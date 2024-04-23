В польском Жешуве замечена крупная партия американских БМП Bradley, готовых к отправке на Украину

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В польском Жешуве замечена крупная партия американских БМП Bradley, готовых к отправке на Украину

В польском городе Жешув замечена крупная партия БМП M2A2 Bradley ODS-SA американского производства, по всей видимости предназначенная для отправки на Украину.

Между тем, американский телеканал CNN утверждает, что в настоящее время значительная часть вооружений, которые, как предполагается, войдут в одобренный Конгрессом новый пакет военной поддержки Киеву размещена на территории ФРГ и Польши, благодаря чему доставка техники на Украину будет ускорена. Помимо военной техники и вооружений, боевикам киевского режима будут отправлены артиллерийские боеприпасы.





В свою очередь, власти Великобритании, стараясь не отставать от американского руководства, озвучили скорую передачу украинской армии новой партии вооружений, в том числе более 1600 ракет различного класса, включая дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow и боеприпасы для систем ПВО. Киев также получит 60 единиц плавсредств, включая 2 типа десантных лодок, 160 единиц БМП Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов.

По словам источников американского телеканала, предполагается, что новый транш будет значительно больше предыдущей партии вооружений на 300 миллионов долларов. В настоящее время в Пентагоне завершается процесс согласования списка вооружений, тогда как Сенат в ближайшие дни планирует рассмотреть одобренный Конгрессом законопроект.

Стоит отметить, что БМП и бронетранспортеры, как правило, используются не в оборонительных, а в наступательных операциях, что дает повод предполагать, что условием передачи Киеву вооружений могут быть обязательства Зеленского начать очередное контрнаступление.

35 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    -6
    Сегодня, 15:30
    И эти пожжем! Нет у них другой дороги на нашей земле!
    1. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      -3
      Сегодня, 15:47
      И где они эту всю рухлядь нашли???
    2. Fitter65 Звание
      Fitter65
      0
      Сегодня, 16:15
      Цитата: Михаил-Иванов
      И эти пожжем! Нет у них другой дороги на нашей земле!

      Если бы сожгли при въезде на территорию Украины, тогда другой разговор. Но жечь придётся на поле боя, а это уже другой расклад...
  2. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +6
    Сегодня, 15:36
    Можно поздравить гаранта. Благодаря его сеножуйству все придется начинать заново, ибо жечь дистанционно рука не поднимется. Лучше героя дать посмертно, напечатать медальку недолго.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 15:40
      что именно заново? отступить и снова освобождать?
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +2
        Сегодня, 15:42
        Уничтожать заново, возможно отражать очередной нахрюк. С большим трудом за несколько месяцев снизили интенсивность обстрелов, мы их снова получим
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 15:46
          а вы думали что больше техники не поставят? да и эта не последняя
          1. ИванИванов Звание
            ИванИванов
            +1
            Сегодня, 15:51
            Они и поставляют, потому что не боятся за себя ни капли, даже зарабатывают
            1. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              0
              Сегодня, 15:54
              а чего им боятся??? зарабатывают в основном сша у европы с этим хуже
    2. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 15:44
      ибо жечь дистанционно рука не поднимется

      Это как, интересно?
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 15:49
        Вы же видите стоянку на видео. Отличная групповая цель
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          -1
          Сегодня, 15:54
          Отличная групповая цель

          Вы предлагаете атаковать ляхов в городе Жешув ? Вы с головой дружите?
          1. ИванИванов Звание
            ИванИванов
            +1
            Сегодня, 15:58
            Тогда будем ловить все это на Белгород, в лучшем случае. Вспомните карибский кризис - решимость и, отчасти, блеф сделали сове дело.
        2. Tagan Звание
          Tagan
          +2
          Сегодня, 15:56
          Эта стоянка не на Украине. А по Украине они расползаются, как тараканы.
          1. ИванИванов Звание
            ИванИванов
            +1
            Сегодня, 15:59
            Бить надо туда, где они стоят.
            1. Tagan Звание
              Tagan
              +2
              Сегодня, 16:03
              Видимо пока не время Польшу смешать с г...м. но очень хотелось бы, ибо ляхи усердно выпрашивают.
  3. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    +1
    Сегодня, 15:39
    на трейлерах везут разрозненно
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 15:43
      Трейлеры тоже можно ланцетить когда они въедут на территорию 404.....
      Лишь бы дальности хватило.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 15:45
        ланцет сейчас только до 100 км летит, граница слишком далеко
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 15:47
          жаль, если так....
          просто разумнее заранее уничтожать эту технику, чем она появится на ЛБС и скорее всего сможет отобрать жизни наших ребят....

