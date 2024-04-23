Показаны кадры попадания ракетой по телевышке в Харькове

11
Показаны кадры попадания ракетой по телевышке в Харькове

Вооруженными силами Российской Федерации вчера был нанесен ракетный удар по телевизионной башне в Харькове. Как стало известно позже, удар наносился ракетой Х-59. После удара верхняя часть вышки обвалилась на землю.

Между тем, российские военные источники выяснили, что удар по телебашне наносился не случайно, и не в целях лишить харьковчан телевидения. Дело в том, что данная вышка использовалась для военных нужд. В частности, ВСУ с помощью этой вышки обеспечивали дальнюю связь между зенитными ракетными дивизионами и другими подразделениями.



В верхней части харьковской телевышки были прикреплены датчики пассивной радиотехнической и радиоэлектронной разведки, модули средств радиоэлектронной борьбы. С помощью прикрепленного оборудования украинские военные создавали помехи для работы российских средств радиоэлектронной борьбы, причем и на приграничных территориях нашей страны в том числе.



Оборудование на телебашне использовалось и для получения Главным управлением разведки Минобороны Украины для обеспечения различных разведывательных операций. Соответственно, уничтожение телевышки лишило украинские формирования многочисленных возможностей в сфере осуществления радиоэлектронной и радиотехнической разведки.




Для наших войск нанесение данного удара означает улучшение ситуации с использованием средств РЭБ и РЭР на Купянском направлении, а также в приграничной Белгородской области.

11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -5
    Сегодня, 16:19
    Одну за 2 года завалили, теперь неделю рассказывать будут.
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +1
      Сегодня, 16:22
      Цитата: ИванИванов
      Одну за 2 года завалили

      В Киеве врде тоже ещё в 2022 году завалили.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 16:25
        российские военные источники выяснили, что удар по телебашне наносился не случайно, и не в целях лишить харьковчан телевидения.

        Опять как бы оправдываемся... А лишить население Украины телевидения, которое с утра до вечера твердит что мы оккупанты, что убиваем и насилуем детей и стариков, разрушаем мирные дома и всё в таком духе, разве не самодостаточная цель... Непонятно почему до сих пор в других городах телевышки стоят... Вы их специально для вот такого телемарафона бережёте...??? angry
        1. Комментарий был удален.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 16:59
      Цитата: ИванИванов
      Одну за 2 года завалили, теперь неделю рассказывать будут.

      Не всё так просто, чтобы сразу придираться к действиям ВС РФ. ТГ-канал Fighterbomber (который в ложной информации не замечен ни разу и ведётся бывшим военлётом) изложил эту тему вчера, 22 апреля, более подробно:
      Её пытались свалить начиная с конца февраля, начала марта 22 года. По 6хФАБов в залпе. Они наносили вышке незначительные повреждения, после которых связь и трансляцию сигнала восстанавливали очень быстро. После потери бомбера 5 марта попытки прекратили.
      Телевышка по сложности поражения, вполне сравнима с вышкой сотовой связи и такое эпичное попадание это большая удача. Пока непонятно чем это так попали. Ракетой, или дроном. Думаю, скоро узнаем.
      Вышка - это в первую очередь мачта для размещения ретрансляторов и приемников. Связи, интернета и теле-видео сигнала.
      Всего того, что должно было исчезнуть у х.о.х...о.в ещё в 22 году.

      Ну лучше поздно чем никогда.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 17:04
        Вряд ли дроном, конструкция больно мощная, хотя м.б. сразу несколько в опорные точки, у герани 35 кг, что в общем немало. Тут важны попытки - прекратили одни, начали другие. Бомберами без Умпк, ясно не вариант, потери большие, но свалить ТВ шпили задача важная.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 17:11
          Цитата: ИванИванов
          но свалить ТВ шпили задача важная.

          Кто бы спорил, конечно важная задача, но, как выясняется, не из разряда простых. Особенно в городе. Будем надеяться, что теперь приноровились-таки попадать в "яблочко".
          1. ИванИванов Звание
            ИванИванов
            -1
            Сегодня, 17:15
            Думаю что решение из области политики, соотв, и в ближайшее время вышкопад мы не увидим.
      2. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        0
        Сегодня, 18:30
        Всего того, что должно было исчезнуть у х.о.х...о.в ещё в 22 году.
        Там под вышками ещё и массивные передатчики есть, которые чуточку проще повредить, чем вышку, но политики об этом просто не в курсе, поэтому и не дают генералам соответствующих указаний. А может и жалеют братский народ, чтобы не заскучал без телеэфира, чёрт их знает...
  2. БИАБИА Звание
    БИАБИА
    0
    Сегодня, 16:24
    Подвергшаяся ракетному удару использовалась ВСУ для связи и радиотехнической разведки


    Быть такого не может! Вышка высотой 240+ метров так использовалась. Удивительно просто. А в курсе, что там еще таких вышек хватает?! А вдруг все так используются?!
    Да не, ерунда какая-то....
  3. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 16:41
    С помощью прикрепленного оборудования украинские военные создавали помехи для работы российских средств радиоэлектронной борьбы

    Какое то масло масленное. Например, работает наша глушилка создает помехи украинским приемным трактам. Как украинская глушилка помешает работе нашей?
  4. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 18:14
    Филигранная работа, ничего не скажешь