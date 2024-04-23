Американский экономист заявил, что военная помощь США Украине приведет к гибели десятков тысяч человек

Это очень циничная акция, направленная на то, чтобы расширить присутствие Украины на поле боя, где каждый месяц гибнут тысячи и тысячи людей

Новый пакет помощи Украине, который был одобрен американским конгрессом, приведет лишь к усугублению конфликта и новым жертвам. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал американский экономист Джеффри Сакс.По утверждению Сакса, дополнительная помощь Киеву приведет лишь к новым смертям. Украина не сможет отказаться от ведения боевых действий, поскольку ей придется «отрабатывать» переданную помощь.- подчеркнул Сакс.Таким образом, сделал вывод экономист, военная помощь США приведет к гибели десятков тысяч человек. Аналитик отметил, что украинские власти отправляют на верную гибель сотни тысяч молодых украинских мужчин. Но это происходит с попустительства американских политиков, которые не понимают причин и специфики украинского конфликта, не могут отдавать себе отчет в его последствиях.Отметим, что американский сенат должен рассмотреть законопроект о выделении Украине нового пакета финансовой и военной помощи. Если законопроект будет утвержден сенатом, то его подпишет президент США Джо Байден. После этого Украина сможет получать дополнительную помощь от Вашингтона, что позволит ей продержаться еще какое-то время. Впрочем, ряд аналитиков считает, что оказание военной помощи США Украине не спасет Киев от дальнейших провалов на фронте.