Британия возвращается в Большую игру? Стук в индийские врата



Перезапустят ли британцы стрелки часов былого геополитического величия?

На стыке желаний и возможностей

Постаревший лев возвращается?

к Востоку от Суэца» зона Индийского океана не стала «вакуумом силы», а превратилась в арену соперничества нескольких нерегиональных держав и крупных прибрежных государств, которые претендовали здесь на роль «центров силы» (Индия, Иран, Индонезия и др.).



Новые хозяева в будущем? В Британии сносят памятник Эдварду Кольстону

В неовикторианском стиле



Реквием по глобальной мечте: некогда британский авианосец «Гермес» – герой Фолклендов и позже проданный Индии

В случае возможного крупного конфликта на море, операции флота под флагом святого Георгия и их исход будут определяться в первую очередь приоритетами ВМС США, и силами, которые американцы смогут (и захотят) выделить в поддержку союзника.

Стук в индийские врата

Индия, например – пишет специализирующаяся на внешней политики Британии К. А. Годованюк, – поддержала Консультативное заключение Международного суда ООН по архипелагу Чагос, что свидетельствует о том, что Нью-Дели сохраняет стратегическую автономию от Лондона.



Джонсон в Индии повеселился, но существенного прорыва в отношениях с Индией не достиг. Ворота в Хартленд остались для Британии закрыты.

А если скооперироваться с французами?



Крепкое рукопожатие не тождественно готовности Франции помогать Британии в РИО и забыть AUCUS

Поставки оружия, техники и ракет Storm Shadow для Украины – отмечает аналитик Говард Уилдон, – оставили Британию без необходимого запаса вооружений, которые могли бы понадобиться Лондону в случае начала глобального конфликта Запада с Россией. Большую часть запасов Британии нужно придержать на случай конфликта, в котором непосредственно участвуют наши силы. Печальный факт заключается в том, что после предоставления ракет Storm Shadow, вероятно, с истекшим сроком годности, Британия мало что еще может дать.

Казахстанские каникулы джентльменов

Сравнивая, например, экспорт из Великобритании в Казахстан с экспортом Италии, мы видим, что Италия экспортирует в три раза больше, чем Великобритания. Экспорт Германии в Казахстан почти в четыре раза выше.

Внешняя политика Великобритании, основанная на развитии торговых отношений с ЦА, была не самой удачной концепцией, и ее неэффективность особо выделяется в сравнении с торговыми показателями между странами региона и ЕС.

В Казахстане всегда были сильны инвестиционные позиции британских компаний, – пишет специализирующийся на Центральной Азии политолог С. М. Юн, – активно поддерживаемых официальным Лондоном. Основной объект их инвестиций – казахстанский нефтегазовый сектор.