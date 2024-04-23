Представитель военной разведки США: В гипотетическом конфликте с Китаем американская армия выйдет победителем

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Представитель военной разведки США: В гипотетическом конфликте с Китаем американская армия выйдет победителем

Гипотетический военный конфликт США с Китаем закончился бы победой американцев, если бы он начался сегодня. При этом победа США досталась бы ценой очень больших потерь. К такому выводу пришла американская военная разведка, пишет Defense One.

Издание привело заявление сотрудника военной разведки США, выступившего на брифинге в Пентагоне и заявившего, что в конфликте с Китаем, если он возникнет в настоящее время, победу одержат США. Свое заявление он аргументировал тем, что у американской армии якобы больше боевого опыта, тогда как у НОАК его нет совсем.



У нас, американских военных, большой опыт ведения войн. (...) У Китая в Народно-освободительной армии сейчас нет никого, кто действительно бы участвовал в войне

— приводит издание слова представителя военной разведки.

По словам американца, в потенциальном военном конфликте США с Китаем основной проблемой для НОАК будет не технологическое отставание китайской боевой техники от американской, а способность ее применять. Вот в этом компоненте американцы у китайцев выигрывают, уверен разведчик. Военнослужащие НОАК якобы не способны быстро и умело применять системы вооружений, тогда как американцы могут.

Со своей стороны отметим, что у американцев очень большое самомнение, а весь боевой опыт накоплен на уровне войны с боевиками различных группировок, которым они еще и умудрились проиграть в Афганистане. По мнению американских экспертов, уже сейчас ВМС НОАК превосходят американский флот, а в ВВС и космосе догоняют. При этом Китай способен уничтожить экономику США, даже не начиная боевых действий.
44 комментария
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +19
    Сегодня, 17:37
    Где-то в Афганистане громко рассмеялась талибы ....
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +9
      Сегодня, 17:46
      победой американцев
      Самонадеянное заявление, но от "избранных" другого и не услышишь. Еще хотелось бы узнать каковы боевые победы америкосов и над кем???
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 17:54
        Самонадеянное заявление, но от "избранных" другого и не услышишь.

        Пусть наконец-то повоюют с равным и сильным противником, а мы посмотрим кто там победит... Думаю спеси у "исключительных " точно поубавится...
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +1
          Сегодня, 19:20
          Вы невнимательно читали.
          Конфликт гипотетический. Где китайцы, гипотетически, не решаются применять оружие.
          1. НИКНН Звание
            НИКНН
            +1
            Сегодня, 19:27
            победу одержат США. Свое заявление он аргументировал тем, что у американской армии якобы больше опыта
      2. WBond Звание
        WBond
        +2
        Сегодня, 18:04
        ...что они там курят???.
        ..что не высказывание или мнение с их стороны-полный бред!!!
        1. abrakadabre Звание
          abrakadabre
          0
          Сегодня, 18:19
          ...что они там курят???.
          ..что не высказывание или мнение с их стороны-полный бред!!!
          Все проще: "В гипотетическом конфликте с Китаем американская армия выйдет победителем". В реальном - нет.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +6
      Сегодня, 17:58
      Где-то в Афганистане громко рассмеялась талибы ....

      Бурный хохот подхватили хуситы...
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +2
        Сегодня, 18:06
        Представитель военной разведки США: В гипотетическом конфликте с Китаем американская армия выйдет победителем
        эстонский генерал тоже уверен что эстония Россию победит...
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 18:11
        ...Эти варвары и аборигены воюют не по правилам - обстреливают из-под тишка базы, нападают с гор на колонны....
        Дикари. Что с них взять.... (с) один американский генерал про талибов....

        Самое смешное что и гансы про наших партизан и советских солдат так же говорили.
    3. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      0
      Сегодня, 18:46
      Нет сомнений что у американцев больше боевого опыта, и это особенное и бесспорное преимущество Флотом. И ВВС и КМП. Насчет Армии - в случае затяжной войны - это не в пользу США.

