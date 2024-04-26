«Революция гвоздик». Как португальская армия совершила мирную революцию
Цветы в дулах винтовок – один из самых узнаваемых символов в истории революций
Салазаризм
Чтобы понять причины происшедшего 25 апреля 1974 года, необходимо обратиться к предшествующему историческому периоду, который связан с именем Антониу де Оливейра Салазара (1889–1968). Он получил католическое образование, в 1914 году окончил с отличием юридический факультет самого престижного вуза Португалии – Коимбрского университета. В 1917 году он возглавил кафедру политической экономии и финансов этого университета.
28 марта 1927 года Салазар выступил со своей знаменитой речью о «двух экономиках». В частности, он отмечал, что существуют две экономики: сторонники одной считают успех, богатство главной целью человеческой деятельности, а сторонники другой учат презирать богатство и отождествляют нищету с добродетелью. По мнению Салазара, обе эти позиции ошибочны. Главное это отсутствие баланса в потреблении. Решение проблемы – это создание богатства путём упорной работы, регулирование потребления нормами человеческой морали, физическое и интеллектуальное развитие, а также сбережения.
В 1928 году власть захватил генерал Ошкар Кармона, который пригласил Салазара на пост министра финансов и согласился дать ему широкие полномочия. Салазар вытащил страну из затяжного экономического кризиса, реорганизовал банковскую и налоговую системы, выплатил большой внешний долг. Министр показал себя эффективным управленцем: за один год ликвидировал дефицит бюджета и стабилизировал португальскую валюту (эскудо). Установив финансовую дисциплину, настойчиво сокращая расходы и неэффективные затраты, новый министр финансов добился беспрецедентного в истории Португалии результата – профицита бюджета. Это позволило наращивать расходы на оборону, развитие экономики и социальной сферы.
В 1932 году Салазар стал премьер-министром, но Кармона продолжал занимать должность президента Португалии вплоть до своей смерти 18 апреля 1951 года. В 1933 году была принята новая конституция Португалии, которая давала Салазару, как премьер-министру, практически неограниченные права, устанавливая правый авторитарный режим в стране. Большинство историков характеризуют правление Салазара как диктатуру, другие – как фашистский режим.
– писал Салазар в 1958 году.
Идеология опиралась на три скрепы: «Бог, родина и семья». Курс Салазара на стабильное развитие поддержала армия, церковь, аристократия, монархисты, правые, затем средний класс и зажиточное крестьянство – те, кто выиграл от его правления.
Салазар делал ставку на развитие элиты, своеобразное народно-аристократическое общество. Премьер выступал против политических партий, так как они разделяют общество. Большая часть населения, с учётом прежнего хаоса и разрухи, поддерживала такой курс.
Антониу Салазар в 1939 году, в возрасте 50 лет
Новое государство
Салазар ввёл концепцию «Нового государства» (Estado Novo), основанную на доктрине корпоративизма. Целью своей диктатуры он объявил стабилизацию. Конституция, принятая в 1933 году, была основана на идеологии корпоративизма и была объявлена «первой корпоративной конституцией в мире».
Португальское корпоративное государство имело общие черты с итальянским фашизмом, но сам Салазар дистанцировался от диктатуры фашистского толка, которую расценивал как языческую цезарианскую политическую систему, не признающую ни юридических, ни моральных ограничений. Также он оценивал и немецкий нацизм.
Накануне Второй мировой войны Салазар отмечал:
Правящей и единственной партией был Национальный союз (считавшийся не партией, а общенациональным движением). Заметную роль в управлении играла государственная военизированная организация Португальский легион. Первый глава Португальского легиона – профессор-экономист Жуан Пинту да Кошта Лейте. Он был ближайшим сподвижником и доверенным лицом премьера и стал преемником Салазара на посту министра финансов. Убеждённый и активный корпоративист Кошта Лейте являлся ведущим идеологом режима.
Созданная в 1933 году тайная полиция (ПИДЕ) преследовала как коммунистов, так и фашистов. Директора ПИДЕ – Агоштинью Лоренсу, Антониу Невиш Граса, Омеру ди Матуш, Фернанду Эдуарду да Силва Паиш – являлись ближайшими сподвижниками Салазара. При этом салазаризм был сравнительно мягким, в Португалии была запрещена смертная казнь. А репрессивные меры были в основном точечными, против активистов оппозиции.
В период Второй мировой войны Салазар следовал политике среднего пути. Он поддерживал франкистскую Испанию, но не вступал в союз с нацистской Германией. При этом Лиссабон был закрыт для влияния западных держав. Португалия с экономической точки зрения очень выиграла во время войны, обогатилась на поставках странам «оси», развивала свою промышленность.
Сам Салазар жил скромно, богатства не копил. Почти не ездил за границу. Избегал публичности, популизма, пресекал попытки создания культа личности. Хотел сохранить «истинную Португалию» – крестьянскую, религиозную.
