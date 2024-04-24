Задержан замминистра обороны России Тимур Иванов, который несколько часов назад присутствовал на коллегии ведомства
Задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов, который ещё несколько часов назад, 23 апреля, принимал участие в заседании ведомственной коллегии. Напомним, что на коллегии выступал глава министерства Сергей Шойгу, рассказывая о положении дел на фронте и в сфере ВПК.
В сообщении пресс-секретариата Следственного комитета говорится о том, что Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особого крупном размере. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет по части 6 статьи 290 российского УК. Также частью наказания может быть (помимо колонии) штраф в сумме, которая 70-кратно превышает сумму взятки.
В пресс-службе Кремля сообщили о том, что министр обороны Сергей Шойгу и президент Владимир Путин были заранее поставлены в известность о ситуации.
Пока о конкретной сумме взятки не говорится. Однако лица, знакомые с делом, говорят о том, что речь идёт даже не о десятках миллионов рублей суммарно.
В своё время Тимур Иванов возглавил Оборонстрой. Его лицо часто появлялось на экранах во время пандемии коронавируса, когда по линии Оборонстроя создавались быстровозводимые госпитальные комплексы по всей стране.
Для справки: Иванову 49 лет. Он родился в Москве. В 1997 году окончил МГУ по специальности Вычислительная математика и кибернетика. Получил звание кандидата экономических наук, работал в топливно-энергетическом комплексе, потом перешёл на работу в правительство Московской области. Женат на Светлане Захаровой, которая ранее была супругой одного из крупных бизнесменов и, если верить отдельным изданиям, имеет и гражданство одной из зарубежных стран, правда, официально информация о её иностранном гражданстве не подтверждена.
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