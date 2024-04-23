Украинский эксперт: В тюрьмах страны не хватит места, чтобы пересажать всех уклонистов и дезертиров
Украинские источники цитируют слова адвоката Юрия Демченко, отметившего, что во всех тюрьмах и исправительных колониях страны не хватит места, чтобы разместить всех осужденных за уклонение от мобилизации и дезертирство.
Ссылаясь на информацию, представленную на официальном интернет-портале украинского Минюста, Демченко напомнил, что в настоящее время на Украине функционирует сто пенитенциарных учреждений, в которых возможно разместить не более 78 763 заключенных. Учитывая, что, по официальным данным, 44 861 человек уже отбывает наказание в украинских тюрьмах, максимальное количество новых заключенных, которых могут вместить эти учреждения, составляет 33 902 человека.
Между тем, в попытках побудить разными путями уехавших за границу военнообязанных украинских граждан вернуться на Украину, где они с большой долей вероятности принудительно пополнят ряды боевиков киевского режима, МИД "незалежной" отдал распоряжение посольствам и консульствам этой страны прекратить оказание услуг для всех мужчин с 18 до 60 лет. При этом, имеющие несчастье обладать украинским паспортом лица в зарубежных дипломатических представительствах своей страны могут лишь оформить документ для возвращения домой.
Введенные киевским режимом ограничения неизбежно приведут лишь к тому, что украинские граждане, по мере истечения сроков действия своих загранпаспортов, чтобы иметь возможность оставаться подальше от своей страны, будут массово принимать любые доступные гражданства.
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