          зы 100 км - это уже немало, очень даже.
          1. ИванИванов Звание
            ИванИванов
            0
            Сегодня, 15:50
            Кстати да, ланцетить вариант хороший, особенно если диверсионные группы использовать.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 15:50
              именно так!
              ---------------,----,
          2. Nastia Makarova Звание
            Nastia Makarova
            0
            Сегодня, 15:51
            уничтожают у них в тылу когда обнаружат, они тоже не дураки, и все по науке делают, да и 100 это не в глубину фронта, их не с нуля запускают, обычно около 50 км уничтожается техника
            1. ИванИванов Звание
              ИванИванов
              0
              Сегодня, 15:53
              Выходит, что мы дураки, т.к./если за 2 года отследить/понять схему не можем. Зачем с такими способностями в войну ввязываться было?
              1. Nastia Makarova Звание
                Nastia Makarova
                0
                Сегодня, 15:57
                ну почему же, отслеживаем и уничтожаем, но это же не вся техника, 20% где то уничтожается в лучшем случаи, в вязались потому что все равно воевать бы пришлось
                1. ИванИванов Звание
                  ИванИванов
                  0
                  Сегодня, 16:01
                  в вязались потому что все равно воевать бы пришлось

                  В войне хотелось бы победить. А с таким умеренным, мягко говоря, подходом, шансов мало. Вы же сами видите, как выросла степень эскалации. Это все по одной причине - нет адекватной ответки.
                  1. Nastia Makarova Звание
                    Nastia Makarova
                    0
                    Сегодня, 16:03
                    какой ответки? вдарить ЯО по польскому городу?
                    1. ИванИванов Звание
                      ИванИванов
                      0
                      Сегодня, 16:12
                      Да. Вариант не первый, но в ряду возможных и надо чтобы они об нем знали и в него верили. Иначе получается, что мы боимся ядерной войны больше чем они. Это ловушка, путь к поражению. До удара можно предупредить, продемонстрировать посейдон (если он есть), ударить обычным вооружением. Понятно, что лучший и для нас вариант был бы военный союз с КНР, поставки вооружений и ЛС, соотв. Но у кремлевских комплексы, соседей беспокоить они не желают. Желают подставлять своих граждан.
              2. Tagan Звание
                Tagan
                0
                Сегодня, 15:59
                Это вам так кажется. Всё это известно задолго. Просто поштучно вы их устанете вылавливать - как блох в стоге сена.
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 15:44
    А партии не маленькие, и на готове стояли, так что теперь дело в мясе.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 15:48
      до начала осени мясо подготовят наверное
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:52
    В польском Жешуве замечена крупная партия американских БМП Bradley, готовых к отправке на Украину
    . Подкинут дровишек... это их обычная метода воздействовать на... на тех, на кого это может подействовавать.
  6. fsvlad Звание
    fsvlad
    +2
    Сегодня, 15:54
    Очевидно, что уничтожать боеприпасы и технику эффективнее на пути транзита или на территории хаба. Пока все кучно и без особой охраны. А дальше - поздно: границу Украины все это хозяйство пересекает уже мелкими партиями, маскируясь под гражданские грузы. Видимо, воевать по-настоящему опять не наш метод..
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 16:14
      Гарант их "пощелкает" чужими руками, погибшим раздаст медальки, привычным образом.
  7. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 15:57
    Интересно кто будет за рулем, под прикрытием новой могилизации, вполне себе может оказаться что в каждой такой машине будет сидеть европеец или американец