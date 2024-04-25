Убийство в Люблино как лицо миграционной и национальной политики России

«Всё-таки менталитет «не имеющих национальности» преступников мы никогда не поймём. За простое справедливое замечание, без оскорблений, восточный мужчина, лицо которого уже сняли на видео, как и номер его красивой затонированной в хлам машины, вдруг достает нож и убивает. После чего убегает…



Ездил на красивой машине, жил в красивом городе с вежливыми терпеливыми соседями, что тебе мешало жить спокойно, зачем из-за мелкого конфликта ты стал убийцей и пойдешь в тюрьму? Что вместо мозга у тебя?



Я уже обращал внимание МВД на проблему – каждый второй мигрант таскает в кармане нож. Это их психология, неважно, ездит он на самокате в грязной куртке или на дорогой машине, с паспортом гражданина РФ он или без. И она не решаема».

О национальной политике и культурном «обогащении»

«Кэкой стыдно…? Эта вам далжно быть стидна!»

Немного о пресловутом «развороте на Восток»

Заключение