Украинские СМИ: в результате российских атак в Днепропетровске и области звучали взрывы
В результате сегодняшних российских атак в Днепропетровске и области звучали взрывы. Также что-то взрывалось в Запорожье.
Об этом сообщают украинские СМИ и паблики.
Они утверждают, что жители Днепропетровска (на Украине принято называть «Днепр») наблюдали над пораженным объектом клубы дыма. Что конкретно стало целью удара в городе, пока не сообщается, но в этом крупном промышленном центре работы для наших военных хватает. В окрестностях Днепра также слышались взрывы.
В Днепропетровской и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога.
И хотя в российском оборонном ведомстве сообщений о нанесении ударов по объектам на территории Украины пока не поступало, можно предположить, что атаке подверглось несколько подконтрольных киевскому режиму регионов. Среди них, к примеру, контролируемая Киевом часть Херсонской области, откуда поступают сообщения о поражении объекта критической инфраструктуры.
Звуки мощных взрывов слышали этой ночью и одесситы, целями российских военных в Одессе стали инфраструктурные объекты. Местные жители сообщают об их поражении.
Сирены воздушной тревоги звучали и в украинской столице. В Киеве сегодняшней ночью тоже что-то взрывалось и работали силы противовоздушной обороны ВСУ.
Днем ранее сообщалось об ударе ВС России по телевышке в Харькове. Глава местной администрации Олег Синегубов сообщил, что 250-метровая башня была разрушена. Российская ракета угодила в вышку на высоте 140 метров от земли. Это привело к прекращению трансляции телепередач в регионе. Предполагается, что вышка использовалась также для нужд ВСУ.
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