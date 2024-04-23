В польском Жешуве замечена крупная партия американских БМП Bradley, готовых к отправке на Украину
В польском городе Жешув замечена крупная партия БМП M2A2 Bradley ODS-SA американского производства, по всей видимости предназначенная для отправки на Украину.
Между тем, американский телеканал CNN утверждает, что в настоящее время значительная часть вооружений, которые, как предполагается, войдут в одобренный Конгрессом новый пакет военной поддержки Киеву размещена на территории ФРГ и Польши, благодаря чему доставка техники на Украину будет ускорена. Помимо военной техники и вооружений, боевикам киевского режима будут отправлены артиллерийские боеприпасы.
В свою очередь, власти Великобритании, стараясь не отставать от американского руководства, озвучили скорую передачу украинской армии новой партии вооружений, в том числе более 1600 ракет различного класса, включая дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow и боеприпасы для систем ПВО. Киев также получит 60 единиц плавсредств, включая 2 типа десантных лодок, 160 единиц БМП Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов.
По словам источников американского телеканала, предполагается, что новый транш будет значительно больше предыдущей партии вооружений на 300 миллионов долларов. В настоящее время в Пентагоне завершается процесс согласования списка вооружений, тогда как Сенат в ближайшие дни планирует рассмотреть одобренный Конгрессом законопроект.
Стоит отметить, что БМП и бронетранспортеры, как правило, используются не в оборонительных, а в наступательных операциях, что дает повод предполагать, что условием передачи Киеву вооружений могут быть обязательства Зеленского начать очередное контрнаступление.
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