Сбер пока отказался открывать филиалы на новых российских территориях
Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин недавно призвал российские банки расширять свою деятельность на новые регионы, отечественные коммерческие организации с этим не торопятся.
Кроме того, руководство некоторых банков и вовсе заявляет о том, что пока не собирается открывать филиалы в присоединившихся регионах.
Так, согласно сообщению ЦБ, в Сбербанке заявили об отсутствии намерения вести свою деятельность в ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Отдельно в организации отметили, что не имеют планов открывать филиалы в Мариуполе, Артемовске и Авдеевке, где вовсю ведется стройка и появляются новые микрорайоны.
В то же время руководство Сбербанка сообщило регулятору, что будет «отслеживать возможность» расширения своей деятельности в новых регионах в будущем.
Стоит отметить, что вышеупомянутое заявление на данном этапе можно расценивать как отказ. Ведь нечто подобное в Сбербанке говорили после присоединения Крыма в 2014 году. При этом первый филиал банка на российском полуострове открылся лишь в прошлом году.
Очевидно, что правление финансовой организации боится, что в случае начала ведения своей деятельности на территории новых регионов банк может попасть под западные санкции. Особенно на фоне колоссальной прибыли, которую Сбербанк получил в 2022-м и 2023 годах.
Впрочем, если совет директоров банка будет продолжать придерживаться своей откровенно антироссийской позиции, то вышеупомянутая прибыль в будущем может резко снизиться ввиду оттока патриотически настроенных клиентов и инвесторов.
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