Задержан замминистра обороны России Тимур Иванов, который несколько часов назад присутствовал на коллегии ведомства

Задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов, который ещё несколько часов назад, 23 апреля, принимал участие в заседании ведомственной коллегии. Напомним, что на коллегии выступал глава министерства Сергей Шойгу, рассказывая о положении дел на фронте и в сфере ВПК.В сообщении пресс-секретариата Следственного комитета говорится о том, что Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особого крупном размере. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет по части 6 статьи 290 российского УК. Также частью наказания может быть (помимо колонии) штраф в сумме, которая 70-кратно превышает сумму взятки.В пресс-службе Кремля сообщили о том, что министр обороны Сергей Шойгу и президент Владимир Путин были заранее поставлены в известность о ситуации.Пока о конкретной сумме взятки не говорится. Однако лица, знакомые с делом, говорят о том, что речь идёт даже не о десятках миллионов рублей суммарно.В своё время Тимур Иванов возглавил Оборонстрой. Его лицо часто появлялось на экранах во время пандемии коронавируса, когда по линии Оборонстроя создавались быстровозводимые госпитальные комплексы по всей стране.Для справки: Иванову 49 лет. Он родился в Москве. В 1997 году окончил МГУ по специальности Вычислительная математика и кибернетика. Получил звание кандидата экономических наук, работал в топливно-энергетическом комплексе, потом перешёл на работу в правительство Московской области. Женат на Светлане Захаровой, которая ранее была супругой одного из крупных бизнесменов и, если верить отдельным изданиям, имеет и гражданство одной из зарубежных стран, правда, официально информация о её иностранном гражданстве не подтверждена.