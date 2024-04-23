Бандера на иконе: в Сибири задержан священник по подозрению в пропаганде бандеровских идей

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Бандера на иконе: в Сибири задержан священник по подозрению в пропаганде бандеровских идей

В Сибири задержан священник по подозрению в пропаганде бандеровских идей. Поводом для задержания стал украинский националист и военный преступник Степан Бандера и его приспешники, изображенные на иконе, которую публично демонстрировал прихожанам священнослужитель одного из храмов города Омска.

Об этом сообщили в пресс-службе Омского областного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Там рассказали, что на иконе присутствовали изображения Степана Бандеры, Романа Шухевича, Иосифа Слипого и других пособников нацистских оккупантов.

Согласно информации ведомства, храм относится к Украинской грекокатолической (униатской) церкви. Когда батюшка вел службы, он продвигал в своих проповедях идеи превосходства украинцев над другими народами, а также своей религии над прочими.

Против задержанного гражданина завели уголовное дело по подозрению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих в местах отправления религиозных культов.

УФСБ России по Омской области при силовой поддержке управления Росгвардии по Омской области задержан житель г. Омска, причастный к реабилитации нацизма и распространению идеи национального превосходства украинской нации

- сообщила журналистам агентства ТАСС официальный представитель регионального управления ведомства Ирина Руснак.

Это уже не первый эпизод, в котором фигурируют иконы с изображением Бандеры и бандеровцев. Похоже, в кругах сторонников неонацистских взглядов их действительно воспринимают как достойных поклонения «святых».
8 комментариев
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  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 16:09
    Этот бандеро- сифилис уже и до Сибири добрался. Ужас! В " диспанесер" их - в СИЗО.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 16:14
      Цитата: Андрей Николаевич
      Этот бандеро- сифилис уже и до Сибири добрался. Ужас!

      Так вот и заставят бандеровцы пожалеть, что жечь на кострах - не наш метод, да и время не то...
  2. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 16:11
    УФСБ России по Омской области при силовой поддержке управления Росгвардии по Омской области задержан житель г. Омска, причастный к реабилитации нацизма и распространению идеи национального превосходства украинской нации

    - сообщила журналистам агентства ТАСС официальный представитель регионального управления ведомства Ирина Руснак.
    Священслужителю Украинской грекокатолической (униатской) церкви города Омск за пропаганду и реабилитацию фашистских идей используя служебно-должностное положение по горбу кадилом, три раза. feel
  3. Vik66 Звание
    Vik66
    +3
    Сегодня, 16:11
    Ну ни хрена себе ! Как в Омске греко-католики объявились ?
  4. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +2
    Сегодня, 16:12
    "храм относится к Украинской грекокатолической (униатской) церкви".- в Омске?, даже не думал, что у нас подобное возможно, вот тебе и "тоталитарное государство", верь после этого западным пропагандистам wink, в лучших чувствах обманули wink
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 16:12
    «Храм относится к Украинской грекокатолической (униатской) церкви» —

    — Я понимаю - "свобода вероисповедания",но не до такой же степени ...
  6. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 16:17
    храм относится к Украинской грекокатолической (униатской) церкви.

    И на каком основании этот храм в Сибири размещён?
    Приехал в Сибирь - перекрещивайся в православие!
  7. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 16:17
    Можно представить, если убийцы и нацисты у ПЦУ святые, то те кто им поклоняются сам в миру какие...?!! Если нарост злокачественный его либо удаляют, либо облучают, либо травят агрессивной химией... А иначе весь организм погибнет...