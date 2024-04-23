Украинский эксперт: В тюрьмах страны не хватит места, чтобы пересажать всех уклонистов и дезертиров

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Украинский эксперт: В тюрьмах страны не хватит места, чтобы пересажать всех уклонистов и дезертиров

Украинские источники цитируют слова адвоката Юрия Демченко, отметившего, что во всех тюрьмах и исправительных колониях страны не хватит места, чтобы разместить всех осужденных за уклонение от мобилизации и дезертирство.

Ссылаясь на информацию, представленную на официальном интернет-портале украинского Минюста, Демченко напомнил, что в настоящее время на Украине функционирует сто пенитенциарных учреждений, в которых возможно разместить не более 78 763 заключенных. Учитывая, что, по официальным данным, 44 861 человек уже отбывает наказание в украинских тюрьмах, максимальное количество новых заключенных, которых могут вместить эти учреждения, составляет 33 902 человека.



Между тем, в попытках побудить разными путями уехавших за границу военнообязанных украинских граждан вернуться на Украину, где они с большой долей вероятности принудительно пополнят ряды боевиков киевского режима, МИД "незалежной" отдал распоряжение посольствам и консульствам этой страны прекратить оказание услуг для всех мужчин с 18 до 60 лет. При этом, имеющие несчастье обладать украинским паспортом лица в зарубежных дипломатических представительствах своей страны могут лишь оформить документ для возвращения домой.

Введенные киевским режимом ограничения неизбежно приведут лишь к тому, что украинские граждане, по мере истечения сроков действия своих загранпаспортов, чтобы иметь возможность оставаться подальше от своей страны, будут массово принимать любые доступные гражданства.
11 комментариев
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  1. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +3
    Сегодня, 16:43
    будут массово принимать любые доступные гражданства.

    И даже российское?
    Ну эт только через фронт!
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +1
      Сегодня, 17:13
      Сомневаюсь что они все повалят в российское гражанство. Оно им ничегоне даст на Западе. Лично я бы давал и наше гражданство, если это поможет кому-то не идти воевать на стороне ВСУ.
    2. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 18:51
      Страны Запада уже распечатали 7 миллионов бланков своих паспортов для раздачи украм yes . Это в России паспорт чучмекам через год дают.
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 16:44
    Из за границы никто не вернётся, если конечно не попадутся на своих ТЦКашников, вроде как в Польше им разрешили уклонистов собирать.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:48
    «В тюрьмах страны не хватит места, чтобы пересажать всех уклонистов и дезертиров» —

    — Придётся давать срока условно ...
  4. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 16:50
    Украинский эксперт: В тюрьмах страны не хватит места

    Были бы тюрьмы, а место завсегда найдётся... По моему когда-то они собирались строить концлагеря для жителей Донбасса... Так что теперь и для своих смогут это сделать... Какие же нацисты и без концлагерей...?
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:54
    Концлагеря стройте , у вас на это генетическая память работает.
  6. Товарищ Звание
    Товарищ
    +1
    Сегодня, 17:14
    максимальное количество новых заключенных, которых могут вместить эти учреждения, составляет 33 902 человека.

    Для начала удвоят-утроят количество заключённых в камерах, а потом лагеря начнут строить. Проволока по периметру, видеокамеры, вышки, собаки и т. д.
    А чтобы "ухилянты" не просто так баланду жрали, им там дадут дроны собирать или снаряды.
    Немцы же в концлагерях использовали труд заключённых для военного производства : от пороха до ракет фау, так чем Зеля Гитлера хуже ?
  7. Роман_ Звание
    Роман_
    0
    Сегодня, 17:16
    Тюрьмы, концлагери - это они готовят народ к тому, что выдадут пару ярких таблеток уклонисту и пустят на поля ловить бабочек. Полей минных у укров много, таблеток, судя по зели, то же завались.
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 17:26
    Можно скакуасских дезертиров просто приковать к танку или пушке, чтобы он никуда не сбежал wink
  9. Пуз Большой Звание
    Пуз Большой
    0
    Сегодня, 19:18
    Спешите! Количество мест ограничено!! ))