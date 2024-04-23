Экс-разведчик армии США: неоконы всегда используют слово «демократия» в качестве оправдания своих действий

13
Экс-разведчик армии США: неоконы всегда используют слово «демократия» в качестве оправдания своих действий

Очередную порцию неудобной правды о действиях американских властей на геополитическом поле в ходе своего недавнего интервью озвучил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер. С его слов, неоконы всегда используют слово «демократия» в качестве оправдания своих исключительно корыстных поступков.

Напомним, что понятием «неоконы» или «неоконсерваторы» в США называют американских политиков, которые выступают за использование экономической и военной мощи США для победы над враждебными им режимами и якобы установления в этих государствах демократии.



К слову, о последней. Как выразился Шаффер, данное понятие американские власти используют лишь для прикрытия. В целом же они никогда не разбираются в таких важных вопросах, как культура, история и традиции, касающихся государств, в чью политику они вмешиваются.

Неоконы видят мир, в котором все – гвозди, и они хотят использовать молоток, и точка

- заявил экс-разведчик.

Для примера он привел ситуацию на Украине 2014 году.

Со слов Шаффера, революцию на майдане активно лоббировала Виктория Нуланд, но отнюдь не для того, чтобы Украина обрела «свободу и демократию».

У данной конструкции, как выразился бывший американский разведчик, было лишь две цели: сделать Украину ресурсным придатком для ЕС, а также «оторвать» ее от России, попутно устроив в РФ коллапс.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 16:24
    Тут важно перестать наконец говорить об этом бесконечно и начинать вести себя с ними соответственно.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 16:31
      Обычно неблаговидные дела всегда прикрывают благими целями и красивыми словами... Не зря говорят, что "Благими намерениями выстлана дорога в ад"... В общем, когда всё громче начинают звучать слова демократия, равенство и свобода слова уже стоит напрячься и приготовиться к какой нибудь пакости со стороны Запада или от своих же либерастов... sad
    2. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      0
      Сегодня, 16:55
      На протяжении всего ХХ века, а теперь и ХХI века США развязыванием войн обеспечивает себе не просто экономическое процветание, но и подымается на вершину мира. Но какой для неё будет неожиданностью, когда окажется, что пригодных регионов способных удовлетворить её аппетиты на планете нет.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 16:57
        Самое паршивое, что все в мире с этим фактом соглашаются молчаливо, продолжая отношения с этими ушлепками, прогибаясь, извиняясь.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 17:36
        Цитата: Николай Иванов_5
        Но какой для неё будет неожиданностью, когда окажется, что пригодных регионов способных удовлетворить её аппетиты на планете нет.

        Вот поэтому и существует в США, программа "Золотого миллиарда", для нас нет места в этом миллиарде, да и для большинства народов тоже.
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 16:35
    Кто читал лицензионное соглашение на Виндовз, тот не даст соврать:

    Виндовз - собственность Микрософт
    Микрософт будет тебя преследовать, если ты не заплатишь за Виндовз
    Микрософт не несет ответственности за несовместимость Виндовз с тобой
    Микрософт не несёт ответственности за вред, который ты причинишь себе от Виндовз
    Микрософт не несёт ответственности за вред, который ты причинишь третьим лицам, нажав на Виндовз
    Микрософт не несёт ответственности за ошибки в Виндовз
    Микрософт оставляет за собой право вносить в Виндовз любые изменения
    Микрософт оставляет за собой право вносить в Виндовз любые изменения без предупреждения
    Микрософт имеет право контролировать тебя, как ты используешь Виндовз
    Микрософт имеет право контролировать тебя, как ты используешь Виндовз, без предупреждения тебя о контроле
    Перед использованием Виндовз ты должен зарегистрироваться в Микрософт
    Микрософт не несёт ответственности за то, что ты не знаешь об изменениях в Виндовз
    Ты не имеешь права использовать Виндовз по своему усмотрению
    Ты не имеешь права самостоятельно разобраться, как устроен Виндовз
    Ты не имеешь права изменять свой Виндовз
    Ты должен использовать Виндовз, не нарушая прав Микрософт
    Ты не имеешь права сообщать об ошибках в Виндовз никому, кроме Микрософт
    Если ты самостоятельно исправил ошибку в Виндовз, ты нарушил права Микрософт

    А теперь меняем Виндовз на Демократия и Микрософт - на США!

    Требуется найти отличие...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:36
    «Которые выступают за использование экономической и военной мощи США для победы над враждебными им режимами и якобы установления в этих государствах демократии» —

    "Если в Антарктиде, там, где льдины..
    Газ найдёт какой-нибудь чудак...
    То поймут немедленно пингвины...
    Им без демократии никак" …
  4. vifcla Звание
    vifcla
    +1
    Сегодня, 17:02
    Когда США говорят об установлении демократии (власти народа) в какой-либо стране - это об установлении власти народа США.
    1. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      -1
      Сегодня, 18:12
      Для того, чтобы грабить и уничтожать суверенные государства и народы, Вашингтону нужны в них у власти свои люди, которые будут действовать только в интересах США.
      1. Комментарий был удален.
  5. sodium20 Звание
    sodium20
    +1
    Сегодня, 18:37
    The 'democracy'* in US is in danger. The Biden administration is corrupt to the core. Biden and the democratic party aquired billions of dollars through illegal transactions. Billions of dollars are siphoned to the accounts of Biden and his democratic counterparts. The danger is, this money can be used to purchase the republican senators. These republican senators may betray Trump as well as the Republican party. In 2024, Biden made USA, the most corrupt country in the planet. Biden aquired illegal money from:

    (a) Bigtech Corporations: to compromise anti-trust and surveillance laws. Biden has given a free hand to the big tech companies. He also sidelined leaders like Berny Sanders, AOC and Elizabeth Warren. Biden and Co. are now lobbying for the bigtech companies.

    (b) Insider trading: Nancy Pelosi and dozens of democratic senators are notoriously famous for illegal insider trading.

    (c) Big Pharma companies: Vaccine, PPE kits, Medical equipments, Sanitizer companies pumped billions into Bidens & Co's accounts.

    (d) Ukraine, Israel and Taiwan (Aid packages) pumped billions of dollars into the US military industry complex.[/i] Biden & Co. also got a huge chunk of these fund allocations. The money trail is a feddback loop. US to Ukraine to US, US to Israel to US, US to Taiwan to US.

    (e) Biden & Co. also got a fair share from Big banks, Big oil companies, Big beverage companies as well as the Hollywood.

    Biden also sidelined Ilham Omar, Rashida Tlaib, Katie Porter and Pramila Jayapal. That is, Biden induced huge cracks inside the democratic party.

    My question is why the US media is silent on Biden's corruption? Why a large number of Republican senators are silent on Bidens corruption?

    [i]*Anglo-American version, not related to original democracy.
    1. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      +1
      Сегодня, 19:28
      Потому что в США фактически авторитарный режим олигархов, который маскируется под демократию.
      1. sodium20 Звание
        sodium20
        +1
        Сегодня, 19:34
        Yes...I agree. US judiciary (as well as the justice department) is a joke.
  6. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 19:02
    Они и сами стебутся, недавно вот игрушка вышла по мотивам "звездного десанта". Но задумывешься, а в реале как легко демократия может стать военной диктатурой.
    https://www.youtube.com/watch?v=QkwpZaQJNCo