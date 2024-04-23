Погибший в зоне СВО военкор Еремин награжден орденом Мужества
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Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, погибший на прошлой неделе в зоне проведения СВО в Запорожской области, награжден посмертно орденом Мужества. Соответствующий указ, подписанный президентом Путиным, опубликован сегодня на официальном сайте Кремля.
За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Еремина Семёна Николаевича
- говорится в тексте указа.
Напомним, что группа Семёна Еремина 19 апреля во время очередных съемок попала под удар украинского дрона на Запорожском направлении. От полученных ранений журналист скончался. Последний свой репортаж Еремин сделал за два дня до гибели.
Семену Еремину было 42 года. Он был родом из Ставропольского края, где и получил высшее образование в Ставропольском госуниверситете. Здесь же Еремин начал и свою журналистскую деятельность, работая на ГТРК «Ставрополье». С 2017 года судьба его связала с изданием «Известий», на которое он работал вплоть до своей смерти.
Был он и опытным военным корреспондентом и успел побывать не только на Украине, но и в Сирии, Карабахе и на границе с Афганистаном. За свою журналистскую деятельность Еремин был удостоен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
zp-news.ru
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