В Москву начали доставлять трофейную военную технику, захваченную в боях с ВСУ

28
В Москву начали доставлять трофейную военную технику, захваченную в боях с ВСУ

В Москву доставили первую трофейную бронетехнику, захваченную российскими бойцами в ходе боев на Украине. Выставка бронетехники ВСУ будет проходить на Поклонной горе.

В Москву этой ночью доставили бронетехнику ВСУ, автотралы с боевыми машинами западного производства были замечены у Поклонной горы. Среди трофейных бронемашин были замечены немецкая БМП Marder, американская Bradley, бронетранспортер М113 и даже знаменитый самодельный танк «Азовец» на базе танка Т-64, который пытались создать националисты из батальона «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация).



Выскажем мнение, что это только первые трофейные машины западного производства, которые покажут жителям и гостям Москвы, в дальнейшем эта «коллекция» должна пополниться немецким танком Leopard 2A6, захваченным нашими бойцами и уже эвакуированным в тыл российских войск. Как накануне сообщало Минобороны, немецкий танк немного подремонтируют, после чего также отправят в Москву.


Теперь для полноты «коллекции» необходимо взять в качестве трофеев американский танк Abrams, бронетранспортер Stryker и британский танк Challenger. На Авдеевском направлении в районе Бердычей эвакуации дожидаются не менее шести американских танков, так что выбрать из них наиболее целый не представит большого труда. Со временем попадется и Stryker. А вот с британскими танками Challenger ситуация сложная, их на передовую не отправляют. Так что будем ждать.

Выставка трофейной техники на Поклонной горе будет организована к празднованию Дня Победы 9 мая, потом все танки и БМП отправят в парк «Патриот».

28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +7
    Сегодня, 06:47
    Хорошо бы ещё прогнать пленных нацистов по Москве маршем позора.
    1. Canecat Звание
      Canecat
      +2
      Сегодня, 07:15
      Хорошо бы ещё прогнать пленных нацистов по Москве маршем позора.

      А мыть то после них кто будет, "пленные" азиаты?
      1. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        -1
        Сегодня, 07:56
        Мыть будут иностранные специалисты из Точикистона. Смелые решения советских полководцев до сих пор на демографии отражаются, приходится мигрантов из Средней Азии завозить.
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 07:44
      И Байдена на лисапете...
      И Макрона верхом на "жене"...
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +6
    Сегодня, 06:48
    Выставка бронетехники ВСУ будет проходить на Поклонной горе.
    На ВО поступали правильные предложения хотя бы по одной единице выставить у посольства тех стран кому эта техника принадлежала. Пусть с утра и до вечера любуются на то, что было предназначено для убийства российских солдат.
    1. Ig sura Звание
      Ig sura
      0
      Сегодня, 06:55
      Думаете в посольствах будут целый день смотреть на эту технику ну взглянут и забыли
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +1
        Сегодня, 06:58
        Думаете в посольствах будут целый день смотреть на эту технику
        Да пусть хоть вообще не смотрят, но мимо посольства ходят люди, тем же дипломатам необходимо въехать (выехать) на территорию. А, как ход в информационной войне очень даже хороший.
    2. Аргон Звание
      Аргон
      -1
      Сегодня, 07:02
      Все верно, а на башни сверху водрузить унитазы...
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -2
      Сегодня, 07:05
      Прежде чем это предлагать,надо подумать голтвой и посчитать,сколько нашей техники оказалось в руках натовцев в итоге.И они в принципе могут наши помюсольства не только подпереть ворота,а навалить с горкой.. am
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        -1
        Сегодня, 07:16
        Прежде чем это предлагать,надо подумать голтвой
        Вот и подумайте головой или вы забыли, как киев таскал по Европе нашу технику?
        они в принципе могут наши помюсольства не только подпереть ворота,а навалить с горкой..
        Вы ни в одном своем комментарии не обходитесь без наброса на вентилятор. Может посчитаете украинскую и западную технику уничтоженную нашими и прикинете сколько из нее можно навалить горок?
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 07:56
          Это только факты,которые многие тут не хотят замечать.Давайте и дальше с шорами на глазах и шапки повыше в небо.Посчитайте сколько наших людей погибло и техники сожгли..Эта война идет на истребление русских людец
      2. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 08:28
        а много той техники то??? единицы? именно уникальной которая была только у России, пример приведите, всякие там модификации не катят, например т-72бз это не уникальность, полно было на западе 72 танков
    4. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 08:04
      Прям перед входом поставить, чтобы вход в посольство был через люк танка
    5. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Сегодня, 08:06
      И обращение написать на плакатах к их лидерам, используя погоняла, которые им ххлы дали!
      Чтобы помнили, кому они помогают и их от этого еще больше корежить будет, НЛП еще никто не отменял!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:53
    «Выставка бронетехники ВСУ будет проходить на Поклонной горе» —