– говорил Антониу Салазар в 1962 году.
В 1940 году журнал Life назвал Салазара «величайшим португальцем со времён Генриха Мореплавателя».
Салазар осматривает войска перед их отправлением в африканские колонии Португалии, 1950 год
Успехи
Страна до Салазара была аграрной, буквально нищей и одной из самых слаборазвитых в Европе. Земля принадлежала крупным собственникам. Основу экономики составляло сельское хозяйство. В промышленности преобладали мелкие кустарные предприятия лёгкой промышленности (текстильная, рыбная, швейная и др. отрасли). Все имеющиеся крупные предприятия принадлежали иностранному (британскому) капиталу.
Салазар заменил генералов в правительстве на университетских профессоров. На протяжении 40 лет университет служил главным поставщиком высшего политического руководства. Это позволило провести модернизацию страны, сделать её индустриально-аграрной.
Экономическая программа Салазара базировалась на автаркии (опора на свои силы), протекционизме, вмешательстве государства в развитие экономики. Иностранные инвестиции принимали осторожно, чтобы не попасть в кабалу. Внешний долг был погашен, быстро росли золотовалютные резервы. Финансовая стабильность позволила тратить дополнительные средства на армию, развитие промышленности, коммуникаций, строительство ГЭС и портов, на образование и социальную помощь. Это позволило Португалии без особых проблем выйти из мирового кризиса начала 1930-х годов. Решена была задача продовольственной безопасности: Португалия стала обеспечивать себя пшеницей.
Во время Второй мировой войны упор был сделан на развитие промышленности. Страна хорошо обогатилась. Так, за годы войны золотой запас Португалии возрос с 63,3 млн долларов в 1938 году до 438 млн долларов в 1946. Прикрываясь нейтралитетом, португальские промышленники и торговцы хорошо заработали. В стране созданы нефтехимическая, сталелитейная, электро- и радиотехническая, автомобильная отрасли промышленности. В 1950–1960-е годы ежегодный прирост национального продукта составлял в среднем 4,1 % – больше, чем когда-либо в португальской экономике.
В 1930-е годы 70 % населения было безграмотным, а в 1970 году неграмотных осталось уже 15 %. При этом среди несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет число грамотных выросло почти до 100 %. То есть особого упора на ликвидацию безграмотности не было, но процесс шёл хорошими темпами.
Таким образом, к моменту смерти Салазара Португалия была страной значительно более развитой, чем до его прихода к власти. Страна последовательно развивалась. Проблемы были, но их старались разрешить.
Президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр с Антониу Салазаром во дворце Келуш, 1960 год
Причины гибели Нового государства
Больное место Португалии – огромные военные расходы. В 1928–1929 финансовом году, например, они составили 23,4 % бюджета. В 1970 году на эти цели пошло уже 58 % бюджета. Естественно, что это привело к падению социальных расходов.
К 1945 году Португалия сохраняла большую колониальную империю: Азоры, Мадейра, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Ангола, Гвинею-Бисау, Кабинду и Мозамбик в Африке, Диу, Даман и Гоа в Индии, Макао в Китае и Восточный Тимор в Юго-Восточной Азии. В 1961 году Индия вернула Гоа, а также Даман и Диу. В 1961 году началось восстание в Анголе, в 1962 году – в Гвинее-Бисау, в 1964 году – в Мозамбике. В колониях (в основном в Африке) приходилось держать большую часть армии и тратить огромные средства на борьбу с повстанцами.
Карта Португальской колониальной империи в период «Нового государства»
Сами военные, которые часто выступали как каратели, устали от войны, желали улучшения жизни, вернуться домой. В результате главная опора Нового государства – армия, его и уничтожила.
Главная предпосылка гибели государства Салазара – в его довольно быстром развитии. Новые поколения не знали, как раньше было плохо. Но они видели, как «красиво» и «свободно» живут в более развитых капиталистических странах – Франции, Англии или США. Видели успехи СССР. Они не хотели жить экономно, делать упор на бережливость, самоконтроль и упорную работу. Молодежь хотела свободы, жить здесь и сейчас.
Люди не желали воевать, чтобы сохранить колониальную империю, дававшую Португалии нужные ей для сохранения самостоятельности ресурсы. Португальцы утратили пассионарность, они желали «просто жить сейчас», не цепляясь за прошлое.
Португальская военная колонна. Мозамбик
В 1960-х годах массовый характер приобрела эмиграция португальцев во Францию, Голландию, Англию, Бразилию, Венесуэлу, Канаду. В 1962–1972 гг. эмигрировало около 1 млн человек (при населении в 8 млн). Основная часть португальцев уехала во Францию (600 тыс. человек).
