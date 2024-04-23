Молдавские власти выступили против учений миротворцев ВС РФ в Приднестровье

10
Молдавские власти выступили против учений миротворцев ВС РФ в Приднестровье

России необходимо прекратить проведение учений миротворческого контингента ВС РФ в Приднестровье. С таким заявлением выступила пресс-служба бюро по реинтеграции Молдавии.

По утверждению молдавских властей, 23 апреля 2024 года ВС РФ провели тренировку Совместных миротворческих сил (СМС). Во время учений отрабатывались действия миротворцев по отражению нападения на миротворческие посты.



Как утверждают молдавские власти, учения миротворцев якобы способствуют «новой напряженности» в регионе, также они «пугают» местное население. Аргументы Кишинева полностью несостоятельны. Смысл присутствия миротворцев в регионе как раз и заключается в защите мирного населения от риска возобновления конфликта.

Напомним, что миротворческий контингент включает в себя 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Российские и другие миротворцы служат на стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах в зоне безопасности. Политика Кишинева в отношении присутствия миротворцев вполне укладывается в прозападный курс действующего руководства страны.

Кишинев при поддержке западных стран рассчитывает в перспективе установить контроль над Приднестровьем. Присутствие российских миротворцев является сдерживающим эти планы фактором, поэтому молдавские власти и заинтересованы в создании дополнительных помех для российских военнослужащих в регионе.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 17:28
    Молдавские власти выступили против учений миротворцев ВС РФ в Приднестровье
    . Очевидно, когда нациков из причерноморья выгоним, процесс Приднестровья разрешится сам собой, румынская подстилка и вякнуть не успеет!
    1. Mister X Звание
      Mister X
      +1
      Сегодня, 19:02
      А учения НАТО на территории Молдавии местных жителей не пугает?

      Видео местного фермера, который у себя на поле обнаружил солдат армии США
      2023 год
      https://t.me/newsmakerlive/48274?single

      Сейчас тоже проводят учения
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 19:27
        А вот жителей не спрашивают, пока, по крайне мере.
    2. НИКНН Звание
      НИКНН
      +2
      Сегодня, 19:22
      Молдавские власти выступили против учений миротворцев ВС РФ в Приднестровье
      А их спрашивали что ли?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 19:26
        Пока приходится спрашивать, прямого доступа туда нет, а наличные силы не велики... это не на долго, надеюсь.
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +5
    Сегодня, 17:32
    Вообще уже берега попутали. Не суйте свой нос туда, куда собака х.... вост не совала.
  3. sdivt Звание
    sdivt
    +3
    Сегодня, 17:33
    Я бы, скорее, удивился, если бы молдавские власти вдруг приветствовали бы совместные действия РФ и Приднестровья
  4. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +5
    Сегодня, 17:33
    Да нам как-то пофиг, что не нравится этой Манде Санду ❗❗❗
  5. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 19:13
    Нет всепоглощающего страха нет и уважения.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 19:19
    Кишинев при поддержке западных стран рассчитывает в перспективе установить контроль над Приднестровьем.

    Судьба Зеленского будет вам ориентиром...