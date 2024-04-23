Украинский военнообязанный скончался от эпилептического приступа по дороге в учебный центр

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Украинский военнообязанный скончался от эпилептического приступа по дороге в учебный центр

Повальная мобилизация на Украине, когда киевские власти пытаются спешно поставить «под ружье» всех, кого только можно, уже приводит к печальным последствиям.

Согласно сообщению, опубликованном Закарпатским ТЦК в своем ТГ-канале, от эпилептического припадка скончался один из военнообязанных, направлявшийся в учебный центр.



В материале говорится, что приступ у мужчины случился в пути. В свою очередь, офицер сопровождения сразу же вызвал скорую помощь и оказал военнообязанному домедицинскую помощь. Между тем направлявшегося в учебный центр украинца спасти так и не удалось.

В данном случае не совсем понятно, как мужчина с эпилепсией мог быть призван в украинскую армию. Неизвестно, был ли он мобилизован или пришел добровольно. Зато известно, что он ВВК и был признан годным...

Как говорится в сообщении от Закарпатского ТЦК, по факту произошедшего инцидента назначено служебное расследование. В военкомате выразили слова соболезнования родным и близким мужчины.

Напомним, что недавно Верховная Рада приняла скандальный закон об ужесточении мобилизации. Норматив уже подписан Владимиром Зеленским и вступает в силу с 18 мая.

После этого все военнообязанные на Украине в течение 60 дней должны явиться в ТЦК для актуализации данных, независимо от того, была ли им отправлена повестка.
11 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -2
    Сегодня, 13:51
    Что тут скажешь.Быстро прекращены муки..В скорой гикнулся,а так бы пришлось до окопов ехать
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 14:17
      Он погиб " за уЭвропу"..
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 15:18
        Цитата: Андрей Николаевич
        Он погиб " за уЭвропу"..

        За амэриканьску дэмократию и батьку гетьмана Байдена.
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 13:55
    Заблаговременно помер. Предусмотрительный...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 14:00
      [quote][Заблаговременно помер. Предусмотрительный.../quote]
      Так если в окопе помереть, то еще неизвестно где и как похоронят. А в этом случае хоть родные похоронят.
      1. Комментарий был удален.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 14:42
      Главное,что не успел никого убить..
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 14:07
    Эпилептиков призывают. А тех кто уже лежит в морге?
  4. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 14:11
    Откосил так откосил. Пусть другие пользуются его примером. Работает 100%
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:16
    Повальная мобилизация на Украине, когда киевские власти пытаются спешно поставить «под ружье» всех, кого только можно, уже приводит к печальным последствиям.
    . Да ладно, печальные последствия проявились гораздо раньше, чем сейчас.
    С какого момента все началось... тут оценки, мнения разнятся, но это не важно. Оно началось и конца края этому не видно!
  6. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 15:34
    Сегодня появилась информация о том, что в ЕС готовятся протестные акции украинцев против Администрации Зеленского. Офис Президента Украины очень опасается этого и всячески пытается этому воспрепятствовать, так как политические последствия могут добить и без того кривой образ кокаинового короля...
  7. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    0
    Сегодня, 15:45
    Херня.

    Частые причины смерти при припадке эпилепсии:

    - падения – на улице, со ступенек и т.д.;
    - травмы головы – субдуральная гематома, кровоизлияния;
    - опасные для жизни переломы шейного отдела позвоночника, перелом ребер в момент приступа;
    - ожоги, когда припадок случается у плиты;
    - несчастные случаи на производстве;
    - дорожно-транспортные происшествия, когда приступ случается у водителя или пешехода;
    - аспирационная пневмония – попадание в дыхательные пути инородных масс при спазме дыхательной мускулатуры.

    Вероятность смерти от самого приступа ничтожно мала.
    Скорее всего, забили мужика до смерти, когда "могилизировали" и решили так отмазаться.