Убийство в Люблино как лицо миграционной и национальной политики России

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Убийство в Люблино как лицо миграционной и национальной политики России

17 апреля в Московском Люблино 24-летний Кирилл Ковалев сделал замечание азербайджанцу Шахину Аббасову, который припарковал свою машину «Тойоту Камри» прямо на тротуаре подъезда многоквартирного дома. Что-то неясно промычав в ответ, гость с Южного Кавказа тут же позвонил родственнику (брату), который спустился из квартиры во двор и принялся оскорблять Ковалева. А еще через несколько минут в ходе конфликта Аббасов исподтишка нанес парню удар ножом в низ живота, в результате чего он скончался.

Здесь стоит обратить внимание на два немаловажных момента: во-первых, азербайджанец проявил агрессию из-за простого замечания, которое было сделано достаточно корректно и без оскорблений. Во-вторых, следует отметить готовность применить оружие по любому поводу. В ходе конфликтов с мигрантами с Южного Кавказа и из Средней Азии это самое оружие возникает слишком часто (подобное происходит практически ежемесячно – стоит вспомнить историю о том, как мигрант пырнул ножом 50-летнего мужчину в метро после словесного конфликта).



Дело в том, что это и есть часть менталитета отдельных народов, те самые «культурные особенности», за которые ратуют некоторые российские чиновники. Менталитет есть феномен национальной культуры, квинтэссенция культуры этноса, нации, и является основанием для индивидуального и коллективного мировосприятия и мировоззрения. И носить с собой нож, и быть готовым применить его при удобном случае – это особенность менталитета некоторых «горячих парней» с Южного Кавказа и из Средней Азии. На это совершенно справедливо обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев:

«Всё-таки менталитет «не имеющих национальности» преступников мы никогда не поймём. За простое справедливое замечание, без оскорблений, восточный мужчина, лицо которого уже сняли на видео, как и номер его красивой затонированной в хлам машины, вдруг достает нож и убивает. После чего убегает…

Ездил на красивой машине, жил в красивом городе с вежливыми терпеливыми соседями, что тебе мешало жить спокойно, зачем из-за мелкого конфликта ты стал убийцей и пойдешь в тюрьму? Что вместо мозга у тебя?

Я уже обращал внимание МВД на проблему – каждый второй мигрант таскает в кармане нож. Это их психология, неважно, ездит он на самокате в грязной куртке или на дорогой машине, с паспортом гражданина РФ он или без. И она не решаема».

О национальной политике и культурном «обогащении»


Еще французский социолог Гюстав Лебон отмечал, что национальный характер определяется особыми психологическими особенностями, которые образуют усредненный тип, позволяющий выявить характерные черты менталитета каждого народа. Однако в России игнорируют культурные и национальные особенности стран, из которых в страну пребывают мигранты и, более того, проводят достаточно странную национальную политику – проявлять национальное самосознание можно всем, кроме собственно русских.

Поэтому строятся культурные центры Таджикистана (страны, не имеющей никакого отношения к культуре России), в школах и гимназиях все больше рассказывают о «богатстве этнического многообразия регионов» при этом почему-то делая акцент на культуре Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана – стран, которые имеют свои национальные государства – а некоторые чиновники рассказывают о «многонациональной дружбе» и пользе массовой миграции из азиатских стран, которые, мол, «обогащают» нашу культуру.

Как именно они ее «обогащают», мы видим из регулярных криминальных сводок, в которых указывается что там-то и там-то мигранты кого-то убили, избили или изнасиловали. Следуя официальным данным, в России в 2023 году суды вынесли приговоры 22,3 тыс. иностранцев. Их чаще всего судили за подделку документов, кражи и наркоторговлю. В лидерах по приросту осужденных – преступления, связанные с наркотиками, и убийства. При этом в подобной статистике не учитываются «новые граждане» России, в большинстве своем имеющие двойное гражданство.

