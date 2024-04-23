Украинские источники жалуются, что жители Очеретино встречают вошедшие в посёлок российские подразделения

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Украинские источники жалуются, что жители Очеретино встречают вошедшие в посёлок российские подразделения

Жители населенного пункта Очеретино на Авдеевском участке фронта вышли на улицы встречать военную технику подразделений российской армии. Об этом с негодованием сообщают украинские источники, ссылаясь на посты военнослужащих ВСУ в социальных сетях.

По рассказам украинских военных, те жители поселка, которые остались в нем и не стали эвакуироваться, приветствуют входящих в населенный пункт российских военнослужащих. То есть, местные жители надеялись на то, что ВС РФ рано или поздно их освободят от гнета нацистского режима.



Естественно, что украинская сторона крайне негодует по этому поводу. Киевский режим и его силовики и так с большим негативом относятся к жителям русскоговорящих регионов, в первую очередь – оккупированной ВСУ части Донбасса. В Киеве понимают, что русское население Донбасса и других регионов в большинстве своем ждет прихода российской армии как своего освобождения от нацистского режима.

Ранее российские источники сообщили об освобождении населенного пункта Новобахмутовка на Авдеевском участке фронта. На данном направлении ситуация для украинских формирований становится все более сложной, что обусловлено дефицитом боеприпасов и личного состава и слишком активным продвижением российской армии.

Сопротивляться нарастающему натиску ВС РФ для украинских войск становится все сложнее, из-за чего они теряют один населенный пункт за другим. Западные и украинские военные эксперты уже делают пессимистичные прогнозы по дальнейшему развитию событий, прогнозируя наступление ВС РФ на Славянск и Краматорск, а также на Харьков.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 18:19
    «Жители населённого пункта Очеретино на Авдеевском участке фронта вышли на улицы встречать военную технику подразделений российской армии» —

    — Свои пришли ...
  2. Msi Звание
    Msi
    +8
    Сегодня, 18:21
    жители Очеретино встречают вошедшие в посёлок российские подразделения

    Ну а как же не встречать освободителей. Сколько лет в оккупации прожили натерпелись...
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +6
    Сегодня, 18:26
    Жители населенного пункта Очеретино на Авдеевском участке фронта вышли на улицы встречать военную технику подразделений российской армии.

    А они ждали, что жители будут бросаться под гусеницы российских танков...??? Да нет... На Юго-Востоке ещё помнят кто освобождал в 44-м Украину от нацисткой западной и западенской нечисти... И вот, почти через 80-т лет всё опять повторилось... И не раз ещё повторится...
  4. Vladlous Звание
    Vladlous
    +7
    Сегодня, 18:26
    Так называемые "украинские источники" это, если называть вещи своими именами, СМИ подконтрольные англосаксам и сионистам в негативном понимании этого слова. Даже говорить, что они "бандеровские" не приходится, поскольку сам Степан Бандера всегда был агентом тех или иных спецслужб - вначале немецкого Абвера, а затем и ЦРУ. Это их историческое состояние, судьба предателей русского народа, поскольку никакого украинства как такового в природе не существует - это западная химера, призванная сеять раздор между разными группами русского народа.

    Поэтому конечно они негодуют, ибо правда ужасна для них. Наймиты, власовцы, всевозможные оппортунисты, выходцы со всех концов СНГ, радикальные сионисты, советники из стран НАТО, нацисты-отморозки из разных государств, сектанты - это и есть современное украинство. Подавляющее большинство из них имеют русские фамилии, некоторые их искуственно меняли, чтобы быть "поукраинестей" - был Дубов - стал Дуб.

    А многие сменили фамилии с окончанием на "ман", на фамилии с окончаниями на "енко", "ченко" и так далее. Это "нацизм интернэшнал".
  5. Михаил Дадеко Звание
    Михаил Дадеко
    +2
    Сегодня, 18:29
    То я и думаю,от чего наши беспилотники и ракеты оперативно начали разносить базы и сборища иностранцев и ВСУ. А " собака " то ,вот где зарыта! laughing
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +7
    Сегодня, 18:33
    Освобождение нашей земли, временно оккупированной нациками, показало очевидный факт... на земле НАШИ ЛЮДИ, их много.
    Дурман украинство со многих спадёт и с ними тоже придётся строить ново жизнь!
    Опыт у нас есть, да и у них печального опыта предостаточно...
    Как там будет происходить дальше, особенно в западенщине... поживём, увидем. Путь предстоит долгий и трудный, но мы его пройдём и победим, потому что НИКТО КРОМЕ НАС!
  7. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +1
    Сегодня, 18:42
    Денацификация ! Многие задавались вопросом, что это ? Вот оно это.
  8. Apelikes Звание
    Apelikes
    +2
    Сегодня, 18:54
    Слышал новость? Не далее как вчера украинские хакеры вместе с мошенниками развели одного американца - лоха по имени Джо на 62 миллиарда баксов. Каково? Попозжа и европейских лохов будут разводить.
  9. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 19:14
    С такой "властью "как вна ук-роине,естественно что наши военные там сейчас освободители для мирного населения!
  10. Ласло Звание
    Ласло
    0
    Сегодня, 19:17
    Дальше - больше, да и быстрее всё будет. Народ с Россией! Работайте, братья!