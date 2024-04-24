Российские войска освободили Новобахмутовку, взяв под контроль ещё не менее 8 кв. км территории южнее Очеретино
Российские войска, развивая успех в районе Очеретино, продвинулись южнее, взяв под контроль ещё не менее 8 квадратных километров территории. При этом под контроль ВС РФ перешла Новобахмутовка.
Украинская сторона сообщает о том, что западная часть села находится под контролем ВСУ. Однако, даже если так, то речь идёт не более чем о 5% территории, которые может, едва ли, реально контролировать противник в черте населённого пункта.
По другим данным, остатки подразделений ВСУ, которые ранее в Новобахмутовку отступили, в том числе и из Очеретино, уже оставили и её.
Продолжая наступление на этом направлении, российские войска ведут достаточно широкий охват группировки противника, которая продолжает оставаться в районе населённого пункта Бердычи. При этом работают артиллерия и авиация, которые не только «прореживают» личный состав ВСУ в районе Очеретино-Бердычи, но и отсекают резервы, которые главком Сырский продолжает бросать к ЛБС в попытках сдерживать продвижение Вооружённых сил России. Под огнём позиции противника в районе села Соловьёво.
Напомним, что ранее на этом же направлении российские войска освободили Семёновку и вошли в населённый пункт Новокалиново. При этом освобождение Очеретино – это и переход под контроль армии России ключевых высот на местности.
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