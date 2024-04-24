Задержан замминистра обороны России Тимур Иванов, который несколько часов назад присутствовал на коллегии ведомства

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Задержан замминистра обороны России Тимур Иванов, который несколько часов назад присутствовал на коллегии ведомства

Задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов, который ещё несколько часов назад, 23 апреля, принимал участие в заседании ведомственной коллегии. Напомним, что на коллегии выступал глава министерства Сергей Шойгу, рассказывая о положении дел на фронте и в сфере ВПК.

В сообщении пресс-секретариата Следственного комитета говорится о том, что Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особого крупном размере. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет по части 6 статьи 290 российского УК. Также частью наказания может быть (помимо колонии) штраф в сумме, которая 70-кратно превышает сумму взятки.



В пресс-службе Кремля сообщили о том, что министр обороны Сергей Шойгу и президент Владимир Путин были заранее поставлены в известность о ситуации.

Пока о конкретной сумме взятки не говорится. Однако лица, знакомые с делом, говорят о том, что речь идёт даже не о десятках миллионов рублей суммарно.

В своё время Тимур Иванов возглавил Оборонстрой. Его лицо часто появлялось на экранах во время пандемии коронавируса, когда по линии Оборонстроя создавались быстровозводимые госпитальные комплексы по всей стране.

Для справки: Иванову 49 лет. Он родился в Москве. В 1997 году окончил МГУ по специальности Вычислительная математика и кибернетика. Получил звание кандидата экономических наук, работал в топливно-энергетическом комплексе, потом перешёл на работу в правительство Московской области. Женат на Светлане Захаровой, которая ранее была супругой одного из крупных бизнесменов и, если верить отдельным изданиям, имеет и гражданство одной из зарубежных стран, правда, официально информация о её иностранном гражданстве не подтверждена.
84 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    -14
    Сегодня, 06:07
    Сто пудов что к 9 мая его амнистируют,или дело вообще развалят,а потом и втихую нагродят-кремль "своих "в обиду не даёт!
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +11
      Сегодня, 06:31
      В Израиль поедет. Там таких "предприимчивых" любят и всегда принять готовы.
      1. sifgame Звание
        sifgame
        +4
        Сегодня, 06:42
        Как поедет, он же под арестом?
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          +1
          Сегодня, 08:47
          Цитата: sifgame
          Как поедет, он же под арестом?

          Малой скоростью и желательно по частям ...
          1. Бородач Звание
            Бородач
            0
            Сегодня, 08:52
            Коррупционная деятельность Иванова нанесла большой ущерб обороноспособности страны в период СВО. С учётом того, что жена замминистра - гражданин Израиля, а дети учатся за границей, в пору ставить вопрос о государственной измене. А там уже другие срока будут. На волю Иванов выйдет, как Навальный, вперёд ногами. am good
      2. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +2
        Сегодня, 07:19
        Цитата: Бережливый
        Сто пудов что к 9 мая его амнистируют,или дело вообще развалят,а потом и втихую нагродят-кремль "своих "в обиду не даёт!

        Вы, мил человек, научитесь по-русски писать без ошибок для начала, а уж потом будете газы и желчь испускать! hi
        1. Ivan№One Звание
          Ivan№One
          -6
          Сегодня, 07:32
          «Для начала» - выделяется запятыми
          1. LIONnvrsk Звание
            LIONnvrsk
            +1
            Сегодня, 07:37
            Цитата: Ivan№One
            «Для начала» - выделяется запятыми

            Тоже "с Украины"? lol
            "Для начала" - это наречие и не требует постановки знаков препинания!
            Но если Вам очень хочется, то можете запятую после каждой буквы ставить! hi
        2. Комментарий был удален.
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +22
      Сегодня, 06:32
      Надо уволить всех чиновников, родственники которых имеют гражданство за рубежом.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +15
        Сегодня, 06:34
        Это отличная и разумная мысль, отличное предложение. Но реально не пойдут на это - там тогда наверно окажется что почти всех придётся выгнать. Кто ж чиновничать то будет ?? laughing
        1. Ilya-spb Звание
          Ilya-spb
          +9
          Сегодня, 06:38
          Так и надо всех выгнать! Всех бездельников и пятую колонну!

