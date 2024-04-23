Пресса США: планы Киева вернуться к границам страны 1991 года нереалистичны

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Пресса США: планы Киева вернуться к границам страны 1991 года нереалистичны

В западной прессе все чаще появляются публикации, авторы которых отмечают, что какие-либо перспективы Украины вернуться к границам бывшей УССР по состоянию на 1991 год являются далеко не самым реалистичным сценарием.

В частности, в американском издании The New York Times опубликована статья, в которой утверждается, что, по оценкам многих экспертов, Киеву вряд ли удастся восстановить свой контроль над Донбассом и Крымом военным путем, особенно на фоне провалившегося "контрнаступления" ВСУ летом прошлого года.



В публикации подчеркивается, что украинский кризис имеет для России несравненно большее, чем для Запада, значение, вследствие чего Москва выделяет на вооруженный конфликт больше ресурсов. В случае, если бы Запад решился воевать с Россией напрямую, а не опосредованно, как это происходит сейчас, он был бы вынужден прикладывать куда больше средств и усилий.

Однако, по мнению автора опубликованного в американской газете материала, несмотря на то, что размеры Украины станут меньше, Киеву вероятно удастся сохранить значительную часть своих территорий и после завершения вооруженного конфликта имеет некоторые шансы успешно интегрироваться в Евросоюз экономически и стратегически. Такой исход в любом случае является для киевского режима более предпочтительным, чем полное поражение.

Однако, при этом Зеленский продолжает пытаться продвигать свою совершенно оторванную от реальности так называемую "формулу мира", предполагающую фактическую капитуляцию России.
24 комментария
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 14:29
    являются далеко не самым реалистичным сценарием

    И что, ещё кто-то в это верит? Это может свершиться только во снах или мечтаниях. Пора бы уже стать реалистом.
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 15:16
      Цитата: Irokez
      И что, ещё кто-то в это верит?

      После "жестов доброй воли" и "перегруппировок", к сожалению можно и в такое поверить.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 15:29
      Зря они думают, что вернуться к границам 91-го года нереально. Еще как реально! Весь вопрос в том, о каком месяце идет речь? Если до преступного сговора Кравчука с Ельциным, то как раз такой сценарий сейчас и реализует наша армия!
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:35
    Пресса США: планы Киева вернуться к границам страны 1991 года нереалистичны
    . О чем они говорят, рассуждают? Или они так прикрывают свое полное разочарование проектом "Украина - антироссия"?
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 15:03
      Нет, не так.
      У Проекта Окраина упала рентабельность. Что это значит? Это катастрофа? Да ничего подобного.
      Просто пришла пора фиксировать триллионную прибыль и продавать ставший ненужным актив Европе. Ещё за пол трилллиона.
      Бизнес. Ничего личного.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:14
        Так то да, полосатики именно за прибыли...
        Они уже заработали и не мало, хотят ещё... не так, так эдак. Изворачиватся они умеют, этого у них не отнять.
        На счёт всучить гейропейским... так, то оно так, но гейропейские ещё те жмоты, да и ресурсов у них теперь сильно меньше... нет у них той гибкости, умений полосатиков находить золотник, в куче гуано...
        В общем, надо внимательно наблюдать, потому как события, ситуация не стоят на месте.
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 15:21
          Так никто и не рассчитывает, что гейропейцы на свидомом гуано озолотятся. Наоборот. Чем глубже погрузятся, тем больше капиталов утечёт от них за океан. Это и есть дополнительный гешефт матрасников.
          И не я это придумал, хотя и разделяю. Поумнее люди есть.
    2. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 15:07
      Или они так прикрывают свое полное разочарование проектом "Украина - антироссия"?
      ...прикрывают проектом "расчленёнка бандерлянда"...потому как выделенные 70 лярдов супротив потраченных 700 лярдов....ну все уже поняли чё к чему идёт...западной прессе дали добро на инакомыслие
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:22
        Надо внимательно смотреть во все стороны... полосатики не сами, они подталкивают других и это им удаётся, увы. Там кукуевским с разных сторон тугриков подкидывать, на бедность.
        Некоторое время они потянут без социальных взрывов... хотя не факт, могут раз воровать бабло.
        В общем, будем посмотреть.
    3. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 15:09
      Есть 5 стадий принятия неизбежного - отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Их рассуждения сейчас находятся на третьей это -торг. Вот , когда перейдут к четвертой , тогда возникнет полное разочарование. hi
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 15:26
        Пять стадий, так говорят, но ещё говорят, что попадаются такие упертые бараны, которые проходят пять, десять и ещё сколько то стадий, без изменения позиции, т. ь. есть ворота, их надо долбить лбом!
        Так тоже бывает.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 15:31
          Ну это как Орбан сегодня сказал про совет ЕС, вы ,говорит, как картежники азартные , сели играть в карты и все время повышаете ставки , пытаясь отыграть проигранное , но фактически все больше и больше опускаетесь на дно, проигрывая. И вот как раз они и выглядят баранами упертыми .
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 15:45
            Им есть, что терять!
            Да и отступить им никто никто не позволит...
            Они в колоде главного шуллера лежат и он тасует их как хочет.
            1. oleg-nekrasov-19 Звание
              oleg-nekrasov-19
              0
              Сегодня, 15:50
              за то что "есть что терять" за это и пыжатся конечно .
    4. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 15:28
      Цитата: rocket757
      О чем они говорят, рассуждают?

      О победе над Россией, во всяком случае об этом на полном серьёзе говорит в интервью немецкому СМИ бывший стратег НАТО Стефани Бабст. Прочитал только сегодня это её интервью и понял, что Геббельс воскрес, только в юбке. Думал даже статью написать с цитатами этой нацистки, но с другой стороны от её пропаганды тошнит и это я очень мягко выразился.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:46
        Так для них проиграть крах всего и сразу... чутка погодя, но итог предсказуем.
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 15:48
          Цитата: rocket757
          Так для них проиграть крах всего и сразу...

          Об этом и упомянутая нацистка говорит.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 15:54
            Так мы им в этом поможем, с превиликим удовольствием!
  3. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 14:45
    Что или кто подпитывает у еврогейцев такую уверенность, что укрорейху удастся сохранить территорию, войти в еврогейский сад и нато, и что на это согласится Россия, потому как без этого никак ?
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 14:54
      Наши "ылиты"!
      Они веками мечтали "выйти в этот сад"... Да и сейчас - не против.
      Идиоты!
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 15:52
        Цитата: Смею_заметить_
        Наши "ылиты"!
        Они веками мечтали "выйти в этот сад"...

        В саду этом они уже присмотрели деревья на которых их повесят? laughing
    2. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 15:50
      Цитата: алабурга
      Что или кто подпитывает у еврогейцев такую уверенность, что укрорейху удастся сохранить территорию, войти в еврогейский сад и нато, и что на это согласится Россия, потому как без этого никак ?

      Они уверены, что никакой России не будет.
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 14:52
    Вы даете нереальные планы! Это, как его... волюнтаризм!!! (с)
  5. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 14:56
    Всё это в прошлом уже, пусть забудут и даже не вспоминают❗❗❗