    — Надо организовать экскурсию для дипломатов стран спонсоров Киевского режима ...
    (Кто не посетит - "Персона нон грата")
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    -2
    Сегодня, 06:57
    Цитата: Ig sura
    Думаете в посольствах будут целый день смотреть на эту технику ну взглянут и забыли

    Будут. smile
  5. Печорский Звание
    Печорский
    -1
    Сегодня, 07:00
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Хорошо бы ещё прогнать пленных нацистов по Москве маршем позора.

    Вместе с наëмниками и обязательной обраткой асфальта после их прохода!
  6. NC1982 Звание
    NC1982
    -2
    Сегодня, 07:01
    Надо бы развороченные танки и БТР тоже подтянуть, дабы все убедились что западная техника отнюдь не "неуязвимая".
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -2
      Сегодня, 07:08
      Кто-то так вообще думает?
      Ну Кроме ведущих пропагандистких каналов (которые так тоже не думают) - сами придумывают и сами опровергают это утверждение
  7. Протон Звание
    Протон
    +1
    Сегодня, 07:03
    Было бы отлично, если бы отправили ж/д состав с трофеями по всей России, с запада на восток. good
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      -1
      Сегодня, 07:51
      А за чей счёт такое мероприятие? За Ваш? Росии деньги девать некуда?
  8. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    0
    Сегодня, 07:05
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Хорошо бы ещё прогнать пленных нацистов по Москве маршем позора.

    Так в ответ, наших пленных по Киеву погонят.
  9. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 07:08
    А вот с британскими танками Challenger ситуация сложная, их на передовую не отправляют. Так что будем ждать.
    recourse Мдяяяяя, что делать то, придется угонять. request
  10. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 07:21
    Для наглядности вражеская техника должна быть представлена и в побитом, пожжённом виде
  11. мазута Звание
    мазута
    +1
    Сегодня, 07:43
    "Шоу"с экспонатами это конечно хорошо.Но я бы был больше рад,чтобы в МО навели порядок,посадили всех "казнокрадов"с супругами разгуливающими по "куршавелям" и устраивающим вечеринки с ургантами,пока большая часть страны собирает на передовую гуманитарку,оборудование,трусы и майки...и много еще чего.
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:53
    В Москву начали доставлять трофейную военную технику, захваченную в боях с ВСУ
    . Показательно сколько металлолома везут на металлургические предприятия!!! Давно такого наполнения всех складов/площадок и прочих площадей, не наблюдалось.
    Оч показательно.
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 08:29
      Цитата: rocket757
      Показательно сколько металлолома везут на металлургические предприятия!!!

      А в каком соотношении? Сколько ихнего, а сколько нашего? В любом случае, это не смешно. Потому как их металлолом нам бесплатно не достается.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:45
        Смешно/показательно... разница есть?
        Просто отмечаю конкретные факты мимо которых не пройти/не проехать... у меня именно так. Каждый день наблюдаю и замечаю.
        Наш/не наш металлолом... понятно, что есть всякое. Не на Луне живём, понимаем, что для нас это трудный бой и за победу придётся заплатить свою цену!
        Так было всегда...