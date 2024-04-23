Глава Минобороны Шойгу: Украинская армия с начала СВО потеряла почти полмиллиона солдат

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Глава Минобороны Шойгу: Украинская армия с начала СВО потеряла почти полмиллиона солдат

Российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, продолжая выдавливать украинские подразделения с занимаемых рубежей. Об этом заявил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

Российская армия владеет инициативой на всей линии фронта, в результате активных боевых действий ВС России освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку, на очереди Бердычи и Георгиевка. Подразделения ВСУ, не в силах далее сдерживать продвижение российских войск, вынуждены покидать свои позиции. Спонсоры Украины из США в срочном порядке утвердили выделение Киеву дополнительного финансирования, чтобы спасти ситуацию, но ВСУ это не поможет.



Всего с начала российской военной спецоперации украинская армия потеряла почти полмиллиона военнослужащих. Такие цифры привел глава военного ведомства, говоря о провале наступления украинской армии. При этом он не уточнил, о каких именно потерях ВСУ идет речь.

Из другого, не менее важного: российский ВПК нарастил выпуск военной продукции, полностью обеспечивая войска в зоне СВО всем необходимым. При этом темпы выпуска наиболее востребованных образцов вооружения возрастают.

В связи с возобновлением военных поставок западными странами ВС России нарастит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западных вооружений. В Киеве уже анонсировали увеличение ракетных ударов по тыловым районам, особенно по Западной Украине. Как ранее сообщала британская разведка, Россия накопила очень много ракет и дронов-камикадзе.
31 комментарий
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  1. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 13:38
    Ну зато Залужный прекрасно устроился в Лондоне, за него и его благополучие тоже видимо погибали украинцы . Супруга Залужного, теперь уже посла Украины в Британии, Елена Скрипченко, (44 года) пока еще сотрудник "Укргазбанк", приобрела таунхаус в Лондонском районе Бейлгравия (лондонская Рублевка) за почти 3 млн. английских фунт стерлингов. Перед этим Залужный, по протекции бритов получил отказные в виде 5 млн. фунт стерлингов при увольнении.А ты, Микола воюй дальше. Ну , а если с мозгами все еще более или менее нормально , то лучше сразу по прибытию на ЛБС переходи на сторону русских. Ни кому вы не нужны . украинцы , кроме как русским .
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 13:55
      Ну так Зеленский любитель удерживать тот или иной населенный пункт любой ценой,так же как и совершать самоубийственные контратаки одну за другой,так что тут ничего удивительного нет.Мне кажется что озвученные полмиллиона это ещё самые скромные оценки.ВСУ воюет резервами,то есть числом,а не умением.Наловить мобилизованных и на мясо.Закончились.Еще наловить и снова на мясо и так много раз. Дорого стоит Украине самолюбие Зеленского.Вот пример.И таких примеров уйма.Так что удивляться не приходится.

      . 07.00 В безуспешных попытках вернуть утраченные позиции в Очеретино (ДНР) украинские войска с вечера понедельника потеряли до трех взводов личного состава. Из этого поселка «еще утром 22 апреля сбежала существенная часть войск противника. На место беглецов попытались перебросить резервы и даже контратаковать. Никакого результата!» — рассказал корреспонденту ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.


