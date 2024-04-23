Зеленский заявил, будто бы российское командование поставило задачу взять Часов Яр к 9 мая

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Зеленский заявил, будто бы российское командование поставило задачу взять Часов Яр к 9 мая

Пока украинская пропаганда продолжает удерживать позиции и отражает атаки ВС РФ, естественно, лишь виртуально, а Зеленский призывает ВСУ день простоять, да ночь продержаться до поступления военной помощи из США, российская армия продолжает развивать успехи на нескольких направлениях.

Основные сражения разворачиваются на Донецком фронте, где ВС РФ выбили противника из пгт Очеретино к западу от Авдеевки. Как сообщают некоторые российские каналы, поселок полностью под контролем российских военных 30-й отдельной мотострелковой бригады из Самары и 27-й ОМСБр, идет поиск оставшихся групп боевиков и полная зачистка. Официального подтверждения от Минобороны по этому поводу пока нет. В безуспешных попытках вернуть утраченные позиции в Очеретино украинские войска с вечера понедельника потеряли до трех взводов личного состава, рассказал журналистам советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Российские военкоры сообщают, что стремительному овладению поселком в том числе способствовала очень мощная работа наших средств РЭБ, почти полностью лишивших противника возможности применять беспилотники.



Спикер оперативно-стратегической группировки «Хортица» ВСУ Назар Волошин утверждает, что хотя ситуация в Очеретино сложная, но украинские военные якобы контролируют большую часть поселка. По заявлению украинского спикера ОСГВ, российские войска находятся в южной части населенного пункта, ВСУ предпринимают действия по «стабилизации» ситуации. Всё в традициях киевской пропаганды: признаются в потере очередной фортеции, заявив об отсутствии ее стратегического значения, где-нибудь через неделю после фактического оставления поселка.

На северном Авдеевском фланге продолжаются бои у соседнего Новокалиново. После взятия Очеретино логичным может стать новый бросок ВС РФ вдоль тактических высот и продвижение в сторону логистического хаба ВСУ Новогродовка — Селидово — Покровск — Мирноград, считают эксперты.

На Южно-Донецком направлении после закрепления в освобожденной на днях Новомихайловке следующей целью ВС России становятся Парасковиевка и Константиновка, являющиеся важными логистическими хабами ВСУ. Тяжелые встречные бои идут на южной и восточной окраинах Красногоровки, в районе Нетайлово и Уманского. По последним данным, на окраине Красногоровки наши взяли под контроль районы города восточнее завода огнеупоров. Нетайлово ВС РФ атакуют в северной части. Перейдя дорогу Нетайлово-Уманское, наши штурмовые отряды смогли взять полный контроль над северной частью дамбы и тем самым зашли за линии обороны противника во фланг. Также идут атаки в лоб.



К западу от Артемовска на Часовоярском направлении без особых изменений. Продолжаются бои в районе Богдановки и на восточных окраинах, противник перебрасывает в город резервы. Украинские источники сообщают, что Зеленский озвучил свои измышления о планах российского командования взять город к 9 мая. Сомнительно, что это так, в отличие от киевских болтунов в Генштабе ВС РФ и Минобороны никогда не привязывают оперативные фронтовые задачи к каким-либо символическим датам и событиям.

На Запорожском фронте ЛБС без изменений, противник вновь пытался контратаковать в Работино и северо-западнее Вербового, без успеха. На Времевском направлении ВС РФ проводят активные действия у Старомайорского и Урожайного, продвижению наших войск препятствует довольно сильно укрепленные с лета прошлого года оборонительные позиции противника.

На левобережье Днепра в Херсонской области наши авиация и артиллерия продолжают истребление немногочисленных сил противника, упорно цепляющихся за небольшой плацдарм в районе Крынок. Сообщается о возобновлении ВС РФ штурмовых действий. По правому берегу плотно работают ВКС, активно применяются ФАБ с УМПК, продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы. С обеих сторон массово применяются БПЛА как для разведки, так и атакующих действий.
13 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 17:13
    Зеленский заявил, будто бы российское командование поставило задачу взять Часов Яр к 9 мая

    Ну какой спрос с клоуна...??? Российское командование уже давно такой херней не страдает... Но если будет нужно, то возьмём... Да грохните вы его кто-нибудь... Уже раздражает... am
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 17:16
    «Зеленский заявил, будто бы российское командование поставило задачу взять Часов Яр к 9 мая» —

    — А ты обмани и сдай к первому ...
  3. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +2
    Сегодня, 17:18
    Цитата: Lev_Russia
    Да грохните вы его кто-нибудь... Уже раздражает...

    Рано. Надо что бы он на той стороне всех раздражать стал.
  4. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +2
    Сегодня, 17:18
    Сами придумали, сами потом будут кричать, что они не дали взять Часов Яр к 9-му мая.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 17:50
      Цитата: Grencer81
      Сами придумали, сами потом будут кричать, что они не дали взять Часов Яр к 9-му мая.

      Похоже. что именно для этого и запустили дезу. Срочно ищут повод для раздувания очередной перемоги в укроСМИ. yes
      А пока вот что сообщает ТГ-канал Condottiero:
      67-ю и 25-ю бригады ВСУ вывели из Константиновского военного конгломерата после бегства с позиций под Часов Яром и Богдановкой.
      67-ю под расформирование и частично личный состав перебросили в Купянск, где сольют с другими подразделениями, а 25-ю вывели в район Очеретино на переформирование, пока идут разборки по сдаче за месяц почти 200 человек в плен.
  5. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Сегодня, 17:18
    Интересно, откуда он узнал про эти замыслы?
    Конечно, белая дорожка привела его к таким мыслям. fool Скорей бы уж шею свернул на этой дороже am
    1. Арка Звание
      Арка
      +1
      Сегодня, 19:21
      Ну от чего его так штырит может сказать только опытный товарищ, вроде Кащенко.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 19:32
        С тех времен фармакологич шагнула невообразимо далеко. lol Предки такого и представить не могли wassat
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 17:25
    Зеленский заявил,
    . Эт ему наглые с островов подсказали/нагадали...
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 19:36
      Ага! Так называемые, английские учёные! hi приветствую Виктор!Зелепун уж и не знает, как ещё €€€ £££ $$$ выклянчивать ,вымогать
  7. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +2
    Сегодня, 17:35
    Может, и раньше дрыснете оттуда? Не обязательно к 9 мая ))) ❗❗❗
  8. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 17:51
    Нам чужого не нужно, но и своё не отдадим. Сионистский прихвостень это знает и интриги плетёт.
  9. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    0
    Сегодня, 18:17
    российское командование поставило задачу взять Часов Яр к 9 мая

    Зеля немного перепутал: не российское командование, а украинский народ; не поставил задачу, а попросил; не взять, а прекратить; не Часов Яр, а ярый чёс.