В 1968 году состояние здоровья Салазара было серьёзно подорвано инсультом, он уже не мог управлять государством. Антониу об этом не сказали, чтобы поберечь здоровье вождя. Для него проводили масштабный спектакль: вели поддельные заседания правительства, давали на подпись документы, которые потом уничтожались, ежедневно готовили в единственном экземпляре специальные выпуски любимой газеты. Так продолжалось до июля 1970 года, когда Антониу Салазар скончался.
Страну же возглавил ещё один профессор Лиссабонского университета Марселу Каэтану, который ранее занимал видные правительственные посты. Он пытался сохранить преемственность и одновременно проводил ограниченную либерализацию (т. н. Марселистская весна), но без успеха.
Каэтану стал восприниматься как «второе издание» Салазара, но без авторитета предшественника. Против него выступали как левые, так и правые.
Марселу Жозе даш Невеш Алвеш Каэтану (1906–1980) – португальский юрист, политик и государственный деятель, премьер-министр Португалии в 1968–1974 гг. Один из руководителей Нового государства, преемник Антониу ди Оливейры Салазара в должности главы правительства.
Пароль – «Мужество», отзыв – «За победу»
Переворот был подготовлен и осуществлен «Движением капитанов», объединившим часть офицерского корпуса Португалии, которая была недовольна режимом Марселу Каэтану (правил в 1968–1974 гг.), затяжной колониальной войной в Африке и своим социальным положением. Готовившие военный переворот офицеры сухопутных сил (большая часть сухопутных войск была расположена в Анголе, Мозамбике и Португальской Гвинее) рассчитывали в первую очередь на воинские части, находившиеся у них в подчинении. Зондаж в частях ВВС и ВМС показал, что там также много военных, недовольных режимом.
Тайна полиция вышла на след заговорщиков. Поэтому 22 апреля 1974 года было принято решение начать выступление. 24 апреля в 22 часа в расположении инженерного полка № 1 в Понтинья (Лиссабон) организована штаб-квартира Движения вооружённых сил. Руководство операцией осуществляли: майор Отелу Сарайва ди Карвалью, капитан-лейтенант Витор Мануэл Крешпу, майор Жозе Саншеш Озориу, подполковник Гарсия душ Сантуш, подполковник Фишер Лопиш Пиреш, майор Угу душ Сантуш и др.
Операция последовала после двух сигналов по радиостанции «Эмиссореш ассосиадуш ди Лижбоа». 24 апреля в 22 часа 55 минут прозвучала песня Паулу ди Карвалью «После прощания». Это никого не удивило: песня была популярная (за три недели до этого она звучала на «Евровидении») и довольно банальная по смыслу (про любовь).
Затем в первые часы ночи на 25 апреля по радиостанции «Ренашенса» диктор зачитает первую строфу песни «Грандула, вила морена» («Грандола, смуглая деревушка»), затем эта песня была передана в исполнении её автора – Жозе Афонсу. Это было уже странно, так как песня, посвященная расстрелу забастовки в деревне на юге Португалии и говорившая о том, что власть должна быть в руках народа, давно находилась в черных списках. Да и сам Жозе Афонсу бежал во Францию.
Около 4 часов утра 25 апреля военные колонны пошли на Лиссабон. Также мятежники блокировали границу с Испанией, где правил режим Франко. В 4 часа 20 минут солдаты 5-го пехотного полка в Лиссабоне заняли коммерческую радиостанцию «Радиоклубе португеш», обладавшую мощным радиопередатчиком. В эфире зачитывается «Коммюнике № 1» «Движения капитанов». Военные призвали граждан оставаться в домах и сохранять спокойствие, а командиров полиции и военизированных частей – не оказывать сопротивление, так как они могут привести к большим жертвам. Затем радиостанция начала передавать песни, запрещённые правительством.
В 7 часов 30 минут вышло новое сообщение восставших о том, что Движение направлено «на освобождение страны от угнетавшего её долгое время режима».
Подавляющее большинство жителей Лиссабона радостно встретили участников военного переворота
«Свергнуть фашизм!»
После передачи первого коммюнике жители столицы, вопреки призыву, высыпались на улицы города, радостно встречая мятежников. По легенде, «Революция гвоздик» получила своё название от жеста жительницы Лиссабона Селесты Сейруш, продавщицы универмага, которая опустила гвоздику в ствол винтовки встреченного ей солдата. Был сезон гвоздик, и по её примеру граждане в массовом порядке начали раздавать солдатам красные гвоздики.
На набережной реки Тежу колонна капитана Салгейру Майя из Сантарена столкнулась с колонной танков, усиленных артиллерией, которая двигалась к Террейру-ду-Пасу, где расположены правительственные учреждения. Командовал правительственными силами заместитель командующего Лиссабонским военным округом бригадный генерал Рейеш. Горожане блокировали танки. Рейеш приказал стрелять. Капитан Салгейру Майя крикнул в мегафон: «Мы подняли восстание, чтобы покончить с войной в колониях, свергнуть фашизм!» Танкисты отказались выполнить приказ и перешли на сторону мятежников.
