru/online/news/5778695/
      2. Копчёный Звание
        Копчёный
        +6
        Сегодня, 13:19
        А поздно. СССР отменили, получили каждый свой буржуазный загончик, ну так нечего роптать.
    2. Arzoo Звание
      Arzoo
      +8
      Сегодня, 13:07
      Так хотели изначально. Но дело набирает таких оборотов, что наверное придется всех в расход пустить. Включая гитлерюгенд. Не зря же они военную подготовку в курс школьной программы включили и то и дело поговаривают о мобилизации женщин.
    3. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +2
      Сегодня, 13:29
      Я понимаю, нам надо излагать эту ситуацию в своём. пропагандистском виде, где нет никаких прав человека для уклонистов на Украине... Верю, так надо на информационном фронте !
      А с другой стороны, почему должно быть иначе или по-другому, если Украина не сдаётся и воюет на полную катушку? Это мы можем себе позволить (пока) свободный "штурм Ларса" или разовую ограниченную мобилизацию.... Но приспичит, и будем вынуждены делать то же самое.
      А что хорошего на примере Сирии, где нет призыва на срочную службу, хотя страна уже 80 лет в состоянии войны. Писали, что там даже нет интендантской службы в действующей армии, с полевыми кухнями и лазаретами. Обеды и ужины привозят в термосах из ближайших населенных пунктов, где есть кафе и рестораны... А не привезли, так запросто сели и поехали туда на обед, бросив позиции. Именно так, во второй раз сдали Пальмиру, после того, как отыграл там оркестр Валерия Гергиева..Обед не подвезли вовремя..... И весь этот балаган в сирийской армии, держится за счёт наших ВКС, спецназа и военной полиции. Но Асада это устраивает, он ничего менять не собирается... Хотя рядом есть враг, с его примером обязательной срочной службы и нахождения в резервистах после неё... причем, включая женщин.
  2. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +3
    Сегодня, 12:57
    Отказ от помощи государства за границей при форс мажоре, это сильно.Получат МS-13 с чубом в ЕС, с чем райских садоводов и поздравляем.
  3. Комментарий был удален.
  4. HAM Звание
    HAM
    +6
    Сегодня, 12:59
    Им ещё и труселя кружевные обещали....а снимут какие есть...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 13:01
      уже сняли - все выпрошенные средства вовсе не на социалку и прочае идёт для украинцев, а на военные действия и на ЗП бандерорежиму.
    2. Биги Звание
      Биги
      +2
      Сегодня, 13:15
      Так что бы кружевные надеть надо старые снять, а то кружевные повер сатиновых глушаков не оченно красиво смотрятся. Л-логика.
      1. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        +2
        Сегодня, 13:38
        Цитата: Биги
        надо старые снять…. Л-логика
        , ведь новые никто не предложит. Снимают ведь не для торжества демократыи, а с другими намерениями - и это у ‘цивилизованных’ вполне себе получается
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +8
    Сегодня, 12:59
    Так то для начала из них сделали тех, кому НЕЧЕМ ДУМАТЬ.
    Следующий этап, закономерный, там просто НЕКОМУ будет не только думать, но и просто жить!
    1. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      +3
      Сегодня, 13:39
      это проект ЦРУ США по уничтожению украинского народа для
      создания вечной кровной мести против русских
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:56
        Полосатики ребята простые... бандиты, конечно, но без каких то особых вывертов.
        Вот в кого так и тянет пальцем ткнуть, так это в наглов. жентльмены ребята ушлые, циничные, гады опытные. Они могут и не такое замутить.
        За ними таких дел, много, а уж крови они проливали, океян.
        1. Romario_Argo Звание
          Romario_Argo
          0
          Сегодня, 14:00
          следующим проектом ЦРУ по многовековой вражде к русским будут прибалтийские страны
          но там уже сформирован 44-й армейский корпус в составе Лен.ВО г. Луга в поддержку 6-й армии
          кстати, 25-я мотострелковая бригада г. Луга - уже практически стала мотострелковой дивизией
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 14:13
            Говорили, что прибалтанутых могут послать самоубиватся....
            Кого то ещё послать, сложнее, тем есть что терять.
            Нам надо победить тех, которые их "полезные дурни", решительно, безусловно... тогда меньше останется тех, кто рескнет перейти роковую черту.
            1. Romario_Argo Звание
              Romario_Argo
              +1
              Сегодня, 14:33
              ВС Эстонии всего 7000, а у нас против Эстонии уже 4 дивизии и различные бригады и полки усиления 44 АК и 6 А под 100 000 л/с + части окружного подчинения МП, ВДВ, ДШБ, ССО
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +3
                Сегодня, 14:37
                У нас не против прибалтанутых, как таковых, а против войск альянса, которые могу там оказаться.
                1. Romario_Argo Звание
                  Romario_Argo
                  +1
                  Сегодня, 14:40
                  согласен, но прибалтийские страны точно НЕ получат ядерных ударов,
                  в отличии от Польши
                  1. rocket757 Звание
                    rocket757
                    +1
                    Сегодня, 14:41
                    Там территория ограниченная, да и рядом, надо это понимать.
                    В общем, там негде что то спрятать, разместить... оно и так простреливается вдоль и поперёк.
              2. Goto Звание
                Goto
                +1
                Сегодня, 14:37
                Не многовато ли вы л/с написали ?
                1. Romario_Argo Звание
                  Romario_Argo
                  -1
                  Сегодня, 15:01
                  если с частями окружного подчинения то в самый раз под 100К
  6. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +2
    Сегодня, 13:02
    не могут получить консульские услуги, находясь за границами Украины