          При Сталине вообще не церемонились. 10 лет без права переписки.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +3
            Сегодня, 06:40
            Дык я же говорю - лично я только ЗА. Но вряд ли властьимеющие на такое пойдут. У них там скорее всего другие критерии для отставки.....
            И про Сталина всё понятно.... Но нет больше Сталина, и не будет. А нынешние на него не тянут.
          2. sifgame Звание
            sifgame
            -4
            Сегодня, 06:45
            При Сталине и мы с вами сейчас ,,уехали,, , вы как английский шпион,а я за оскорбление красного начдива и тоже как английский шпион.
          3. Хибинский Пластун Звание
            Хибинский Пластун
            +8
            Сегодня, 07:07
            Думаю Сталина прикладывать к современной действительности бессмысленно- КТО Сталин и, что такое Путин? Тогда был культ, но была и Личность, а сейчас культ без личности. Тогда была решимость действовать, сейчас решимость- болтать.
            1. aybolyt678 Звание
              aybolyt678
              -2
              Сегодня, 07:32
              Цитата: Хибинский Пластун
              Тогда был культ, но была и Личность, а сейчас культ без личности.

              сейчас личность без культа... но хотя бы такая чем Горбиелци.
          4. Александр Куксин Звание
            Александр Куксин
            +2
            Сегодня, 08:23
            Не обольщайтесь.... При Сталине было тоже самое. Только несколько по иному. Поищите на досуге книгу *Атланты и Кареатиды*. Или на худой случай фильм, который сняли по этой книге. Помню мой батя так обозлиться, что накатал письмо в ЦК, что как можно показывать это народу, как живёт партийная верхушка. Мама перепугались и говорила ему, что его посадят. Правда ЦК вежливо отписалась. :-)
        2. fif21 Звание
          fif21
          -2
          Сегодня, 07:28
          Цитата: Nexcom
          Но реально не пойдут на это - там тогда наверно окажется что почти всех придётся выгнать.

          Не удивлен ! Эту страну погубит коррупция . hi
    3. sifgame Звание
      sifgame
      +9
      Сегодня, 06:41
      А если не освободят, а Бережливый, шляпу съешь?
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +3
        Сегодня, 07:23
        Цитата: sifgame
        А если не освободят, а Бережливый, шляпу съешь?

        Не, гопак отпляшет! yes
        1. Кот Александрович Звание
          Кот Александрович
          +3
          Сегодня, 07:35
          Не, он в вечернюю школу пойдёт, русский язык учить.
    4. ser-pov Звание
      ser-pov
      +4
      Сегодня, 07:26
      Уб.людок!!! Страна воюет, а он ворует. Пишут, что жена-"светская львица".
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +1
        Сегодня, 07:48
        Ну что вы это просто его работа.
        https://www.compromat.ru/page_44001.htm
        1. suhorukofal Звание
          suhorukofal
          +2
          Сегодня, 08:38
          Это что за издание такое прекрасное, где есть вот такая фраза:
          сейчас он главный строитель Мариуполя, что вообще не может уложиться в голове у нормального человека.
          Сначала их армия полностью уничтожила город (тысячи трупов, братские могилы)