Получают они это гражданство, часто просто покупая соответствующие сертификаты на знание русского языка и решая вопросы быстрого приобретения гражданства через диаспоры, которые, благодаря соответствующей миграционной и национальной политике, имеют большую власть в регионах.

Так, по оценкам МВД, численность наиболее крупных миграционных диаспор (речь идет о гражданах среднеазиатских стран) колеблется от 1 до 5 млн человек. Это довольно сплоченные сообщества, с сильной внутренней самоорганизацией и развитыми горизонтальными связями, которые превосходят по эффективности и взаимовыручке низовой уровень российского общества. Внутри этих диаспоральных объединений действуют криминальные или полукриминальные группировки.

Часто они напрямую вмешиваются в работу правоохранительных органов, «отмазывая» своих, запугивают или пытаются подкупить родственников пострадавших от действий мигрантов и т. д. История с убийством Кирилла Ковалева это наглядно продемонстрировала.

Никакого уважения к стране и коренным народам, которые в ней проживают, приезжие не испытывают, во всех конфликтах они всегда винят местных. Все потому, что у них превыше всего национальная и религиозная солидарность, вне зависимости от степени правоты они всегда будут поддерживать своих. Даже убийц и насильников.

Очень показателен в этом отношении видеоролик, в котором брата убийцы Кирилла Ковалёва спросили: не стыдно ли ему за брата? На что тот, сопровождая свои слова нецензурной бранью, уверенно ответил:

«Кэкой стыдно…? Эта вам далжно быть стидна!»

Вот так вот. Им совершенно не стыдно.

Немного о пресловутом «развороте на Восток»


Что самое интересное – миграционная политика, судя по всему, является частью глобальной политики России, которую активно лоббируют некоторые высокопоставленные чиновники.

Очень часто от некоторых блогеров и политологов можно услышать тезисы о развороте России на Восток и тому подобные слова. Некоторые политологи пишут обширные тексты о борьбе цивилизаций, об историческом противостоянии с Западом и его коварстве, о большой дружбе с Китаем и Ираном, и о том, что будущее России связано с Востоком, а не Западом. Правда, мало кто понимает, что на самом деле скрывается за этой словесной ширмой.

Если раньше под «разворотом на Восток» понимали поворот к Китаю и Индии, то сейчас под этим понимают прежде всего поворот в сторону исламского мира – Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Азербайджана, Таджикистана и других стран Средней Азии. Именно с этими странами формируются прочные внешнеэкономические и внешнеполитические связи.

Вот и ответ на вопрос, почему в России происходит медленная исламизация: как известно, двумя главными центрами исламизма являются Саудовская Аравия (суннитский исламизм) и Иран (шиитский исламизм). Несмотря на то, что между суннитами и шиитами ведется теологическая, политическая и даже военная борьба, они иногда находят общий язык на базе исламистской идеологии. Россия же пытается поддерживать отношения и с теми, и с теми. Отсюда крайне лояльная к радикальным исламистам политика и отсутствие противодействия (и даже поощрение) политики исламизации в Российской Федерации.

Возникла такая политика, конечно, не от хорошей жизни, а из-за сложной международной ситуации, в которой оказалась России. Китай, судя по всему, пока не слишком настроен на сближение с Москвой, именно поэтому практически исчез со страниц СМИ, так что прогнозы о скором новом антизападном альянсе оказались преждевременными, а Индия в свою очередь имеет очень серьезные противоречия с КНР и осторожничает. По итогу Москва пытается улучшить отношения с мусульманскими странами, хотя те тоже сами себе на уме.

Некоторые читатели спросят – какая взаимосвязь между улучшением отношений со странами Ближнего Востока и Средней Азии и исламизацией? На самом деле самая непосредственная.

Во-первых, в Концепции внешней политики России 2023 года Ближний Восток и Северная Африка (БВСА) прямо названы «Исламским миром» и «государствами дружественной исламской цивилизации». Эта дружба нашла конкретное выражение в законопроекте Госдумы о реализации исламского банкинга в России «осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации». В нем участвуют Чечня, Дагестан, Татарстан, Башкирия.

