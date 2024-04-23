Средства безвозвратно канут в «черную дыру», а их можно было бы направить на борьбу с реальными проблемами

Запад пытается изменить ситуацию на поле боя в зоне украинского конфликта посредством выделения новой финансовой и военной помощи Украине. Но это мало чем может помочь, утверждает посольство Российской Федерации в Великобритании.Российская дипломатическая миссия в Лондоне называет новую военную помощь киевскому режиму со стороны западных стран «попыткой теряющих популярность» политиков улучшить свой имидж. Кроме того, та же Великобритания пытается изменить ситуацию в зоне конфликта, но это уже не представляется возможным.- утверждает российское посольство в Великобритании.Ранее британский премьер-министр Риши Сунак призвал не забывать об Украине в связи с событиями на Ближнем Востоке. По утверждению британского премьер-министра, напряженная ситуация в секторе Газа не может являться аргументом для отказа в помощи Киеву.Глава британского правительства во время визита в Польшу также пообещал поддерживать Украину и далее – до тех пор, пока Киев будет испытывать потребность в такой помощи. Однако сложно не согласиться с российскими дипломатами: на протяжении более чем двух лет конфликта западное вооружение так и не смогло помочь украинскому режиму на фронте. Сейчас значительная часть систем противовоздушной обороны, переданных Киеву Западом, уже уничтожена, к примеру.