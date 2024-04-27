Тренировка перед войной: НАТО обостряет ситуацию в Сувалкском коридоре

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Тренировка перед войной: НАТО обостряет ситуацию в Сувалкском коридоре


Где тонко, там и рвется


Коридоры сейчас в моде. Особую обеспокоенность вызывает Зангезурский коридор, который очень желает проложить Азербайджан по территории Армении к своему эксклаву Нахичеванской Автономной Республике. Армянское руководство, разумеется, этот вариант не устраивает – Пашинян заявляет о нарушении суверенитета республики. До войны между Баку и Ереваном это разногласие пока не доводит, но и улучшению отношений не способствует.



Еще более резонансно звучит топоним Сувалкский коридор – настоящее сосредоточение страхов блока НАТО. Как и во времена берлинского «Чекпойнт Чарли», потенциальный противник стянул к коридору немалые силы.

Из открытых источников известно о расположенных поблизости 40 тысяч военных из числа сил быстрого реагирования НАТО. Страхи перед российской бронетехникой заставили держать рядом с Сувалкским коридором польский 14-й противотанковый полк, вооруженный израильскими Spike.

Также в игре более полутора тысяч солдат из смешанной американо-польско-британской бронетанковой группы, дислоцированной около городков Оржиш и Бемово-Писке. На литовской стороне у городка Руклу размещены около двух тысяч военных из Германии, Чехии, Норвегии и Нидерландов. И конечно же, механизированная пехотная бригада «Железный волк» – крупнейшее боевое подразделение литовской армии. Как бы забавно это ни звучало.


Легенда из Брюсселя о возможной ситуации в Сувалкском коридоре звучит следующим образом.

Россия, окрыленная победами на Украине, решится на серьезное обострение отношений с блоком НАТО. Одним рывком Российская Армия преодолевает коридор длиной всего в 100 километров и блокирует страны Прибалтики. Одновременно с этим морской десант высаживается на острове Готланд, что логически завершает блокаду наших заклятых друзей в Литве, Латвии и Эстонии.

Аналитики НАТО даже оценили ход боевых действий, отметив неудобный для наступательных действий рельеф и одновременно удачный для обороняющихся. Но даже в такой выгодной позиции страхи у европейцев никуда не делись – теперь они переживают, что если русские займут коридор, выбить их будет непросто.

Военные чины НАТО полагают, что ни о какой оккупации бывших республик СССР речи не идет – Кремлю просто надо утвердить лидерство в регионе и окончательно дискредитировать Североатлантический альянс.

Сценарий настолько фантастический, насколько и реальный, но с небольшой оговоркой. Россию на столь жесткие шаги могут вынудить. Например, попыткой блокировать транзит в Калининградскую область через Прибалтику.

Что, собственно, и делает в настоящее время Литва, всячески препятствуя движению поездов. Сначала пытались ограничить провоз санкционных товаров, а сейчас максимально осложняют оплату транзита из российских банков. Цель таких телодвижений не имеет никакой военной или политической целесообразности, а лишь подчинена желанию максимально ухудшить качество жизни калининградцев.

Но в последнее время события вокруг Сувалкского коридора развиваются по новому сценарию, в котором НАТО примеряют роль агрессора.

«Оборона» Сувалкского коридора


В последнее время Прибалтика буквально погрязла в учениях блока НАТО. Происходит это в период, когда геополитически Сувалкский коридор несколько потерял значение для альянса. С вступлением Швеции в альянс, контролировать Балтийское море стало проще, а значит – и коридор перестал быть тонким местом на карте Европы.

Но внимание потенциального противника, наоборот, только усилилось. 21 апреля в Алитусском, Лаздияйском и Варенском районах Литвы стартовали учения Brave Griffin, в которых участвуют более полутора тысяч натовских военных, а с ними около двух сотен единиц бронетехники. Учиться воевать с Россией будут поляки, литовцы, американцы и португальцы.

Brave Griffin не единичная акция. Учения открывают целую серию маневров – Saber Strike, Grand Quadriga, Immediate Response и другие. В сумме предполагается более десяти событий, часть из которых будет проходить параллельно друг другу.

Общее название для военных игрищ НАТО – Steadfast Defender-24. Все они в той или иной мере относятся к безопасности Сувалкского коридора. Разумеется, к безопасности – в понимании активистов альянса.