      В коротком, энергичном конфликте при ударе по пунктам управления КНР - на первой фазе - преимущество будет за США. Но если КНР высадится на Тайвань - игра закончена и США проиграют….
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +8
    Сегодня, 17:37
    Между строк так и выделяется жирным чувство исключительности и высокомерия янки.
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +9
    Сегодня, 17:39
    Это хорошо что они такие глупые. Глупых побеждать проще. Ни из одного серьезного конфликта победителями не вышли, а понтов выше крыши.
  4. Alex20042004 Звание
    Alex20042004
    +3
    Сегодня, 17:40
    Назовите хоть одну победу пин_досов после ВОВ с равным противником !
    Они могут победить только с Гренадой и пр. слабым противником.
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      +6
      Сегодня, 17:45
      Ну так-то и ВОВ это победа СССР. А если точнее то во 2 Мировой они не такое уж большое участие принимали, что бы это их боевая победа была. В войне с Японией решающий вклад осуществил СССР, разгромив Квантунскую армию японцев, сложно представить сколько бы еще понадобилось штатам для победы.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 18:25
        Цитата: suhorukofal
        В войне с Японией решающий вклад осуществил СССР, разгромив Квантунскую армию японцев, сложно представить сколько бы еще понадобилось штатам для победы.

        Лет тридцать назад недолго увлекался альтернативной фантастикой ("Человек в высоком замке" Ф.Дика и прочее такого рода).
        Занятно было бы пофантазировать, что было бы, если бы Красная Армия не вступила бы в войну с Японией, а американцы высадились бы на материк или, хотя бы, на Острова. Возможно, мы бы имели сейчас совсем другую Америку. Такую, что ни одному фантасту не снилась. Анализ американской войны на Тихом океане, уровень их "побед" и количество затраченных на это ресурсов позволяет предположить, что ни войны в Корее, ни Вьетнамской войны бы не было. Вломили бы им японцы так, что не до гегемонии им было бы.
        Нам бы, конечно, так и так рано или поздно пришлось бы с японцами стыкнуться, но своих "величайших побед на Тихом океане" американцы до сих пор стеснялись бы...
        1. suhorukofal Звание
          suhorukofal
          +1
          Сегодня, 18:46
          Цитата: Zoldat_A
          своих "величайших побед на Тихом океане" американцы до сих пор стеснялись бы...

          Хорошее замечание.
          Цитата: Zoldat_A
          Занятно было бы пофантазировать, что было бы, если бы Красная Армия не вступила бы в войну с Японией, а американцы высадились бы на материк или, хотя бы, на Острова.

          Вообще сложно представить как бы они вели боевые действия с Японией. Америка, если бы даже не выиграла, то выводы бы сделала, после такого урока они бы о многом задумались. Ведь память о второй мировой во многом удерживала от развязывания и эскалации конфликтов. Соглашусь с Вами, что получи Штаты тогда такую прививку (а ведь потерь они очень боятся) против войн, может бы и поумерили свою браваду и стремление нести всем свою демократию. Понятно, что война для них это бизнес, зато как бы поменялись ценности и воспитание у следующих поколений.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:41
    «У нас, американских военных, большой опыт ведения войн» —

    — Вьетнам,Афганистан ...
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 17:42
    У нас, американских военных, большой опыт ведения войн. (...) У Китая в Народно-освободительной армии сейчас нет никого, кто действительно бы участвовал в войне

    — приводит издание слова представителя военной разведки.
    На примере Афганистана скорее опыт боевой эвакуации, но по технической оснащённости Китай не уступает армии США кроме некоторых видов крайне специфичного вооружения типа HAARP и некоторых остальных.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 18:12
      Там где Китай по технике уступает - там они толпой возьмут и самоотверженностью.
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 18:54
        Да уж проблемы с мобилизацией отсутствуют на принципиальной основе. recourse
  7. лесничий Звание
    лесничий
    +1
    Сегодня, 17:44
    Ага, особенно если они покажут свои трусы в форме полосатого флага, то их бояться будут ещё больше и спрашивать когда и куда бить можно и как.
  8. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 17:47
    В гипотетическом конфликте с Китаем американская армия выйдет гипотетически победителем. laughing В реальной... what Это как фишка ляжет. Наверное все же Китай упиндocит "сперменов".
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:49
    Представитель военной разведки США: В гипотетическом конфликте с Китаем американская армия выйдет победителем
    . Не попробуешь, не узнаешь!!!
  10. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 17:49
    Ну, США молодцы, просчитывают все и делают для этого все! Ну и Китай все просчитывает, только не говорит об этом!
  11. Горный стрелок Звание
    Горный стрелок
    +2
    Сегодня, 17:53
    Хвастуны! А при кпком уровне потерь американская часть теряет боеспособность? Где то читал, что 10%. Ну и как это будет? Они не помнят, как в Корее они схлестнулись напрямую? И я не считаю что пмериканцы там выиграли.
  12. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +1
    Сегодня, 17:55
    У нас, американских военных, большой опыт ведения войн. (...) У Китая в Народно-освободительной армии сейчас нет никого, кто действительно бы участвовал в войне

