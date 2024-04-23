Глава британского правительства анонсировал переход военной промышленности страны в «режим войны»

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Глава британского правительства анонсировал переход военной промышленности страны в «режим войны»

Великобритания переводит свою оборонную промышленность в режим функционирования в условиях военного времени. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

Глава правительства Соединенного королевства посетил с официальным визитом Польшу. Свое заявление он сделал во время брифинга, который состоялся в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады. Это примечательно, что Сунак во время визита посетил военные объекты Польши, продемонстрировав свой повышенный интерес к военной тематике.



Как отметил премьер-министр Великобритании, военная промышленность королевства будет переведена в «режим войны». Но официально Лондон ни с кем не воюет. Поэтому своим заявлением Сунак фактически признает, что его страна вовлечена в украинский вооруженный конфликт и на удовлетворение потребностей ВСУ в вооружениях будет работать британская оборонная промышленность.

Кроме того, Риши Сунак пообещал Украине военную помощь как минимум на нынешнем уровне. По его словам, помощь Киеву Лондон будет оказывать до тех пор, пока Украина будет испытывать нужду в данной поддержке. Однако отметим, что сейчас киевский режим настойчиво пытается выпросить у европейских государств системы противовоздушной обороны, однако никто их передавать Киеву не спешит.

Да и в целом украинские власти давно не удовлетворены масштабами оказываемой странами Запада военной помощи, требуя значительно ее увеличить и даже обвиняя Запад в том, что недостаточная помощь привела к провалам ВСУ на линии боевого соприкосновения.
22 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:51
    «Помощь Киеву Лондон будет оказывать до тех пор, пока Украина будет испытывать нужду» —

    — Что-что,а чувство "нужды" на Украине не иссякнет ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 17:59
      Великобритания переводит свою оборонную промышленность в режим функционирования в условиях военного времени. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

      Думаю, Сунак очень слабо представляет, что такое производство в режиме военного времени... Ему фильмы документальные про ВОВ посмотреть, где пацаны 12 летние у станков стоят и снаряды делают, может на эту индийскую башку хоть какое-то просветление бы снизошло...
      1. Алексей Зоммер Звание
        Алексей Зоммер
        0
        Сегодня, 19:00
        Цитата: Lev_Russia
        Думаю, Сунак очень слабо представляет, что такое производство в режиме военного времени..

        Считаю, что недооценивать правителей Великобритании слишком легкомысленно и опрометчиво.
        Не забывайте, что война сегодня идет на Украине, а не в Ирландии.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 17:52
    Великобритания переводит свою оборонную промышленность в режим функционирования в условиях военного времени. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак.
    . Больной на голову...
    Если хотел на военных поставках подзаработать, то... да кто ж ему даст то?
    Кстати вопрос... а чего такого они делать могут, что б другим захотелось это купить?
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      +1
      Сегодня, 19:07
      Цитата: rocket757
      Кстати вопрос... а чего такого они делать могут, что б другим захотелось это купить?

      Снаряды 155мм.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 19:31
        Снаряды, патроны, кое что по мелочи, это не эксклюзив... где ни будь в Болгарии их сделать гораздо дешевле и это имеет значение, для покупателей.
        Что ни будь ещё?
  3. Aken Звание
    Aken
    +2
    Сегодня, 17:57
    С интересом буду наблюдать за его телодвижениями.
  4. U-58 Звание
    U-58
    +2
    Сегодня, 17:59
    Чистой воды коммерция. Кому война, а кому мать родна. Реверанс в сторону британского ВПК, который хорошо погреет руки на военных заказах.
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 18:00
    Вместо двух танков в год напрягутся и будут производить четыре? belay what
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:08
      Нет, пять. wassat
      ---------------
  6. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +1
    Сегодня, 18:01
    Поэтому своим заявлением Сунак фактически признает, что его страна вовлечена в украинский вооруженный конфликт и на удовлетворение потребностей ВСУ в вооружениях будет работать британская оборонная промышленность.

    А что, это когда-то скрывалось?
  7. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 18:07
    Они начали активно готовиться к войне против нашей страны!Видимо,натовщина приняла решение идти до конца в своих намерениях по уничтожению России.
  8. DenVB Звание
    DenVB
    +1
    Сегодня, 18:08
    А тем временем:
    04 апреля 2024

    Российская экономика не встает на военные рельсы, несмотря на текущие испытания. С таким заявлением на съезде Федерации независимых профсоюзов России выступил президент РФ Владимир Путин, чьи слова передает РИА Новости.

    «Несмотря на все сложности <...>, мы же не переводим экономику в режим военного времени», — утверждает глава государства.
  9. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 18:25
    Су(чё)нак не догадывается, что Кинжалы с дальностью 2000км с лёгкостью накроют всю Британию...Где расположены основные центры по производству вооружений и боеприпасов известны всем. Это только для затравки... А можно оснастить эти же Кинжалы боевыми частями с ядерными зарядами, тогда Британия станет практически безлюдной. А ведь есть еще варианты, например, Сармат, которых достаточно для острова 1-2шт. или Посейдон, чтобы непутёвые мозги промыть тупоголовым...
  10. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 18:26
    Великобритания переводит свою оборонную промышленность в режим функционирования в условиях военного времени. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак.
    Ну не смешите женский половой орган, он и так смеётся... В период второй мировой ваша промышленность могла "на гора" выдавать вооружение благодаря доминионам( Канада как пример), или тому что Штаты поставят...
  11. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 18:27
    А есть ли она эта промышленность? Чем кормить то ее будут? Госдолг Британии более 2,5 трлн долларов, то есть почти 100% ВВП. Ежегодные заимствования для покрытия дефицита бюджета от 100 до 140 млрд фунтов стерлингов. Нищеброды, думали бы о стариках замерзающих от холода.
  12. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 18:32
    Когда же наши китайские друзья выдут из режима облизывания запада и не пора ли их к этому подтолкнуть?
  13. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 18:46
    Это чтобы "вдохнуть жизнь" в собственную разваливающуюся экономику? Сильный ход.
    Только где все необходимое для работы этой промышленности брать?
  14. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 18:55
    Как отметил премьер-министр Великобритании, военная промышленность королевства будет переведена в «режим войны».

    Только ВГК за всё время проведения СВО не пришла мысль о переводе страны (в части, хотя бы, приграничных регионов) на военное положение.
    Мы же и мысли не допускаем, что кому-то Россия встала костью в горле...У нас же кругом «заклятые» друзья... Мы даже представить себе не можем, что в стране с проведением СВО (КТО, гибридной войны с НАТО) можно ограничить проведение увеселительных мероприятий по времени...Чтобы не раздражать людей, живущих в прифронтовой зоне и не оскорблять чувств тех, кто воюет с нацистской нечистью.
  15. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 19:09
    [quoteВеликобритания переводит свою оборонную промышленность в режим функционирования в условиях военного времени.][/quote] Так и вижу: 10 летних английских мальчиков у токарного станка с 12 часовой сменой. Он что вообще не знает о чем говорит? Какое военное время с...?
  16. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 19:12
    [quoteВеликобритания переводит свою оборонную промышленность в режим функционирования в условиях военного времени. ][/quote] Так и вижу: 10 летних английских мальчишек у токарного станка с 12 часовой сменой. Он что вообще не знает о чем говорит? Какое военное время с...?
  17. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 19:41
    Где господа будут брать электричество и сырьё в требуемых объёмах. Квалифицированный персонал. laughing Пердеть в воздух, не мешки ворочать. Можно конечно срезать сливки со своего населения и повысить налоги, вот они обрадуются. good