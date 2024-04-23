«Неясно, что останется от Израиля»: президент Ирана предупредил о последствиях в случае израильских ударов по стране

24
«Неясно, что останется от Израиля»: президент Ирана предупредил о последствиях в случае израильских ударов по стране

Иран готов максимально жестко отреагировать на попытки Израиля нанести удары по его стратегическим объектам. Это следует из выступления президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси перед студентами университета г. Лахор в Пакистане во время визита в эту страну.

Сейчас в мировом медийном пространстве обсуждается возможность нанесения Израилем ударов по Ирану. Ранее 14 апреля Иран атаковал израильскую территорию с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет. Это стало ответом на удары авиации армии обороны Израиля по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске.



После такого обмена ударами Израиль может предпринять ответные действия. В их качестве рассматриваются атаки на объекты стратегической военной инфраструктуры на территории Ирана.

Если Израиль снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, он столкнется с совершенно другими последствиями, и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля

- заявил президент Ирана Раиси.

Ряд западных и израильских СМИ сообщает, что США потребовали от Израиля отказаться от масштабных ударов по иранской территории. Максимум, что могут разрешить Израилю – атаковать иранских «прокси» в Сирии, Ираке и Ливане. Вашингтон опасается масштабной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому американская администрация не хочет, чтобы израильская армия своими действиями против Ирана его спровоцировала.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 16:27
    Не знаю как Стена Плача, но штукатурка рискует превратиться в радиоактивный щебень ... crying
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 16:37
      Неужели Израиль не понимает, что рано или поздно (а может быть уже...) у арабов всё равно появится ядерное оружие, которым уничтожить Израиль как два пальца... Ну так может нужно им с соседями договариваться на словах, а не с помощью авианалётов...
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        -3
        Сегодня, 16:53
        Неужели Израиль не понимает, что рано или поздно 9а может быть уже...) у арабов всё равно появится ядерное оружие, которым уничтожить Израиль как два пальца... Ну так может нужно им с соседями договариваться на словах, а не с помощью авианалётов...
        Кстати арабам также не мешало бы в свою очередь поумерить свою воинственность чем израильтяне и неприменулм воспользоваться при проведении операции по палестинской провокации кстати не без нарушений своих собственных требований работы собственной же системы при осуществлении разведывательной деятельности на что обращали внимание сами же израильские представители ответственных органов а том числе боевых офицеров на всех уровнях исходя из информации из открытых источников. Например уничтожение командиров спецподразделений (бригад) ЦАХАЛ в первые дни палестинской провокации чего не было даже в войне 1973-го года и в последующих арабо-израильских "спецоперациях".
      2. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 17:00
        [
        Цитата
        Жалоба
        Lev_Russia
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 16:37
        Новый
        Неужели Израиль не понимает, что рано или поздно (а может быть уже...) у арабов всё равно появится ядерное оружие, которым уничтожить Израиль как два пальца... Ну так может нужно им с соседями договариваться на словах, а не с помощью авианалётов...]
        Это рано или поздно все равно настанет!
        Не смогут евреи и персы жить мирно в одной берлоге!
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 17:19
      Ага, вот прям ща Иран ударит по центру священного для мусульман города! laughing
      Тель-Авив не подходит? Или Хайфа какая?
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        -3
        Сегодня, 17:22
        Важно чтобы в Тегеране и Иерусалиме работал "красный телефон"... soldier feel
  2. ZVOнарь Звание
    ZVOнарь
    -3
    Сегодня, 16:36
    А что там Китай затих, как он будет возвращать тайвашку в родную гавань?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 16:39
      Да как всегда... Будет ждать на берегу реки, когда мимо проплывет труп врага... На сегодня это Штаты... И вот уж тогда... Китай только так умеет воевать и только так и воюет... История Китая насчитывает много тысячелетий... Он умеет ждать...
    2. Улюм Звание
      Улюм
      0
      Сегодня, 16:56
      Китай это про деньги, "купи-продай" , а не про войну. Несмотря на кучу неплохого оружия, вояки из них так себе и они это знают.
    3. Кронос Звание
      Кронос
      0
      Сегодня, 17:08
      Никогда дураков лезть в капкан там нет.
  3. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 16:36
    Если Израиль снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, он столкнется с совершенно другими последствиями, и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля

