«Путин не хочет развязывать ад»: чешский политик оценил возможность военного конфликта России и НАТО

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«Путин не хочет развязывать ад»: чешский политик оценил возможность военного конфликта России и НАТО

Чешский политик Мартин Комарек в онлайн-издании Diary.cz решил взвесить аргументы за и против возможного начала прямого военного конфликта между Россией и НАТО, о чем все больше разглагольствуют в западной прессе. Как отметил в своей публикации чешский эксперт, многие европейские политики высказывают предположение, а некоторые и уверены в этом, что президент РФ Владимир Путин не остановится после победы на Украине и всенепременно постарается «захватить» еще некоторые территории в Европе якобы для того, чтобы «восстановить» Советский Союз.

В качестве аргументов за эту версию Комарек приводит переход в состав РФ в 2014 году Крыма и поддержку Москвой «сепаратистов» на Донбассе, приведшую к началу военных действий на Украине в феврале 2022 года. Кроме того, продолжает автор, президент России называет распад СССР величайшей геополитической катастрофой, что явно намекает на планы возрождения Советского Союза в прежних границах.



Но, скорее всего, этого не случится, считает политик. После окончания военных действий российская армия будет слишком ослаблена, чтобы воевать с НАТО. Да и сам российский лидер признает, что Североатлантический альянс, несмотря на некоторую слабость европейских национальных армий, в целом сильнее России. После падения киевского режима наступит эпоха новой холодной войны, считает эксперт.

Касательно возможного нападения ВС РФ непосредственно на Чехию, продолжает Комарек, такой сценарий маловероятен даже по истечении нескольких лет. Хотя Россия активно вооружается, армия приобретает серьезный боевой опыт на Украине, страны альянса тоже не стоят на месте. К моменту гипотетического военного столкновения НАТО нарастит свой военный потенциал. Да и Чехия, в случае чего, не останется в одиночестве, и это прекрасно понимают в Кремле, считает автор.

Комарек полагает, что даже в случае полной «оккупации» Украины Москва не будет предпринимать даже действий, направленных на восстановление контроля над бывшими советскими республиками, например, прибалтийскими. Тем более, речи не идет о вторжении в страны бывшего соцлагеря, такие как Польша или Чехия. К этому времени НАТО усилит оборону Восточной Европы настолько, что атака с применением обычных вооружений будет немыслима.

Остается вариант применения Россией последнего аргумента — ядерного оружия, что не исключают некоторые западные политики и эксперты. Однако в России прекрасно помнят Карибский кризис, когда СССР разместил ракеты на Кубе, что чуть не привело к Третьей мировой войне. Тогда Кеннеди и Хрущев сумели договориться и избежали катастрофы, которая могла уничтожить большую часть человечества. Сомнительно, что Владимир Путин желает уничтожения России ради своих амбиций, заключает чешский политик.

Путин не хочет развязывать ад, это, безусловно, разрушило бы его страну. В ядерной войне невозможно победить, она не имеет смысла

— с явным облегчением констатирует Комарек.
27 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Romario_Argo Звание
    Romario_Argo
    +1
    Сегодня, 13:50
    всё очень просто
    если страны НАТО так опасаются за свои территории
    нужно прекратить опустошать свои арсеналы, и разбазаривать технику
    нужно начинать наоборот пополнять арсеналы боеприпасами и техникой
    1. exalibor Звание
      exalibor
      0
      Сегодня, 14:16
      ну или ослаблять того кого они опасаются... или столетия уже хотят развалить...время покажет кто выживет... пока кажется что они ослабляют себя сильнее чем нас...
    2. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 14:16
      Цитата: Romario_Argo
      всё очень просто
      если страны НАТО так опасаются за свои территории
      нужно прекратить опустошать свои арсеналы, и разбазаривать технику
      нужно начинать наоборот пополнять арсеналы боеприпасами и техникой

      Так именно это и происходит. Страны НАТО (особенно новые члены) по собственному желанию и под давлением п-сов сливают в Украину все старые запасы из арсеналов, причем акцент сделан на системы советского/российского производства, а взамен получают/получат новые п-совские. Выгодоприобретатель - амерский ВПК. И нас заодно подвинули на рынке вооружений (обслуживание , ремонт, расходники).
      1. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 14:19
        тем же прибалтийским странам НАТО, пора уже выстраивать оборону и копить военные запасы
        напротив Эстонии уже сформирован 44-й армейский корпус Лен.ВО г.Луга
        в составе 2-х мотострелковых и 1-й танковой дивизий
        + там же 6-я армия ЛВО в составе 2-х бригад, из которых 25-я мотострелковая г. Луга уже переформирована в дивизию
        т.е. против ВС Эстонии в 7000 уже стоит 4 дивизии минимум 45000
        1. Вежливый Лось Звание
          Вежливый Лось
          +1
          Сегодня, 14:27
          Цитата: Romario_Argo
          тем же прибалтийским странам НАТО, пора уже выстраивать оборону и копить военные запасы