События разворачиваются в соответствии со стратегическим планом «Орша», о котором мало что известно. Приняли его в 2022 году на волне антироссийской истерии, и главными лицами в нем выступают польские и литовские войска. Если неизвестны нюансы «Орши», то ни о каком оборонительном характере и говорить не приходится – НАТО вынашивает планы блокады Калининградской области. И это как минимум.

В качестве максимального бонуса рассматривается оккупация российского эксклава. Надежда, очевидно, на «ослабление» Российской Армии и нежелание военно-политического руководства обострять отношения с противником до прямой войны.

Впрочем, кроме таких самоубийственных мыслей, существуют и альтернативные варианты событий.


Самый безобидный сценарий связан с постепенным нагнетанием истерии в регионе. НАТО необходимо визуализировать противника в глазах общественности, и миф об ударе по Сувалкскому коридору отлично для этого подходит. С одной стороны, «мы пришли с миром и не хотим войны», с другой – «посмотрите, какие коварные планы готовят русские».

Перемещая большие массы техники и личного состава к коридору, натовцы лишь наращивают военное присутствие у границы России и Белоруссии. Ничем, кроме как подготовкой к войне, объяснить это нельзя.

Проблему Сувалкского коридора будут муссировать еще очень долго, позволяя таким образом отрабатывать концепцию стратегического сдерживания России, которая, по мнению Брюсселя и Вашингтона, непременно стремится распространить влияние как можно дальше на запад.


Особенную истеричность обретает Литва. В ходе маневров Thunder Strike военные не просто отработают войну с Россией, но и привлекут к играм гражданское население. Местные генералы предупреждают:

«Повестки о призыве получат 10 тыс. человек из активного резерва, 2,5 тыс. будут мобилизованы для подготовки, ещё 2 тыс. должны будут явиться для проверки личных данных. В учениях также примут участие свыше 4 тыс. действующих военнослужащих, а также члены Союза стрелков и представители местных органов власти».

С 22 апреля по 10 мая в ходе самых масштабных маневров за последние десять лет Литва будет жить по законам фактического военного времени.

Или другой пример.

Сугубо «оборонительные» учения Brave Griffin включают в себя, в частности, высадку боевых подразделений, быстрые перемещения крупных соединений и десантирование.

Если это не подготовка к нападению, то тогда что же?
14 комментариев
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  1. Kollega Звание
    Kollega
    0
    Сегодня, 05:13
    Если это не подготовка к нападению, то тогда что же?

