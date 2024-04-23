Польский генерал: Военная помощь от США поможет Киеву подготовиться к масштабному наступлению российской армии

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Польский генерал: Военная помощь от США поможет Киеву подготовиться к масштабному наступлению российской армии

У Киева есть примерно месяц для того, чтобы подготовиться к новому масштабному наступлению российской армии. В этом ему поможет американская помощь, но большего от нее ожидать не нужно. Об этом заявил польский генерал Богуслав Пацек в интервью изданию Onet.

На сегодняшний день украинская армия находится в очень тяжелом положении, поэтому выделенная американцами военная помощь должна помочь ВСУ хоть как-то выправить ситуацию. Кроме того, поставка дополнительной бронетехники, артиллерийских снарядов и зенитных ракет должна позволить Украине хоть как-то подготовиться к наступлению российской армии, которое начнется в конце весны. Но на исход самого конфликта она никак не повлияет.



Что касается обороны, Украина держится из последних сил. Не хватает всего. Не только боеприпасов, но и многого другого, что позволило бы ей эффективно обороняться.

— заявил генерал.

По мнению Пацека, американцы не могут дать больше, чем у них есть, поэтому, какой бы большой не казалась военная помощь, ее хватит на непродолжительное время. К тому же нужно учитывать, что Россия готовит масштабное наступление, которое без подготовленных военных не остановить. Поэтому за этот месяц Киеву необходимо мобилизовать и обучить порядка 300 тысяч военнослужащих. Иначе всё впустую, и помощь от США не поможет.

Новый пакет позволит сдержать российское наступление, которое ожидается к концу мая. Так что остался месяц на поставку и на подготовку.

— добавил генерал.
16 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 20:16
    Ну,в принципе он прав.Дальше все зависит от нас
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 20:37
      Кроме того, поставка дополнительной бронетехники, артиллерийских снарядов и зенитных ракет должна позволить Украине хоть как-то подготовиться к наступлению российской армии, которое начнется в конце весны. Но на исход самого конфликта она никак не повлияет.

      Что-то в последнее время на Западе все дружно заговорили про исход конфликта... Нас дружно убеждают, что дело почти сделано и можно расслабиться... По моему нас просто убаюкивают... Ни Украина, ни тем более Запад не собираются сдаваться... Для Запада это такой же вопрос жизни и смерти как и для нас... Проиграй они нам и всем западноевропейским структурам придёт пиндык... Тот же ЕвроСоюз первым может рассыпаться... Ну нет, за свою комфортную и сытую жизнь они будут драться до конца и никого и ничего не пожалеют... Тем более каких то украинцев... Так что идём сейчас лоб в лоб и каждый ждёт, что другой куда-то свернёт и уйдёт... am
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        +2
        Сегодня, 21:24
        Предлагаю устроить ответную атаку - идти на англоязычные форумы и писать там, что Россия вот-вот падёт: осталось буквально 2-3 месяца, и Кремль рухнет под натиском ВСУ, оснащённых американской техникой.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 21:30
          Ну а что...??? Деза для врага, вещь полезная для нас... Но кто-то должен этим конкретно заниматься... Давно предлагал устраивать подработку (оплачиваемую естественно) для студентов инъязов в виде производственной практики на европейских форумах... Ну а всем не владеющим иностранною мовою работать в украинском ресурсе... У них есть ЦИПСО, а у нас хоть что-то похожее есть...???
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 21:08
      Угу, особенно в части мобилизации и подготовки 300 тыщ рыл за один месяц.
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 22:16
        Там зама "Пожарника" повязали. типа брал взятки, а узнали типа только сейчас. А мы думаем как же у них разведка про нас все знает.
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 20:16
    Комментарий на тему американской помощи укрорейху от ТГ-канала "Типичная Одесса".
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 20:17
    Да в последнем интерью зелекокс бубнил только ой мы так благодарны.... но дайти нам пупер пупер системы... понятно что по москве ударить...
    Дайте... дайте, то се.... уже понятно, что соломка подстелена и нада на ниш коврик уходя нагадить. Снатовил кучу миллиардов, а денех нет, чтоб футболку постирать...
  4. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 20:22
    ...Не хватает всего. Не только боеприпасов, но и многого другого, что позволило бы ей эффективно обороняться.— заявил генерал.
    много другого это пушечного мяса, я так понимаю. Больше укропа в окопы!
  5. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 20:25
    Как-то они расходятся в показаниях...
    Не успели договориться? what
  6. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 20:37
    Former des 'militaires qualifiés ' en 1 mois ?
    Cela me semble très très court...
  7. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 20:45
    Что то, этот "плач Ярославны" еврогейского рейха, уже слишком громким становится. Что-то готовят эти мразоты, и пытаются усыпить бдительность. Оружия дадут укровермахту много, дадут дальнобойное, чтобы стрелять вглубь РФ, по Крыму и Крымскому мосту, и куда попадут. На/перед пасхой или перед инаугурацией, они какой-то теракт устроят.
  8. tralmaster Звание
    tralmaster
    -1
    Сегодня, 20:45
    Он это реально за месяц обучить. Даде стрелять с автомата и дествовать в группе это не месяц. Неговоря о дрругой подготовке и работе с более серьезным оружием и техникой.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 22:21
      Цитата: tralmaster
      Он это реально за месяц обучить. Даде стрелять с автомата и дествовать в группе это не месяц. Неговоря о дрругой подготовке и работе с более серьезным оружием и техникой.

      Если учить подметая плац 3 раза в день, с перерывом на строевую подготовку, то даже за 2 года не научить.
      Но в Автошколах для управления автомобилем предусмотрено 20 часов.
      Для управления башенным краном достаточно видеоурока.
      Тракторист там тоже за 2 недели обучается в легкую. Но только военным надо 12 месяцев, что бы научиться чистить картошку, сапоги, и ходить строем.
  9. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 21:00
    Цитата: Lev_Russia
    Что-то в последнее время на Западе все дружно заговорили про исход конфликта...

    Кого нас ? Разверните мысль . ГШ ВС РФ пофиг на то что пишут в СМИ, они оперируют разведданными.
  10. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 22:09
    Украина держится из последних сил. Не хватает всего ... Новый пакет позволит сдержать российское наступление, которое ожидается к концу мая

    Ровно год назад из каждого утюга раздавались крики о великом украинском контрнаступе. Мнения экспертов расходились только в том, где именно укроармия остановится – на подступах к Крыму или в самом Крыму.
    Сейчас все западные СМИ рассуждают о том, сможет ли Украина отбиться от российского наступления и какой ценой. И это не деза для русских, которые не очень-то следят за публикациями в западной прессе, а материалы для внутреннего потребления:

    The New York Times: «Ukraine’s Race to Hold the Line» (Украина спешит – ей надо удержать линию обороны)
    Bloomberg: «US Aid Gives Kyiv Respite But Battlefield Shift Remains Far Off» (Американская помощь даст Киеву передышку, но до перелома на поле боя еще далеко)
    The Wall Street Journal: «U.S. Aid Is a Lifeline for Ukraine’s Struggle to Hold Off Defeat» (Американская помощь — это спасательный круг для Украины, пытающейся избежать поражения)
    Financial Times: «Ukraine faces race against time to deploy US funding» (Времени на то, чтобы воспользоваться американской помощью, у Украины в обрез)
    UnHerd: «Aid won’t fix Ukraine’s recruitment crisis» (Новый пакет помощи Украине не решит кризис комплектования ВСУ)

    Ветер меняется и западного обывателя явно готовят к тому, что Украина может и не выжить...