          Я не собираюсь оправдывать эту личность, но такие ресурсы с таким обращением уважения не вызывают.
          1. Gomunkul Звание
            Gomunkul
            -1
            Сегодня, 08:49
            suhorukofal(Алексей)
            Согласен с Вами многие фразы употребляемые на этом сайте режут глаза, но там есть фотографии, где вместе с зам.министра фигурируют известные всей стране личности и вряд ли это фотошоп. hi
            1. suhorukofal Звание
              suhorukofal
              +1
              Сегодня, 08:51
              Так я и не собираюсь оправдывать всю эту гнилую верхушку. Там вор на воре вора погоняет, странно что только одного закрыли, может, внутренние интриги какие-то. Просто задело такое выражение, в духе всяких нетвойнстов, с их дешевыми лозунгами.
    5. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      +6
      Сегодня, 07:46
      Конечно амнистируют.
      Я всегда говорил, что гарант с друзьями-ворами-олигархами добьют Россию.
      Третьего дня внезапно выяснилось, что замминистра обороны - вор, негодяй и взяточник!
      Его жена гражданка Израиля, дети живут в странах НАТО.
      Вот это поворот! Ну кто бы мог подумать?
      И никто ни в кремле, ни в ФСБ, ни в минобороны ничего плохого о нем не знал.
      Гарант с министром думали, что Иванов хороший, а он вона какой!
      В любого замминистра ткни, еще не такое узнаешь.
    6. частное лицо Звание
      частное лицо
      -1
      Сегодня, 08:16
      Сто пудов что к 9 мая его амнистируют

      Скорее всего у него вдруг случится сердечный приступ или обнаружится неизлечимая болезнь. Чтобы случайно не сболтнул чего лишнего. А типа Кремль своих в обиду не даёт тут уже не канает раз завели дело с оглаской в СМИ. Можно было бы и по тихому слить.
  2. Комментарий был удален.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +4
      Сегодня, 06:12
      Так у жены, а не у него... hi
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -2
        Сегодня, 06:12
        аааа, не туда глянул. блин, ошибся. читал по-быстрому....
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +7
        Сегодня, 06:14
        Цитата: Попуас
        Так у жены, а не у него...

        Муж и жена - одна сатана! hi
      3. Комментарий был удален.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +24
    Сегодня, 06:12
    «Задержан замминистра обороны России Тимур Иванов» —

    — Тимур скорее не один,должна быть и "команда" ...
    (Я так думаю)
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +9
      Сегодня, 06:14
      Дык само собой. Не сам же он один напрямую встречался с теми кого доил. Явно были доверенные лица и прочае.
      А это получается сговор - то есть преступная группа лиц. Это утяжеляет ответственность.
      В общем мафия.....
    2. Комментарий был удален.
    3. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:42
      Вспомнилось: "Тимур и его команда" (с)
    4. BecmepH Звание
      BecmepH
      +9
      Сегодня, 06:45
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Задержан замминистра обороны России Тимур Иванов» —

      — Тимур скорее не один,должна быть и "команда" ...
      (Я так думаю)

      В таких случаях я задаюсь вопросом: "Неужели начальник не знает, что творит его первый подчинённый?"
    5. Уарабей Звание
      Уарабей
      +4
      Сегодня, 06:51
      Конечно команда есть. Вот такие случаи, означают что персонаж надоел этой команде, или банально зажрался и обнаглел, и команда его сливает (сажает) вот таким вот образом.
    6. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 07:28
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Тимур скорее не один,должна быть и "команда" ..

      В своё время Тимур Иванов возглавил Оборонстрой

      Как по мне, так любого чинушу, который отработал в строительстве объектов МО более 2-х лет, можно смело на нары определять! yes
  4. BAI Звание
    BAI
    +14
    Сегодня, 06:16
    49 лет - генерал армии? ( это звание такое). Да он военный "гений". Полководец всех времен и народов
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +16
      Сегодня, 06:22
      В наши скорбные времена генеральские погоны дают вовсе не за военную науку и военные достижения, а за "удобность" и "преданность". Некоторым вообще невоенным сразу генерала дали (а чего мелочится то).... Пальцем показывать не стану - все поняли. Ну и само собой потом поперли всякие генеральши возрастом 37-40 лет. Сюр. Куда ни плюнь - в генерала попадёшь.....

