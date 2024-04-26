«Колокол Чернобыля»: фильм о ликвидации последствий чернобыльской катастрофы
Вот и наступила очередная годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции имени В. И. Ленина – крупнейшей радиационной катастрофы в истории человечества. Так уж повелось, что в этот скорбный и памятный день принято много писать и говорить о причинах произошедшего, масштабах нанесённого ущерба и ликвидации последствий теплового взрыва ядерного реактора.
Мы же предлагаем вам к просмотру советский фильм «Колокол Чернобыля», снятый в период с мая по сентябрь 1986 года фактически на полях сражений с невидимым врагом – радиацией.
В нём нет заумных терминов и огромного нагромождения сложной для освоения информации, с лёгкостью превращающейся в ингредиент для каши в голове у неподготовленного зрителя. Зато есть видеозаписи, на которых запечатлена работа ликвидаторов, рассказы местных жителей Чернобыльского, Полесского и Наровлянского районов, строительство саркофага для уничтоженного 4-го энергоблока АЭС и многое другое.
Будучи уникальным сборником кадров послеаварийной жизни в Чернобыльской зоне и процесса борьбы с вышедшим из-под контроля мирным атомом, фильм «Колокол Чернобыля» был показан практически во всех странах, где есть телевидение. А также получил немало международных наград, среди которых:
«Серебряная пластина» XIX Международного фестиваля документальных фильмов в Нионе (Швейцария);
«Серебряный дельфин» Международного фестиваля документальных фильмов в Трое (Португалия);
«Хрустальный приз» XXX Международного фестиваля документальных и короткометражных фильмов в Лейпциге (Германия).
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