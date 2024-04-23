На Украине гремят взрывы: ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Полтаве

В целом ряде украинских областей, включая Полтавскую, объявлена воздушная тревога. В самой Полтаве слышны звуки взрывов.Об этом сообщают средства массовой информации Украины.Украинские СМИ крайне болезненно реагируют на тот факт, что сегодня ВС России нанесли массированные ракетные удары по объектам ВСУ в Полтаве. Судя по столбу дыма, который виден над городом, им удается поражать намеченные цели.Неизвестно, сколько именно взрывов прозвучало в городе, но ряд источников утверждает, что зафиксировано не менее трех прилетов российских ракет.Ранее по целям в Полтаве российские военные уже наносили удары. В частности, пару недель назад они поразили общежитие в центральной части города, где размещался личный состав ВСУ.На Украине гремят взрывы не только в Полтаве. Они прозвучали сегодня также в Днепропетровске. В этом регионе также сегодня вводился режим воздушной тревоги. Также что-то взрывалось в Харькове и украинской столице. Тут у противовоздушной обороны ВСУ традиционно возникли серьезные проблемы. Для жителей Киева звучала сирена воздушной тревоги.Что касается Харькова, то здесь в телевизионную вышку, высота которой составляет 250 метров, угодила российская ракета, повредив объект. На следующий день он весь разрушился. По утверждению местных властей, городское телевидение перестало функционировать, но интернет и сотовая связь работают. Также в городе ранее временно приостанавливалась работа метрополитена.

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