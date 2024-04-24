Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект о выделении средств Украине

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Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект о выделении средств Украине

Американский Сенат вслед за Палатой представителей одобрил выделение Украине дополнительного финансирования, также прошли через голосование законопроекты о финансировании других союзников США — Израиля и Тайваня. Об этом сообщают местные медиа со ссылкой на результаты голосования.

Законопроект о выделении средств Украине прошел Сенат, в чем никто и не сомневался, так как заранее было известно, что демократическое большинство в верхней палате Конгресса США, а также присоединившиеся к ним республиканцы готовы одобрить представленный спикером Палаты представителей Джонсоном законопроект. Теперь документ отправится на стол к Байдену, который его оперативно подпишет. Ранее американский президент обещал Зеленскому, что первый пакет военной помощи Украина получит «очень быстро».



По данным американской прессы, первые поставки военной помощи Украине могут начаться уже в конце этой недели, в первую очередь Киев получит артиллерийские боеприпасы и зенитные ракеты, а также дополнительную бронетехнику. Речь идет о БМП Bradley, бронетранспортерах М113 и бронеавтомобилях Humvee. Вся техника и боеприпасы уже находятся на территории Европы, в частности в Польше, поэтому поставка будет осуществлена оперативно.

Пока до конца неясен вопрос с передачей Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS, идут разговоры, что они тоже войдут в первые поставки, но пока в обнародованных списках их нет.

Накануне Зеленский потребовал от Генштаба ВСУ не допустить прорыва фронта и продержаться до поступления военной помощи от США. В Киеве планируют стабилизировать ситуацию на передовой с последующим переходом в наступление. По мнению экспертов, никаких значительных изменений на фронте не предвидится.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:16
    «Сенат вслед за Палатой представителей одобрил выделение Украине дополнительного финансирования» —

    — Что и следовало ожидать ...
    1. антивирус Звание
      антивирус
      +2
      Сегодня, 06:24
      Поделили откаты и предвыборный кэш.
      Ослики пустили слонов в свой(действующие чиновники) огород. Трампа вписали в глубинное государство?
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 07:32
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Что и следовало ожидать ...

      Спектакля! yes
  2. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 06:16
    По мнению экспертов, никаких значительных изменений на фронте не предвидится.

    Это вам не предвидится. А русская армия - раз...и так вас удивит!! tongue
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 06:26
    Американский Сенат вслед за Палатой представителей одобрил выделение Украине дополнительного финансирования
    А несколько дней назад заявили, что б/п и оружие будут на украине максимум через неделю, т.е. выходит поставлять начали еще до одобрения Сенатом и подписи Байдена. Большое количество Bradley замечено в польском Жешуве. Вот и выходит, что все эти одобрения, подписи исключительно для публики, чтобы видела, что якобы все процедуры соблюдены.
    В Киеве планируют стабилизировать ситуацию на передовой с последующим переходом в наступление.
    На сегодняшний день это мечта киевских идиотов даже с новым пакетом американской помощи.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 06:32
      Н-да, получается устроят какелы очередной мясной контрнаступ. Нашим ребятам надо быть готовыми чтобы раскатать вдрызг этих наступателей....
  4. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    +1
    Сегодня, 06:31
    Это было ожидаемо. Так же, как и привычно стало, что вместо реального ответа оборзевшему в край западу, будут только всякие восклицания, больше рассчитанные на внутреннюю аудиторию. Жаль, что трофейное оружие не гасит америкосов в Сирии и Ираке. Кровь за кровь. Вот тогда бы эти гниды задумались бы.
  5. ratoborets Звание
    ratoborets
    0
    Сегодня, 06:58
    Американские склады сейчас на минимуме за десятки лет из-за передачи большого количества вооружений Украине и Израилю.
    На месте господина Си я бы использовал момент для возвращения Тайваня в родную гавань, пока Тайвань не накачали оружием.
  6. алабурга Звание
    алабурга
    -1
    Сегодня, 08:01
    А кто-то сомневался разве. Будут поставлять оружие еще долго, чем больше русских погибнет, тем лучше для них, чем больше потерь у России, тем проще им. Новый мир без России, за счет России, на обломках России. Они точно следуют этому плану, и Кремль им в этом самый эффективный помощник.