      зы больше всего изумляюсь что генерала дают всяким говорящим головам по связям с общественностью. там то за что ???? что, просто полковник не справится ?
      1. Юрий Васильев Звание
        Юрий Васильев
        +1
        Сегодня, 08:24
        А с чего вы взяли что он генерал? Или не можете по погонам отличить генерала армии от государственного советника 1 класса? Он вообще не военный, а чисто гражданский чиновник и звание у него это - гражданское.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 06:24
      Нет это должность. в армию пришел на должность заммнистра.
      1. BAI Звание
        BAI
        0
        Сегодня, 06:32
        Генерал-полковником пришел на зама министра и стал генералом армии. Или гражданскии на этой должности вырос до генералаармии. С лейтенанта запаса
      2. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        +9
        Сегодня, 06:34
        Цитата: Гардамир
        в армию пришел на должность заммнистра.

        А до этого был зам в Правительстве Московской области, а кто был в то время губернатор? а был Сергей Кужугетович, после назначения Шойгу министром обороны, Иванова как ценного специалиста забрал с собой и назначил сразу зам министра. Это так к слову, без намёков.
        1. Оби Ван Кеноби Звание
          Оби Ван Кеноби
          -1
          Сегодня, 07:50
          Видать Иванов начальнику мало заносил. Совсем от рук отбился.
          Вот и решили дело завести, что бы другим неповадно было.
    3. sifgame Звание
      sifgame
      +1
      Сегодня, 06:47
      Это не звание для него, а призвание, состоялся человек.
  5. g_ae Звание
    g_ae
    +13
    Сегодня, 06:16
    Раб на галерах? Хорошо бы взяться за структуры, что разными кишлачными "специалистами" заполонили страну. Все эти "диаспоры" и "национальн-культурные автономии". Вот уж где жирные коты окопались. Или Крокус-Холла недостаточно? Так и до своего Косова недалеко где-нибудь в Бутово например.
  6. Велизарий Звание
    Велизарий
    +3
    Сегодня, 06:22
    Эх,жаль парня. Проиграл в внутримафиозной борьбе за власть/собственность. А какой был патриот !
    Теперь выясниться,что воровал как не в себя, имел кучу счетов , родственники имели нехорошее гражданство, и вообще не патриот он,а вражина !
    Ну правда своих мы не сдаем, так что просто он и его люди лишаться доступа к ресурсам и деньгам.
    1. Александр 3 Звание
      Александр 3
      -1
      Сегодня, 07:10
      Наверное разлад произошёл в компании Сердюков энд компани.
  7. Комментарий был удален.
  8. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 06:24
    Цитата: Nexcom
    аааа, не туда глянул. блин, ошибся. читал по-быстрому....

    Житель Крайнего Севера не читатель...
  9. Grossvater Звание
    Grossvater
    +6
    Сегодня, 06:28
    Цитата: BAI
    49 лет - генерал армии? ( это звание такое). Да он военный "гений". Полководец всех времен и народов

    Набираем - Классные чины в РФ. Читаем и осознаем, что к воинской службе эти погоны никакого отношения не имеют, это ГРАЖДАНСКИЕ чины.
    Вообще, если говорить об истоках, на Руси, если говорить о возвращении к истокам, за, скажем так, торопливые и необдуманные высказывания, испокон века язык дёгтем мазали.
    Хороший был обычай!
  10. Grossvater Звание
    Grossvater
    +5
    Сегодня, 06:31
    генерал армии Тимур Иванов

    Автор статьи, тоже, писатель... Эх, дёгтем бы...
    Судя по отсутствию подписи под статьей, это мнение редакции. Черт знает во что ВО превращается!
  11. иван2022 Звание
    иван2022
    +1
    Сегодня, 06:31
    Взял-то "как украл".... всего несколько лямов да и то в рублях.
    А шуму..... fellow
    Похоже на то , что Коджугетыч закачался и стоИт не крепко.
    Копают пока по периметру, но вне сомнений именно под него. А хватит, сколько можно, другие тоже хочут......
    1. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      0
      Сегодня, 07:46
      Цитата: иван2022
      Похоже на то , что Коджугетыч закачался и стоИт не крепко.
      Копают пока по периметру, но вне сомнений именно под него. А хватит, сколько можно, другие тоже хочут......


