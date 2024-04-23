Жители населенного пункта Очеретино на Авдеевском участке фронта вышли на улицы встречать военную технику подразделений российской армии. Об этом с негодованием сообщают украинские источники, ссылаясь на посты военнослужащих ВСУ в социальных сетях.По рассказам украинских военных, те жители поселка, которые остались в нем и не стали эвакуироваться, приветствуют входящих в населенный пункт российских военнослужащих. То есть, местные жители надеялись на то, что ВС РФ рано или поздно их освободят от гнета нацистского режима.Естественно, что украинская сторона крайне негодует по этому поводу. Киевский режим и его силовики и так с большим негативом относятся к жителям русскоговорящих регионов, в первую очередь – оккупированной ВСУ части Донбасса. В Киеве понимают, что русское население Донбасса и других регионов в большинстве своем ждет прихода российской армии как своего освобождения от нацистского режима.Ранее российские источники сообщили об освобождении населенного пункта Новобахмутовка на Авдеевском участке фронта. На данном направлении ситуация для украинских формирований становится все более сложной, что обусловлено дефицитом боеприпасов и личного состава и слишком активным продвижением российской армии.Сопротивляться нарастающему натиску ВС РФ для украинских войск становится все сложнее, из-за чего они теряют один населенный пункт за другим. Западные и украинские военные эксперты уже делают пессимистичные прогнозы по дальнейшему развитию событий, прогнозируя наступление ВС РФ на Славянск и Краматорск, а также на Харьков.

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