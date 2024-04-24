Дымовые завесы и средства их постановки в Спецоперации
Штурмовое подразделение ВДВ России ведет бой под прикрытием дымовой завесы, март 2023 г.
Известны и используются разные способы маскировки позиций войск, объектов и подразделений на поле боя. Одним из наиболее простых является постановка дымовой завесы – облако плотного аэрозоля в воздухе мешает наблюдению и ведению огня, тем самым снижая риски для прикрытых войск. Разнообразные средства дымопуска активно используются российскими вооруженными силами в ходе текущей Спецоперации по защите Донбасса. С их помощью удается бороться как с системами наблюдения и вооружения старых классов и типов, так и с новыми угрозами.
Ручное средство
На вооружении российской армии состоит ряд типов дымовых ручных гранат и дымовых шашек. Эти изделия отличаются форм-фактором и особенностями применения, составом пиротехнических смесей и особенностями образуемой завесы и т.д. При этом все они позволяют получить желаемый результат – в минимальное время создать на нужном участке непрозрачное дымовое облако.
Дымовые гранаты широко используются нашими штурмовыми подразделениями. Постановка завес осуществляется как на открытых пространствах, так и в городской застройке или в помещениях – в зависимости от текущих потребностей. С помощью аэрозолей ограничивают обзор противника и снижают его шансы на успешное сопротивление.
Бой в задымленном помещении
Министерство обороны и неофициальные ресурсы неоднократно публиковали материалы о подобных боях. Так, показанные видеоролики позволяют оценить, какой проблемой для противника являются дымы, и понять, почему защита от штурма с их применением представляет особую сложность.
«Туча» для бронетехники
С начала восьмидесятых годов все отечественные боевые бронированные машины оснащаются системой запуска дымовых гранат 902 «Туча». Эта система включает 81-мм гладкоствольные гранатометы и набор унифицированных дымовых гранат с разными пиротехническими составами. Ранние боеприпасы обеспечивали только дымопуск, а последние разработки дают защиту и от иных средств обнаружения / наведения.
При помощи электроспуска гранаты массой ок. 2,3 кг выстреливаются на дальность от 5-10 до 250-300 м, и после падения на землю начинают выпускать густой темный дым. Горение состава продолжается не менее 2 мин., и за это время создается завеса длиной до 30-40 м и высотой 5-8 м, в зависимости от ветра и других факторов.
Дымовые гранатометы 902 "Туча" на танке Т-90А
Дымовые гранатометы активно используются экипажами нашей бронетехники, участвующими в Спецоперации. Одной из исходных ролей изделия «902» является защита бронемашины от обстрела. При наличии рисков, экипаж должен выстреливать гранату в сторону угрозы и прикрываться от нее дымом. Такой метод применения позволяет защититься как от традиционных угроз и средств поражения, так и от новых, включая БПЛА разных типов.
В феврале министерство обороны показало видео одного из эпизодов боев на Южно-Донецком направлении, в ходе которого активно использовались дымовые завесы. В этом бою штурмовые подразделения пехоты на БМП при поддержке танков Т-80БВМ проводили атаку на позиции противника. Во главе такого наступления были танки – они прикрывали БМП и вели огонь на подавление. На дистанции менее 100 м от противника танки выстреливали гранаты «Тучи», а пехота спешивалась под прикрытием дыма.
Такая организация атаки полностью себя оправдывает. Она позволяет решить поставленную боевую задачу, но при этом резко сократить риски для людей и техники, и вместе с тем довести до минимума возможные потери. При этом большое значение в подобных мероприятиях имеет именно постановка дымовых завес. Именно они в самый ответственный момент боя скрывают наш личный состав от противника и не дают последнему принимать меры для отражения атаки.
Дымовая машина ТДА-3 в ходе учений обрабатывает технику спецхимией
Дымовые машины
В распоряжении войск РХБЗ имеются более серьезные средства дымопуска – специальные дымовые машины. Это самоходные комплексы, оснащенные системами постановки завес с высокими характеристиками. Дымовые машины могут работать на одной позиции в течение долгого времени и создавать завесы больших размеров, непроницаемые для взгляда и технических средств наблюдения.
