Президент Азербайджана пожаловался об отсутствии упоминания о Зангезурском коридоре в мирном соглашении с Арменией
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев продолжает «выжимать» максимум из своей прошлогодней победы в Нагорном Карабахе.
Недавно стало известно, что Баку и Ереван договорились проводить демаркацию границы, опираясь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года. В итоге Армения должна передать Азербайджану ряд приграничных сел, находившихся под контролем Еревана.
При этом буквально вчера сообщалось, что в Армении начались уже протесты на фоне передачи четырех сел в Тавушском районе.
Между тем, как пишет «Sputnik Азербайджан», президент Ильхам Алиев выразил недовольство тем, что в заявлении о создании дорожного сообщения между Азербайджаном и его анклавом Нахичеванью, не упоминается Зангезурский коридор.
Как выразился азербайджанский лидер, вышеупомянутая дорога, проходящая по территории Армении, должна контролироваться российскими миротворцами. Об этом говорилось в трехстороннем заявлении в 2020 году. При этом, с его слов, Ереван уже более трех лет нарушает достигнутые договоренности, пытаясь и вовсе их отменить.
Таким образом, по мнению Алиева, Баку и Еревану нужно еще доработать мирное соглашение. Тем более, что стороны находятся в шаге от его подписания.
Напомним, что согласно трехстороннему заявлению (Россия, Армения и Азербайджан), дорога в Нахичевань (Зангезурский коридор) будет контролироваться Погранслужба ФСБ. Однако по мере ухудшения отношений Москвы и Еревана армянская сторона регулярно пыталась саботировать данную договоренность.
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