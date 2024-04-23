Власти Греции отказались поставлять Украине свои системы ПВО
Украина не получит от Греции системы противовоздушной обороны. Об этом заявил официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис в эфире радиостанции REAL FM.
Ранее западная пресса сообщала, что руководство Евросоюза и НАТО требует от Греции и Испании передать Украине зенитные ракетные комплексы С-300 и Patriot. Данные требования мотивируются тем, что у Афин и Мадрида якобы меньшие потребности в средствах ПВО, чем у Киева.
Однако Греция находится в сложных отношениях с соседней Турцией и подрывать потенциал своих сил противовоздушной обороны не собирается. Это ясно дал понять и представитель греческого правительства Маринакис.
- подчеркнул представитель греческого правительства.
На вопрос о том, может ли Греция передать Украине системы ПВО в том случае, если США гарантируют их замену новыми комплексами, Маринакис фактически отвечать отказался. Он лишь отметил, что Афины не будут ставить под угрозу потенциал страны в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. Но такой ответ можно трактовать двояко.
В любом случае, Украина уже столкнулась с явным нежеланием европейских стран продолжать поставки и так немногочисленных у них зенитных ракетных комплексов. До этого от поставок средств ПВО отказались Германия и даже известная своей жесткой антироссийской позицией Польша. Никакие просьбы и требования руководства Украины не помогают: страны ЕС категорически не хотят расставаться со своими системами противовоздушной обороны, понимая, что в зоне конфликта зенитные ракетные комплексы рано или поздно будут уничтожены российскими ударами. К тому же, многие эксперты считают, что передача систем ПВО мало чем поможет Киеву.
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