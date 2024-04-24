Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект о выделении средств Украине
Американский Сенат вслед за Палатой представителей одобрил выделение Украине дополнительного финансирования, также прошли через голосование законопроекты о финансировании других союзников США — Израиля и Тайваня. Об этом сообщают местные медиа со ссылкой на результаты голосования.
Законопроект о выделении средств Украине прошел Сенат, в чем никто и не сомневался, так как заранее было известно, что демократическое большинство в верхней палате Конгресса США, а также присоединившиеся к ним республиканцы готовы одобрить представленный спикером Палаты представителей Джонсоном законопроект. Теперь документ отправится на стол к Байдену, который его оперативно подпишет. Ранее американский президент обещал Зеленскому, что первый пакет военной помощи Украина получит «очень быстро».
По данным американской прессы, первые поставки военной помощи Украине могут начаться уже в конце этой недели, в первую очередь Киев получит артиллерийские боеприпасы и зенитные ракеты, а также дополнительную бронетехнику. Речь идет о БМП Bradley, бронетранспортерах М113 и бронеавтомобилях Humvee. Вся техника и боеприпасы уже находятся на территории Европы, в частности в Польше, поэтому поставка будет осуществлена оперативно.
Пока до конца неясен вопрос с передачей Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS, идут разговоры, что они тоже войдут в первые поставки, но пока в обнародованных списках их нет.
Накануне Зеленский потребовал от Генштаба ВСУ не допустить прорыва фронта и продержаться до поступления военной помощи от США. В Киеве планируют стабилизировать ситуацию на передовой с последующим переходом в наступление. По мнению экспертов, никаких значительных изменений на фронте не предвидится.
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