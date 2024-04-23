Показаны кадры попадания ракетой по телевышке в Харькове

Вооруженными силами Российской Федерации вчера был нанесен ракетный удар по телевизионной башне в Харькове. Как стало известно позже, удар наносился ракетой Х-59. После удара верхняя часть вышки обвалилась на землю.Между тем, российские военные источники выяснили, что удар по телебашне наносился не случайно, и не в целях лишить харьковчан телевидения. Дело в том, что данная вышка использовалась для военных нужд. В частности, ВСУ с помощью этой вышки обеспечивали дальнюю связь между зенитными ракетными дивизионами и другими подразделениями.В верхней части харьковской телевышки были прикреплены датчики пассивной радиотехнической и радиоэлектронной разведки, модули средств радиоэлектронной борьбы. С помощью прикрепленного оборудования украинские военные создавали помехи для работы российских средств радиоэлектронной борьбы, причем и на приграничных территориях нашей страны в том числе.Оборудование на телебашне использовалось и для получения Главным управлением разведки Минобороны Украины для обеспечения различных разведывательных операций. Соответственно, уничтожение телевышки лишило украинские формирования многочисленных возможностей в сфере осуществления радиоэлектронной и радиотехнической разведки.Для наших войск нанесение данного удара означает улучшение ситуации с использованием средств РЭБ и РЭР на Купянском направлении, а также в приграничной Белгородской области.

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