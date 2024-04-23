Украинский военнообязанный скончался от эпилептического приступа по дороге в учебный центр
Повальная мобилизация на Украине, когда киевские власти пытаются спешно поставить «под ружье» всех, кого только можно, уже приводит к печальным последствиям.
Согласно сообщению, опубликованном Закарпатским ТЦК в своем ТГ-канале, от эпилептического припадка скончался один из военнообязанных, направлявшийся в учебный центр.
В материале говорится, что приступ у мужчины случился в пути. В свою очередь, офицер сопровождения сразу же вызвал скорую помощь и оказал военнообязанному домедицинскую помощь. Между тем направлявшегося в учебный центр украинца спасти так и не удалось.
В данном случае не совсем понятно, как мужчина с эпилепсией мог быть призван в украинскую армию. Неизвестно, был ли он мобилизован или пришел добровольно. Зато известно, что он ВВК и был признан годным...
Как говорится в сообщении от Закарпатского ТЦК, по факту произошедшего инцидента назначено служебное расследование. В военкомате выразили слова соболезнования родным и близким мужчины.
Напомним, что недавно Верховная Рада приняла скандальный закон об ужесточении мобилизации. Норматив уже подписан Владимиром Зеленским и вступает в силу с 18 мая.
После этого все военнообязанные на Украине в течение 60 дней должны явиться в ТЦК для актуализации данных, независимо от того, была ли им отправлена повестка.
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