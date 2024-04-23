Шойгу анонсировал начало поставок в войска ЗРС нового поколения С-500 «Прометей» сразу в двух версиях

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Шойгу анонсировал начало поставок в войска ЗРС нового поколения С-500 «Прометей» сразу в двух версиях

Зенитная ракетная система нового поколения С-500 пойдет в войска в двух модификациях, первые образцы ЗРС будут переданы военным в этом году. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Российскую ПВО в этом году ожидает пополнение и обновление. На сегодняшний день доля современных зенитных комплексов в российской армии составляет 82%, в ближайшие два года ее увеличат до 85%. В этом году в войска поступят первые образцы новой зенитной системы С-500, причем сразу в двух модификациях: зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.



Кроме того, войска получат зенитные ракетные системы С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У», а также радиолокационные станции нового поколения. В два раза будут увеличены поставки ЗРПК «Панцирь», прекрасно показавшего себя в зоне спецоперации, решение по этому вопросу уже принято.

С-500 «Прометей» — новейшая зенитная система, способная поражать цели в ближнем космосе. Особенностью комплекса является способность работать по широкому спектру целей на высотах до 200 км и на дальности до 600 км. В начале этого года «Прометей» завершил серию испытаний, подтвердив способность сбивать гиперзвуковые цели. Последний этап испытаний комплекса С-500 прошел 22 февраля, когда «Прометей» поразил межконтинентальную баллистическую ракету Р-29РМУ2 «Синева». После этого было объявлено, что в войска он пойдет в этом году.
26 комментариев
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  1. Romario_Argo Звание
    Romario_Argo
    +16
    Сегодня, 14:10
    ядерная губка америки - в российском исполнение
    противоракетный ЗРК С-500, скорее всего пойдет на прикрытие РВСН
    чтобы уничтожить полк РВСН с 9 ШПУ нужно минимум по 4 ЯБЧ
    а прикрытый дивизионом ПРО С-500 с 60 противоракетами
    уже потребуется под 100 ЯБЧ
    всего у нас около 150 ШПУ = нужно 1500 боеголовок
    а еще есть 150 ПГРК с МБР Ярс это еще 1500 ЯБЧ
    так у США столько НЕТ
    а еще США нужно на сдерживание Китая оставить 500
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +4
      Сегодня, 14:15
      Вот так бы эксперты всякие писали, людям понятнее было бы.
      1. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        +3
        Сегодня, 14:27
        Денис, получается что при наличии С-500, США вообще НЕ будут наносить ядерный удар по российским городам
        а то получат 2-й ядерный удар если мы перезарядим наши ШПУ и ПГРК
        это после нашего 1-го ответно-встречного ядерного удара
        НО, еще и наши города будут прикрыты С-500 и С-400
        1. FoBoss_VM Звание
          FoBoss_VM
          +3
          Сегодня, 15:29
          Получается так . Но есть ньюансы )) посчитайте сколько необходимо дивизонов С500 что бы прикрыть ВСЕ шпу и пгрк. А потом примерно прикиньте сколько надо времени нашему впк что бы хотя бы первый эшелон насытить . Так что сама по себе новость хорошая конечно , но шапкозакидательство здесь неуместно
        2. Fitter65 Звание
          Fitter65
          0
          Сегодня, 15:58
          Цитата: Romario_Argo
          а то получат 2-й ядерный удар если мы перезарядим наши ШПУ

          Приблизительное время для перезарядки одной ШПУ вы не подскажите? А в условиях активного противодействия противника? Прежде чем ботолом звенеть хотя бы основы бы почитали, про изучить уж молчу. Если что, то ботоло- так,в Новосибирской области, назывался самодельный колокольчик, из консервной банке на шее домашнего животного.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 14:32
        Кроме новых ЗУР, на дежурство ставят новые системы контроля воздушного пространства, радары т. е., новые автоматизированные комплексы обработки данных, соответственно новая автоматизированная система управления!!!
        Всё это включить в единую автоматизированную систему ПВО-ПРО, как раз это и даёт эффект увеличения возможностей всей, общей системы!!!
        1. Romario_Argo Звание
          Romario_Argo
          +1
          Сегодня, 14:55
          то есть противоракетные С-500 будут получать целеуказание от своих АСУ используя РЛС Енисей
          а СПРН с РЛС Воронеж будут так же сопряжены с АСУ ЗРК С-500
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 15:08
            Общий массив данных, единая информационно, контрольная система!
            Современные системы АСУ, гораздо умнее, производительнее всех прежних вместе взятых!
            А так, лишних данных не бывает, бывает не эффективное их обработка, использование, соответственно не правильная реакция на события/обстоятельства и как итог, многие неприятности, а то и хуже!!!
            Так то, моя служба была... скажем так, ПВО - ПРО, именно в сфере контроля и управления.
            Вот и пользуюсь теми знаниями, из прошлого...
            Но ведь принципиально ничего не изменилось, стало лучше, больше, быстрее и т. д.
            Прогресс, однако.
    2. Комментарий был удален.
    3. aksleks
      aksleks
      0
      Сегодня, 15:37
      Цитата: Romario_Argo
      всего у нас около 150 ШПУ

