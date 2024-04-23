«Путин не хочет развязывать ад»: чешский политик оценил возможность военного конфликта России и НАТО
Чешский политик Мартин Комарек в онлайн-издании Diary.cz решил взвесить аргументы за и против возможного начала прямого военного конфликта между Россией и НАТО, о чем все больше разглагольствуют в западной прессе. Как отметил в своей публикации чешский эксперт, многие европейские политики высказывают предположение, а некоторые и уверены в этом, что президент РФ Владимир Путин не остановится после победы на Украине и всенепременно постарается «захватить» еще некоторые территории в Европе якобы для того, чтобы «восстановить» Советский Союз.
В качестве аргументов за эту версию Комарек приводит переход в состав РФ в 2014 году Крыма и поддержку Москвой «сепаратистов» на Донбассе, приведшую к началу военных действий на Украине в феврале 2022 года. Кроме того, продолжает автор, президент России называет распад СССР величайшей геополитической катастрофой, что явно намекает на планы возрождения Советского Союза в прежних границах.
Но, скорее всего, этого не случится, считает политик. После окончания военных действий российская армия будет слишком ослаблена, чтобы воевать с НАТО. Да и сам российский лидер признает, что Североатлантический альянс, несмотря на некоторую слабость европейских национальных армий, в целом сильнее России. После падения киевского режима наступит эпоха новой холодной войны, считает эксперт.
Касательно возможного нападения ВС РФ непосредственно на Чехию, продолжает Комарек, такой сценарий маловероятен даже по истечении нескольких лет. Хотя Россия активно вооружается, армия приобретает серьезный боевой опыт на Украине, страны альянса тоже не стоят на месте. К моменту гипотетического военного столкновения НАТО нарастит свой военный потенциал. Да и Чехия, в случае чего, не останется в одиночестве, и это прекрасно понимают в Кремле, считает автор.
Комарек полагает, что даже в случае полной «оккупации» Украины Москва не будет предпринимать даже действий, направленных на восстановление контроля над бывшими советскими республиками, например, прибалтийскими. Тем более, речи не идет о вторжении в страны бывшего соцлагеря, такие как Польша или Чехия. К этому времени НАТО усилит оборону Восточной Европы настолько, что атака с применением обычных вооружений будет немыслима.
Остается вариант применения Россией последнего аргумента — ядерного оружия, что не исключают некоторые западные политики и эксперты. Однако в России прекрасно помнят Карибский кризис, когда СССР разместил ракеты на Кубе, что чуть не привело к Третьей мировой войне. Тогда Кеннеди и Хрущев сумели договориться и избежали катастрофы, которая могла уничтожить большую часть человечества. Сомнительно, что Владимир Путин желает уничтожения России ради своих амбиций, заключает чешский политик.
— с явным облегчением констатирует Комарек.
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