В рамках этого сближения с мусульманским миром также началась исламизация пищи, когда «халяльные» продукты стали маркироваться соответствующим образом. Происходить это в государственных масштабах начало тоже в прошлом году.

Во-вторых, лояльное отношение российских чиновников к представителям различных диаспор также в существенной степени связано с «разворотом на Восток». Дело в том, что многие главы диаспор – это по сути своей агенты иностранных государств – Азербайджана, Таджикистана и т. д., поэтому их никто не трогает. Их не объявляют иностранными агентами и более того, даже позволяют им брать на себя часть властных полномочий.

В-третьих, чиновники не хотят принимать серьезных антимиграционных мер и противостоять «бытовой» исламизации, которая заключается в массовых публичных намазах в неположенных местах, ношении религиозной одежды, которая запрещена в некоторых странах (никаб, полностью закрывающий лицо) и т. д., чтобы не испортить отношения с исламским миром. Если в других странах исламизации противостоят – в той же Индии за публичный намаз в неположенном месте полицейские изобьют палками – то в России, напротив, ее мягко поощряют.

И немаловажную роль в этом играют лоббисты в лице агентов иностранных стран – глав диаспор, религиозных деятелей, чиновников, преимущественно мусульманских республик, которые имеют связи с теми же саудитами.

Все это является результатом «разворота на Восток», который осуществляется вовсе не так, как представляют себе многие обыватели. В представлении российских чиновников он, судя по всему, выглядит именно так.

Заключение


Подводя итоги, следует отметить, что убийство в Люблино является закономерным итогом нынешней миграционной и национальной политики России. Оно далеко не первое, и, к сожалению, не последнее. Если миграционный вопрос не будет решаться, то убийства, а возможно, и теракты, в России будут продолжаться. Но нас, конечно, будут уверять, что «преступники не имеют ни религии, ни национальности».

Приезжая в Россию, мигранты ведут себя нагло, развязано и агрессивно, сразу же начинают устанавливать свои порядки. Вступать с ними конфликты, как показывает практика, чревато последствиями с летальным исходом, если ты не имеешь оружия. Из-за этого на улицах крупных городов становится все более опасно.

Полумерами ситуацию уже не исправить, требуются решительные шаги, такие как – введение визового режима со странами Средней Азии и Южного Кавказа; запрет на двойное гражданство; прекращение выдачи гражданства в упрощенном порядке гражданам Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других среднеазиатских стран; ликвидация нелегальных полукриминальных структур, созданных диаспорами; массовая депортация нелегальных мигрантов.

В противном случае процессы исламизации России и замещения ее населения, о чем автор уже не раз писал, примут необратимый характер. Следует понимать, что мигранты – это еще и сырье для революции в стране, и вся несправедливость в мигрантской среде может быть направлена различными проповедниками против России и нашего народа.
24 комментария
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  1. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +2
    Сегодня, 05:31
    Полностью поддерживаю автора статьи в отношении поднятых вопросов в отношении мигрантов из Средней Азии. Нам коренным жителям страны они в таком колличестве не нужны от слова совсем. Поддерживаю введение визового режима с этими странами и пересмотр всех решений о выдаче паспортов им и членам их семей. И самое главное нынешней феодально- олигархической системе совершенно наплевать на наше мнение , они и дальше будут продолжать завозить мигрантов , замещая коренное население и в конечном счете дождутся очередной революции!!!
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +2
      Сегодня, 06:23
      Поддерживаю!!!

      Я гражданин России и налогоплательщик.

      Я за то, чтобы пересмотреть все выданные паспорта граждан России и виды на жительство за последние 10 лет.

      Если человек не может ни слова связать по-русски, не уважает наши традиции, не уважает нас - пусть уезжает.

