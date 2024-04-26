«Революция гвоздик». Как португальская армия совершила мирную революцию



Цветы в дулах винтовок – один из самых узнаваемых символов в истории революций

Салазаризм

«Если демократия означает равнение на низы и отказ от признания неравенства людей; если она пребывает в убеждении, что власть исходит от масс, что править – это дело масс, а не элиты, то я рассматриваю демократию как фикцию»,



Антониу Салазар в 1939 году, в возрасте 50 лет

Новое государство

«Мы противостоим всем формам интернационализма, коммунизма, социализма, синдикализма и всему тому, что может посеять раздоры в семье, низвести её значение до минимума или разрушить её. Мы против классовой борьбы, безверия и нелояльности к собственной стране; против рабства, материалистического восприятия жизни и превосходства силы над правдой».

«Португалия – консервативная нация, патерналистская и – хвала Господу – отсталая страна, что я считаю скорее лестной, чем уничижительной характеристикой. Вы рискуете представить в Португалии то, что я ненавижу больше всего, то есть модернизм и знаменитую «эффективность»,



Салазар осматривает войска перед их отправлением в африканские колонии Португалии, 1950 год

Успехи



Президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр с Антониу Салазаром во дворце Келуш, 1960 год

Причины гибели Нового государства



Карта Португальской колониальной империи в период «Нового государства»



Португальская военная колонна. Мозамбик

«От чего они бегут? – писал французский журналист К. Межан. – От нищеты, от забот. И ещё от казармы… Никогда из португальской армии не дезертировало так много людей, как сейчас, и по вполне понятным причинам. Из-за войн в Анголе, Гвинее и Мозамбике правительство ввело такой распорядок в армии, что ни один юноша, надевший военную форму, не может избежать рано или поздно отправки за море».



Марселу Жозе даш Невеш Алвеш Каэтану (1906–1980) – португальский юрист, политик и государственный деятель, премьер-министр Португалии в 1968–1974 гг. Один из руководителей Нового государства, преемник Антониу ди Оливейры Салазара в должности главы правительства.

Пароль – «Мужество», отзыв – «За победу»



Подавляющее большинство жителей Лиссабона радостно встретили участников военного переворота

«Свергнуть фашизм!»



Мятежники вступают в Лиссабон

Последствия



Народ и армия едины во время «Революции гвоздик»