    Думаю, что евреи сейчас в ступоре сидят, ибо такого заявления от Раиси они вряд ли ожидали. И по всей видимости он не блефует. Кто как ни Иран может отправить это сионистское государство за своё наглое и беспринципное поведение, на свалку истории.
    1. Кронос Звание
      Кронос
      0
      Сегодня, 17:08
      Им плевать на любые угрозы Ирана.
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        -2
        Сегодня, 18:15
        Им плевать на любые угрозы Ирана.
        Возможно. Но последняя массированная атака показала, что гиперзвук не перехватывается. А если Иран накроет гиперзвуком ядерные объекты израиля? С тамошним размером государства и заражением местности долгоиграющими радионуклидами что Израиль будет делать? При этом Аль-Акса не пострадает. Просто будет раиоактивно стерилизована.
        1. amonoa
          amonoa
          -1
          Сегодня, 19:24
          Где вы видели гиперпупер попадание ? Три дырки на старой рулежке ? Где ИИ Рассчитала и не стало сбивать пупер ракеты так как они не представляют опасности хец 2 или три не дешёвая ракета проще дырки заделать чем сбивать пупер ракеты если они летят в молоко ИЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ ТАМ ЛЮДИ СИДЯТ И ДАВЯТ НА КНОПКИ СБИВАЯ РАКЕТЫ ? Там уже давно работает искусственный интеллект
          1. abrakadabre Звание
            abrakadabre
            0
            Сегодня, 19:30
            Где вы видели гиперпупер попадание ? Три дырки на старой рулежке ?
            Главное - мы видели невозможность перехвата этого гиперпупер. А чтобы было не обидно, все это объясняется ИИ и отсутствием опасности попадания. Задним числом.
            Что касается рулежек, то в качестве предупреждения шмальнули по рулежке. И предупредили, что в следующий раз будет не "в молоко". Но еврейским нацистам все неймется. Эк вас корежет-то...
  4. Roust Звание
    Roust
    +2
    Сегодня, 16:39
    Ну, раньше Ближний восток как - то жил без Израиля.
  5. ximkim Звание
    ximkim
    -3
    Сегодня, 16:48
    Все будут жить , но кто как.
    Медведев и Путин недадут Израиль в обиду.
  6. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 16:52
    Жалеть их не будут, вся история Израиля это разные формы терроризма от Бен Гуриона и его пособников.
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 16:53
    Типа, мы еще не начинали, но если вы нас ударите, то мы начнем. Где-то я уже это слышал.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +1
      Сегодня, 17:10
      Цитата: opuonmed
      Где-то я уже это слышал.

      От Ирана такое как-то не приходилось слышать, а духа у них действительно поболее будет, чем у некоторых наших руководителей
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:54
    «Неясно, что останется от Израиля» —

    — Это смотря что прилетит ...
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 17:18
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Это смотря что прилетит ...

      Да даже если только конвенционалка прилетит, учитывая размеры Израиля (Израиль=22 072 км², Московская область =44 379 км²), ему не позавидуешь.
  9. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    0
    Сегодня, 17:05
    Цитата: Roust
    Ну, раньше Ближний восток как - то жил без Израиля.

    Со своими склоками, набегами, но по укладу..
    И тут появилось чуждое нечто.
    Как зудящий прыщ,отравляющий окружающим жизнь. Разрастающийся в гноящиеся раны на теле Арабии.
  10. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 19:25
    Мне кажется показательной позиция главного поборника мира во всем мире - США.

    Министр нефти Ирана заявил, что Пакистан очень заинтересован в эксплуатации газопровода Иран-Пакистан и что Исламабад в настоящее время работает над заключением контрактов с различными компаниями для ускорения этого процесса.

    И США тут же пригрозили Пакистану санкциями, если он достроит газопровод.