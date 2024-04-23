Американский экономист заявил, что военная помощь США Украине приведет к гибели десятков тысяч человек
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Новый пакет помощи Украине, который был одобрен американским конгрессом, приведет лишь к усугублению конфликта и новым жертвам. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал американский экономист Джеффри Сакс.
По утверждению Сакса, дополнительная помощь Киеву приведет лишь к новым смертям. Украина не сможет отказаться от ведения боевых действий, поскольку ей придется «отрабатывать» переданную помощь.
Это очень циничная акция, направленная на то, чтобы расширить присутствие Украины на поле боя, где каждый месяц гибнут тысячи и тысячи людей
- подчеркнул Сакс.
Таким образом, сделал вывод экономист, военная помощь США приведет к гибели десятков тысяч человек. Аналитик отметил, что украинские власти отправляют на верную гибель сотни тысяч молодых украинских мужчин. Но это происходит с попустительства американских политиков, которые не понимают причин и специфики украинского конфликта, не могут отдавать себе отчет в его последствиях.
Отметим, что американский сенат должен рассмотреть законопроект о выделении Украине нового пакета финансовой и военной помощи. Если законопроект будет утвержден сенатом, то его подпишет президент США Джо Байден. После этого Украина сможет получать дополнительную помощь от Вашингтона, что позволит ей продержаться еще какое-то время. Впрочем, ряд аналитиков считает, что оказание военной помощи США Украине не спасет Киев от дальнейших провалов на фронте.
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