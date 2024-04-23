Польский генерал: Военная помощь от США поможет Киеву подготовиться к масштабному наступлению российской армии
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У Киева есть примерно месяц для того, чтобы подготовиться к новому масштабному наступлению российской армии. В этом ему поможет американская помощь, но большего от нее ожидать не нужно. Об этом заявил польский генерал Богуслав Пацек в интервью изданию Onet.
На сегодняшний день украинская армия находится в очень тяжелом положении, поэтому выделенная американцами военная помощь должна помочь ВСУ хоть как-то выправить ситуацию. Кроме того, поставка дополнительной бронетехники, артиллерийских снарядов и зенитных ракет должна позволить Украине хоть как-то подготовиться к наступлению российской армии, которое начнется в конце весны. Но на исход самого конфликта она никак не повлияет.
Что касается обороны, Украина держится из последних сил. Не хватает всего. Не только боеприпасов, но и многого другого, что позволило бы ей эффективно обороняться.
— заявил генерал.
По мнению Пацека, американцы не могут дать больше, чем у них есть, поэтому, какой бы большой не казалась военная помощь, ее хватит на непродолжительное время. К тому же нужно учитывать, что Россия готовит масштабное наступление, которое без подготовленных военных не остановить. Поэтому за этот месяц Киеву необходимо мобилизовать и обучить порядка 300 тысяч военнослужащих. Иначе всё впустую, и помощь от США не поможет.
Новый пакет позволит сдержать российское наступление, которое ожидается к концу мая. Так что остался месяц на поставку и на подготовку.
— добавил генерал.
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