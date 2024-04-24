Российские войска освободили Новобахмутовку, взяв под контроль ещё не менее 8 кв. км территории южнее Очеретино

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Российские войска освободили Новобахмутовку, взяв под контроль ещё не менее 8 кв. км территории южнее Очеретино

Российские войска, развивая успех в районе Очеретино, продвинулись южнее, взяв под контроль ещё не менее 8 квадратных километров территории. При этом под контроль ВС РФ перешла Новобахмутовка.

Украинская сторона сообщает о том, что западная часть села находится под контролем ВСУ. Однако, даже если так, то речь идёт не более чем о 5% территории, которые может, едва ли, реально контролировать противник в черте населённого пункта.





По другим данным, остатки подразделений ВСУ, которые ранее в Новобахмутовку отступили, в том числе и из Очеретино, уже оставили и её.

Продолжая наступление на этом направлении, российские войска ведут достаточно широкий охват группировки противника, которая продолжает оставаться в районе населённого пункта Бердычи. При этом работают артиллерия и авиация, которые не только «прореживают» личный состав ВСУ в районе Очеретино-Бердычи, но и отсекают резервы, которые главком Сырский продолжает бросать к ЛБС в попытках сдерживать продвижение Вооружённых сил России. Под огнём позиции противника в районе села Соловьёво.

Напомним, что ранее на этом же направлении российские войска освободили Семёновку и вошли в населённый пункт Новокалиново. При этом освобождение Очеретино – это и переход под контроль армии России ключевых высот на местности.
4 комментария
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  1. Anarchist Звание
    Anarchist
    +4
    Сегодня, 06:41
    Вот тебе и активная оборона. А ведь будет и на тупление...
    Парни, оставайтесь живыми!
    Через цать лет мы ВАС будем чествовать на Красной площади. Фашизм не пройдет. Нужно добивать....
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:51
    «Освобождение Очеретино – это и переход под контроль армии России ключевых высот на местности» —

    — После Очеретино чья очередь? ...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:21
    Украинская сторона сообщает о том, что западная часть села находится под контролем ВСУ.
    . Собрали, если смогли, всех не ходячих в одном месте и... даже прикрытие отступающих у них не получается, бегут или кончатся там же на месте...
  4. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 08:49
    Парням, выгрызающими метры на ЛБС уважение и поклон до земли, а вот кремль должен понимать, что эти темпы оправданы без западного подсоса, в противном случае битвы за лесополосы исход войны не решат. Подходы нужны принципиально другие.