      https://svpressa.ru/war21/article/412816/

      Если так воевать за каждый поселок то никакая мобилизация не поможет ВСУ.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 13:58
        да совершенно верно , вот только одного не пойму -их там чем то поят или кормят, что они так смиренно на убой идут ради денежного достатка Зеленского, Залужного , Данилова и т.д.?
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 15:39
        Реальные цифры потерь хохла не знает никто. Их и невозможно сейчас подсчитать. Думаю, что ипосле войны не всех убитых сосчитают.
        Но вот в чем я точно уверен, цифры от Шойгу занижены минимум на 250 000 жмуров.
        1. Болторез Звание
          Болторез
          0
          Сегодня, 16:07
          Укры в Лондоне говорят о своих потерях как 1000+ в сутки. Каждый знает как минимум одного ушедшего к бандере.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 14:05
      Ну зато Залужный прекрасно устроился в Лондоне
      По слухам он сидит под арестом. По слухам
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        -1
        Сегодня, 14:06
        Тоже слышал.Два три дня назад Залужный отказался ехать послом в Лондон и по приказу Зеленского СБУ его арестовала.Боится Зеленский военного бунта.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +3
          Сегодня, 14:13
          да, эту инфу специально взбросили в инфопространство , на самом деле живут они припеваючи , "мученники режима"
      2. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 14:10
        по слухам, им же самим и распускаемыми , они все ( Резников, Данилов и т.д.) по слухам "в опале" , а на самом деле эвакуированы своевременно ,гнидой, а Резников скорее всего банальный "кошелек" гниденыша
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 15:36
      Залужный в Лондоне не устроился! Он отказался туда ехать и сидит под контролем СБУ на Украине.
  2. Arzoo Звание
    Arzoo
    +5
    Сегодня, 13:40
    Всего с начала российской военной спецоперации украинская армия потеряла почти полмиллиона военнослужащих. Такие цифры привел глава военного ведомства, говоря о провале наступления украинской армии. При этом он не уточнил, о каких именно потерях ВСУ идет речь.
    Наверное о общих потерях.

    На самом деле, потери украинцев мало кого интересуют, даже самих украинцев.
    1. JuhanJuhan Звание
      JuhanJuhan
      -3
      Сегодня, 13:54
      Обычно преувеличивают потери противника в три-четыре раза и преуменьшают свои тоже в три-четыре раза. Но у Зеленского своя математика - уменьшил в трижды четыре или, может быть, в четыре в квадрате. Конечно, 31 тысяча на 16 - это чуть больше цифр Шойгу, но ближе к истине.
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 15:08
        Я всегда говорил - цифрам Окраинцев можно верить. Только с коэффициентами.
        Надо взять озвученные потери России и разделить на 10. Потом взять озвученные потери Окраины и умножить на 15.
        Вот сегодня я убедился, что моя оценка вполне достоверна.
  3. Zoer Звание
    Zoer
    +7
    Сегодня, 13:57
    Даже если наших потерь в 2 раза меньше, в чём есть сомнения, всё равно цифры ужасающие.
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 15:12
      Когда два года назад озвучили наши потери в 3,5 тысячи, я их проверил и у меня вышло столько же. Тогда ещё списки погибших официально публиковали.
      Но с тех пор военное кладбище в моём райцентре выросло на порядок, если не больше. Цифру назвать не готов. Съездить надо, посчитать.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:59
    Потери США во второй мировой войне на всех военных театрах 407 000 .Пора Украине задуматься.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 14:15
      Было бы чем задуматься, они бы наверное задумались -за что они воюют , за кого они воюют и наконец с кем они воюют .
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 14:17
      историю им( украинцам) испоганили и переписали на корню , сделали это специально и теперь мы видим результат.
  5. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 14:00
    Ага ага.
    И идем на четвёртый год чего то.
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 14:04
    Клоун новой помощи у хозяина выпросил, значит скалам надо готовиться к новым потерям
  7. Шиномонтажник Звание
    Шиномонтажник
    +1
    Сегодня, 14:08
    Цитата: OrangeBigg
    ВСУ воюет резервами,то есть числом,а не умением.Наловить мобилизованных и на мясо.Закончились.Еще наловить и снова на мясо и так много раз

    А в какой армии и на какой войне по-другому? Многие ли из тех, кто начал войну в июне 1941-го, дошли до Берлина? На войне умирают, а не размножаются
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      -3
      Сегодня, 14:26
      Цитата: Шиномонтажник
      А в какой армии и на какой войне по-другому?

