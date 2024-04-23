На Украине гремят взрывы: ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Полтаве
В целом ряде украинских областей, включая Полтавскую, объявлена воздушная тревога. В самой Полтаве слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают средства массовой информации Украины.
Украинские СМИ крайне болезненно реагируют на тот факт, что сегодня ВС России нанесли массированные ракетные удары по объектам ВСУ в Полтаве. Судя по столбу дыма, который виден над городом, им удается поражать намеченные цели.
Неизвестно, сколько именно взрывов прозвучало в городе, но ряд источников утверждает, что зафиксировано не менее трех прилетов российских ракет.
Ранее по целям в Полтаве российские военные уже наносили удары. В частности, пару недель назад они поразили общежитие в центральной части города, где размещался личный состав ВСУ.
На Украине гремят взрывы не только в Полтаве. Они прозвучали сегодня также в Днепропетровске. В этом регионе также сегодня вводился режим воздушной тревоги. Также что-то взрывалось в Харькове и украинской столице. Тут у противовоздушной обороны ВСУ традиционно возникли серьезные проблемы. Для жителей Киева звучала сирена воздушной тревоги.
Что касается Харькова, то здесь в телевизионную вышку, высота которой составляет 250 метров, угодила российская ракета, повредив объект. На следующий день он весь разрушился. По утверждению местных властей, городское телевидение перестало функционировать, но интернет и сотовая связь работают. Также в городе ранее временно приостанавливалась работа метрополитена.
Информация