      Думается, что если хорошо проверить выполнение программы ГПВ 2011-2020 на которую было выделено по разным источникам от 19-23 трлн рублей то там много чего интересного может всплыть). Посмотреть на какие цели израсходованы средства, нет ли там коррупционных схем и т.д. то там могут возникнуть вопросы, к личностям на самом-самом вверху.

      А касательно Шойгу, пока он пользуется одобрением нашего президента – никто его не подвинет, вне зависимости от ситуации и результатов его работы.
  12. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:33
    работал в топливно-энергетическом комплексе, потом перешёл на работу в правительство Московской области
    Очевидно была хорошая предварительная практика по "решению вопросов", которую продолжил в МО РФ. Возникает вопрос к подбору кадров и к тем кто его рекомендовал на эту должность.
    1. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 07:23
      Цитата: rotmistr60
      Возникает вопрос к подбору кадров и к тем кто его рекомендовал на эту должность.
      recourse Отдел кадров знает, но молчит. request
    2. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      0
      Сегодня, 08:08
      Цитата: rotmistr60
      Возникает вопрос к подбору кадров и к тем кто его рекомендовал на эту должность.


      Выдержка из вики:

      В 2012 году занимал должность заместителя председателя правительства Московской области (губернатор — Сергей Шойгу). С 2013 по 2016 год — генеральный директор АО «Оборонстрой», подведомственного Минобороны России.

      23 мая 2016 года указом президента России назначен заместителем министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.


      Время на должностях и назначения говорят сами за себя.
  13. Kapany3
    Kapany3
    +2
    Сегодня, 06:38
    Цитата: Nexcom
    В наши скорбные времена генеральские погоны дают вовсе не за военную науку и военные достижения, а за "удобность" и "преданность". Некоторым вообще невоенным сразу генерала дали (а чего мелочится то).... Пальцем показывать не стану - все поняли. Ну и само собой потом поперли всякие генеральши возрастом 37-40 лет. Сюр. Куда ни плюнь - в генерала попадёшь.....

    зы больше всего изумляюсь что генерала дают всяким говорящим головам по связям с общественностью. там то за что ???? что, просто полковник не справится ?

    Для особо одаренных, в военном ведомстве присваивают звания соответственно занимаемой должности. Даже если нету специального образования. Вояка закончив училище, должен дослужиться до определенной должности, чтоб поступить в академию, а потом ещё через несколько лет должен отучиться в академии генштаба, и только тогда он сможет быть генералом. А чистые "менеджеры", и без учебы могут тоже самое. МАРАЗМ.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +2
      Сегодня, 07:14
      Читал, что в армии РФ, генералов больше, чем в армии СССР было
      Забавно, не так ли, если это правда
      Думаю легко проверить, при интересе
    2. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 07:37
      Ордена и медали , в «военном ведомстве», тоже выдают , «в соответствии с занимаемой должностью»?
      Откуда у этого гражданского чувачка такой иконостас? На каких фронтах заработал? Ветеран кабинетов?
  14. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -3
    Сегодня, 07:10
    Ну и звезды они себе нацепили на погоны
    У генералиссимуса товарища Сталина не меньше были?
    1. Юрий Васильев Звание
      Юрий Васильев
      0
      Сегодня, 08:28
      Сталин ни разу не надевал погоны генералиссимуса, кстати. Маршальские - да.
  15. Печорский Звание
    Печорский
    -1
    Сегодня, 07:10
    Цитата: Велизарий
    Эх,жаль парня. Проиграл в внутримафиозной борьбе за власть/собственность. А какой был патриот !
    Теперь выясниться,что воровал как не в себя, имел кучу счетов , родственники имели нехорошее гражданство, и вообще не патриот он,а вражина !
    Ну правда своих мы не сдаем, так что просто он и его люди лишаться доступа к ресурсам и деньгам.

