Сбер пока отказался открывать филиалы на новых российских территориях

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Сбер пока отказался открывать филиалы на новых российских территориях

Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин недавно призвал российские банки расширять свою деятельность на новые регионы, отечественные коммерческие организации с этим не торопятся.

Кроме того, руководство некоторых банков и вовсе заявляет о том, что пока не собирается открывать филиалы в присоединившихся регионах.



Так, согласно сообщению ЦБ, в Сбербанке заявили об отсутствии намерения вести свою деятельность в ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Отдельно в организации отметили, что не имеют планов открывать филиалы в Мариуполе, Артемовске и Авдеевке, где вовсю ведется стройка и появляются новые микрорайоны.

В то же время руководство Сбербанка сообщило регулятору, что будет «отслеживать возможность» расширения своей деятельности в новых регионах в будущем.

Стоит отметить, что вышеупомянутое заявление на данном этапе можно расценивать как отказ. Ведь нечто подобное в Сбербанке говорили после присоединения Крыма в 2014 году. При этом первый филиал банка на российском полуострове открылся лишь в прошлом году.

Очевидно, что правление финансовой организации боится, что в случае начала ведения своей деятельности на территории новых регионов банк может попасть под западные санкции. Особенно на фоне колоссальной прибыли, которую Сбербанк получил в 2022-м и 2023 годах.

Впрочем, если совет директоров банка будет продолжать придерживаться своей откровенно антироссийской позиции, то вышеупомянутая прибыль в будущем может резко снизиться ввиду оттока патриотически настроенных клиентов и инвесторов.
52 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +15
    Сегодня, 16:55
    греф...греф...на кого ты работаешь ?
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +6
      Сегодня, 16:59
      Цитата: Аэродромный
      греф...греф...на кого ты работаешь ?

      А то неизвестно.
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 19:36
        Очевидно, что правление финансовой организации боится, что в случае начала ведения своей деятельности на территории новых регионов банк может попасть под западные санкции. Особенно на фоне колоссальной прибыли, которую Сбербанк получил в 2022-м и 2023 годах.

        Банк и так находится под санкциями, точно так же как и все остальные ведущие банки страны. Поэтому не надо писать бред.
        Выходя на новые регионы надо понимать что там делать, какие продукты предлагать как банк на этом может заработать. Во сколько банку это всё обойдется. Любую работу делать надо по плану, а не бросаться в омут с головой. Вот этим Сбер и хорош, он не гонится за секундной прибылью, а выходит всегда надолго.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +13
      Сегодня, 17:01
      Цитата: Аэродромный
      греф...греф...на кого ты работаешь ?

      Подруга-Эльвира знает, на кого...
      Окопались, как клопы в диване... Керосином, что ли, их попробовать? Дуст, мне кажется, не возьмёт.
      1. Комментарий был удален.
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 18:17
        9×18 в башку, грят, хорошо прочищает мозги у особо непонимающих....
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +7
      Сегодня, 17:05
      [ввиду оттока патриотически настроенных клиентов и инвесторов.]
      Отказался от услуг этого несбербанка еще в начале 90-х ( точно не помню, когда этот несбербанк ограбил население СССР)
      А уж сейчас, когда у руля там стоит греф, и подавно!
    4. Бережливый Звание
      Бережливый
      +7
      Сегодня, 17:35
      Путин зачем снова стал президентом России-чтобы такие вот грефонабиуллины плевали на страну и власть,и в открытую действовали против России?Если ты действительно хозяин,поставь их в стойло,под замок!
      1. Sedoy Звание
        Sedoy
        +1
        Сегодня, 18:13
        Всё то же и всё те же...
        Они все из одной бочки розлива...
    5. Замира Звание
      Замира
      +5
      Сегодня, 17:51
      Цитата: Аэродромный
      греф...греф...на кого ты работаешь ?

      Я, конечно, могу ошибаться, но вроде бы было официальное заявление, что государство выкупило контрольный пакет акций Сбера.
      Если это правда, то почему решает Греф?
      Или я что-то путаю? Давно просто было, могла и забыть детали...
      1. sdivt Звание
        sdivt
        0
        Сегодня, 19:18
        вроде бы было официальное заявление, что государство выкупило контрольный пакет акций Сбера

        Вы всё правильно помните.
        10.04.2020 состоялась передача 50% (+1) акций ПАО Сбербанк (11 293 474 000 акций) Правительству РФ
        На сегодня акции Сбербанка распределены вот так:
    6. фа2998 Звание
      фа2998
      +1
      Сегодня, 17:55
      Цитата: Аэродромный
      греф...греф...на кого ты работаешь ?

