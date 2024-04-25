Специализированные ЗРК и ЗУР для борьбы с БПЛА
Украинские FPV-беспилотники ударного назначения. Фото Twz.com
Современные зенитные ракетные комплексы и системы способны бороться с разнообразными воздушными целями, включая малые и средние беспилотные летательные аппараты. При этом характеристики типичных зенитных ракет могут быть избыточными для подобных целей, что ухудшает технические или экономические аспекты перехвата. В связи с этим в ряде стран прорабатываются вопросы создания специализированных ЗРК и ЗУР для борьбы с малоразмерными БПЛА.
Объективные факторы
До недавнего времени основной целью для ЗРК считались полноразмерные летательные аппараты – самолеты, вертолеты и тяжелые крупные БПЛА. Требуемый уровень характеристик зенитных систем и их ракет определялся необходимостью обнаружения и гарантированного поражения именно таких объектов. Как следствие, современные ЗУР могут иметь дальность полета до нескольких сотен километров и нести боевую часть массой в десятки килограммов.
Теперь же в число основных угроз с воздуха вошли малые и средние БПЛА разведывательного и ударного назначения. Они имеют свою специфику и являются более сложной целью для современных ЗРК. Ряд их особенностей затрудняет перехват, а также ухудшает экономические показатели. Важным фактором в этом контексте становится несоответствие характеристик зенитных ракет решаемым задачам.
Так, большинство легких БПЛА удается засечь и взять на сопровождение только на малых дальностях или в ближней зоне. В связи с этим пуск ЗУР осуществляется с минимального расстояния, и боеприпас не получает возможности реализовать весь свой энергетический потенциал и показать все летные характеристики. Затем возможны трудности с наведением на малозаметную цель. Малые БПЛА не отличаются прочностью – для их уничтожения нередко достаточно единственной пули или осколка. В таком случае боевая часть массой в килограммы или более оказывается попросту избыточной.
Китайский ПЗРК "Сю Цзянь". Фото Jane's
Широкое распространение беспилотников и появление новых тактик их применения, в т.ч. для решения боевых задач, в последние годы стало стимулом для развития зенитных средств и расширения их функций. В частности, уже предлагаются проекты специализированных комплексов или боеприпасов для них, предназначенных именно для борьбы с БПЛА. Наибольшей популярностью в этой сфере пока пользуются артиллерийские системы. Однако уже появились и ракетные комплексы с соответствующими возможностями.
Китайские решения
Одним из первых проблемой защиты от малых БПЛА занялся основной мировой производитель подобной техники – Китай. Первые наработки в этой области он представил в середине прошлого десятилетия, опередив некоторые другие страны. При этом пока не известно, дошли ли новые образцы до принятия на вооружение.
В ноябре 2016 г. китайская аэрокосмическая корпорация CASС впервые показала многоцелевой компактный ракетный комплекс «Сю Цзянь» («Скрытый меч»). Это изделие создавалось в качестве компактного переносного средства для качественного усиления пехоты и спецподразделений. Его предлагалось использовать как легкий ПЗРК, способный поражать самолеты, вертолеты и БПЛА, а также в качестве противотанкового средства для борьбы с легкобронированными объектами.
«Сю Цзянь» выполнили в виде компактной установки для стрельбы с плеча. Основой комплекса стало пусковое устройство с трубчатой направляющей, прицелом и прибором управления стрельбой. Общая длина изделия в боевом положении – ок. 700 мм, масса – не более 10 кг. Комплекс включал управляемую ракету длиной 690 мм и калибром 60 мм при массе 4 кг. Боеприпас получил упрощенную и удешевленную фотоэлектрическую систему самонаведения. Дальность пуска ракеты по воздушной цели заявили на уровне 2 км, по наземной – 3 км. Также упоминалась возможность размещения «Меча» на воздушной платформе с увеличением дальности до 5 км.
Боец с гранатометом и ракетой QN-22. Фото Bmpd.livejournal.com
Организация-разработчик утверждала, что к моменту первого показа новый комплекс успел пройти испытания, а также завершилась подготовка производства. Запустить серию собирались при наличии заказа. В дальнейшем «Сю Цзянь» неоднократно показывали на новых выставках, но о серии и поставках заказчикам ничего не сообщалось.
