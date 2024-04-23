Президент Азербайджана пожаловался об отсутствии упоминания о Зангезурском коридоре в мирном соглашении с Арменией

24
Президент Азербайджана пожаловался об отсутствии упоминания о Зангезурском коридоре в мирном соглашении с Арменией

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев продолжает «выжимать» максимум из своей прошлогодней победы в Нагорном Карабахе.

Недавно стало известно, что Баку и Ереван договорились проводить демаркацию границы, опираясь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года. В итоге Армения должна передать Азербайджану ряд приграничных сел, находившихся под контролем Еревана.



При этом буквально вчера сообщалось, что в Армении начались уже протесты на фоне передачи четырех сел в Тавушском районе.

Между тем, как пишет «Sputnik Азербайджан», президент Ильхам Алиев выразил недовольство тем, что в заявлении о создании дорожного сообщения между Азербайджаном и его анклавом Нахичеванью, не упоминается Зангезурский коридор.

Как выразился азербайджанский лидер, вышеупомянутая дорога, проходящая по территории Армении, должна контролироваться российскими миротворцами. Об этом говорилось в трехстороннем заявлении в 2020 году. При этом, с его слов, Ереван уже более трех лет нарушает достигнутые договоренности, пытаясь и вовсе их отменить.

Таким образом, по мнению Алиева, Баку и Еревану нужно еще доработать мирное соглашение. Тем более, что стороны находятся в шаге от его подписания.

Напомним, что согласно трехстороннему заявлению (Россия, Армения и Азербайджан), дорога в Нахичевань (Зангезурский коридор) будет контролироваться Погранслужба ФСБ. Однако по мере ухудшения отношений Москвы и Еревана армянская сторона регулярно пыталась саботировать данную договоренность.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 17:13
    «Президент Азербайджана пожаловался об отсутствии упоминания о Зангезурском коридоре в мирном соглашении с Арменией» —

    — Сначала Пашинян Тавуш отдаст,а потом и Зангезур ...
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +1
      Сегодня, 17:21
      Алиев теперь вообще может этот корридор не только под контроль российскийх миротворцев поставить, но и вообще себе забрать. А кто ему теперь помешает, после демарша Пашиняна по отношению к России?
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 19:25
        Полагаю, мешает Иран.
        Азербайджан поддерживает в Иране азербайджанскую диаспору, ратующую за присоединение к Азербайджану.
        В ответ Иран поддерживает всё, что во вред Азербайджану.
        Карабах Иран стерпел, а вот коридор не стерпит - введёт войска.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 19:12
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Президент Азербайджана пожаловался об отсутствии упоминания о Зангезурском коридоре в мирном соглашении с Арменией» —

      — Сначала Пашинян Тавуш отдаст,а потом и Зангезур ...

      Эта небритая табуретка не то что Тавуш и Карабах, он уже всю Армению сдал матрасам, вместе с населением и плантациями баклажанов. Если ему матрасы завтра скажут, сдать всё и оставить только один Ереван с американским посольством, он сделает и это. Куда только армяне смотрят? request
      А Алиев молодец, взял Мыколу как быка за ноздри и последовательно продавливает свои интересы.
    3. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 19:28
      Я конечно географии не знаю, но писали, что Тавуш это якобы единственно нормальная дорога в Грузию и якобы там проходит наша газовая труба? Так или нет?
  2. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    -6
    Сегодня, 17:13
    Азербайджан отжал Карабах и ни одного писка и ни одной санкции, фантастика просто.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +8
      Сегодня, 17:21
      Отжал? Все страны мира в том числе и Армения официально признавали и признают Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана. Армения никогда не признавала Нагорный Карабах в качестве независимого государства.
    2. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +2
      Сегодня, 17:24
      Так карабах официально азербайджанский. За что его наказывать? Армяне сами это признали.
    3. MAESTRO_33 Звание
      MAESTRO_33
      +2
      Сегодня, 17:46
      Покажите документ в котором упоминается, что Карабах когда либо был армянским))
      1. Valnik Звание
        Valnik
        -1
        Сегодня, 17:56
        Какого черта тогда они за него б лист в 90 е? Сами карабахцы в одиночку не смогли бы.
    4. Vugigugi Звание
      Vugigugi
      0
      Сегодня, 17:55
      Не отжал а вернул. Это разные вещи. Если бы Азербайджанцы отжали чужое, весь мир наложил бы санкции. Молчат значит свое берем. Зангезур в 50-ых был наглым образом отжат. Посмотрите карты
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 17:14
    Вроде они эту дорогу собирались прокладывать через Иран
    1. Vugigugi Звание
      Vugigugi
      -1
      Сегодня, 18:32
      Цитата: Голландец Михель
      Вроде они эту дорогу собирались прокладывать через Иран

