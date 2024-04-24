В Москву начали доставлять трофейную военную технику, захваченную в боях с ВСУ
В Москву доставили первую трофейную бронетехнику, захваченную российскими бойцами в ходе боев на Украине. Выставка бронетехники ВСУ будет проходить на Поклонной горе.
В Москву этой ночью доставили бронетехнику ВСУ, автотралы с боевыми машинами западного производства были замечены у Поклонной горы. Среди трофейных бронемашин были замечены немецкая БМП Marder, американская Bradley, бронетранспортер М113 и даже знаменитый самодельный танк «Азовец» на базе танка Т-64, который пытались создать националисты из батальона «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация).
Выскажем мнение, что это только первые трофейные машины западного производства, которые покажут жителям и гостям Москвы, в дальнейшем эта «коллекция» должна пополниться немецким танком Leopard 2A6, захваченным нашими бойцами и уже эвакуированным в тыл российских войск. Как накануне сообщало Минобороны, немецкий танк немного подремонтируют, после чего также отправят в Москву.
Теперь для полноты «коллекции» необходимо взять в качестве трофеев американский танк Abrams, бронетранспортер Stryker и британский танк Challenger. На Авдеевском направлении в районе Бердычей эвакуации дожидаются не менее шести американских танков, так что выбрать из них наиболее целый не представит большого труда. Со временем попадется и Stryker. А вот с британскими танками Challenger ситуация сложная, их на передовую не отправляют. Так что будем ждать.
Выставка трофейной техники на Поклонной горе будет организована к празднованию Дня Победы 9 мая, потом все танки и БМП отправят в парк «Патриот».
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