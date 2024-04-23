Замгенпрокурора РФ сообщил о жёстком реагировании при выявлений нарушений в сфере антитеррористической безопасности

В прошлом году мы проверяли безопасность мест массового пребывания людей, критически важных объектов, и нами выявлено более 200 тысяч нарушений в этой сфере. Это говорит о том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны

В этой связи прокурор ориентирован на самое жесткое реагирование в случае выявления подобных нарушений

Преступный киевский режим наращивает диверсионно-террористическую деятельность на территории России, пытаясь тем самым компенсировать неудачи ВСУ на фронте и дестабилизировать обстановку в стране. Трагические события в подмосковном Красногорске показывают, что украинские националисты с подачи и при содействии своих западных кураторов налаживают связи и с международно признанными террористическими организациями, в том числе используя религиозно-этнические маргинальные элементы в РФ.Риски совершения диверсий и терактов в России существенно возросли, а существующих мер противодействия явно недостаточно. Об этом в ходе выступления перед сенаторами в Совете Федерации Федерального Собрания России сообщил заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин.— констатировал замглавы российского контрольно-надзорного ведомства.Хотя прокуратура напрямую не занимается предотвращением противоправных деяний, что входит в компетенцию других силовых структур, именно сотрудники этого ведомства осуществляют надзор и проверку исполнения установленных законами и нормативными актами РФ соблюдения мер по обеспечению безопасности соответствующими службами, включая частные и государственные организации и ведомства. Замгенпрокурора напомнил, что с июля этого года вступают в силу изменения в УК РФ, в соответствии с которыми будет наступать уголовная ответственность за нарушения требований антитеррористической защищенности.— сообщил сенаторам Разинкин.Помимо усиления мер обеспечения безопасности населения соответствующими компетентными органами, немалое значение в условиях повышенной террористической опасности имеют и другие превентивные решения властей, в том числе по ограничению проведения массовых мероприятий. В частности, в этом году на День Победы 9 мая в России вновь отменено очное шествие «Бессмертного полка». Об этом на пресс-конференции сообщила ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева.Движение в память о героях Великой Отечественной войны, возникшее в 2011 году в Томске по инициативе местных журналистов, пользуется огромной популярностью не только в России, но и во многих других государствах по всему миру. В нашей стране в 2020 и 2021 годах акции 9 мая прошли в онлайн-формате по причине вспышки эпидемии коронавируса. В прошлом году уличные шествия «Бессмертного полка» также были отменены по соображениям безопасности.