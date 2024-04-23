Представитель военной разведки США: В гипотетическом конфликте с Китаем американская армия выйдет победителем
Гипотетический военный конфликт США с Китаем закончился бы победой американцев, если бы он начался сегодня. При этом победа США досталась бы ценой очень больших потерь. К такому выводу пришла американская военная разведка, пишет Defense One.
Издание привело заявление сотрудника военной разведки США, выступившего на брифинге в Пентагоне и заявившего, что в конфликте с Китаем, если он возникнет в настоящее время, победу одержат США. Свое заявление он аргументировал тем, что у американской армии якобы больше боевого опыта, тогда как у НОАК его нет совсем.
— приводит издание слова представителя военной разведки.
По словам американца, в потенциальном военном конфликте США с Китаем основной проблемой для НОАК будет не технологическое отставание китайской боевой техники от американской, а способность ее применять. Вот в этом компоненте американцы у китайцев выигрывают, уверен разведчик. Военнослужащие НОАК якобы не способны быстро и умело применять системы вооружений, тогда как американцы могут.
Со своей стороны отметим, что у американцев очень большое самомнение, а весь боевой опыт накоплен на уровне войны с боевиками различных группировок, которым они еще и умудрились проиграть в Афганистане. По мнению американских экспертов, уже сейчас ВМС НОАК превосходят американский флот, а в ВВС и космосе догоняют. При этом Китай способен уничтожить экономику США, даже не начиная боевых действий.
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