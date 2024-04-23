Посольство РФ в Великобритании: Помощь Украине канет в «черную дыру»

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Посольство РФ в Великобритании: Помощь Украине канет в «черную дыру»

Запад пытается изменить ситуацию на поле боя в зоне украинского конфликта посредством выделения новой финансовой и военной помощи Украине. Но это мало чем может помочь, утверждает посольство Российской Федерации в Великобритании.

Российская дипломатическая миссия в Лондоне называет новую военную помощь киевскому режиму со стороны западных стран «попыткой теряющих популярность» политиков улучшить свой имидж. Кроме того, та же Великобритания пытается изменить ситуацию в зоне конфликта, но это уже не представляется возможным.

Средства безвозвратно канут в «черную дыру», а их можно было бы направить на борьбу с реальными проблемами

- утверждает российское посольство в Великобритании.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак призвал не забывать об Украине в связи с событиями на Ближнем Востоке. По утверждению британского премьер-министра, напряженная ситуация в секторе Газа не может являться аргументом для отказа в помощи Киеву.

Глава британского правительства во время визита в Польшу также пообещал поддерживать Украину и далее – до тех пор, пока Киев будет испытывать потребность в такой помощи. Однако сложно не согласиться с российскими дипломатами: на протяжении более чем двух лет конфликта западное вооружение так и не смогло помочь украинскому режиму на фронте. Сейчас значительная часть систем противовоздушной обороны, переданных Киеву Западом, уже уничтожена, к примеру.
3 комментария
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 19:24
    Российская дипломатическая миссия в Лондоне называет новую военную помощь киевскому режиму со стороны западных стран «попыткой теряющих популярность» политиков улучшить свой имидж.

    В нормальных странах дипломатические миссии выводят с территории вражьих государств и выдворяют врагов со своей территории...
    Когда это в ВС РФ ввели дипломатический корпус? Откуда эта тактика и стратегия?
    Ваше время утекло, когда ГМС ездил к Тэтчер...
    Ранее британский премьер-министр Риши Сунак призвал не забывать об Украине в связи с событиями на Ближнем Востоке.

    А России пора забыть о британской неприкосновенности и мочить «гадящих» везде и всюду...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:24
    Так все под это дело, конфликт на краине, пытаются вертеть свои дела...
    Как и что у них получится, вопрос?
    Хотя, богатые станут богаче, а все остальные... как всегда.
    Никто ничего нового не придумал.
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 19:24
    Ну да,ну да,а потопленные британскими ракетами и дронами наши боевые корабли,а погибшие от нАглийских бомб и снарядов наши военные ?Или у людей из МИДа розовые очки к переносице приросли?