          Я сильно сомневаюсь, что прибалты, да и не только они, всерьез рассматривают возможность нападения на них России или Беларуси. Нет, на публику они, разумеется, орут: "Спасите, русские идут". Но это, опять же, делается по команде и в интересах амерского ВПК. hi
  2. Arzoo Звание
    Arzoo
    +1
    Сегодня, 13:55
    Путин не хочет развязывать ад, это, безусловно, разрушило бы его страну. В ядерной войне невозможно победить, она не имеет смысла
    Пока это так, к сожалению.
    1. VicVic Звание
      VicVic
      +1
      Сегодня, 14:19
      Такой войны, не хочется, конечно.
      Речь о спорной формулировке, что в ядерной войне невозможно победить. Вопрос в том, что считать победой. Бывают ситуации, когда факт гибели врага становится единственным и неповторимым критерием победы, а всё остальное, становится не то, что вторичным, а вообще перестаёт иметь значение.
      И, да, абсолютно верно было сказано, если что, мы в рай, а они в ад.
      1. Poruchik77 Звание
        Poruchik77
        0
        Сегодня, 15:30
        Никто не пробовал. Однако грамотно нанесенный превентивный удар авангардами в теории может быть эффективен. Но лучше не проверять
  3. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 13:56
    [После окончания военных действий российская армия будет слишком ослаблена, чтобы воевать с НАТО.]
    А вот с этим не согласен! В боях армия набирается боевого опыта и закалки! А ВПК начинает работать на всю мощь!

    [президент России называет распад СССР величайшей геополитической катастрофой, что явно намекает на планы возрождения Советского Союза в прежних границах.]
    С этим согласен на 100%.
    Может и не в прежних границах, но восстанавливать надо!
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 14:18
      Цитата: ваш вср 66-67
      С этим согласен на 100%.
      Может и не в прежних границах, но восстанавливать надо!

      Границы 1938 года возможны без столкновения с НАТО.
  4. Феникс_2 Звание
    Феникс_2
    +3
    Сегодня, 14:01
    Что чешет камарик даже по Европе нанесут ядерный удар США не полезут спасать их своя рубаха ближе к телу
    1. Flashpoint Звание
      Flashpoint
      +1
      Сегодня, 14:14
      Что чешет камарик даже по Европе нанесут ядерный удар США не полезут спасать их своя рубаха ближе к телу

      Если такой удар нанесут - спасать будет некого и никакого смысла ввязываться
      1. AKuzenka Звание
        AKuzenka
        +3
        Сегодня, 14:23
        Да и Чехия, в случае чего, не останется в одиночестве, и это прекрасно понимают в Кремле, считает автор.
        Да, она будет не одинока, все цепные шавки США будут не обделены ядерными фугасами. В этом он прав. Хотя, надеюсь, что до этого дойдёт не скоро.
  5. НЕзлобный
    НЕзлобный
    +1
    Сегодня, 14:06
    Цитата: ваш вср 66-67
    [После окончания военных действий российская армия будет слишком ослаблена, чтобы воевать с НАТО.]
    А вот с этим не согласен! В боях армия набирается боевого опыта и закалки! А ВПК начинает работать на всю мощь!

    [президент России называет распад СССР величайшей геополитической катастрофой, что явно намекает на планы возрождения Советского Союза в прежних границах.]
    С этим согласен на 100%.
    Может и не в прежних границах, но восстанавливать надо!


