Бандера на иконе: в Сибири задержан священник по подозрению в пропаганде бандеровских идей
В Сибири задержан священник по подозрению в пропаганде бандеровских идей. Поводом для задержания стал украинский националист и военный преступник Степан Бандера и его приспешники, изображенные на иконе, которую публично демонстрировал прихожанам священнослужитель одного из храмов города Омска.
Об этом сообщили в пресс-службе Омского областного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Там рассказали, что на иконе присутствовали изображения Степана Бандеры, Романа Шухевича, Иосифа Слипого и других пособников нацистских оккупантов.
Согласно информации ведомства, храм относится к Украинской грекокатолической (униатской) церкви. Когда батюшка вел службы, он продвигал в своих проповедях идеи превосходства украинцев над другими народами, а также своей религии над прочими.
Против задержанного гражданина завели уголовное дело по подозрению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих в местах отправления религиозных культов.
- сообщила журналистам агентства ТАСС официальный представитель регионального управления ведомства Ирина Руснак.
Это уже не первый эпизод, в котором фигурируют иконы с изображением Бандеры и бандеровцев. Похоже, в кругах сторонников неонацистских взглядов их действительно воспринимают как достойных поклонения «святых».
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