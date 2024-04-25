Убийство в Люблино как лицо миграционной и национальной политики России
17 апреля в Московском Люблино 24-летний Кирилл Ковалев сделал замечание азербайджанцу Шахину Аббасову, который припарковал свою машину «Тойоту Камри» прямо на тротуаре подъезда многоквартирного дома. Что-то неясно промычав в ответ, гость с Южного Кавказа тут же позвонил родственнику (брату), который спустился из квартиры во двор и принялся оскорблять Ковалева. А еще через несколько минут в ходе конфликта Аббасов исподтишка нанес парню удар ножом в низ живота, в результате чего он скончался.
Здесь стоит обратить внимание на два немаловажных момента: во-первых, азербайджанец проявил агрессию из-за простого замечания, которое было сделано достаточно корректно и без оскорблений. Во-вторых, следует отметить готовность применить оружие по любому поводу. В ходе конфликтов с мигрантами с Южного Кавказа и из Средней Азии это самое оружие возникает слишком часто (подобное происходит практически ежемесячно – стоит вспомнить историю о том, как мигрант пырнул ножом 50-летнего мужчину в метро после словесного конфликта).
Дело в том, что это и есть часть менталитета отдельных народов, те самые «культурные особенности», за которые ратуют некоторые российские чиновники. Менталитет есть феномен национальной культуры, квинтэссенция культуры этноса, нации, и является основанием для индивидуального и коллективного мировосприятия и мировоззрения. И носить с собой нож, и быть готовым применить его при удобном случае – это особенность менталитета некоторых «горячих парней» с Южного Кавказа и из Средней Азии. На это совершенно справедливо обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев:
Ездил на красивой машине, жил в красивом городе с вежливыми терпеливыми соседями, что тебе мешало жить спокойно, зачем из-за мелкого конфликта ты стал убийцей и пойдешь в тюрьму? Что вместо мозга у тебя?
Я уже обращал внимание МВД на проблему – каждый второй мигрант таскает в кармане нож. Это их психология, неважно, ездит он на самокате в грязной куртке или на дорогой машине, с паспортом гражданина РФ он или без. И она не решаема».
О национальной политике и культурном «обогащении»
Еще французский социолог Гюстав Лебон отмечал, что национальный характер определяется особыми психологическими особенностями, которые образуют усредненный тип, позволяющий выявить характерные черты менталитета каждого народа. Однако в России игнорируют культурные и национальные особенности стран, из которых в страну пребывают мигранты и, более того, проводят достаточно странную национальную политику – проявлять национальное самосознание можно всем, кроме собственно русских.
Поэтому строятся культурные центры Таджикистана (страны, не имеющей никакого отношения к культуре России), в школах и гимназиях все больше рассказывают о «богатстве этнического многообразия регионов» при этом почему-то делая акцент на культуре Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана – стран, которые имеют свои национальные государства – а некоторые чиновники рассказывают о «многонациональной дружбе» и пользе массовой миграции из азиатских стран, которые, мол, «обогащают» нашу культуру.
Как именно они ее «обогащают», мы видим из регулярных криминальных сводок, в которых указывается что там-то и там-то мигранты кого-то убили, избили или изнасиловали. Следуя официальным данным, в России в 2023 году суды вынесли приговоры 22,3 тыс. иностранцев. Их чаще всего судили за подделку документов, кражи и наркоторговлю. В лидерах по приросту осужденных – преступления, связанные с наркотиками, и убийства. При этом в подобной статистике не учитываются «новые граждане» России, в большинстве своем имеющие двойное гражданство.
Получают они это гражданство, часто просто покупая соответствующие сертификаты на знание русского языка и решая вопросы быстрого приобретения гражданства через диаспоры, которые, благодаря соответствующей миграционной и национальной политике, имеют большую власть в регионах.
Так, по оценкам МВД, численность наиболее крупных миграционных диаспор (речь идет о гражданах среднеазиатских стран) колеблется от 1 до 5 млн человек. Это довольно сплоченные сообщества, с сильной внутренней самоорганизацией и развитыми горизонтальными связями, которые превосходят по эффективности и взаимовыручке низовой уровень российского общества. Внутри этих диаспоральных объединений действуют криминальные или полукриминальные группировки.
Часто они напрямую вмешиваются в работу правоохранительных органов, «отмазывая» своих, запугивают или пытаются подкупить родственников пострадавших от действий мигрантов и т. д. История с убийством Кирилла Ковалева это наглядно продемонстрировала.
Никакого уважения к стране и коренным народам, которые в ней проживают, приезжие не испытывают, во всех конфликтах они всегда винят местных. Все потому, что у них превыше всего национальная и религиозная солидарность, вне зависимости от степени правоты они всегда будут поддерживать своих. Даже убийц и насильников.
Очень показателен в этом отношении видеоролик, в котором брата убийцы Кирилла Ковалёва спросили: не стыдно ли ему за брата? На что тот, сопровождая свои слова нецензурной бранью, уверенно ответил:
Вот так вот. Им совершенно не стыдно.
Немного о пресловутом «развороте на Восток»
Что самое интересное – миграционная политика, судя по всему, является частью глобальной политики России, которую активно лоббируют некоторые высокопоставленные чиновники.