      Привет Роман! Насколько у вас свежая информация по ШПУ? В Тейково, в 90-х, сильно грамотные офицеры тракторами дергали шахтные кабеля.
  2. Darkdimon Звание
    Darkdimon
    +1
    Сегодня, 14:12
    В каких двух модификациях? А самолеты ДРЛО ещё подкинут?
  3. Cartograf Звание
    Cartograf
    -27
    Сегодня, 14:21
    С 400 уничтожают ракетами на раз два, хвалёные с 400. Теперь дорогущие с 500 будут уничтожать.а генералов уничтожать когда начнут??? Пусковые установки с 400 в ряд стоят это для кого?? Шойгу,Путина при Сталине за такое разгильдяйство - расстрел. А при Путине всё с рук сходит. А наши солдаты из за этого гибнут


    ,
    1. Рус_80 Звание
      Рус_80
      +7
      Сегодня, 14:30
      Знакомые песни ципсоты...
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 14:33
      патриоты тоже уничтожаются как и любая ПВО, ничего тут нет необычного, да генералы тоже погибали в СВО
    3. Irokez Звание
      Irokez
      +7
      Сегодня, 14:36
      И тут Ипполита Матвеевича понесло.
      А наши солдаты из за этого гибнут

      Ну то Ваши, а наши нет.
      1. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        +1
        Сегодня, 14:47
        Вообще то не Ипполита Матвеевича , говорят , И тут Остапа понесло .
      2. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        -2
        Сегодня, 14:57
        Всё гибнут.
        Там резиновых нет.
    4. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 14:58
      Жалко всего одну вышку разбили, пожадничали.
    5. EpIvIaK
      EpIvIaK
      0
      Сегодня, 15:37
      Вас добьют уж точно. И никакие Пэтриоты вам точно не помогут уже.
    6. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 15:54
      Это опять песня про Джанкой? Так вам не сюда - идите Буданову подпевайте.
      Ещё раз для ЦИПСО. вот эта вот картиночка - полный бред.
      1. Качество уровня "10 шакалов из 10".
      2. Привязки к геолокации нет
      3. Куча разбитого непонятного металлолома, как будто туда пара ФАБ-1500 прилетело и, ВНЕЗАПНО целенькие контейнеры С-400. При таком уровне разрушений они бы рванули первыми. Зато целенькими их туда нарисовали, чтобы видно было, что это именно С-400.

      Вердикт - не выдерживает никакой критики.
    7. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      0
      Сегодня, 15:58
      Цитата: Cartograf
      С 400 уничтожают ракетами на раз два, хвалёные с 400…
      Кроме Джанкоя подтверждение есть что на раз два? Если почитать западные источники, которые со ссылкой на 404ых, то в Джанкое снесли всю батарею С400 плюс половину ВКС lol . Но и сами скромно признают, что расход только atacms ов был совсем не на раз два, а преподносят чуть ли не как супер перемогу.
      Снести можно любую систему - вопрос во что это встанет. У БД есть своя экономика и логистика. Уроки необходимо извлекать и уходить от реагирования …
      1. DirtyLiar Звание
        DirtyLiar
        0
        Сегодня, 16:03
        Я тебе больше скажу - и по Джанкою подтверждений нет. Фото, которое пихают, как доказательство - липа. Я выше привёл теоретические выкладки, что в нём не так. А теперь и практика - сервис по выявлению фотошопа показывает, что С-400 на это фото тупо добавлена. Чётко виден контур вырезки вокруг пусковых контейнеров:
  4. Румит Звание
    Румит
    +3
    Сегодня, 14:38
    Чтож новость чудесная,ПВО в современной войне одно из главных проблем,очень интересно будет взягляуть в действии,в прошлом году вроде птицелов/сосна в серию пошел,в этом ещё и деривацию обещают,осторожный оптимизм
    1. Рус_80 Звание
      Рус_80
      0
      Сегодня, 14:50
      Не помню про "Сосна в серию". Коли так, новость хорошая. Не подскажете, где об этом почитать?
      1. Румит Звание
        Румит
        0
        Сегодня, 15:44
        Вроде Ростех писал,про птицелов точно
  5. NKT Звание
    NKT
    0
    Сегодня, 15:24
    Кроме того, войска получат зенитные ракетные системы С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У», а также радиолокационные станции нового поколения. В два раза будут увеличены поставки ЗРПК «Панцирь», прекрасно показавшего себя в зоне спецоперации, решение по этому вопросу уже принято.


    А С-350 выпускается?
  6. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 15:36
    Интересно, а при запуске с воздушного носителя с внешним целеуказанием, какова дальность поражения воздушных целей?
    И ещё, а спецБЧ предусматривается?
  7. Комментарий был удален.