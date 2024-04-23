Офицер ВСУ: Создание российской группировки войск «Север» является прямым следствием атак ВСУ на Белгородскую область

(...) русские создают группировку «Север» вблизи Харькова. (...) Мы вспоминаем атаки Теткино, вспоминаем заход добровольческих сил (...) все радовались, что в Купянске меньше стали атаковать, типа сбавили нажим, успешность операции якобы имела позитивный эффект. Не знаю, какой позитивный эффект, но теперь нам надо готовиться

Организованные главой ГУР МО Украины Будановым* (внесен в список экстремистов и террористов в России) атаки на приграничные регионы России еще аукнутся Киеву. Российское Минобороны сформировало группировку войск «Север», задачей которой будет создание демилитаризованной зоны вдоль российской границы. А какой ширины будет эта зона, никто не знает. Об этом заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.Несмотря на тяжелую ситуацию для ВСУ на линии фронта, количество боестолкновений уменьшилось. Но это не говорит о том, что ВС России истощили свои силы, наоборот, российские войска готовятся к масштабному наступлению и накапливают ресурсы. К тому же в составе российской группировки создано новое командование «Север», готовое атаковать со стороны северных границ Украины.Бывший украинский военный прямо обвиняет в сложившейся ситуации под Харьковом киевские власти и Буданова* с его вылазками в Белгородскую область. По его словам, формирование командования «Север» является прямым следствием атак на приграничные районы России. Теперь под угрозой вероятного удара находится Харьков, причем все больше украинцев говорят, что город будет захвачен российской армией.— заявил Лапин.В последнее время вокруг Харькова происходят какие-то события, наносятся удары, из строя выводится инфраструктура, в том числе и военная. Некоторые украинские ресурсы прямо говорят, что российское командование готовит операцию по захвату города. Минобороны России никак не комментирует эти слухи.