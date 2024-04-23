Ударом ВС России уничтожена пусковая установка ЗРК MIM-23 HAWK ВСУ - Минобороны
Очередные сутки прошли без больших изменений на линии фронта, если не считать стремительную атаку российских войск в Очеретино с занятием всей южной и центральной части села. На утро наши развили наступление в направлении Новобахмутовки, сумев зайти на территорию данного населенного пункта. Противник признает ситуацию критической, Зеленский на ставке потребовал не допустить прорыва российских войск.
Из еще хорошего можно отметить потерю ВСУ очередной зенитной системы, на этот раз MIM-23 HAWK. Как сообщает военное ведомство, пусковая установка была уничтожена ударом ВС России, но где и чем конкретно, подробностей нет. Можно предположить, что произошло это накануне в Харьковской области, там наши нанесли серию ударов вокруг Харькова. Хотя возможен вариант и с Одессой.
На линии боевого соприкосновения идут бои, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районе Червоная Диброва. «Южная» группировка войск в результате активных действий улучшила тактическое положение по переднему краю и нанесла поражение противнику в районах Константиновка, Парасковиевка и Острое. Судя по названиям населенных пунктов, наши начали продвижение от Новомихайловки.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также отразили девять контратак ВСУ в районах Розовка, Уманское, Новобахмутовка, Первомайское, Очеретино, Нетайлово, Бердычи и Семеновка. Войска группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах Старомайорское, Водяное и Урожайное.
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работино, Берислав и Золотая Балка.
Общие потери ВСУ за сутки по всей линии фронта: по личному составу — 1045 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — три танка, две бронемашины, одна БМП и один БТР, 17 единиц автотранспорта; по артиллерии — две гаубицы М777, три «Мста-Б», четыре Д-30, по одной Д-29 и М101. Две САУ «Гвоздика» и одна «Caesar», станция РЭБ «Нота» и три склада с боеприпасами.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK, а также поражен склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны. Средствами ПВО сбиты 104 украинских беспилотника, тактическая ракета «Точка-У», шесть реактивных снарядов HIMARS и четыре авиационные управляемые бомбы «Hammer».
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