      Ну во первых,осторожные банкиры не ложат все яйца в одну корзину-и свои капиталы наверно разделил по разным банкам,в том числе и зарубежных-и ему надо эти заморозки и конфискации-ему и так неплохо живется! И не только он,там все начальство туда же.И какие государственные интересы,когда свое мешает? wassat
      1. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        0
        Сегодня, 19:22
        Цитата: фа2998
        Ну во первых, осторожные банкиры не ложат все яйца в одну корзину-

        Прикольно, а если бы свои яйца вы положили бы в разные корзины, разнесённые этак на два метра. Вы бы открыли филиалы??? Ответ: ДА, ДА, ДА. их счета за границей никакого отношения к НАШЕЙ России не имеют отношения.
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +8
    Сегодня, 16:56
    Ну и как это понимать?) Чёрте что творится в этом либеральном экономическом блоке правительства.
  3. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +6
    Сегодня, 16:56
    Сбер в своей манере. Он и с Крымом 10 лет делал вид что его не существует, а вопросы гневно отвергал, называя провокацией.
    1. Мамин-Сибиряк Звание
      Мамин-Сибиряк
      0
      Сегодня, 17:14
      Скорее, Греф в своей манере...
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 17:15
        Да, пока они близнецы братья.
  4. monetam Звание
    monetam
    +1
    Сегодня, 16:57
    ну и гад же этот Греф! Ему и просто за политику в отношении Крыма стоило бы дать пинка по зад...
    Эх, и добрый же у нас Главком... Зря такой добрый!
  5. alystan Звание
    alystan
    +14
    Сегодня, 17:00
    У меня просто слов нет.
    Выложу картинку, которое многое объясняет про эту гниду.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +7
      Сегодня, 17:05
      ну раз этот... господин все на своем посту, значит все его руководство все полностью устраивает
    2. Фаталист Звание
      Фаталист
      +10
      Сегодня, 17:07
      Вот первую картинку с Кеннеди, предлагаю законодательно обязать вывешивать во всех кабинетах связанных с образовательной системой_ от от профильного министра, до самой захолустной школы в деревне.(Коли уж нет своих ценителей лучшего в мире образования).
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        +1
        Сегодня, 18:12
        Наши патриотичные законодатели, целующиеся в дёсны с Грефом, ответят, что Запад им не указ.
  6. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +9
    Сегодня, 17:02
    Тех кто не хочет работать на новых территориях РФ, национализировать. Пару примеров и все ломанутся туда быстрее чем на старые территории.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      +1
      Сегодня, 18:14
      Цитата: ARIONkrsk
      Тех кто не хочет работать на новых территориях РФ, национализировать. Пару примеров и все ломанутся туда быстрее чем на старые территории.

      Сбербанк уже давно национализирован и принадлежит государству
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +12
    Сегодня, 17:02
    — Может Сбер иноагентом признать? ...
    1. Сергей_С0710 Звание
      Сергей_С0710
      +5
      Сегодня, 17:26
      Сбер не надо - там работают тысячи адекватных людей.
      А вот его Совет Директоров вместе с Грефом - давно пора гнать
    2. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      +1
      Сегодня, 17:31
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Может Сбер иноагентом признать? ...

      Правительству самого себя иноагентом признать?
      С 2020 года владельцем 50 % плюс 1 акция ПАО «Сбербанк» является Фонд национального благосостояния России, контролируемый Правительством России
  8. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -2
    Сегодня, 17:04
    "пятой колонны нет, это все сказки"
    угу, оно и видно
  9. comradChe Звание
    comradChe
    +4
    Сегодня, 17:04
    Вот такой у нас "начальник" ! Можно сказать: " послали так послали". Вот и думайте., соображайте, КТО в доме хозяин и ЧТО нам готовят. А оппеляция к "путриотам" это просто феерично.
  10. sdivt Звание
    sdivt
    +3
    Сегодня, 17:05
    вышеупомянутая прибыль в будущем может резко снизиться ввиду оттока патриотически настроенных клиентов и инвесторов

    Не снизится
    Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ. Поэтому, все вот эти хочу/не хочу - либо согласованы на самом верху, либо, вообще, сверху и поступают. А поскольку, как я уже сказал, Сбер - государственный банк - нельзя допускать ограничений его работы. Поэтому Сбер там появится только тогда, когда что-то изменится в самой ситуации.
    А пока это будет урегулироваться, там появятся какие-нибудь банки-однодневки, наделенные всеми функциями и полномочиями на уровне того же Сбера, но не связанные напрямую ни с одним из основных банков РФ. Банки, которым не страшны санкции.
  11. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 17:06
    Впрочем, если совет директоров банка будет продолжать придерживаться своей откровенно антироссийской позиции, то вышеупомянутая прибыль в будущем может резко снизиться ввиду оттока патриотически настроенных клиентов и инвесторов.

