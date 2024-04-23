Погибший в зоне СВО военкор Еремин награжден орденом Мужества

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Погибший в зоне СВО военкор Еремин награжден орденом Мужества

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, погибший на прошлой неделе в зоне проведения СВО в Запорожской области, награжден посмертно орденом Мужества. Соответствующий указ, подписанный президентом Путиным, опубликован сегодня на официальном сайте Кремля.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Еремина Семёна Николаевича

- говорится в тексте указа.



Напомним, что группа Семёна Еремина 19 апреля во время очередных съемок попала под удар украинского дрона на Запорожском направлении. От полученных ранений журналист скончался. Последний свой репортаж Еремин сделал за два дня до гибели.

Семену Еремину было 42 года. Он был родом из Ставропольского края, где и получил высшее образование в Ставропольском госуниверситете. Здесь же Еремин начал и свою журналистскую деятельность, работая на ГТРК «Ставрополье». С 2017 года судьба его связала с изданием «Известий», на которое он работал вплоть до своей смерти.

Был он и опытным военным корреспондентом и успел побывать не только на Украине, но и в Сирии, Карабахе и на границе с Афганистаном. За свою журналистскую деятельность Еремин был удостоен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
3 комментария
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 16:45
    Ты ушел, как солдат и как воин,
    И не всякому это дано,
    Но ты был по натуре героем,
    Про которых снимают кино…
    Ты ушел и мучительно больно,
    Что уходят такие как ты –
    Ты ушел как мужчина – достойно,
    От войны и мирской суеты…
    Загорелась еще одна свечка,
    А душа твоя стала звездой…
    И потомки твои будут вечно,
    Тебя помнить, гордиться тобой!!!
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:53
    Царствие небесное войну России...
  3. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 19:02
    Не помню кто сказал, но звучит это как то так - "Во время войны первой жертвой становится правда". Сегодня правда это тоже оружие, поэтому в войнах развязанных матрасами, евреями и бандерлогами, военные корреспонденты, вооружённые камерой, блокнотом и словом, становятся объектами атак, что бы мир не узнал правду.
    Покойся с миром военкор Семён Ерёмин, ты сделал всё, что смог и должен был сделать.
    Соболезнования родным и близким.