      В такой, где люди не расходный материал. Вам про умение говорят. Прежде чем посылать на передовую желательно научить людей азам. На Украине же предпочитают большую часть мясом использовать и единицы обучение проходят. А особо "боевым" товарищам можно не воевать, а ходить интервью раздавать на укроТВ какие они победители, можно вперед себя мобилизованных пускать, а сами в заград отрядах стоять, в ТЦК отсиживаться и людей с улицы грести, калеча их при этом. Теперь еще спросите в какой армии по-другому?
    2. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 16:10
      Мой дед начал войну в Финляндии, а закончил в Берлине.
  8. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    0
    Сегодня, 14:33
    Мынерабы кончаются, и это отлично.
    Надо и бандеровок проредить.
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 14:39
    Глава Минобороны Шойгу: Украинская армия с начала СВО потеряла почти полмиллиона солдат
    Ну... не хочу никого огорчать, но у Хо хлов те же цифры относительно наших потерь.
    И они ими тоже "пышаються"...
    И конца-краю не видно этому идиотизму.
    Если бы у "немцев" было всё так хреново, как нам рассказывают соловьёвы... мы бы уже завершали процесс фильтрации "братского народа" и Колымский край снова бы расцвёл!
    Однако... как бы "не могло помочь ВСУ дополнительное финансирование", оно увеличит количество наших потерь.
    Не стоит делать вид, что нам всё ни почём!
    Ведь ещё, и в правду, ничего и не начиналось. А оно - неизбежно.
    Пора бить первым!
  10. Есаул Звание
    Есаул
    -1
    Сегодня, 14:41
    Скорее всего это подтвержденные 200-ые без учета "пропавших" без вести. В реальности цифра уже за 1 млн перевалила, если считать все безвозвратные потери, в том числе калек и пленных.
  11. Шиномонтажник Звание
    Шиномонтажник
    0
    Сегодня, 14:48
    Цитата: suhorukofal
    Прежде чем посылать на передовую желательно научить людей азам. На Украине же предпочитают большую часть мясом использовать и единицы обучение проходят.

    А что вы так за них переживаете?? Чем меньше они обучены, тем меньше от их рук погибнет наших солдат. И откуда такие подробные сведения о внутренней кухне ВСУ? Это очень подозрительно
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      0
      Сегодня, 15:01
      Цитата: Шиномонтажник
      А что вы так за них переживаете??

      И где Вы их увидели, эти переживания?
      Цитата: Шиномонтажник
      И откуда такие подробные сведения о внутренней кухне ВСУ? Это очень подозрительно

      Очень подозрительно. Еще подозрительно что добровольно сдаются в плен и рассказывают про эту самую кухню, что радиоперехваты есть. Да такими знаниями только шпионы ГУР обладать, звоните сразу в ФСБ, Вы меня раскрыли, я сдаюсь.
  12. Бомба Звание
    Бомба
    0
    Сегодня, 15:20
    Такими темпами чубатым мяса хватит еще лет на 5 минимум.
  13. Бюрер Звание
    Бюрер
    +1
    Сегодня, 15:38
    На войне мотивация проста - выжить. А для этого надо убить врага, пока он не убил тебя, так что обе стороны в равных условиях. Даже, скажу, у украинцев проще, типа, родину защищают, у нас же с главными идеями посложнее, "денацификация" и "демилитаризация" не очень подходят для этой роли. Лично у меня вопрос "зачем это всё?" всё громче звучит в голове, особенно на фоне ускоренного роста благосостояния олигархов и замещения наших погибших парней мигрантами
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      0
      Сегодня, 15:54
      Я аж рассмеялся, прям ЦИПСОшная методичка в чистейшем образце. Конечно всякие настроения у бойцов, война есть война. Но мне вот это понравилось:
      Цитата: Бюрер
      у украинцев проще, типа, родину защищают

      Особенно Родину рвутся защищать те, кого на улице отлавливают, избивают и потом везут на передовую. Времена мотивации в виде переживания за Родину прошли у ВСУ. Бес сомнения, есть еще кто идейный и мотивированный, но в разы меньше чем раньше, хотя бы по видео, где они своих расстреливают что бы сбежать.
      Цитата: Бюрер
      на фоне ускоренного роста благосостояния олигархов

      "Кац предлагает сдаться". Ага, лучше не воевать и сдаться на милость европейским благородным господам, вот тогда заживем, прям как Украине обещали. Они-то уж точно грабить не будут, они же никогда этим не занимались.
      Цитата: Бюрер
      "зачем это всё?"

      А как думаете для чего войны ведутся? Для чего НАТО постоянно расширяется?