России необходимо прекратить проведение учений миротворческого контингента ВС РФ в Приднестровье. С таким заявлением выступила пресс-служба бюро по реинтеграции Молдавии.По утверждению молдавских властей, 23 апреля 2024 года ВС РФ провели тренировку Совместных миротворческих сил (СМС). Во время учений отрабатывались действия миротворцев по отражению нападения на миротворческие посты.Как утверждают молдавские власти, учения миротворцев якобы способствуют «новой напряженности» в регионе, также они «пугают» местное население. Аргументы Кишинева полностью несостоятельны. Смысл присутствия миротворцев в регионе как раз и заключается в защите мирного населения от риска возобновления конфликта.Напомним, что миротворческий контингент включает в себя 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Российские и другие миротворцы служат на стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах в зоне безопасности. Политика Кишинева в отношении присутствия миротворцев вполне укладывается в прозападный курс действующего руководства страны.Кишинев при поддержке западных стран рассчитывает в перспективе установить контроль над Приднестровьем. Присутствие российских миротворцев является сдерживающим эти планы фактором, поэтому молдавские власти и заинтересованы в создании дополнительных помех для российских военнослужащих в регионе.

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