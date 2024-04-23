«Неясно, что останется от Израиля»: президент Ирана предупредил о последствиях в случае израильских ударов по стране
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Иран готов максимально жестко отреагировать на попытки Израиля нанести удары по его стратегическим объектам. Это следует из выступления президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси перед студентами университета г. Лахор в Пакистане во время визита в эту страну.
Сейчас в мировом медийном пространстве обсуждается возможность нанесения Израилем ударов по Ирану. Ранее 14 апреля Иран атаковал израильскую территорию с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет. Это стало ответом на удары авиации армии обороны Израиля по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске.
После такого обмена ударами Израиль может предпринять ответные действия. В их качестве рассматриваются атаки на объекты стратегической военной инфраструктуры на территории Ирана.
Если Израиль снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, он столкнется с совершенно другими последствиями, и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля
- заявил президент Ирана Раиси.
Ряд западных и израильских СМИ сообщает, что США потребовали от Израиля отказаться от масштабных ударов по иранской территории. Максимум, что могут разрешить Израилю – атаковать иранских «прокси» в Сирии, Ираке и Ливане. Вашингтон опасается масштабной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому американская администрация не хочет, чтобы израильская армия своими действиями против Ирана его спровоцировала.
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