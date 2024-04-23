Украинские СМИ: в результате российских атак в Днепропетровске и области звучали взрывы

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Украинские СМИ: в результате российских атак в Днепропетровске и области звучали взрывы

В результате сегодняшних российских атак в Днепропетровске и области звучали взрывы. Также что-то взрывалось в Запорожье.

Об этом сообщают украинские СМИ и паблики.



Они утверждают, что жители Днепропетровска (на Украине принято называть «Днепр») наблюдали над пораженным объектом клубы дыма. Что конкретно стало целью удара в городе, пока не сообщается, но в этом крупном промышленном центре работы для наших военных хватает. В окрестностях Днепра также слышались взрывы.

В Днепропетровской и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога.

И хотя в российском оборонном ведомстве сообщений о нанесении ударов по объектам на территории Украины пока не поступало, можно предположить, что атаке подверглось несколько подконтрольных киевскому режиму регионов. Среди них, к примеру, контролируемая Киевом часть Херсонской области, откуда поступают сообщения о поражении объекта критической инфраструктуры.

Звуки мощных взрывов слышали этой ночью и одесситы, целями российских военных в Одессе стали инфраструктурные объекты. Местные жители сообщают об их поражении.

Сирены воздушной тревоги звучали и в украинской столице. В Киеве сегодняшней ночью тоже что-то взрывалось и работали силы противовоздушной обороны ВСУ.

Днем ранее сообщалось об ударе ВС России по телевышке в Харькове. Глава местной администрации Олег Синегубов сообщил, что 250-метровая башня была разрушена. Российская ракета угодила в вышку на высоте 140 метров от земли. Это привело к прекращению трансляции телепередач в регионе. Предполагается, что вышка использовалась также для нужд ВСУ.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:34
    «В результате российских атак в Днепропетровске и области звучали взрывы» —

    — Не просто "звучали",но и поражали цели ...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 14:39
    Чем меньше целых объектов для хранения забугорной помощи там останется, тем легче будет найти и заровнять все ту "помощ".
    Всё логично!
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 14:46
    "В результате сегодняшних российских атак в Днепропетровске и области звучали взрывы.
    Также что-то взрывалось в Запорожье."
    Хм... Офигительные "новости"!
    Как в школе учили: словам - тесно, зато мыслям - широко! (шутю я)
    Особенно, доставило про "что-то"...
  4. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 14:58
    Нормальные прилёты всё, как доктор прописал❗❗❗
  5. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 15:21
    Разовыми булавочными ударами мы ничего с западной помощью не сделаем.
    1. УАТ Звание
      УАТ
      0
      Сегодня, 15:48
      Любой, даже булавочный укол, что-то делает, если разведданные точны. Думаю, что бьем в соответствии с получаемой информацией.
  6. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 15:51
    жители Днепропетровска (на Украине принято называть «Днепр»)
    Не принято, а указанно.