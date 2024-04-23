На Украине гремят взрывы: ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Полтаве

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На Украине гремят взрывы: ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Полтаве

В целом ряде украинских областей, включая Полтавскую, объявлена воздушная тревога. В самой Полтаве слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают средства массовой информации Украины.



Украинские СМИ крайне болезненно реагируют на тот факт, что сегодня ВС России нанесли массированные ракетные удары по объектам ВСУ в Полтаве. Судя по столбу дыма, который виден над городом, им удается поражать намеченные цели.

Неизвестно, сколько именно взрывов прозвучало в городе, но ряд источников утверждает, что зафиксировано не менее трех прилетов российских ракет.

Ранее по целям в Полтаве российские военные уже наносили удары. В частности, пару недель назад они поразили общежитие в центральной части города, где размещался личный состав ВСУ.

На Украине гремят взрывы не только в Полтаве. Они прозвучали сегодня также в Днепропетровске. В этом регионе также сегодня вводился режим воздушной тревоги. Также что-то взрывалось в Харькове и украинской столице. Тут у противовоздушной обороны ВСУ традиционно возникли серьезные проблемы. Для жителей Киева звучала сирена воздушной тревоги.

Что касается Харькова, то здесь в телевизионную вышку, высота которой составляет 250 метров, угодила российская ракета, повредив объект. На следующий день он весь разрушился. По утверждению местных властей, городское телевидение перестало функционировать, но интернет и сотовая связь работают. Также в городе ранее временно приостанавливалась работа метрополитена.
15 комментариев
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  1. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +1
    Сегодня, 17:34
    Также в городе ранее временно приостанавливалась работа метрополитена.

    Тоже из-за вышки?
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +2
      Сегодня, 18:09
      Цитата: DirtyLiar
      Тоже из-за вышки?

      А из-за чего же еще? Трансляция телемарафона прекратилась и у машинистов развился когнитивный диссонанс. А, может, часть вышки, падая, пробила свод тоннеля и заблокировала движение эл.поездов, что в совокупности с когнитивным диссонансом машинистов... непруха, в общем.
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        +1
        Сегодня, 18:14
        Цитата: Вежливый Лось
        Трансляция телемарафона прекратилась и у машинистов развился когнитивный диссонанс.

        Куда им марафонить на метро?
        1. Вежливый Лось Звание
          Вежливый Лось
          0
          Сегодня, 18:20
          Цитата: Fitter65
          Куда им марафонить на метро?

          Марафонить, семафорить, марафетить... Ну, как куда? Под землю. Метро все-таки.
          1. Комментарий был удален.
            1. Вежливый Лось Звание
              Вежливый Лось
              0
              Сегодня, 18:24
              Цитата: Fitter65
              Так бандеровцы и начинали из под земли, в ту же подземлю и уйдут...

              Я надеюсь: окончательно. Прах к праху...
              1. Fitter65 Звание
                Fitter65
                +1
                Сегодня, 18:27
                Цитата: Вежливый Лось
                Я надеюсь: окончательно. Прах к праху...

                Хотелось бы...
                1. Вежливый Лось Звание
                  Вежливый Лось
                  0
                  Сегодня, 18:30
                  Цитата: Fitter65
                  Хотелось бы...

                  Не то слово. drinks
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +7
    Сегодня, 17:35
    До того момента, пока натовцы Украине свежие комплексы ПВО не подогнали, пока ещё время работает на нас, нужно, не сбавляя темпов, все известные цели добивать. И, хотелось бы, включая те, которые ещё по настоящему не трогали, как то, мосты, тоннели, ж/д узлы, подстанции, ТВ и радио-центры, офисы губеров и другой президентской камарильи.
    Вот так, победим!
  3. kventinasd Звание
    kventinasd
    +3
    Сегодня, 17:40
    Что касается Харькова, то здесь в телевизионную вышку, высота которой составляет 250 метров, угодила российская ракета, повредив объект.

    И правда, зачётно прилетело.
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +1
      Сегодня, 17:50
      С другого ракурса:
      https://vk.com/clip-204430235_456249089
    2. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +1
      Сегодня, 18:25
      А если бы прилитело штук 5 таких подарков, но только в 1-2 этажи данного сооружения?
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +5
    Сегодня, 17:50
    Ушатали там крупный склад с ракетами ,боеприпасами и склад ГСМ good
  5. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 17:55
    По утверждению местных властей, городское телевидение перестало функционировать, но интернет и сотовая связь работают

    Ага хорошо...
    Граждане Украины, харьковчане, по возможности помогайте российской армии. Прекратим бессмысленное кровопролитие. Соблюдайте меры безопасности.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 18:03
      Цитата: Msi
      Соблюдайте меры безопасности.

      В Киевской области трижды объявляли тревогу. Света не было с 10 до 17. То ли "плановый ремонт", то ли начинаем экономить электричество
      1. Msi Звание
        Msi
        +1
        Сегодня, 18:09
        Света не было с 10 до 17.

        Хмм... Неплохо, очень неплохо...