    Та, я вас умоляю... Мир не без добрых (вежливых) людей. Советчики найдутся...
  13. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 18:03
    Не, ну если сам себя не похвалишь, то кто ж тебя похвалит))) с их некомплектом в ВС осталось еще немножко с китайцами повоевать, чтобы последние разбежались)))
  14. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 18:06
    В случае войны с КНР - ваше напальцованное типа умное оружие закончится максимум через месяц.. По банальной причине - вам обрежут все поставки чипов, редких земель и прочего добра, без которого ничего серьёзного вы произвести не в состоянии..
  15. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    +1
    Сегодня, 18:06
    Зеленский тоже уже почти победил Россию и почти до Урала дошел. По крайней мере он так всем рассказывает.
    "Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа..."
  16. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 18:06
    Насчет боевого опыта...Ну... В целом правильно считают...
    Другое дело, что опыт этот в войнах с бедуинами в шлепанцах приобретен, а у китайцев даже его нет...
    Но так вот, сразу назначать себя победителями, я бы не стал what
  17. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 18:12
    Полосатые бравируют, это будет далеко не Вьетнам с 20 летним присутствием.
  18. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 18:16
    этот даун пусть КНДР сразу плюсует к Китаю..те должники Китая и будут вместе с НОАК убивать матрасных фашистов..а там и Россия подтянется..
  19. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 18:20
    До сих пор, исход войн определяли людские ресурсы yes
    К тому же, не считаю, что технологически США существенно опережают Китай.
    Учитывая, что у Китая уже есть гипер-ракеты, а у США их появление(в теории) планируется только в следующем году, тут бабушка сильно надвое сказала hi
  20. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 18:21
    Гипотетический военный конфликт США с Китаем закончился бы победой американцев, если бы он начался сегодня.....что в конфликте с Китаем, если он возникнет в настоящее время, победу одержат США. Свое заявление он аргументировал тем, что у американской армии якобы больше боевого опыта, тогда как у НОАК его нет совсем.
    Это типа США отгребли от Вьетнама , воюя без малого 10лет, а Китай от того же Вьетнама отхватил за пару недель боёв. Только в США одно не поймут, тогда за Вьетнамом стоял СССР. (Россия) Сейчас Китай дружит с Россией, поэтому любители повоевать с обежоруженным противником могут опять получить, как в Корее, или во Вьетнаме. Про Афганистан молчу. их парни с калашами и в тапках ссанными тряпками выгнали...
  21. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:23
    Кто бы мне напомнил ,когда американцы воевали в одну харю ,последний раз.
  22. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 18:23
    C'est incroyable ce sentiment de supériorité qui suinte des propos de ce "spécialiste" Américain qui se croit plus intelligent que le reste du monde mais il faut lui rappeler que malgré 400 milliards de dollars investis l'armée "la plus expérimenté au monde" et partie en catastrophe devant 50/60000 Talibans alors imaginez devant 1400000000 de Chinois.
    Cerise sur le gâteau que ce militaire devrait méditer :
    - QI moyen aux USA...98
    - Qi moyen en Chine ...105 !
    Il semble que plus son QI est faible moins le soldat est modeste :-)

    Et ma femme vient d'ajouter : "plus compétents , surtout lorsqu'ils monte leurs lunette de visée à l'envers :-)"

    Удивительно это чувство превосходства, которое исходит из слов этого американского "специалиста", который считает себя умнее остального мира, но мы должны напомнить ему, что, несмотря на 400 миллиардов долларов, вложенных в "самую опытную армию в мире", она терпит бедствие перед 50/60 000 талибов. так что представьте себе перед 1400000000 тысячами талибов. Китайский.
    Вишенка на торте, над которой этот военный должен размышлять :
    - Средний IQ в США ... 98
    - средний IQ в Китае ...105 !
    Похоже, чем ниже его IQ, тем менее скромен солдат: -)

    И моя жена только что добавила :" более опытные , особенно когда они устанавливают прицелы вверх ногами :-)"
  23. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +1
    Сегодня, 18:27
    Со своей стороны отметим, что у американцев очень большое самомнение, а весь боевой опыт накоплен на уровне войны с боевиками различных группировок

    Угу. У Саддама одни сплошные боевики, и в Югославии, во Вьетнаме и Корее...
    которым они еще и умудрились проиграть в Афганистане.

