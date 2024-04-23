Экс-разведчик армии США: неоконы всегда используют слово «демократия» в качестве оправдания своих действий
Очередную порцию неудобной правды о действиях американских властей на геополитическом поле в ходе своего недавнего интервью озвучил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер. С его слов, неоконы всегда используют слово «демократия» в качестве оправдания своих исключительно корыстных поступков.
Напомним, что понятием «неоконы» или «неоконсерваторы» в США называют американских политиков, которые выступают за использование экономической и военной мощи США для победы над враждебными им режимами и якобы установления в этих государствах демократии.
К слову, о последней. Как выразился Шаффер, данное понятие американские власти используют лишь для прикрытия. В целом же они никогда не разбираются в таких важных вопросах, как культура, история и традиции, касающихся государств, в чью политику они вмешиваются.
- заявил экс-разведчик.
Для примера он привел ситуацию на Украине 2014 году.
Со слов Шаффера, революцию на майдане активно лоббировала Виктория Нуланд, но отнюдь не для того, чтобы Украина обрела «свободу и демократию».
У данной конструкции, как выразился бывший американский разведчик, было лишь две цели: сделать Украину ресурсным придатком для ЕС, а также «оторвать» ее от России, попутно устроив в РФ коллапс.
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