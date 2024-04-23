«Вы воюете за свободу и демократию», говорили они. «Будете на выходные летать в Вену, чтобы сходить в оперу и выпить чашечку кофе», - говорили они.Теперь самая демократическая страна мира, Украина, не позволяет мужчинам в возрасте до 60 лет не то, что выехать за границу, а даже перемещаться по стране без уведомления так называемых ТЦК.Теперь граждане самой демократической страны мира (пока – мужчины) не могут получить консульские услуги, находясь за границами Украины. Другими словами, даже если украинцы столкнулись за рубежом с преступностью, стали жертвами насилия, получили проблемы с жильём, работой, то украинские консульства помогать им даже не подумают. Единственное, в чём «помогут» - в возвращении на родину для автоматической на этой самой украинской родине мобилизации.Кулеба, находящийся на посту главы украинского МИД, подтвердил, что распоряжение о запрете оказания консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста отдавал «лично он». Вполне понятно, что это распоряжение напрямую стыкуется с одобрением палатой представителей США 60-миллиардного пакета военной помощи. Сам пакет, напомним, был одобрен сразу же после принятия киевским режимом закона о мобилизации. Стоит также напомнить, как в Киев наведывался сенатор-русофоб Линдси Грэм (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и прямо требовал от Зеленского не тянуть с законом о мобилизации, а грести на фронт всех мужчин. Зеленский взял под козырёк, а накануне и вовсе заявил, что отправлять на войну против России украинцев – хорошее дело, так как этом случае, дескать, не придётся гибнуть американцам. Настоящий лидер украинского народа...Все эти действия и решения украинской власти прямо говорят о том, что самостоятельность её равна нулю. Делают и будут делать всё, чего потребуют за океаном, даже если ради этого страна превратится в безлюдное голое поле, до горизонта которого тянутся могилки с жёлто-голубыми флажками.Граждане украинцы, ну и как вам кава в Венской опере? Не сильно горчит?