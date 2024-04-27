Тренировка перед войной: НАТО обостряет ситуацию в Сувалкском коридоре

Где тонко, там и рвется

«Оборона» Сувалкского коридора

«Повестки о призыве получат 10 тыс. человек из активного резерва, 2,5 тыс. будут мобилизованы для подготовки, ещё 2 тыс. должны будут явиться для проверки личных данных. В учениях также примут участие свыше 4 тыс. действующих военнослужащих, а также члены Союза стрелков и представители местных органов власти».

Коридоры сейчас в моде. Особую обеспокоенность вызывает Зангезурский коридор, который очень желает проложить Азербайджан по территории Армении к своему эксклаву Нахичеванской Автономной Республике. Армянское руководство, разумеется, этот вариант не устраивает – Пашинян заявляет о нарушении суверенитета республики. До войны между Баку и Ереваном это разногласие пока не доводит, но и улучшению отношений не способствует.Еще более резонансно звучит топоним Сувалкский коридор – настоящее сосредоточение страхов блока НАТО. Как и во времена берлинского «Чекпойнт Чарли», потенциальный противник стянул к коридору немалые силы.Из открытых источников известно о расположенных поблизости 40 тысяч военных из числа сил быстрого реагирования НАТО. Страхи перед российской бронетехникой заставили держать рядом с Сувалкским коридором польский 14-й противотанковый полк, вооруженный израильскими Spike.Также в игре более полутора тысяч солдат из смешанной американо-польско-британской бронетанковой группы, дислоцированной около городков Оржиш и Бемово-Писке. На литовской стороне у городка Руклу размещены около двух тысяч военных из Германии, Чехии, Норвегии и Нидерландов. И конечно же, механизированная пехотная бригада «Железный волк» – крупнейшее боевое подразделение литовской армии. Как бы забавно это ни звучало.Легенда из Брюсселя о возможной ситуации в Сувалкском коридоре звучит следующим образом.Россия, окрыленная победами на Украине, решится на серьезное обострение отношений с блоком НАТО. Одним рывком Российская Армия преодолевает коридор длиной всего в 100 километров и блокирует страны Прибалтики. Одновременно с этим морской десант высаживается на острове Готланд, что логически завершает блокаду наших заклятых друзей в Литве, Латвии и Эстонии.Аналитики НАТО даже оценили ход боевых действий, отметив неудобный для наступательных действий рельеф и одновременно удачный для обороняющихся. Но даже в такой выгодной позиции страхи у европейцев никуда не делись – теперь они переживают, что если русские займут коридор, выбить их будет непросто.Военные чины НАТО полагают, что ни о какой оккупации бывших республик СССР речи не идет – Кремлю просто надо утвердить лидерство в регионе и окончательно дискредитировать Североатлантический альянс.Сценарий настолько фантастический, насколько и реальный, но с небольшой оговоркой. Россию на столь жесткие шаги могут вынудить. Например, попыткой блокировать транзит в Калининградскую область через Прибалтику.Что, собственно, и делает в настоящее время Литва, всячески препятствуя движению поездов. Сначала пытались ограничить провоз санкционных товаров, а сейчас максимально осложняют оплату транзита из российских банков. Цель таких телодвижений не имеет никакой военной или политической целесообразности, а лишь подчинена желанию максимально ухудшить качество жизни калининградцев.Но в последнее время события вокруг Сувалкского коридора развиваются по новому сценарию, в котором НАТО примеряют роль агрессора.В последнее время Прибалтика буквально погрязла в учениях блока НАТО. Происходит это в период, когда геополитически Сувалкский коридор несколько потерял значение для альянса. С вступлением Швеции в альянс, контролировать Балтийское море стало проще, а значит – и коридор перестал быть тонким местом на карте Европы.Но внимание потенциального противника, наоборот, только усилилось. 21 апреля в Алитусском, Лаздияйском и Варенском районах Литвы стартовали учения Brave Griffin, в которых участвуют более полутора тысяч натовских военных, а с ними около двух сотен единиц бронетехники. Учиться воевать с Россией будут поляки, литовцы, американцы и португальцы.Brave Griffin не единичная акция. Учения открывают целую серию маневров – Saber Strike, Grand Quadriga, Immediate Response и другие. В сумме предполагается более десяти событий, часть из которых будет проходить параллельно друг другу.Общее название для военных игрищ НАТО – Steadfast Defender-24. Все они в той или иной мере относятся к безопасности Сувалкского коридора. Разумеется, к безопасности – в понимании активистов альянса.События разворачиваются в соответствии со стратегическим планом «Орша», о котором мало что известно. Приняли его в 2022 году на волне антироссийской истерии, и главными лицами в нем выступают польские и литовские войска. Если неизвестны нюансы «Орши», то ни о каком оборонительном характере и говорить не приходится – НАТО вынашивает планы блокады Калининградской области. И это как минимум.В качестве максимального бонуса рассматривается оккупация российского эксклава. Надежда, очевидно, на «ослабление» Российской Армии и нежелание военно-политического руководства обострять отношения с противником до прямой войны.Впрочем, кроме таких самоубийственных мыслей, существуют и альтернативные варианты событий.Самый безобидный сценарий связан с постепенным нагнетанием истерии в регионе. НАТО необходимо визуализировать противника в глазах общественности, и миф об ударе по Сувалкскому коридору отлично для этого подходит. С одной стороны, «мы пришли с миром и не хотим войны», с другой – «посмотрите, какие коварные планы готовят русские».Перемещая большие массы техники и личного состава к коридору, натовцы лишь наращивают военное присутствие у границы России и Белоруссии. Ничем, кроме как подготовкой к войне, объяснить это нельзя.Проблему Сувалкского коридора будут муссировать еще очень долго, позволяя таким образом отрабатывать концепцию стратегического сдерживания России, которая, по мнению Брюсселя и Вашингтона, непременно стремится распространить влияние как можно дальше на запад.Особенную истеричность обретает Литва. В ходе маневров Thunder Strike военные не просто отработают войну с Россией, но и привлекут к играм гражданское население. Местные генералы предупреждают:С 22 апреля по 10 мая в ходе самых масштабных маневров за последние десять лет Литва будет жить по законам фактического военного времени.Или другой пример.Сугубо «оборонительные» учения Brave Griffin включают в себя, в частности, высадку боевых подразделений, быстрые перемещения крупных соединений и десантирование.Если это не подготовка к нападению, то тогда что же?