Самым новым образцом такой техники в войсках является изделие ТДА-3, принятое на снабжение в 2016 г. Эта дымовая машина построена на шасси марки «КамАЗ» и несет фургон со специальной аппаратурой. Основой целевого оснащения является газотурбинный двигатель ТА-6А мощностью 320 л.с. Он приводит в действие генератор для снабжения бортовых приборов, а также выдает поток горячих газов для термодымовой аппаратуры. Последняя подает в реактивную струю жидкие или порошкообразные компоненты, которые испаряются / дробятся и выбрасываются наружу, образуя завесу. ТДА-3 на одной заправке компонентами может ставить завесу от 2 до 6 ч. При этом, в зависимости от разных факторов, создается дымовое облако длиной до нескольких километров.
Армия регулярно применяет дымовые машины на фронте для прикрытия наступающих войск. Минобороны несколько раз публиковало эффектные кадры работы такой техники, в т.ч. съемки с воздуха. Во всех случаях машины применяются группой и синхронно ставят завесы. Облака дыма распространяются по ветру и накрывают большие участки. При этом противник теряет возможность наблюдать за действиями и перемещениями наших подразделений – с понятными последствиями тактического характера.
Дымопуск в условиях фронта, апрель 2024 г.
Любопытно, что далеко не все ожидали применения дымовых завес такого рода. Так, в течение последних месяцев в иностранной прессе неоднократно появлялись жалобы на подобные средства российской армии. Внезапно для себя зарубежные «эксперты» узнали об их наличии, а также выяснили, что аэрозоли мешают наблюдению, а также делают бесполезными разведывательные БПЛА. При этом простые и эффективные решения этой проблемы попросту отсутствуют и не предвидятся.
Стратегические задачи
В прошлом году украинские формирования несколько раз пытались атаковать Крымский мост – для нарушения российской военной логистики и для громкой «перемоги». Практически все подобные нападения завершились неудачей благодаря мерам защиты, принятым российскими вооруженными силами и силовыми структурами.
Летом 2023 г., в ходе очередной украинской атаки, стало известно, что для защиты моста вместе с прочими средствами применяются дымовые завесы. Облака дыма возникали вдоль сооружения и прикрывали практические все его конструкции. Как именно ставили такие завесы, неизвестно. Вероятно, применялись дымовые машины войск РХБЗ с высокими параметрами дымопуска. В дальнейшем такие средства использовались вновь.
Результат работы нескольких дымовых машин, апрель 2024 г.
Нетрудно понять, какую задачу решали дымовые завесы. Они мешали противнику применять оптико-электронные средства обнаружения и наведения на БПЛА и безэкипажных катерах. Одновременно с этим средства РЭБ подавляли спутниковую навигацию и радиоканалы управления ударной техникой. Именно комплексный подход с применением принципиально разных средств защиты и маскировки обеспечил сохранение стратегически важного объекта.
Актуальные средства
Таким образом, несмотря на развитие средств наблюдения и обнаружения, внедрение новых видов техники и т.д., дымовые завесы остаются простым, удобным и эффективным способом маскировки. Более того, пиротехнические составы и системы постановки завес постоянно совершенствуются и нивелируют прогресс в области наблюдения и разведки. Дымовые гранаты и иные изделия последних моделей могут скрывать войска от обнаружения в разных диапазонах.
Потенциал дымовой маскировки наглядно демонстрируется в ходе текущей Спецоперации по защите Донбасса. Уже имевшиеся и новые системы дымопуска и т.д. помогают нашим войскам решать поставленные задачи с минимальными рисками и мешают вражеским формированиям противодействовать им. Несмотря на вспомогательную функцию, дымовые гранаты, специальная техника и т.д. вносят важный вклад в общие результаты.
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