    "У Тимура Иванова уже долгое время шла война с замначальника ГРУ Владимиром Алекссевым. Иванов и уволить его пытался, и посадить. Бросал на это все силы и средства. Алексеев в ответ целенаправленно собирал материалы на Иванова и передавал их в военную контрразведку", - сообщил источник ТГ-канала ВЧК-ОГПУ.

    Подробности задержания замминистра обороны России Тимура Иванова
    По некоторым данным, задержанного Тимура Иванова контрразведчики доставили к следователям центрального аппарата СКР, которые вынесли постановление о привлечении его в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет заключения).

    Ночь задержанный проведет в ИВС, а уже в среду следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Если следствие будет военным — в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским — в Басманный. Альтернативы аресту в СИЗО в данном случае практически не бывает."
    https://dzen.ru/a/ZigE99UodkuHfMR0
  16. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -2
    Сегодня, 07:13
    Так, он даже не кадровый военный , судя по биографии?
    И зачем ему такие погоны выдали?
    Почему он не мог по гражданке ходить?
  17. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +2
    Сегодня, 07:13
    А тот, кто продал генеральские погоны/лампасы гражданскому чиновнику, следствию не интересен?
  18. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +3
    Сегодня, 07:17
    Злые вы. Генералам МВД миллионные взятки можно, а бедным генералам ВС нет? feel
    1. fif21 Звание
      fif21
      +1
      Сегодня, 07:37
      Цитата: Mavrikiy
      Злые вы. Генералам МВД миллионные взятки можно, а бедным генералам ВС нет? feel

      Меня всегда умиляло , когда одни взяточники , садят других . Если Родину зачистить на 50%, произойдет паралич власти . hi
  19. дрозд68 Звание
    дрозд68
    +1
    Сегодня, 07:18
    Человек из команды шойгу.давно с ним работает.нужный ,видимо и специалист хороший.наверное.как позволил арестовать начальник?
  20. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +2
    Сегодня, 07:18
    Как-бы Генерал армии...Арестован...прямо 37-й год!
    Лучших хватают!
    Что же будет, когда до худших доберутся?!
  21. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 07:30
    Никогда такого не было и вот опять, ахаха. И ведь никто же не знал до этого и декларации о доходах и другие бумажки он не подавал. Рука-лицо...
  22. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 08:08
    Цитата: sifgame
    При Сталине и мы с вами сейчас ,,уехали,, , вы как английский шпион,а я за оскорбление красного начдива и тоже как английский шпион.