    "После окончания военных действий российская армия будет слишком ослаблена, чтобы воевать с НАТО" - в самую точку если дополнительно задать уточняющий вопрос: "окончания военных действий" через сколько времени?: через 1 год - одно развитие, через 3 года - другое, а если через 5-7-8 лет, по достижении "целей", то картина может быть весьма противоречивой во всех аспектах и смыслах, включая и опыт, и закалку, и настроение в обществе, и экономику, и людские ресурсы и состояние социалки....
    И всё это может / будет выглядеть неоднозначно у всех участников этой торговли. Торговли - в буквальнейшем смысле слова, т.к. прямо сейчас кое-кто с кое-кем торгует за баксы... Согласно инфе с официальнейших СМИ.
  6. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +7
    Сегодня, 14:11
    Вот и я про то! Молите Бога, что у нас Путин.. Другой бы давно приказал установить на Кинжалы ядерные боевые части и долбанул бы веером по "партнёрам", причем по основным заводам, где производятся вооружения и боеприпасы. Еще бы Посейдон испытал на предмет цунами около UK, чтобы промыло больные мозги су(на)чатам
    1. ГИС Звание
      ГИС
      0
      Сегодня, 15:21
      поддерживаю на все 100*100%. такой как Эрдоган ,давно бы разнес в пух и прах всех, кто хотябы косо посмотрел на страну.....НО, ответку тоже никто не отменял.
      да и насаждать "огнем и мечом" "правильный и ссправедливый мир" РФ вряд ли станет.
  7. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 14:12
    Путин не хочет развязывать ад, это, безусловно, разрушило бы его страну. В ядерной войне невозможно победить, она не имеет смысла
    — с явным облегчением констатирует Комарек.
    О том, что хочет Путин, знает только Путин.
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 14:22
      Цитата: Gomunkul
      О том, что хочет Путин, знает только Путин.

      Но всякие самопровозглашённые западные эксперты и наши либерасты знают конечно же лучше чем сам Путин о том чего он хочет. laughing
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 14:40
        guest
        По крайней мере им так хочется думать. wink
  8. exalibor Звание
    exalibor
    +1
    Сегодня, 14:14
    Прикольный взгляд на события... но только одним глазком, который видит ответные действия СССР и РФ на то что делают штаты и Европа... Карибский кризис начался с размещения штатами ядерного оружия на территории Турция, в ответ СССР разместил через год ракеты на Кубе... а 2014 год ответ на переворот на Украине который опять же устроили штаты с Европой... но мы почему то видим только то что нужно нам...
  9. zontov79 Звание
    zontov79
    +1
    Сегодня, 14:18
    Удивляет этот дурачек, зачем нам Чехия всратая??? Хватит нас и на НАТО, не переживай чешский полупокер.
  10. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 14:19
    ""Кроме того, продолжает автор, президент России называет распад СССР величайшей геополитической катастрофой, что явно намекает на планы возрождения Советского Союза в прежних границах."""
    Автор мог бы потратить время и найти, что президент России говорил об СССР скажем с 2000го года. Узнал бы для себя много нового, которое вполне может не уместиться в привычную ему картину.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:24
    В ядерной войне невозможно победить, она не имеет смысла
    все относительно!
    У нас, в СА, говор ли, что уничтожить противника можно, но победить нельзя!!!
    В общем, ядрёное оружие, оружие сдерживания, ответного удара и... да и все, наверное.
    Про мини ядерку, на минималках... не, не, не, тут только начни, оно само по нарастающей пойдёт.
  12. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 14:25
    Обращают на себя внимание несколько тезисов из этой писанины: первое-за 23 года Путина у руля,как то он не был замечен в особых амбициях по отношению к соседям(даже,по моему,излишне мягок).Второе: теперь точно зная гнилую сущность бывших соцстран,накой они нужны в принципе.
    Третье: уж больно чех на нато надеется,а не боится ли он что по "дружески" могут и кинуть?....
  13. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 14:52
    Путин не хочет развязывать ад, это, безусловно, разрушило бы его страну. В ядерной войне невозможно победить, она не имеет смысла

    Ясен пень, на тм его и покупают, и стремятся создать ад конкретно нам, безо всяких опасений за ответку.
  14. ГИС Звание
    ГИС
    0
    Сегодня, 15:16
    как же ни достали "своими знаниями Путина"....
    Сомнительно, что Владимир Путин желает уничтожения России ради своих амбиций, заключает чешский политик.

    и даже подумать не могут что он ради страны пойдет на всё....
    и оттуда же :
    осле окончания военных действий российская армия будет слишком ослаблена, чтобы воевать с НАТО
    - а вот другие "эгсперды" говорят что наоборот армия РФ только усиливается и набирает опыт
  15. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 15:37
    К этому времени НАТО усилит оборону Восточной Европы настолько, что атака с применением обычных вооружений будет немыслима.
    Никто с НАТО конвенционалкой воевать не будет, поскольку это в любом случае угрожает самому существованию России. Эти европейские клоуны дождутся, что у нашего верховного кончится терпение и он показательно накажет одну из стран НАТО, чтобы проверить действие 5-й статьи и доказать, что это всего лишь филькина грамота.