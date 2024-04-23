Власти Греции отказались поставлять Украине свои системы ПВО

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Власти Греции отказались поставлять Украине свои системы ПВО

Украина не получит от Греции системы противовоздушной обороны. Об этом заявил официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис в эфире радиостанции REAL FM.

Ранее западная пресса сообщала, что руководство Евросоюза и НАТО требует от Греции и Испании передать Украине зенитные ракетные комплексы С-300 и Patriot. Данные требования мотивируются тем, что у Афин и Мадрида якобы меньшие потребности в средствах ПВО, чем у Киева.



Однако Греция находится в сложных отношениях с соседней Турцией и подрывать потенциал своих сил противовоздушной обороны не собирается. Это ясно дал понять и представитель греческого правительства Маринакис.

Я ясно ответил, что мы не будем предпринимать никаких шагов, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, противовоздушную оборону страны

- подчеркнул представитель греческого правительства.

На вопрос о том, может ли Греция передать Украине системы ПВО в том случае, если США гарантируют их замену новыми комплексами, Маринакис фактически отвечать отказался. Он лишь отметил, что Афины не будут ставить под угрозу потенциал страны в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. Но такой ответ можно трактовать двояко.

В любом случае, Украина уже столкнулась с явным нежеланием европейских стран продолжать поставки и так немногочисленных у них зенитных ракетных комплексов. До этого от поставок средств ПВО отказались Германия и даже известная своей жесткой антироссийской позицией Польша. Никакие просьбы и требования руководства Украины не помогают: страны ЕС категорически не хотят расставаться со своими системами противовоздушной обороны, понимая, что в зоне конфликта зенитные ракетные комплексы рано или поздно будут уничтожены российскими ударами. К тому же, многие эксперты считают, что передача систем ПВО мало чем поможет Киеву.
10 комментариев
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  1. hohohol Звание
    hohohol
    +2
    Сегодня, 16:50
    Я ясно ответил, что мы не будем предпринимать никаких шагов, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, противовоздушную оборону страны

    А весело у них там......в НАТО
    1. смерш24 Звание
      смерш24
      0
      Сегодня, 19:01
      До этого от поставок средств ПВО отказались Германия


      Ага. Отказалась. И передает два комплекта "Патриота". am
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 16:51
    Дам/не дам. Янки нагнут_ отдадут. У меня тут иллюзий нет.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 16:53
      Цитата: Фаталист
      Дам/не дам. Янки нагнут_ отдадут. У меня тут иллюзий нет.
      Они грекам напомнят, сколько те должны - вся Греция со своими Парфенонами столько не ситОит. И прогнутся...
      А не прогнутся - оранжевые революции, "народный протест" и прочие "штучки из методички" ещё никто не отменял.
    2. Арка Звание
      Арка
      +1
      Сегодня, 19:26
      Скачи, враже як пан каже.
      Отдадут, исполнят сиртаки и произнесут три раза "Ку.
      А далее останутся перед османами с голым анафедроном. Ничему их история не учит.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:51
    Хозяин заморский уже не тот , раньше бы с пол намёка бросились отгружать то что хохлоте нужно.
  4. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 16:53
    Понимают, что отдать Киеву равносильно сдать в утиль, а самим тогда покупать за бешеные деньги и неизвестно когда это произойдет. Мозги начинают работать потихоньку. Последнее отдавать не спешат.
  5. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 17:06
    Это как-то...не по- натовски, не по- атлантически, не по-европейски Прямо как турки какие, те тоже не хотят отдать С400Х Зеленскому!
  6. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 18:09
    Украина не получит от Греции системы противовоздушной обороны.
    Греки просто обиделись, они то считали себя чуть не колыбелью европейской цивилизации, а тут раз и копатели Чёрного моря заявились, которые доказали что спартанский царь Леонид, это простой легионер из Ивано-франковского "Спартака", в период насыпания цивилизацией протоукров Карпат, а это было задолго до греческой античности и английского футбола, но после выкапывания Чёрного моря laughing laughing laughing Господи чего в голову не стрельнёт посмотрев на украинские учебники истории. laughing
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 19:40
    А, вот тут, я позволю себе не поверить! Передадут все что требуется и еще извиняться за задержку, если таковая случиться.