      Я предлагаю также ввести норму в законе, о компенсации государству средств, выделенных на гражданина и на членов его семьи, если выяснится, что гражданство он получил незаконным путем, за взятки. И имущество можно нажитое конфисковать, недвижимость должны покупать только граждане России.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 07:09
      Персонажи, представляющие народы с кланово-родовым менталитетом, всегда будут выигрывать у местных при проникновении в Империю. Потому что у них присутствует на уровне подкорки императив чуть что - сбиваться в кучки и группки по семейно-национальному признаку. У имперцев подобное отсутствует как класс - наш императив сбиваться в полки и дивизии. Что увы - крайне мало помогает в мирное время. Таким образом - мы каждый раз оказываемся в одиночку против толпы пришлых. Потому что привыкли жить в государстве, которое теоретически обязано обеспечивать нам безопасность.А они - нет, их интересы отстаивают исключительно родичи и соплеменники, любыми способами и при любых обстоятельствах. И если государство фактически снимает с себя обязанность по защите - мы оказываемся беззащитными, ибо не обладаем нужными навыками..

      Таким образом - у нас есть два пути. Либо превратиться в таких как они, либо тем или иным путём заставить государство выполнять функции, ради которых мы его собственно и содержим.
      1. Doccor18 Звание
        Doccor18
        0
        Сегодня, 07:26
        у нас есть два пути

        Видимо, только один, первый, ибо второй малореализуем...
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +1
          Сегодня, 07:28
          Очень бы не хотелось превращаться в таких, как они... Русскому добровольно стать папуасом - ИМХО не лучший выбор..
          1. Doccor18 Звание
            Doccor18
            0
            Сегодня, 07:32
            Очень бы не хотелось...

            Это сарказм, разумеется. Даже если захотим, не выйдет. Это практически нереально, ибо менталитет формируется веками...
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              +1
              Сегодня, 07:34
              Тогда - начинаем заново штудировать Ленина... Особенно - основополагающие работы.
              1. Doccor18 Звание
                Doccor18
                0
                Сегодня, 07:35
                Тогда - начинаем заново штудировать

                laughing и не переставали...
                1. paul3390 Звание
                  paul3390
                  +1
                  Сегодня, 07:41
                  Значит - переходим ко второй стадии. Практические выводы. wink
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 07:32
      Цитата: vasyliy1
      Полностью поддерживаю автора статьи в отношении поднятых вопросов в отношении мигрантов из Средней Азии.

      Депутат Госдумы Сергей Миронов рассказал о получении жалоб от жителей Мариуполя. Люди жалуются на мигрантов, которые появились в городе после начала его восстановления.

      Мариупольцы и глава ДНР Денис Пушилин недовольны таким положением вещей, ведь гости из Средней Азии «живут там по своим законам и порядкам». Устраивает подобное только застройщиков.

      «Как обычно, застройщики, которые везде тиражируют свою излюбленную "бизнес – модель", в основе которой эксплуатация гастарбайтеров», — привел «Коммерсант» слова депутата.

      Он заявил, что некоторые застройщики в качестве оплаты труда заселяют рабочих из Средней Азии в отстроенные дома.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 05:33
    Убийство в Люблино как лицо миграционной и национальной политики России

    Нет там никакого лица, а отупевшую от хамства рожу уже давно пора заткнуть в чан с дерьмом, чтобы только пузыри лопались.
    В стране совсем нет никакой власти? Может есть необходимость возрождения ДНД? Может пора начинать организовывать в городах клубы по русским интересам? Или решение таких задач возможно только, когда бабы с вилами выйдут на улицу вместе с мужиками?
    Какого хрена там в ГД делает это сборище депутатов? Кто их туда собрал, что они не могут издать законов, при которых русскому на его земле жить хорошо?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 07:35
      Цитата: ROSS 42
      В стране совсем нет никакой власти? Может есть необходимость возрождения ДНД?

