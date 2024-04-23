«Президент Азербайджана пожаловался об отсутствии упоминания о Зангезурском коридоре в мирном соглашении с Арменией»

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев продолжает «выжимать» максимум из своей прошлогодней победы в Нагорном Карабахе.Недавно стало известно, что Баку и Ереван договорились проводить демаркацию границы, опираясь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года. В итоге Армения должна передать Азербайджану ряд приграничных сел, находившихся под контролем Еревана.При этом буквально вчера сообщалось, что в Армении начались уже протесты на фоне передачи четырех сел в Тавушском районе.Между тем, как пишет «Sputnik Азербайджан», президент Ильхам Алиев выразил недовольство тем, что в заявлении о создании дорожного сообщения между Азербайджаном и его анклавом Нахичеванью, не упоминается Зангезурский коридор.Как выразился азербайджанский лидер, вышеупомянутая дорога, проходящая по территории Армении, должна контролироваться российскими миротворцами. Об этом говорилось в трехстороннем заявлении в 2020 году. При этом, с его слов, Ереван уже более трех лет нарушает достигнутые договоренности, пытаясь и вовсе их отменить.Таким образом, по мнению Алиева, Баку и Еревану нужно еще доработать мирное соглашение. Тем более, что стороны находятся в шаге от его подписания.Напомним, что согласно трехстороннему заявлению (Россия, Армения и Азербайджан), дорога в Нахичевань (Зангезурский коридор) будет контролироваться Погранслужба ФСБ. Однако по мере ухудшения отношений Москвы и Еревана армянская сторона регулярно пыталась саботировать данную договоренность.

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