Очень часто от некоторых блогеров и политологов можно услышать тезисы о развороте России на Восток и тому подобные слова. Некоторые политологи пишут обширные тексты о борьбе цивилизаций, об историческом противостоянии с Западом и его коварстве, о большой дружбе с Китаем и Ираном, и о том, что будущее России связано с Востоком, а не Западом. Правда, мало кто понимает, что на самом деле скрывается за этой словесной ширмой.
Если раньше под «разворотом на Восток» понимали поворот к Китаю и Индии, то сейчас под этим понимают прежде всего поворот в сторону исламского мира – Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Азербайджана, Таджикистана и других стран Средней Азии. Именно с этими странами формируются прочные внешнеэкономические и внешнеполитические связи.
Вот и ответ на вопрос, почему в России происходит медленная исламизация: как известно, двумя главными центрами исламизма являются Саудовская Аравия (суннитский исламизм) и Иран (шиитский исламизм). Несмотря на то, что между суннитами и шиитами ведется теологическая, политическая и даже военная борьба, они иногда находят общий язык на базе исламистской идеологии. Россия же пытается поддерживать отношения и с теми, и с теми. Отсюда крайне лояльная к радикальным исламистам политика и отсутствие противодействия (и даже поощрение) политики исламизации в Российской Федерации.
Возникла такая политика, конечно, не от хорошей жизни, а из-за сложной международной ситуации, в которой оказалась России. Китай, судя по всему, пока не слишком настроен на сближение с Москвой, именно поэтому практически исчез со страниц СМИ, так что прогнозы о скором новом антизападном альянсе оказались преждевременными, а Индия в свою очередь имеет очень серьезные противоречия с КНР и осторожничает. По итогу Москва пытается улучшить отношения с мусульманскими странами, хотя те тоже сами себе на уме.
Некоторые читатели спросят – какая взаимосвязь между улучшением отношений со странами Ближнего Востока и Средней Азии и исламизацией? На самом деле самая непосредственная.
Во-первых, в Концепции внешней политики России 2023 года Ближний Восток и Северная Африка (БВСА) прямо названы «Исламским миром» и «государствами дружественной исламской цивилизации». Эта дружба нашла конкретное выражение в законопроекте Госдумы о реализации исламского банкинга в России «осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации». В нем участвуют Чечня, Дагестан, Татарстан, Башкирия.
В рамках этого сближения с мусульманским миром также началась исламизация пищи, когда «халяльные» продукты стали маркироваться соответствующим образом. Происходить это в государственных масштабах начало тоже в прошлом году.
Во-вторых, лояльное отношение российских чиновников к представителям различных диаспор также в существенной степени связано с «разворотом на Восток». Дело в том, что многие главы диаспор – это по сути своей агенты иностранных государств – Азербайджана, Таджикистана и т. д., поэтому их никто не трогает. Их не объявляют иностранными агентами и более того, даже позволяют им брать на себя часть властных полномочий.
В-третьих, чиновники не хотят принимать серьезных антимиграционных мер и противостоять «бытовой» исламизации, которая заключается в массовых публичных намазах в неположенных местах, ношении религиозной одежды, которая запрещена в некоторых странах (никаб, полностью закрывающий лицо) и т. д., чтобы не испортить отношения с исламским миром. Если в других странах исламизации противостоят – в той же Индии за публичный намаз в неположенном месте полицейские изобьют палками – то в России, напротив, ее мягко поощряют.
И немаловажную роль в этом играют лоббисты в лице агентов иностранных стран – глав диаспор, религиозных деятелей, чиновников, преимущественно мусульманских республик, которые имеют связи с теми же саудитами.
Все это является результатом «разворота на Восток», который осуществляется вовсе не так, как представляют себе многие обыватели. В представлении российских чиновников он, судя по всему, выглядит именно так.
Заключение
Подводя итоги, следует отметить, что убийство в Люблино является закономерным итогом нынешней миграционной и национальной политики России. Оно далеко не первое, и, к сожалению, не последнее. Если миграционный вопрос не будет решаться, то убийства, а возможно, и теракты, в России будут продолжаться. Но нас, конечно, будут уверять, что «преступники не имеют ни религии, ни национальности».
Приезжая в Россию, мигранты ведут себя нагло, развязано и агрессивно, сразу же начинают устанавливать свои порядки. Вступать с ними конфликты, как показывает практика, чревато последствиями с летальным исходом, если ты не имеешь оружия. Из-за этого на улицах крупных городов становится все более опасно.
Полумерами ситуацию уже не исправить, требуются решительные шаги, такие как – введение визового режима со странами Средней Азии и Южного Кавказа; запрет на двойное гражданство; прекращение выдачи гражданства в упрощенном порядке гражданам Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других среднеазиатских стран; ликвидация нелегальных полукриминальных структур, созданных диаспорами; массовая депортация нелегальных мигрантов.
В противном случае процессы исламизации России и замещения ее населения, о чем автор уже не раз писал, примут необратимый характер. Следует понимать, что мигранты – это еще и сырье для революции в стране, и вся несправедливость в мигрантской среде может быть направлена различными проповедниками против России и нашего народа.
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