    Ну не знаю не знаю... уехали как раз начдивы, комкоры, маршалы в 1937 году... кто на Колыму, кто в подвалы Лубянки.
    Такие как этот Иванов очень лёгкая и лакомая добыча для ЦРУ и МИ6...легко шантажировать на компромате в обмен на секретные сведения о МО.
  23. Штааль Звание
    Штааль
    +3
    Сегодня, 08:10
    Зам воровал а его начальник не знал?
    не верю!
    1. Юрий Васильев Звание
      Юрий Васильев
      0
      Сегодня, 08:30
      Если бы знал и покрывал, то его бы не арестовали. Логично?
      1. suhorukofal Звание
        suhorukofal
        0
        Сегодня, 08:58
        А там все такие принципиальные. Увидели что ворует и возмутились. Ай-я-яй, а кто это сделал? Да бросьте Вы все всё давно знали, невозможно скрыть такой образ жизни с такими замашками. Это же громадные суммы и все это тратилось на дорогие вещи, дорогие развлечения. Он же не какой-то затворник жизнь которого никто не знал.
  24. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 08:12
    Зам министра обороны, не имеющий военного образования. В интернете полно фото, как он жил со своей еврейской женой, светской львицей и бизнесвумен, какие шикарные вилы снимал, как и где отдыхал, что покупал. Пишут, что его сын учился во Франции. Они не скрывали свой роскошный образ жизни, все есть в открытом доступе, они даже кичились этим. Верить в то, что его начальник ничего не знал, это значит быть у/о. И такие вот люди, имеют доступ к военным государственным тайнам, теперь понятно, почему так идет СВО, и таких, как он, у Шойгу в МО, вагон и маленькая тележка. С таким военным штабом не победить, даже российской армии.
  25. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 08:14
    С такими генералами победа оооочень далеко. Такой с солдата последние портянки снимет. Похоже, попал в немилость царя, как будто ранее за него никто не знал. Цирк.
  26. Иван_6 Звание
    Иван_6
    +4
    Сегодня, 08:18
    Что тут сказать про это персонажа...именно с его подачи когда со всех гарнизонов собирали на этот супер храм...его жена по бутикам по Парижу шлялась.....
    Мы тут с батальона на мавики собираем чтобы вырвать победу у фашистов....а у этого козла мало того, что дети один в Англии дочь во Франции...жена гражданка Израиля....у него недвиги на млдр рублей...руки опускаются два года в окопах и на передке....три боевые награды у этого генерала вся грудь в крестах....икру жрет лошками ....не стыда не совести ....
    1. алабурга Звание
      алабурга
      +2
      Сегодня, 08:20
      Там вообще все прекрасно:
      /Согласно журналистским расследованиям Иванов и его супруга потратили свыше миллиона евро на отдых, аренду вилл и яхт, а также покупку драгоценностей и одежды, при этом личные счета Светланы оплачивала фирма, занимающаяся восстановлением Мариуполя/
    2. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      0
      Сегодня, 09:05
      Подобная же фигня. ПО бумагам полк все обеспечен был, прям песня, аж Терминаторы были. По фату полуживые бэхи 80-х годов. На штурм даже саперных лопаток не выдали, с одно лопаткой на двоих окапывались, вся снаряга сплошная гуманитарка кроме автомата. Простые люди стараются, напрягаются, свои кровные отдают. А этот фырган деньгами кидается как фантиками и это только один такой индивид, если их всех потрясти основательно, то можно будет еще одну армию снарядить.
  27. zloybond Звание
    zloybond
    +2
    Сегодня, 08:20
    Судьба это то персонажа давно интересовала многих. Те кто в теме давно надеялись на такой исход - пара уже.
  28. Privet Звание
    Privet
    +2
    Сегодня, 08:20
    В министерстве обороны праздник, такое, да ещё и без личного участия Сталина. И. В.
  29. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    -1
    Сегодня, 08:28
    "Капитаны-то у нас лучшие в мире. И полковники есть приличные. Вот с генералами беда…"
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 08:35
      Цитата: Knizhnik
      "Капитаны-то у нас лучшие в мире.

      wassat Плохо Вы знаете, на сколько все прогнило . hi
  30. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 08:29
    Вот он
    Зам министра обороны РФ
    Со звёздами маршала

    А жена его любит горнолыжные курорты европейские
    Дорогие
    Во время войны
  31. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +1
    Сегодня, 08:45
    Эка какая невидаль, подумаешь честно ворующий генерал, а если таможню, МЧС, МВД потрясти там столько "желудей" посыпаться. Интересно данный генерал захочет своей кровью вину искупить, допустим комвзводом на СВО?
  32. wladomir Звание
    wladomir
    +1
    Сегодня, 08:55
    Такое ощущение, что в министерстве обороны вор на воре сидит и вором погоняет. О какой эффективности этого сборища воров может идти речь? Верховному-то не стыдно, что у него такие подчиненные?