Такер Карлсон прокомментировал кражу средств РФ американским правительством
Президент США Джо Байден получит возможность распоряжаться замороженными российскими активами. Он поместит их в специальный фонд для Киева, откуда их будет удобно воровать.
Так известный журналист из Соединенных Штатов Такер Карлсон прокомментировал на своей странице в социальной сети кражу средств РФ американским правительством.
- рассуждает Карлсон.
По его словам, эти деньги, сумма которых составляет восемь миллиардов долларов, администрация США только что похитила у россиян, причем для этого ей даже не понадобилось судебное решение.
- объясняет журналист логику вашингтонских властей.
По мнению Карлсона, данные средства передаются в фонд для Украины, так как принадлежащие РФ активы американской правящей верхушке будет гораздо легче красть, если они находятся в офшоре.
Ранее в конце прошлой недели палата представителей конгресса США утвердила законопроект, предусматривающий конфискацию российских активов и передачу их киевскому режиму. За данную инициативу отдали свои голоса 360 членов конгресса, против нее проголосовало 58 конгрессменов.
Данное решение прокомментировал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Вашингтону придется нести ответственность за такие действия, так как власти РФ предпримут ответные меры.
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