Сопротивления практически не было. Солдаты, сержанты и младшие офицеры сами арестовывали командиров, которые пытались оказать сопротивление. К 9:30 на сторону мятежников перешли все части Лиссабонского военного округа, они контролировали почти все важные объекты. Народ всецело поддерживал восставших, кормил и поил солдат.
В 10 часов были блокированы главные казармы Национальной республиканской гвардии на площади Карму, где скрывался премьер Марселу Каэтану и его сторонники. В 14 часов 30 минут ему передали ультиматум об отставке. Сначала ультиматум был отклонён. Но когда стало ясно, что ситуация безнадёжная, Каэтану не оказал никакого сопротивления, попросив лишь «передать власть какому-нибудь генералу, а не черни». Таким генералом первоначально выступил Антониу ди Спинола.
В 17 часов казармы капитулировали, в 18 часов Каэтану, министр внутренних дел Морейру Батишта и министр иностранных дел Руй Патришиу передали власть генералу Спиноле. Власть в стране официально перешла к Совету национального спасения во главе с генералом Спинолой.
Бывшего премьера выслали в Бразилию. В Бразилию отправили и экс-президента Португалии Америку де Томаш. Каэтану рассматривал «Революцию гвоздик» как национальную катастрофу, которая привела к потере суверенитета, кабальной зависимости от других стран и лишила Португалию ресурсной базы (колоний). Во многом он оказался прав.
Сопротивление оказали только сотрудники ПИДЕ – Международной полиции защиты государства (португальская тайная полиция и спецслужба) в штаб-квартире в старой части города. Вечером 25 апреля к зданию приблизилась толпа, по ней открыли огонь. Погибло 4 человека, было ранено около 40. В ночь на 26 апреля штаб-квартиру ПИДЕ заняли войска. Директор ПИДЕ Фернанду Силва Паиш был арестован (умер в заключении). Толпа убила одного «гестаповца» и пыталась растерзать ещё несколько, но их отбили солдаты.
В целом переворот прошёл сравнительно бескровно, режим сгнил полностью и рухнул без боя.
Мятежники вступают в Лиссабон
Последствия
Прежняя Португалия, колониальная империя ушла в прошлое. Португальцы утратили пассионарный дух, перестали быть народом с имперскими традициями. Следующие годы были тяжелым временем. Жесткие разногласия в стане победителей, где имелись правые, социал-демократические группы и сторонники полноценного социализма. Попытки новых переворотов.
Постоянные социально-экономические кризисы: потеря колоний, дешёвого сырья, растущая зависимость от более развитых западных экономик. С начала 1960-х и до середины 1970-х годов (переворота 1974 года) в экономике Португалии наблюдался устойчивый рост. Среднегодовые показатели: ВВП – 6,9 %, промышленное производство – 9 %, потребительские расходы населения – 6,5 %, валовое накопление основного капитала – 7,8 %, с инфляцией, не превышающей 4 % в год. За этот период ВВП вырос на 120 %. После переворота начался длительный период экономических неурядиц с падением среднегодовых показателей экономического роста. За период с 1973 по 1988 год соотношение государственного долга к ВВП Португалии выросло в четыре раза и достигло показателя 74 %.
В страну из бывших колоний (в основном из Анголы и Мозамбика) хлынули беженцы, которые утратили средства к существованию. Их численность превысила 1 млн человек при населении метрополии в 8,6 миллиона человек на 1970 год. При этом в период политики «выравнивания доходов», «антифашистских чисток» начался отток управленческого и квалифицированного технического персонала в другие страны (в основном в Бразилию).
Что интересно, колонии от «свободы» от португальской метрополии также не выиграли. Там изгоняли белых колонизаторов, обычно квалифицированных специалистов, экономический рост, который был при «Новом государстве» Салазара, прекратился. Начался период жесточайших гражданских войн. Новые государства всё равно подпали под влияние великих держав, став частью неоколониальной системы.
Таким образом, от переворота выиграл транснациональный финансовый капитал, который стал доминировать в бывшей Португальской колониальной империи.
То есть народ в плане благосостояния от переворота только проиграл. В итоге Португалия так и осталась сравнительно небогатой периферией Западной Европы, но уже без остатков колониальной империи.
25 марта 2007 года Салазар занял первое место (41 % голосов) среди десяти финалистов в голосовании телешоу «Великий португалец», с большим отрывом опередив Васко да Гама (0,7 %), принца Энрике (Генриха Мореплавателя) (2,7 %) и других знаменитых португальцев.
Народ и армия едины во время «Революции гвоздик»
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