В западной прессе все чаще появляются публикации, авторы которых отмечают, что какие-либо перспективы Украины вернуться к границам бывшей УССР по состоянию на 1991 год являются далеко не самым реалистичным сценарием.В частности, в американском издании The New York Times опубликована статья, в которой утверждается, что, по оценкам многих экспертов, Киеву вряд ли удастся восстановить свой контроль над Донбассом и Крымом военным путем, особенно на фоне провалившегося "контрнаступления" ВСУ летом прошлого года.В публикации подчеркивается, что украинский кризис имеет для России несравненно большее, чем для Запада, значение, вследствие чего Москва выделяет на вооруженный конфликт больше ресурсов. В случае, если бы Запад решился воевать с Россией напрямую, а не опосредованно, как это происходит сейчас, он был бы вынужден прикладывать куда больше средств и усилий.Однако, по мнению автора опубликованного в американской газете материала, несмотря на то, что размеры Украины станут меньше, Киеву вероятно удастся сохранить значительную часть своих территорий и после завершения вооруженного конфликта имеет некоторые шансы успешно интегрироваться в Евросоюз экономически и стратегически. Такой исход в любом случае является для киевского режима более предпочтительным, чем полное поражение.Однако, при этом Зеленский продолжает пытаться продвигать свою совершенно оторванную от реальности так называемую "формулу мира", предполагающую фактическую капитуляцию России.

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