    Блокада и нападение немножко разные термины... Не так ли?
    1. Kollega Звание
      Kollega
      +3
      Сегодня, 05:33
      Неплохо было бы в статье обозначить акценты в военной доктрине России, связанные с блокировкой Калининграда...
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 06:50
        Россия и Белоруссия уже обозначили свои акценты в ответ на стратегический план Орша: нападение на одного из союзников является нападением на обоих. Батька подтвердил. В случае нападения на Калининград Белоруссия объявить НАТО войну. В случае нападения на Белоруссию Россия объявит НАТО войну. По просьбе Белоруссии Россия разместила ядерное оружие на территории страны, которое будет применено в случае войны. Батька не будет ждать, когда разбомбят его СЯС. Сразу нанесёт ядерный удар по Варшаве и других крупных городов Польши. Потери поляков будут исчисляться миллионами человеческих жизней. Барбароссы не получится.
        Для повторения украинского сценария НАТО сначала придётся исключить Трибалтику из своих рядов. Иначе ядерная война. Красных линий не будет.
        В случае блокады Калининграда, его придётся снабжать по морю. Морская блокада - казус белли. Вторую блокаду Ленинграда никто не допустит.
    2. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 06:33
      Блокада это вариант военных действий.
    3. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +2
      Сегодня, 07:02
      Евгений Федоров, а может сначала на окраине военные действия Победой завершим , прежде чем в очередную войну вступать?!
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 06:00
    Полезут так жахнем, а так пусть играются, чего нагнетать то?! Тем более армия готова, испытана, это им надо бояться.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:05
    из смешанной американо-польско-британской бронетанковой группы
    Каждой твари по паре и каждая мнит себя победителем.
    Учиться воевать с Россией будут поляки, литовцы, американцы и португальцы
    С поляками и литовцами понятно, американцы первые подстрекатели, а португальцы, что там потеряли? А вот попытка блокады Калининградской области, а тем более закрытия Балтики для России - прямой путь к началу конфликта.
  4. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +2
    Сегодня, 06:15
    В мире многое поменялось.И лишь НАТО осталась такой же,как и в момент создания.Не в количестве,а в нацеленности.И среди президентов США никогда не было наших друзей.Раньше было такое сознание.Но со временем оно стало растворяться.ПРезиденты шли к нам навстречу,когда наступало равновесие сил.Вот когда мы станем совсем другими,чем западные страны,возможно наступит мировая гармония.То есть мирное состояние протиположностей.
  5. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 06:22
    Спасибо, Евгений!
    Калининград тут не причём. Правда лежит на поверхности, так и план назвали "ОРША".
    Это подготовка со стороны НАТО к повторению Блицкрига в Белоруссии. Вовлечь Белоруссию в бои под Кобриным, или ещё где в Брестской области, а самим ударить с Севера и навстречу с Юга, окружить и рассечь нашу Белорусскую группировку и выйти на Днепр, фактически на эту искусственную границу между Российской Федерацией и Беларусью.
    План удачный, только надо напичкать войсками и натренировать Северную группировку. Южную ничему учить не надо, живодёры вооружения и боевого опыта имеют по-больше, чем любая страна НАТО.
    Успех такой операции резко изменил бы баланс сил в Европе и опустил бы наш престиж ниже некуда. При таком раскладе мы бы остались вообще без союзников и вынуждены были бы выполнить любые требования коллективного Запада, в том числе и по Калининградской области.
    Поэтому Батька последнее время истерит. Чувствует, что "Незалежная Беларусь" такую войну не вывезет. Отсюда и попытка всех напугать наличием ядерного оружия на территории Белоруссии. На самом деле это только усугубляет ситуацию, дополнительно мотивирую Западных партнёров С.В.Лаврова на решительные и крайне жестокие меры.
    Отмечу: если бы Белоруссия была бы республикой в составе Российской Федерации, НАТО никогда бы себе не позволило даже мечтать о подобном.
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 07:39
      Истерику оставьте себе. У нас здесь нет ни кого никакой истерики. Нападут - будем воевать. На этом точка.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 07:59
        У нас здесь нет ни ни кого никакой истерики. Нападут - будем воевать.На этом точка.

        Чем воевать-то будете? Чем Россия пришлёт? А успеет прислать-то?
        Для этого уже сейчас нужно провести мобилизацию и заняться слаживанием. А как слаживание пройдёт и всё будет готово - упреждать вражеское наступление и возвращать ваше и наше.
        Истерика у вашего вождя просматривается отчётливо, он поумнее будет. Понимает, к чему всё идёт, и больше всего боится ИЗМЕНЫ. Опыт показывает, что это элемент всех тоталитарных режимов. Многие из вас (даже 5% это много!) готовы вписаться за европейские мрии. Карта поляка вам в помощь!
        А вот как начнут бомбить по-взрослому, паче БелАЭС, так и будет у вас и паника и истерика. Избалованным почти восемью десятками лет мирной жизни разом в войну окунуться - непросто.
        Незалежная Беларусь - ваш выбор, только как бы он вхождением в Речь Посполиту не закончился.
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 07:43
    Вокруг Калининградской области, Сувалкского коридора, Белоруссии постепенно возникают обстоятельства непреодолимой силы для нас. Такое количество вражеских войск и заявления блока НАТО вынудят нас нанести удар первыми, как и в СВО. Батька это чувствует как никто. С началом учений Белоруссии и нам нужно привести войска в высшую боеготовность и вывести на боевые позиции. soldier
  7. avia12005 Звание
    avia12005
    0
    Сегодня, 07:49
    А мы их "красной линией" как жахнем. И обеспокоенностью победим.
  8. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 07:54
    Для ни Калининград -угроза удара искандерами по тылам а ЕС. Но шантажировать блокадой они могут и будут. Там вариантов много....одни грузы будут пропускать, другие нет....могут балансировать " на грани". Обычную войну с НАТО РФ не потянет , поэтому, тут думать нужно.