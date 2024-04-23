Власти Греции отказались поставлять Украине свои системы ПВО

Я ясно ответил, что мы не будем предпринимать никаких шагов, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, противовоздушную оборону страны

Украина не получит от Греции системы противовоздушной обороны. Об этом заявил официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис в эфире радиостанции REAL FM.Ранее западная пресса сообщала, что руководство Евросоюза и НАТО требует от Греции и Испании передать Украине зенитные ракетные комплексы С-300 и Patriot. Данные требования мотивируются тем, что у Афин и Мадрида якобы меньшие потребности в средствах ПВО, чем у Киева.Однако Греция находится в сложных отношениях с соседней Турцией и подрывать потенциал своих сил противовоздушной обороны не собирается. Это ясно дал понять и представитель греческого правительства Маринакис.- подчеркнул представитель греческого правительства.На вопрос о том, может ли Греция передать Украине системы ПВО в том случае, если США гарантируют их замену новыми комплексами, Маринакис фактически отвечать отказался. Он лишь отметил, что Афины не будут ставить под угрозу потенциал страны в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. Но такой ответ можно трактовать двояко.В любом случае, Украина уже столкнулась с явным нежеланием европейских стран продолжать поставки и так немногочисленных у них зенитных ракетных комплексов. До этого от поставок средств ПВО отказались Германия и даже известная своей жесткой антироссийской позицией Польша. Никакие просьбы и требования руководства Украины не помогают: страны ЕС категорически не хотят расставаться со своими системами противовоздушной обороны, понимая, что в зоне конфликта зенитные ракетные комплексы рано или поздно будут уничтожены российскими ударами. К тому же, многие эксперты считают, что передача систем ПВО мало чем поможет Киеву.