      Совершенно верно. Президент Азербайджана договорился с Ираном. Но, режиму Ирану Азербайджан не верит. Всё индийское вооружение для Армении идёт через Иран. А Иран против этого коридора. Азербайджан будет нарашивать союз с "ДРУЗЬЯМИ" Ирана. Что посеешь то и пожинаешь.
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 17:15
    Между тем, как пишет «Sputnik Азербайджан», президент Ильхам Алиев выразил недовольство тем, что в заявлении о создании дорожного сообщения между Азербайджаном и его анклавом Нахичеванью, не упоминается Зангезурский коридор.
    Чуть было не прочитал как Сувалкский коридор. А в принципе смысл одинаковый. laughing
  5. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 17:31
    Президент Азербайджана пожаловался об отсутствии упоминания о Зангезурском коридоре в мирном соглашении с Арменией

    Так тут вродебы всё логично: нет Карабаха - нет коридора.
    Когда про коридор договаривались Карабах был и армяне там жили. Теперь условия несколько изменились. Разве не так?
    1. Vugigugi Звание
      Vugigugi
      -1
      Сегодня, 18:36
      Цитата: antiaircrafter
      Когда про коридор договаривались Карабах был и армяне там жили. Теперь условия несколько изменились. Разве не так?

      Алиев с ними сыграл в злую шутку. Он сказал, армяне вернутся в КАРАБАХ тогда, когда Азербайджанцы вернутся в Армению wassat Всё верно. Зачем на моей земле тебе жить а мне на твоей нет. Под коридором стоит подпись, а значит или они сдержат слово, или же их заставят сделать. Понимаете мы забываем одну вещь. Со времен ИСТОРИИ проигравший платит дань! Так было , так есть так будет. Армяне в карабахе грабили золотые рудники, это Азербайджанская дань была, только земля то окупированна. Мозгов не хватило. Теперь будут платить за всё. Там ещё репарации будут
    2. icant007 Звание
      icant007
      -1
      Сегодня, 18:40
      Армения саботировала это соглашение как могла. Например не выводила свои подразделения из Карабаха. Алиев прождал почти три года и решил вопрос силой. Более того, размещали свои позиции рядом с постами миротворцев, прикрываясь ими. Зангезурский коридор тоже будут саботировать. Армения не договороспособная сторона. Также как и Украина.
    3. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 18:57
      Зависит от того, насколько армянам нужно это соглашение, чтобы у них ещё что-нибудь не откусили.
  6. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 17:33
    "Президент Азербайджана пожаловался об отсутствии упоминания"...
    Из какого аула или кишлака автор? Когда, наконец, на ВО научатся писть по-русски?
    1. Rage66 Звание
      Rage66
      +1
      Сегодня, 19:01
      писть по-русски, это как? what
  7. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 17:41
    2025: В соглашении о демаркации границ между Азербайджаном, Ираном, и Турцией отсутствует Армения.
  8. Дмитрий Наезжих Звание
    Дмитрий Наезжих
    +3
    Сегодня, 18:17
    Одно не пойму, для чего нам нужно охранять дорогу на Нахичевань? Нам что людей занять больше не чем?
  9. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 18:47
    Я же говорил, что этот товарищ на достигнутом не остановится.
  10. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 19:15
    Она умерла. Да будет так.