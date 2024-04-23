Хакерская группа «Берегини» выложила документы, указывающие на ненадежность поставляемой Западом на Украину техники

Украинский конфликт проявляется не только в боестолкновениях на передовой, но и войной в киберпространстве, где действуют хакеры, победы которых не звучат в ежедневных официальных сводках и чьи имена, очевидно, так и останутся неизвестными.Известная хакерская группа «Берегини», уже не раз сливавшая в сеть секретные украинские документы, вновь опубликовала очередные материалы военного характера, касающиеся западной техники.В своем телеграм-канале группа отмечает, что ранее были уже показаны некоторые документы, свидетельствующие, что военная техника, поставляемая западными странами Киеву, далеко не новая. На этот раз один из выложенных документов представляет собой письмо директора Житомирского бронетанкового завода начальнику Центрального управления обеспечения наземными системами вооружения ВСУ.В письме руководство завода говорит о необходимости получения много свечей и форсунок, причиной чего является многолетний простой западной техники, что требует ремонта двигателей. Кроме того, на Украине не совсем подходящий тип топлива и условия эксплуатации западной техники, что также тлетворно сказывается на ней.По некоторым данным, на бронетанковом заводе в Житомире, помимо прочей западной техники, ремонтируют и американские бронетранспортёры М-113. Цель для российских ракет? Если информация верна, то однозначно - цель.

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