Глава Минобороны Шойгу: Украинская армия с начала СВО потеряла почти полмиллиона солдат
Российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, продолжая выдавливать украинские подразделения с занимаемых рубежей. Об этом заявил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
Российская армия владеет инициативой на всей линии фронта, в результате активных боевых действий ВС России освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку, на очереди Бердычи и Георгиевка. Подразделения ВСУ, не в силах далее сдерживать продвижение российских войск, вынуждены покидать свои позиции. Спонсоры Украины из США в срочном порядке утвердили выделение Киеву дополнительного финансирования, чтобы спасти ситуацию, но ВСУ это не поможет.
Всего с начала российской военной спецоперации украинская армия потеряла почти полмиллиона военнослужащих. Такие цифры привел глава военного ведомства, говоря о провале наступления украинской армии. При этом он не уточнил, о каких именно потерях ВСУ идет речь.
Из другого, не менее важного: российский ВПК нарастил выпуск военной продукции, полностью обеспечивая войска в зоне СВО всем необходимым. При этом темпы выпуска наиболее востребованных образцов вооружения возрастают.
В связи с возобновлением военных поставок западными странами ВС России нарастит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западных вооружений. В Киеве уже анонсировали увеличение ракетных ударов по тыловым районам, особенно по Западной Украине. Как ранее сообщала британская разведка, Россия накопила очень много ракет и дронов-камикадзе.
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