Зеленский заявил, будто бы российское командование поставило задачу взять Часов Яр к 9 мая
Пока украинская пропаганда продолжает удерживать позиции и отражает атаки ВС РФ, естественно, лишь виртуально, а Зеленский призывает ВСУ день простоять, да ночь продержаться до поступления военной помощи из США, российская армия продолжает развивать успехи на нескольких направлениях.
Основные сражения разворачиваются на Донецком фронте, где ВС РФ выбили противника из пгт Очеретино к западу от Авдеевки. Как сообщают некоторые российские каналы, поселок полностью под контролем российских военных 30-й отдельной мотострелковой бригады из Самары и 27-й ОМСБр, идет поиск оставшихся групп боевиков и полная зачистка. Официального подтверждения от Минобороны по этому поводу пока нет. В безуспешных попытках вернуть утраченные позиции в Очеретино украинские войска с вечера понедельника потеряли до трех взводов личного состава, рассказал журналистам советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Российские военкоры сообщают, что стремительному овладению поселком в том числе способствовала очень мощная работа наших средств РЭБ, почти полностью лишивших противника возможности применять беспилотники.
Спикер оперативно-стратегической группировки «Хортица» ВСУ Назар Волошин утверждает, что хотя ситуация в Очеретино сложная, но украинские военные якобы контролируют большую часть поселка. По заявлению украинского спикера ОСГВ, российские войска находятся в южной части населенного пункта, ВСУ предпринимают действия по «стабилизации» ситуации. Всё в традициях киевской пропаганды: признаются в потере очередной фортеции, заявив об отсутствии ее стратегического значения, где-нибудь через неделю после фактического оставления поселка.
На северном Авдеевском фланге продолжаются бои у соседнего Новокалиново. После взятия Очеретино логичным может стать новый бросок ВС РФ вдоль тактических высот и продвижение в сторону логистического хаба ВСУ Новогродовка — Селидово — Покровск — Мирноград, считают эксперты.
На Южно-Донецком направлении после закрепления в освобожденной на днях Новомихайловке следующей целью ВС России становятся Парасковиевка и Константиновка, являющиеся важными логистическими хабами ВСУ. Тяжелые встречные бои идут на южной и восточной окраинах Красногоровки, в районе Нетайлово и Уманского. По последним данным, на окраине Красногоровки наши взяли под контроль районы города восточнее завода огнеупоров. Нетайлово ВС РФ атакуют в северной части. Перейдя дорогу Нетайлово-Уманское, наши штурмовые отряды смогли взять полный контроль над северной частью дамбы и тем самым зашли за линии обороны противника во фланг. Также идут атаки в лоб.
К западу от Артемовска на Часовоярском направлении без особых изменений. Продолжаются бои в районе Богдановки и на восточных окраинах, противник перебрасывает в город резервы. Украинские источники сообщают, что Зеленский озвучил свои измышления о планах российского командования взять город к 9 мая. Сомнительно, что это так, в отличие от киевских болтунов в Генштабе ВС РФ и Минобороны никогда не привязывают оперативные фронтовые задачи к каким-либо символическим датам и событиям.
На Запорожском фронте ЛБС без изменений, противник вновь пытался контратаковать в Работино и северо-западнее Вербового, без успеха. На Времевском направлении ВС РФ проводят активные действия у Старомайорского и Урожайного, продвижению наших войск препятствует довольно сильно укрепленные с лета прошлого года оборонительные позиции противника.
На левобережье Днепра в Херсонской области наши авиация и артиллерия продолжают истребление немногочисленных сил противника, упорно цепляющихся за небольшой плацдарм в районе Крынок. Сообщается о возобновлении ВС РФ штурмовых действий. По правому берегу плотно работают ВКС, активно применяются ФАБ с УМПК, продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы. С обеих сторон массово применяются БПЛА как для разведки, так и атакующих действий.
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