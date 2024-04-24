Дымовые завесы и средства их постановки в Спецоперации



Штурмовое подразделение ВДВ России ведет бой под прикрытием дымовой завесы, март 2023 г.

Ручное средство



Бой в задымленном помещении

«Туча» для бронетехники



Дымовые гранатометы 902 "Туча" на танке Т-90А



Дымовая машина ТДА-3 в ходе учений обрабатывает технику спецхимией

Дымовые машины



Дымопуск в условиях фронта, апрель 2024 г.

Стратегические задачи



Результат работы нескольких дымовых машин, апрель 2024 г.

Актуальные средства

Известны и используются разные способы маскировки позиций войск, объектов и подразделений на поле боя. Одним из наиболее простых является постановка дымовой завесы – облако плотного аэрозоля в воздухе мешает наблюдению и ведению огня, тем самым снижая риски для прикрытых войск. Разнообразные средства дымопуска активно используются российскими вооруженными силами в ходе текущей Спецоперации по защите Донбасса. С их помощью удается бороться как с системами наблюдения и вооружения старых классов и типов, так и с новыми угрозами.На вооружении российской армии состоит ряд типов дымовых ручных гранат и дымовых шашек. Эти изделия отличаются форм-фактором и особенностями применения, составом пиротехнических смесей и особенностями образуемой завесы и т.д. При этом все они позволяют получить желаемый результат – в минимальное время создать на нужном участке непрозрачное дымовое облако.Дымовые гранаты широко используются нашими штурмовыми подразделениями. Постановка завес осуществляется как на открытых пространствах, так и в городской застройке или в помещениях – в зависимости от текущих потребностей. С помощью аэрозолей ограничивают обзор противника и снижают его шансы на успешное сопротивление.Министерство обороны и неофициальные ресурсы неоднократно публиковали материалы о подобных боях. Так, показанные видеоролики позволяют оценить, какой проблемой для противника являются дымы, и понять, почему защита от штурма с их применением представляет особую сложность.С начала восьмидесятых годов все отечественные боевые бронированные машины оснащаются системой запуска дымовых гранат 902 «Туча». Эта система включает 81-мм гладкоствольные гранатометы и набор унифицированных дымовых гранат с разными пиротехническими составами. Ранние боеприпасы обеспечивали только дымопуск, а последние разработки дают защиту и от иных средств обнаружения / наведения.При помощи электроспуска гранаты массой ок. 2,3 кг выстреливаются на дальность от 5-10 до 250-300 м, и после падения на землю начинают выпускать густой темный дым. Горение состава продолжается не менее 2 мин., и за это время создается завеса длиной до 30-40 м и высотой 5-8 м, в зависимости от ветра и других факторов.Дымовые гранатометы активно используются экипажами нашей бронетехники, участвующими в Спецоперации. Одной из исходных ролей изделия «902» является защита бронемашины от обстрела. При наличии рисков, экипаж должен выстреливать гранату в сторону угрозы и прикрываться от нее дымом. Такой метод применения позволяет защититься как от традиционных угроз и средств поражения, так и от новых, включая БПЛА разных типов.В феврале министерство обороны показало видео одного из эпизодов боев на Южно-Донецком направлении, в ходе которого активно использовались дымовые завесы. В этом бою штурмовые подразделения пехоты на БМП при поддержке танков Т-80БВМ проводили атаку на позиции противника. Во главе такого наступления были танки – они прикрывали БМП и вели огонь на подавление. На дистанции менее 100 м от противника танки выстреливали гранаты «Тучи», а пехота спешивалась под прикрытием дыма.Такая организация атаки полностью себя оправдывает. Она позволяет решить поставленную боевую задачу, но при этом резко сократить риски для людей и техники, и вместе с тем довести до минимума возможные потери. При этом большое значение в подобных мероприятиях имеет именно постановка дымовых завес. Именно они в самый ответственный момент боя скрывают наш личный состав от противника и не дают последнему принимать меры для отражения атаки.