В 2018 г. компания Wuhan Guide Infrared представила «микро-ракетную самонаводящуюся систему» QN-202. Основой этого комплекса стала новая малогабаритная ракета с полноценной ГСН. В качестве пусковой установки для нее предложили существующий 40-мм ручной гранатомет. Также демонстрировался рюкзак-контейнер для переноски шести ракет. Сообщалось, что комплекс QN-202 с боеприпасами может переносить и применять всего один человек.
Ракета для QN-202 была выполнена в цилиндрическом корпусе с прозрачным головным обтекателем и двумя наборами раскладных плоскостей. Длина изделия – ок. 500 мм, масса – 2 кг. При помощи твердотопливного двигателя она летела на 2 км. Изделие получило упрощенную инфракрасную ГСН, пригодную для атаки воздушных и наземных целей. Параметры боевой части не уточнялись.
Комплекс QN-202 привлек внимание специалистов и публики, но дальше, по всей видимости, дело не пошло. О принятии такого комплекса на вооружение не сообщалось.
Американский проект
За несколько лет до QN-202 американская компания Raytheon показала схожий ракетный комплекс под названием Pike. Это была малогабаритная ракета, предназначенная для запуска из стандартных 40-мм гранатометов. Основной задачей такого боеприпаса считали борьбу с наземными целями, но не исключалась возможность работы по низкоскоростным воздушным. Впрочем, такой потенциал комплекса полноценно не проверялся и/или не демонстрировался.
Американское изделие Pike. Фото Raytheon
Ракета Pike имеет калибр 40 мм, длину 430 мм и массу 770 г. В корпус изделия удалось вписать полноценную полуактивную лазерную головку самонаведения и осколочно-фугасную боевую часть массой 270 г. Максимальную дальность стрельбы определили в 2 км.
Изделие Pike прошло испытания и подтвердило характеристики. Его вывели на международный рынок, но особых успехов добиться не удалось. Пока известно только об одном заказе от Канады. Некоторое количество ракет получили спецподразделения этой страны. Используют ли они противовоздушный потенциал легкой ракеты, неизвестно.
Российский опыт
Российская армия использует против легких БПЛА противника переносные ЗРК актуальных моделей – «Игла» и «Верба». Полноразмерные комплексы к таким задачам практически не привлекаются по объективным причинам. Однако Минобороны и промышленность учитывают имеющиеся угрозы и принимают меры.
Еще несколько лет назад стало известно, что ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» получит новое специализированное оружие против БПЛА. Для него была разработана ЗУР, известная как 19Я6. Это изделие заметно короче штатных ракет «Панциря» и в разы легче. По четыре ракеты этого типа размещаются в транспортно-пусковых контейнерах, помещающихся на штатные крепления пусковой установки.
Все технические особенности новой ракеты 19Я6 пока остаются неизвестными. Однако сообщается, что она оснащена радиокомандной системой наведения и имеет дальность полета до 8-10 км. Масса боевой части сокращена до приемлемого уровня, соответствующего решаемым задачам.
ЗРПК "Панцирь-СМ" на параде. Видны новые ТПК с малоразмерными ракетами. Фото Минобороны РФ
По известным данным, ЗРПК «Панцирь-СМ» и новая ЗУР для него находятся на завершающем этапе испытаний. Также поступали сообщения о войсковых испытаниях в зоне проведения Спецоперации по защите Донбасса. Все это указывает на скорое завершение всей программы проверок, запуск серийного производства и поступление техники в войска.
Разные подходы
Необходимость противодействия легким и средним БПЛА давно не вызывает вопросов, и предлагаются разные способы решения такой задачи. Более того, те или иные средства для подавления или перехвата активно приобретаются ведущими армиями, а некоторые из них даже применяют такую матчасть в ходе реальных боевых действий.
Борьба с БПЛА осуществляется разными методами и средствами. Возможно подавление их радиоканалов связи и навигации средствами радиоэлектронной борьбы либо уничтожение аппарата при помощи ствольного вооружения или ракет. В силу разных причин, наибольшее распространение на практике имеют станции РЭБ и ствольные системы. Тем не менее, и в сфере ракет принимаются меры, и появляются новые специализированные ЗРК и ЗУР, оптимизированные для борьбы с малыми БПЛА.
Вполне возможно, что ЗРК, рассчитанные на борьбу с БПЛА, в ближайшем будущем попадут на поле боя и смогут показать свои возможности. Есть все основания ожидать, что изделия 19Я6 и иные подобные разработки, в т.ч. иностранные, хорошо покажут себя и войдут в штатный боекомплект зенитных систем.
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