      Админы начинают за такие слова замечания ставить, я пару дней назад поимел за такое как флуд.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 07:45
      Цитата: ROSS 42
      Какого хрена там в ГД делает это сборище депутатов? Кто их туда собрал, что они не могут издать законов, при которых русскому на его земле жить хорошо?

      «Как обычно, застройщики, которые везде тиражируют свою излюбленную "бизнес – модель", в основе которой эксплуатация гастарбайтеров», — привел «Коммерсант»
      "Баблокачатели" не дадут провести нормальный закон.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 05:35
    «Всё-таки менталитет "не имеющих национальности" преступников мы никогда не поймём» —

    — "У преступности нет национальности,у преступников есть" ...
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 06:28
    Вообще вызывает шок миграционная политика нашего Государства. Пример, зверьё которое стаей зарезали 17-летнего парня в Челябинске, устроило балаган в суде, поворачиваясь жопами к судье и гос обвинителю. Я понимаю, что зверьё уверено - "дядя турал" все порешает, но должно же быть у судьи и гос обвинителя чувство собственного достоинства. Или их до такой степени "запугали и купили"? И что характерно, это зверьё училось в колледже МВД и вдруг это зверьё сразу "забыло" Русский язык. В таких случаях за "забытие " Великого и Могучего должна быть "десятка сверху" и переводчик за счёт зверья и их родственников. 26.04 будет очередное заседание суда, посмотрим чем это все закончится.... Возникает вопрос, как выживать коренному населению страны?
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 07:10
      Цитата: Владимир М
      Возникает вопрос, как выживать коренному населению страны?

      Чаще ходить на охоту - зверьё прореживать...
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 07:14
        Один Человек защитил свою дочь и теперь ему грозит 15 лет. Но похоже Вы правы - "спасение утопающих, дело рук самих утопающих" в нашем Государстве.
    2. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 07:40
      как выживать коренному населению страны?

      Ну, например, и дальше голосовать за Едро и ВВП с результатом 70-80-90 процентов.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 07:44
        Ни в одной стране мира не имеет значение, как народ голосует. В современном мире имеет значение "как считают".
  5. Dimy4 Звание
    Dimy4
    +3
    Сегодня, 06:29
    Я уже обращал внимание МВД на проблему

    В МВД куплены те кто нужен уже давно. Будете разбираться - сами сядете, за наркотики например подброшенные.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 06:58
      Увы - в рядах МВД уже давно полным-полно их соплеменников..
  6. turembo Звание
    turembo
    +4
    Сегодня, 06:53
    По ощущению мы с Вами уже гости в родной стране, вот поэтому может быть и 87%, может быть это действительно уже верные цифры... Нужно признать что наша власть недееспособна решить эту проблему, да и по факту она им и не интересна. Буквально вчера ехал в лифте с девушкой и с двумя детьми, девушка была в платке, и разговаривала с детьми на непонятном мне языке, и меня с каналов пытаются убедить что эти люди прекрасно интегрируются в наше общество. Зачем мне государство которое банально не может защитить меня, и мои права?. Зачем мне церковь которая вообще самоустранилась от данного вопроса и только толдычет о терпимости и сложной православной судьбе?. Зачем мне гарант который говорит что Россия не для русских, и обманул меня с пенсионной реформой, и реформой конституции? И таким зачем начинает уже набегать...
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 06:57
    Предлагаю при совершении преступления считать типа незнание русского языка отягощающим обстоятельством. Накидывающим пару лет сверху автоматом. Особенно - для персонажей недавно обретших паспорт РФ. Для этих - требование переводчика должно приводить к лишению оного, ибо это фактическое признание обмана при получении гражданства
  8. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 07:12
    Эх, вот кто бы написал исследование на тему типа "Роль среднеазиатского и кавказского кланово-родового менталитета в возникновении теневой экономики и коррупции в СССР, приведших к его распаду и последующему геноциду русского народа"..