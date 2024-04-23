Главком ВС Норвегии: Российская армия совершенствуется быстрее, чем ожидалось

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Главком ВС Норвегии: Российская армия совершенствуется быстрее, чем ожидалось

Вооруженные силы Российской Федерации стремительно улучшают и увеличивают свой военный потенциал. Это следует из интервью главнокомандующего вооруженными силами Норвегии Эйрика Кристофферсена изданию Breaking Defense.

Как утверждает главком норвежской армии, Россия в настоящее время способна производить вооружение куда быстрее, чем в 2023 году, не говоря уже о 2022 году. То есть, России удалось перестроить работу предприятий военно-промышленного комплекса, и это позволяет осуществлять активное наступление, пополняя запасы оружия и боеприпасов куда быстрее, чем украинские формирования.



Российская армия совершенствуется быстрее, чем ожидалось

- подчеркнул главком норвежских вооруженных сил.

По словам Кристофферсена, санкции не дали того эффекта, на который рассчитывали страны Запада. Несмотря на то, что против России был введен целый ряд жестких санкций, ее военная промышленность смогла выйти на совершенно иной уровень производительности.

Отметим, что в Европе военно-промышленные предприятия так и не смогли полностью перестроиться на военный лад. Сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время поездки в Польшу заявил о переходе британского оборонно-промышленного комплекса на «режим войны».

Правда, не очень понятно, каким образом этот процесс будет осуществляться. Ведь ни производственные линии, ни кадровые ресурсы британской оборонной промышленности не позволяют в настоящее время произвести качественные изменения.
7 комментариев
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  1. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 19:05
    Российская армия совершенствуется быстрее, чем ожидалось
    ну как они не поймут - русские это не эстонцы, мы гораздо быстрее. wink
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 19:11
      Цитата: Лешак
      ну как они не поймут - русские это не эстонцы, мы гораздо быстрее.

      "Мы еще и не начинали"!
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 19:16
      Мы русские долго запрягаемся, но потом очеень быстро ездим! В отличие от других...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:13
    В Киркинесе ( Кирсановке) Норвегия возникла хорошая традиция разрушать " стихийный мемориал сисяну" ,в шестой раз.Пора уже и морду набить ,кто его устанавливает у нашего консульства.Угадайте с одного раза ,кто его устанавливает? bully
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:19
    Главком ВС Норвегии: Российская армия совершенствуется быстрее, чем ожидалось
    Ничего удивительного!!!
    Армия пришла на ВОЙНУ! Воюет интенсивно, полноценно и успешно, а ещё противник упорный, да и снабжает его всем и ещё больше.
    А теперь самое главное, для них... БОЙСЯ! Не лезь туда, куда не звали, целее будешь.
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 19:21
    Не убивали бы ПТУ,не пришлось бы сейчас гнать коней!Надеюсь что власть сделает выводы и ПТУ будут восстановлены!
  5. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Сегодня, 19:27
    На этом фоне обещания генерал-летенанта эстонской армии Мартина Херема разнести Ивангород, сжечь Печёры и дойти до Пскова, а то и до Петербурга в случае войны с Россией -выглядят, мягко говоря, неадекватно. Другое дело, что этот товарищ воврея подал в отставку, его меняет некий Мерило, срочно получивший звание бригадного генерала. До этого он был полковником - все генералы Эстонии отказались занимать должность, которую покидает Херем, а некоторые и вовсе, следуя его примеру, подали в отставку...

    Война недалече. Запад будет расширять конфликт, я об этом уже писал в своих статьях. Будет расширять уже в этом году. Не по причине того, что это нужно Европе, а по причине заказа от американского глубинного государства, которое держит всю западную цивилизацию, простите, за яйца. Поэтому они пойдут умирать, все сдохнут, но сделают как требует сюзерен. Это зомби, убедился родившись когда-то ещё во времена СССР в Эстонии. Настоящие рабы с комплексом терпил. И многие русские там старательно обэстониваются, то есть тоже ненавидят всё русское и тупеют, а людей кидают в тюрьму за одну попытку ехать в Россию на ПМЖ, так как "пушечное мясо" нужно. Как пример, судьба Аллана Хансома...

    Но в зубы эти товарищи все получат, надеюсь ядерной дубиной, нечего из-за них наших ребят класть.