В распоряжении войск РХБЗ имеются более серьезные средства дымопуска – специальные дымовые машины. Это самоходные комплексы, оснащенные системами постановки завес с высокими характеристиками. Дымовые машины могут работать на одной позиции в течение долгого времени и создавать завесы больших размеров, непроницаемые для взгляда и технических средств наблюдения.Самым новым образцом такой техники в войсках является изделие ТДА-3, принятое на снабжение в 2016 г. Эта дымовая машина построена на шасси марки «КамАЗ» и несет фургон со специальной аппаратурой. Основой целевого оснащения является газотурбинный двигатель ТА-6А мощностью 320 л.с. Он приводит в действие генератор для снабжения бортовых приборов, а также выдает поток горячих газов для термодымовой аппаратуры. Последняя подает в реактивную струю жидкие или порошкообразные компоненты, которые испаряются / дробятся и выбрасываются наружу, образуя завесу. ТДА-3 на одной заправке компонентами может ставить завесу от 2 до 6 ч. При этом, в зависимости от разных факторов, создается дымовое облако длиной до нескольких километров.Армия регулярно применяет дымовые машины на фронте для прикрытия наступающих войск. Минобороны несколько раз публиковало эффектные кадры работы такой техники, в т.ч. съемки с воздуха. Во всех случаях машины применяются группой и синхронно ставят завесы. Облака дыма распространяются по ветру и накрывают большие участки. При этом противник теряет возможность наблюдать за действиями и перемещениями наших подразделений – с понятными последствиями тактического характера.Любопытно, что далеко не все ожидали применения дымовых завес такого рода. Так, в течение последних месяцев в иностранной прессе неоднократно появлялись жалобы на подобные средства российской армии. Внезапно для себя зарубежные «эксперты» узнали об их наличии, а также выяснили, что аэрозоли мешают наблюдению, а также делают бесполезными разведывательные БПЛА. При этом простые и эффективные решения этой проблемы попросту отсутствуют и не предвидятся.В прошлом году украинские формирования несколько раз пытались атаковать Крымский мост – для нарушения российской военной логистики и для громкой «перемоги». Практически все подобные нападения завершились неудачей благодаря мерам защиты, принятым российскими вооруженными силами и силовыми структурами.Летом 2023 г., в ходе очередной украинской атаки, стало известно, что для защиты моста вместе с прочими средствами применяются дымовые завесы. Облака дыма возникали вдоль сооружения и прикрывали практические все его конструкции. Как именно ставили такие завесы, неизвестно. Вероятно, применялись дымовые машины войск РХБЗ с высокими параметрами дымопуска. В дальнейшем такие средства использовались вновь.Нетрудно понять, какую задачу решали дымовые завесы. Они мешали противнику применять оптико-электронные средства обнаружения и наведения на БПЛА и безэкипажных катерах. Одновременно с этим средства РЭБ подавляли спутниковую навигацию и радиоканалы управления ударной техникой. Именно комплексный подход с применением принципиально разных средств защиты и маскировки обеспечил сохранение стратегически важного объекта.Таким образом, несмотря на развитие средств наблюдения и обнаружения, внедрение новых видов техники и т.д., дымовые завесы остаются простым, удобным и эффективным способом маскировки. Более того, пиротехнические составы и системы постановки завес постоянно совершенствуются и нивелируют прогресс в области наблюдения и разведки. Дымовые гранаты и иные изделия последних моделей могут скрывать войска от обнаружения в разных диапазонах.Потенциал дымовой маскировки наглядно демонстрируется в ходе текущей Спецоперации по защите Донбасса. Уже имевшиеся и новые системы дымопуска и т.д. помогают нашим войскам решать поставленные задачи с минимальными рисками и мешают вражеским формированиям противодействовать им. Несмотря на вспомогательную функцию, дымовые гранаты, специальная техника и т.д. вносят важный вклад в общие результаты.