    Во многих местах, Сбер, монополист к сожалению. И зарплаты во многих учреждениях переводят только через Сбербанк. Так что отток клиентов им, пока, не грозит. Да и инвесторов патриотически настроенных не так уж много, к сожалению. Как то так... request
  12. Санчо да Винча Звание
    Санчо да Винча
    +3
    Сегодня, 17:06
    Да ничего с ним делать не надо! У нас в Крыму нормально банк РНКБ работает, открылся Сбер - и очередей туда нет, так, если кто планирует на материк, и то - есть Тинькофф. Люди сами разобрались, кто здесь где wink
  13. tatra Звание
    tatra
    +11
    Сегодня, 17:07
    Смешно ,что многие до сих пор верят в миф про "хорошего Царя " и "плохих бояр ". Да нет ,всё ,.что делается -только потому ,что так хочет "Царь ".
  14. Фаталист Звание
    Фаталист
    +4
    Сегодня, 17:11
    В Англии, по моему, пару/ тройку лет назад начали пилотный проект внедрения в школьную образовательную систему советскую систему обучения и, при удачном завершении проекта, собирались потихоньку переводить все школы на нашу систему, ну как нашу_ советскую.
  15. Million Звание
    Million
    +4
    Сегодня, 17:12
    Получается ,что Греф вращал вокруг оси все призывы ВВП?
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +4
      Сегодня, 18:16
      Получается ,что Греф вращал вокруг оси все призывы ВВП?

      Призывы ВВП, как и многое другое, что мы слышим из телевизора и читаем в СМИ - это на нас с вами и рассчитано. А вот что говорится в приватных беседах с тем же Грефом и другими из его ряда, какие поручения даются, какие вопросы обсуждаются - мы не узнаем никогда.
      Но наивно даже предполагать, что это одно и то же
  16. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 17:12
    Впрочем, если совет директоров банка будет продолжать придерживаться своей откровенно антироссийской позиции, то вышеупомянутая прибыль в будущем может резко снизиться ввиду оттока патриотически настроенных клиентов и инвесторов.

    Надо почистить совет директоров, а Грефу «впаять» статью (хотя бы):
    Статья 136 УК
    - дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

    За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
  17. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 17:14
    Герман Греф: «Россия ищет третий путь, потому что ничего не слышала о первых двух!» Очень похож на Кличко, только с умением донести мысль доступно.
  18. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    +3
    Сегодня, 17:24
    У меня такое ощущение, что Греф слишком заигрался в эффективного менеджера.
    Жаль что не применяется у нас "по закону военного времени"...
  19. Сеpгей Звание
    Сеpгей
    +3
    Сегодня, 17:29
    Может пора выбрать новое руководство СБЕРа, которое будет вместе со своим народом?
    Или признать их иноагентами?
  20. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 17:31
    Не планирую в ближайшем будущем, лет этак 40-50, пользоваться любыми заманухами Сбера. Даже не в ответ на данное заявление, а чисто - не нравится, как исковеркали Сбербанк.
  21. senima56 Звание
    senima56
    0
    Сегодня, 17:34
    У нас "Сбербанк" России(!!!) или филиал "Национального банка Америки"?! fool negative hi
    1. К_4 Звание
      К_4
      0
      Сегодня, 17:44
      Да я примерно так же и о нашем правительстве думаю, почти все либо с видом, либо с гражданством других стран.
  22. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 17:41
    Сбер пока отказался открывать филиалы на новых российских территориях

    После этого не стоит удивляться, что банки даже считающихся дружественных нам стран отказались обслуживать карточки Мир.
  23. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    0
    Сегодня, 17:43
    Грефу скоро орден иноагента пора вручать ?
  24. С.Викторович Звание
    С.Викторович
    +1
    Сегодня, 18:02
    Греф и роуминг - главные антироссийские деятели.
  25. Sedoy Звание
    Sedoy
    +1
    Сегодня, 18:11
    в Сбербанке заявили об отсутствии намерения вести свою деятельность в ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областях.
  26. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +2
    Сегодня, 18:11
    А ФСБ каких-то поджигателей релейных шкафов ловит. Вот они явные вредители государства Российского....
  27. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +1
    Сегодня, 18:21
    Как человек живущий в ДНР могу сказать что проблема не только в том что на территории ДНР нет Сбербанка, нет вообще никаких банков кроме Промсвязьбанка, снять в банкоматах ДНР деньги со Сбера нельзя, надо пользоваться услугами менял с потерей % за обналичивание нет ни одного мобильного оператора РФ на территории ДНР, более того переезжая из ДНР в ЛНР вы останетесь без мобильной связи, нет между ними роуминга, звонки в РФ с местных мобильных ДНР платные, у меня например 6 рубл/мин, при этом звонки с РФ на мобильные в ДНР бесплатные.
    Нет ни одного маркетплейса на территории ДНР типа Озон и Валберис, нет торговых сетей типа Магнита и Пятерочки, цены в ДНР сейчас выше Москвы на все, даже на услуги, мне проще и значительно дешевле авто отремонтировать в Таганроге чем в Донецке, так что много чего нет в ДНР, рне только Сбера.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 18:32
      это все временные неудобства
      надо потерпеть и сплотиться
  28. a_2573 Звание
    a_2573
    +1
    Сегодня, 18:39
    А шо Вы ожидали от евреев, у которых головной офис и регистрация в сша? А сколько их там вообще, всех этих "патриотов и любителей" СВОЕЙ Родины.
  29. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 18:56
    Да я сбером слава Богу 6 лет не пользуюсь и они мне еще доплатили 800 тыс за это lol
  30. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 19:12
    Мде, какой-то позор ...