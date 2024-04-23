Офицер ВСУ: Создание российской группировки войск «Север» является прямым следствием атак ВСУ на Белгородскую область

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Офицер ВСУ: Создание российской группировки войск «Север» является прямым следствием атак ВСУ на Белгородскую область

Организованные главой ГУР МО Украины Будановым* (внесен в список экстремистов и террористов в России) атаки на приграничные регионы России еще аукнутся Киеву. Российское Минобороны сформировало группировку войск «Север», задачей которой будет создание демилитаризованной зоны вдоль российской границы. А какой ширины будет эта зона, никто не знает. Об этом заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.

Несмотря на тяжелую ситуацию для ВСУ на линии фронта, количество боестолкновений уменьшилось. Но это не говорит о том, что ВС России истощили свои силы, наоборот, российские войска готовятся к масштабному наступлению и накапливают ресурсы. К тому же в составе российской группировки создано новое командование «Север», готовое атаковать со стороны северных границ Украины.



Бывший украинский военный прямо обвиняет в сложившейся ситуации под Харьковом киевские власти и Буданова* с его вылазками в Белгородскую область. По его словам, формирование командования «Север» является прямым следствием атак на приграничные районы России. Теперь под угрозой вероятного удара находится Харьков, причем все больше украинцев говорят, что город будет захвачен российской армией.

(...) русские создают группировку «Север» вблизи Харькова. (...) Мы вспоминаем атаки Теткино, вспоминаем заход добровольческих сил (...) все радовались, что в Купянске меньше стали атаковать, типа сбавили нажим, успешность операции якобы имела позитивный эффект. Не знаю, какой позитивный эффект, но теперь нам надо готовиться

— заявил Лапин.

В последнее время вокруг Харькова происходят какие-то события, наносятся удары, из строя выводится инфраструктура, в том числе и военная. Некоторые украинские ресурсы прямо говорят, что российское командование готовит операцию по захвату города. Минобороны России никак не комментирует эти слухи.
7 комментариев
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  1. BAI Звание
    BAI
    -3
    Сегодня, 18:58
    То, что Харьков будут брать и так ясно. Другие задачи ВС РФ сейчас выполнить не могут. На юге надо Днепр форсировать. А это сейчас- огромные потери
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 19:18
      BAI-ваши бы слова насчёт Харькова,да Путину в уши.....
    2. Taskhyl
      Taskhyl
      -1
      Сегодня, 19:22
      Днепр форсировать))) Из троллейбуса головой вниз упал, болезный?
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 19:01
    Минобороны России никак не комментирует эти слухи.

    Комментировать слухи - неблагодарное и позорное занятие. А демилитаризованная зона предусмотрена целями СВО.
  3. ZVOнарь Звание
    ZVOнарь
    0
    Сегодня, 19:06
    Даже не представляю как наши будут Харьков брать.
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      -1
      Сегодня, 19:20
      Сколько раз слышу: "Как будем Харьков брать? Чем будем Харьков брать? У нас нет сил брать крупные города." Как будто полумиллионный Мариуполь, напичканный укреплениями и азовцами не брали уже. Сейчас и с вооружением, и с контингентом лучше дела, и противник слабее стал, так неужто не возьмём?
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:40
    Любой крупный населённый пункт можно взять и способов более чем один...
    Когда сил и средств достаточно, когда у противника в тылах, ой как не все хорошо и однозначно, когда значимая часть населения ненавидит оккупантов... в общем, нюансов много.
    Ах да, западные рабетели/переживатели... там тоже не все так однозначно и надеятся на них, нацики могут, но поможет ли им это, вопрос???