    то ли дело СССР...
    Не проигрывали США в Афганистане никаким боевикам. Всякий раз, как они голову поднимали, их ломали об колено. А проиграли США в Афгане (как и мы) партизанской войне.
    Причем давно уже известно, что партизанская война непобедима силой регулярной армии. Ее можно закончить, сделав что-то, что прекратит стремление основной массы населения к сопротивлению. Афган - это такое место, в котором население будет всегда сопротивляться силе извне. СССР пришел с идеями светского государства, причем - поддерживая определенные политические силы афганцев, и часть населения Афганистана была, в общем, лояльной, и то ничего не вышло. А США вообще не принесли ничего.
    Итог закономерен, но Афган проиграла не армия США а их политики
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 19:15
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Угу. У Саддама одни сплошные боевики, и в Югославии, во Вьетнаме и Корее...

      Да хватит «угу-кать»! Не сравнивайте несравнимое...Что же вы не вспомните о количестве сил и средств собранной США коалиции? Отчего не расскажете об опыте подготовленной американскими инструкторами армии Грузии, Украины?
      Везде, где с американцами начинают воевать «по-взрослому», они просто рвут когти...
      То же было и в случае похода АУГ на КНДР...
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Итог закономерен, но Афган проиграла не армия США а их политики

      Какое интересное наблюдение...А кто мешает российским ВС завершить разгром нацистского режима (хотя бы места пребывания)? Кто мешает бить вражьи цели, несущие смерть и разрушения российской экономике?
  24. tralmaster Звание
    tralmaster
    0
    Сегодня, 18:28
    Ну дают, они забыли что в случае если Китай не сможет сам, появится Ли Си Цын ну и другие китайцы которые помогут надрать задницу звездануто-полосатым ,
  25. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 18:29
    Ну опыта ядренбатонами кидатся есть чутка, а напрямую пехотой они и неполезут.
  26. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 19:05
    Представитель военной разведки США: В гипотетическом конфликте с Китаем американская армия выйдет победителем

    Конечно же да...Какие могут быть сомнения? Китай прибудет на войну с американцами на тачанках, с луками и стрелами...Уже сегодня у КНР есть все виды вооружения, чтобы дать достойный отпор зарвавшимся америкосам...
  27. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    0
    Сегодня, 19:22
    Цитата: Lev_Russia
    Самонадеянное заявление, но от "избранных" другого и не услышишь.

    Пусть наконец-то повоюют с равным и сильным противником, а мы посмотрим кто там победит... Думаю спеси у "исключительных " точно поубавится...

    Китайцы равные?
    За всю свою историю они кого нибудь победили?
    Ждущие терпилы. Как их Япония на кукан посадила...
    Ну имеют кучу военных девайсов. Опыта боевых действий у них действительно нет.
    Сидят и ждут, когда Тайвань "вернется". laughing
    Там даже не красные линии, а китайские предупреждения.
    Вопрос только порога неприемлимых потерь.
  28. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 19:26
    I laughed after reading the headline. US can never win a war against Russia or China. There will be no ultimate winners, when equal powers fights againts each other. US vision is myopic.

    In 2024, this planet wants Russia and China to rule the world. The world is bored with Anglo-American feudalism, imperialism, elitism and neo-colonialism. Russia and China have more friends than USA, In Asia, Latin America, Africa, Caribbeans etc. The anglo-america and european imperialism is over. The western elites dont have the mandate of this world.

    This planet wants Russia and China to flourish. Ordinary people around the world massively depends upon cost effective Russian and Chinese products - may it be fossil fuels, grains and other food products, minerals and metals, electronic items like mobile phones laptops, networking items etc. The global south knows the intentions of the western colonisers in the form of Apple, Facebook, Google, Whatsapp, Twitter, Microsoft, Oracle, Intel, Instagtram, Cisco, Tesla etc.

    The western business theory is based on elitism, that is a deal beneficial only to corporations and share holders. Whereas a Russian or Chinese business model benefits all sections of the society. The days of East India Company (British, French and Deutch) are over.