Такер Карлсон прокомментировал кражу средств РФ американским правительством

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Такер Карлсон прокомментировал кражу средств РФ американским правительством

Президент США Джо Байден получит возможность распоряжаться замороженными российскими активами. Он поместит их в специальный фонд для Киева, откуда их будет удобно воровать.

Так известный журналист из Соединенных Штатов Такер Карлсон прокомментировал на своей странице в социальной сети кражу средств РФ американским правительством.

Законопроект позволит Байдену поместить замороженные российские активы в специальный фонд для Украины

- рассуждает Карлсон.

По его словам, эти деньги, сумма которых составляет восемь миллиардов долларов, администрация США только что похитила у россиян, причем для этого ей даже не понадобилось судебное решение.

Вы нам не нравитесь, деньги мы забираем!

- объясняет журналист логику вашингтонских властей.

По мнению Карлсона, данные средства передаются в фонд для Украины, так как принадлежащие РФ активы американской правящей верхушке будет гораздо легче красть, если они находятся в офшоре.

Ранее в конце прошлой недели палата представителей конгресса США утвердила законопроект, предусматривающий конфискацию российских активов и передачу их киевскому режиму. За данную инициативу отдали свои голоса 360 членов конгресса, против нее проголосовало 58 конгрессменов.

Данное решение прокомментировал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Вашингтону придется нести ответственность за такие действия, так как власти РФ предпримут ответные меры.
19 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 18:36
    По его словам, эти деньги, сумма которых составляет восемь миллиардов долларов, администрация США только что похитила у россиян,

    Что то цифры растут. Недавно 5 было. Или никто толком не знает сколько там?
    1. alystan Звание
      alystan
      +2
      Сегодня, 18:42
      Могу только предположить, что Карлсон сложил 4-6 млрд. из золотовалютных резервов и порядка 2 млрд. средств российских миллиардеров, что в итоге и дало эти 8 млрд.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 19:16
        Но забавно всё-таки американцы пресекли утечку финансов из России за рубеж.
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 19:16
      Да не будет никакого "фонда Киева или фонда ук-роины "все янки себе на свои счета положат!
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 18:38
    Полосатики откровенные бандиты и тому подтверждений более, чем предостаточно...
    Вопрос в том, где и как их можно прихватить за мягкое, чуствительное...
  3. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +4
    Сегодня, 18:39
    Пришло время нашим не говорить, а действовать. Европа после Америки долго ждать не будет и повторит все ее действия. Значит надо все западные инвестиции, сделанные до 2022 года замораживать и передавать в госсобственность до момента возврата наших средств.
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +4
      Сегодня, 19:04
      В последнем предложении вашего поста слова:
      до момента возврата наших средств.
      лишние.
    2. sdivt Звание
      sdivt
      +1
      Сегодня, 19:07
      надо все западные инвестиции, сделанные до 2022 года замораживать и передавать в госсобственность

      А вы не интересовались, что произошло с имуществом ушедших из России больших и малых компаний?
      На каких условиях и за сколько процентов себестоимости скупали их бизнес эти наши Потанины/Кацы и прочие Усмановы? Тот же Renault продал свои доли в РФ за символическую плату в 1 рубль каждую. Правда, с условиями последующего выкупа за эту же сумму - в том случае, что мы этого захотим)) Два рубля в сумме за весь свой российский бизнес! Покажите мне того российского бизнесмена, который это захочет))
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 18:40
    «Восемь миллиардов долларов, администрация США только что похитила у россиян, причём для этого ей даже не понадобилось судебное решение» —

    — Кто же похищает по судебному решению? ...
  5. Vladlous Звание
    Vladlous
    +5
    Сегодня, 18:40
    США, как и вся Европа, подтвердили гипотезу, что генетически они потомки племён, живших исключительно грабежом и разбоем. Гены - не вымоешь. Есть хорошая русская пословцица: " от осинки не родятся апельсинки".
  6. acetophenon Звание
    acetophenon
    +1
    Сегодня, 18:48
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    «Восемь миллиардов долларов, администрация США только что похитила у россиян, причём для этого ей даже не понадобилось судебное решение» —

    — Кто же похищает по судебному решению? ...

    Кто содержит суд.
  7. Semovente7534 Звание
    Semovente7534
    0
    Сегодня, 18:50
    С другой стороны, те, кто правил Соединенными Штатами 250 лет, украли свою нацию за счет коренных американцев за гораздо меньшие деньги... Плохая кровь не лжет: воры рождаются и воры умирают.
  8. Apelikes Звание
    Apelikes
    +2
    Сегодня, 18:52
    Слышали новость? Не далее как вчера украинские хакеры вместе с мошенниками развели одного американца - лоха по имени Джо на 62 миллиарда баксов. Каково?
  9. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Сегодня, 18:52
    404-ая с Россией территориями рассчитается за эти деньги.
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 18:58
    Данное решение прокомментировал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Вашингтону придется нести ответственность за такие действия, так как власти РФ предпримут ответные меры.

    - Ой! Боюсь, боюсь!!! - воскликнул безумный Байден...
    - Да как же мы будем жить с такими угрозами? - стал вторить ему Блинкен...
  11. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 19:11
    Со этими активами мы попрощались навсегда. "Благодарность" наибулиной. Её пндосы рано или поздно заберут себе и наградят, как рыжего масона, за успешный вклад в развал российской экономики.
  12. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 19:20
    Финансовая мафия все деньги считает своими, даже ту мелочь, что лежит у среднестатического гражданина в кармане. Грабежу со стороны системы давно есть миллион оправданий, выбирай любое удобное к случаю.
  13. leks Звание
    leks
    0
    Сегодня, 19:32
    Данное решение прокомментировал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Вашингтону придется нести ответственность за такие действия, так как власти РФ предпримут ответные меры.

    От кого, от вас товарищ Песков или от правительства РФ которое по факту кроме громких слов более ничего не может сделать!
    Судиться будите что ли!? Учитывая, что в суды западные придётся обращаться которые подконтрольны англосаксам, кто вам даст его выиграть. Что же касается авторитета, рейтинга, уважения и тд итп, к юэсэй, то плевать они на это хотели, что первый раз грабят страны, что-ли. Уважают прежде всего силу в том числе экономическую которая влияет на весь мир.
  14. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 19:35
    Этот вопрос был давным давно решен. Выжидали только подходящий момент. Нас, должен волновать один, но исключительный вопрос- чем ответим? Ведь получается, что с нами америкосы будут воевать чужими руками, на наши же деньги. Это- высший пилотаж !