    Как обычно придут в посольство РФ.
    Ну а нет - им же хуже.
  7. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 13:03
    А я не понимаю,чеот этот Кулема за укрорелокантов принялся.В стране поле непаханное на этой теме.Народ шастает,клубы работают,стриптиз показывают..Так что грести есть откуда
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 13:21
      Цитата: dmi.pris1
      Народ шастает,клубы работают,стриптиз показывают..Так что грести есть откуда

      Шастает там "цвет нации" их грести нельзя.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 13:55
      кто ходит по клубам тот имеет пожизненную бронь от мобилизации
  8. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +6
    Сегодня, 13:05
    Граждане украинцы, ну и как вам кава в Венской опере? Не сильно горчит?
    "Цукерки "Видмидик клишеногий" им в 1991-м по вкусу пришлись, теперь ещё и кавы в Венской опере не выпить... Вот и осталось американский ...гм... гамбургер сосать...
  9. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 13:07
    Граждане украинцы, ну и как вам кава в Венской опере? Не сильно горчит?

    Похоже, "граждане украинцы" на любую каву согласны, лишь бы не возвращаться в незалежную и не попасть в окопы во славу Зе и К*.
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 13:25
    «Будете на выходные летать в Вену, чтобы сходить в оперу и выпить чашечку кофе»
    А пока в грязном окопе под обстрелом и кипяточку не попить. А еще не так давно Порошенко с помпой открывал на сцене дверь в ЕС. Вот и открыл, только куда?
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +1
      Сегодня, 13:41
      Цитата: rotmistr60
      открывал на сцене дверь в ЕС. Вот и открыл, только куда?
      Вы же сами сказали - в ес lol Только оказалось не сахар там, еще и как всегда обманули - никто их там не ждал и делиться не собирался. Только
      Цитата: HAM
      Им ещё и труселя кружевные обещали....а снимут какие есть...
      и последние
  11. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 13:40
    Заголовок статьи- шикарный! Спасибо автору.)
    1. Msi Звание
      Msi
      +3
      Сегодня, 15:03
      Заголовок статьи- шикарный! Спасибо автору.

      Согласен. Хлёсткий заголовок, пощёчина посетителям сайта живущим в 404 ой...
  12. НСВ Звание
    НСВ
    +1
    Сегодня, 13:49
    Правильно зелибоба делает:больше призовут -больше раньше отправится к своему отцу бендере-меньше нам потом будет проблем.404 неизлечимы!!!
  13. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    +3
    Сегодня, 14:30
    Они хотели трусики и ЕС?
    Пусть и получают, посмертно.
    У меня к этой недостране и манкуртам жалости никакой нет.
    И да, бардеровок тоже на гумус надо переработать, а то чего одних мужиков-то?
    Они ещё более бешеные.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:38
      Цитата: Kuroneko
      Они хотели трусики и ЕС?

      А получили гробы и нищету, да миллионы беженцев из страны.
  14. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 15:36
    Зеленский взял под козырёк, а накануне и вовсе заявил, что отправлять на войну против России украинцев – хорошее дело

    "Хорошую жизнь" украинцам устроил еврей, а сколько было плясок и радости, после его избрания - "отец родной сел на княжение, он нас в Европу выведет".
    И вывел, но куда ?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:58
      Цитата: carpenter
      "отец родной сел на княжение, он нас в Европу выведет".
      И вывел, но куда ?

      Точней будет, не куда вывел, а до чего довёл. И "отец" явно не родной. "А царь-то, говорят, не настоящий!" (с)